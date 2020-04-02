之前 LINE 推出的隨你填貼圖，使用者可以輸入客製化文字造成一股熱潮，可惜的是有字數限制，不過好消息又來啦，LINE 於 3/30 推出全新「訊息貼圖」，最多可輸入 100 字元，貼圖文字還有中文特殊字型，不再只是新細明體，這邊小編幫大家列出最新 12 款訊息貼圖，趕快去嚐鮮吧。

LINE 訊息貼圖 3 大特色

1. 字數上限大提升，100 字內訊息暢所欲言（最佳呈現效果建議 20 字左右）

2. 每張貼圖可設定不同預設文字，張張獨一無二

3. 可無限次數修改訊息，任何情境都萬用

訊息貼圖除了字數多以外，最方便之處，在於每張貼圖都可預設不同的文字喔～在傳送前可以直接於聊天室內修改並儲存。

如果字數過多，字級會偏小不易閱讀，因此建議訊息長度設在20字左右，如果預設文字已經很喜歡，也可不編輯直接開始使用，下方為貼圖購買步驟：

1. 進入訊息貼圖購買頁

2. 購買前可編輯各張貼圖文字來預覽文字效果（本頁僅供預覽、無法儲存）

3. 購買訊息貼圖

4. 下載貼圖，到聊天室更改文字，開始玩！

LINE 訊息貼圖限制

1. 3/30 手機版率先上市。目前僅限 iOS 與 Android 手機用戶使用，使用桌機版的用戶將看到貼圖輸入文字區塊呈現「＊＊＊＊」號字樣，並且無法編輯文字；桌機版將在近期上線。

2. 用戶於智慧型手機進入貼圖小舖或至網頁版 LINE STORE，皆可購買。

3. 須將 LINE app 更新至 v10.3 以上，方可看見新登場的「訊息貼圖」。

4. 贈送訊息貼圖給好友時, 若對方沒有更新至 LINE 最新版本，將無法成功贈送。

5. 文字僅支援繁體中文及英文，特殊字元可能出現無法顯示的狀況。最佳的訊息貼圖呈現方式，會依據每張貼圖設計的不同而異。

＊若未更新至以上版本，可能會發生找不到這組貼圖、無法使用、文字重疊等問題喔！＊

12 款 LINE 訊息貼圖

傳送門：BROWN & FRIENDS 訊息貼圖

傳送門：不死兔的兔兔-話匣子訊息貼圖

傳送門：貓貓蟲-咖波 超可愛訊息貼圖

傳送門：Snoopy 訊息貼圖

傳送門：哆啦A夢 訊息貼圖

傳送門：Hello Kitty 訊息貼圖

傳送門：豆卡頻道-訊息貼圖

傳送門：懶散兔與啾先生：訊息貼圖篇

傳送門：玩具總動員4 訊息貼圖

傳送門：法鬥皮古傳訊來也-訊息貼圖

傳送門：好想兔-訊息貼圖

傳送門：BT21 訊息貼圖