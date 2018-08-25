數位相機拍了一堆圖片，想要更改名稱時卻因為要一張張修改而令你頭痛嗎？目錄裡面一堆檔案想要改名，有沒有方便的工具呢？ MP3 音樂檔的 ID3 tag 也想順手讓它們統一一下，難道要我一首一首歌改嗎？不用再問了，你要的其實就是 ReNamer！
現在的硬碟動不動就是上百 GB ，裡頭存的資料真的是千奇百怪，有時候想要把某一個目錄裡的檔案進行一次性的更名，不想一個一個修改，要找個方便的工具還真不容易阿。出外遊玩時用數位相 機拍下幾百張相片，想要為這些珍貴的回憶有個一致性的命名方式，應該怎麼辦比較容易呢？如果你常常有更改檔名的需求，那麼這款免費的 ReNamer 絕對是你的絕佳選擇。
如果你有修改 MP3 中的 ID3 tag 的需求，那麼 ReNamer 也能夠幫得上忙，它能夠幫你批次修改目錄中指定的 MP3 音樂檔案的 ID3 tag ，讓你的 MP3 音樂檔在播放時的顯示能夠更加整齊統一喔。
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檔案大小：2.79 MB
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