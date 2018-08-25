ReNamer 6.9 功能超強的免費批次更名工具

2018-08-25 03:41:01 哇哇 0 0


數位相機拍了一堆圖片，想要更改名稱時卻因為要一張張修改而令你頭痛嗎？目錄裡面一堆檔案想要改名，有沒有方便的工具呢？ MP3 音樂檔的 ID3 tag 也想順手讓它們統一一下，難道要我一首一首歌改嗎？不用再問了，你要的其實就是 ReNamer



現在的硬碟動不動就是上百 GB ，裡頭存的資料真的是千奇百怪，有時候想要把某一個目錄裡的檔案進行一次性的更名，不想一個一個修改，要找個方便的工具還真不容易阿。出外遊玩時用數位相 機拍下幾百張相片，想要為這些珍貴的回憶有個一致性的命名方式，應該怎麼辦比較容易呢？如果你常常有更改檔名的需求，那麼這款免費的 ReNamer 絕對是你的絕佳選擇。
ReNamer 是一款功能超強且免安裝的批次性檔案名稱修改工具，它能夠幫使用者將指定的目錄中的檔案進行批次修改，讓你的檔案命名更有規則。而且還具有預覽功能，能讓你知道更名後的檔案名稱看起來為何，就算你更改錯了，也還有回復的功能，讓你不怕改錯檔名。

如果你有修改 MP3 中的 ID3 tag 的需求，那麼 ReNamer 也能夠幫得上忙，它能夠幫你批次修改目錄中指定的 MP3 音樂檔案的 ID3 tag ，讓你的 MP3 音樂檔在播放時的顯示能夠更加整齊統一喔。

http://www.den4b.com/?x=products&product=renamer

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檔案大小：2.79 MB
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