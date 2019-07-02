ZenFone 6 一直被我大推他的相機，尤其是自拍奪得 DxOMark 第一名的成績，若是由我來自己測試的話，我怕再厲害都突顯不出來，所以這次找了漂亮的女生來幫幫忙，讓男生和女生們更可以了解 ZenFone 6 的自拍魅力所在，本篇文章將會教大家六個招數，廣角自拍怎麼玩、人像大光圈美顏模式、美顏過度修復技術、旋轉鏡頭動態追蹤、連拍製作動態 GIF 圖檔與慢動作錄影。若你是男生就該好好學學，才能把另外一半拍漂亮；若妳是女生，那麼看過這篇文章，我想妳應該馬上選擇 ZenFone 6 唷！福利品在最後，大家記得把文章看完^^。

開箱文那篇文章我曾有說過，會喜愛 ZenFone 6 就是愛他的翻轉鏡頭，除了主鏡頭拍照要很好看之外，我也希望自拍的畫質是很好的，畢竟拍照就是要為生活作紀錄，過去已經有太多太多朦朧的自拍照，希望從此刻開始自拍照都是高畫質都是更清晰的，我自己覺得尤其有小孩之後，和小孩拍照的照片也是很珍貴的，當然女性朋友也要為青春留下最美好的一刻。

自拍實測

自拍可以到多高畫質？主鏡頭解析度可以到 4800 萬像素，若你有勇氣面對如此高解析的話，4800 萬像素就給他拍下去就是了！一般拍照是 1200 萬像素，若妳本來就是漂亮的女生，或是上妝就已經很完美了，那麼一般拍照可以留下最好的面貌，接下來這幾張都是沒有美顏的照片唷！提供給大家參考參考。









廣角鏡頭自拍怎麼玩？

主鏡頭 4800 萬像素，搭配廣角鏡頭 1200 萬像素，而且因為鏡頭可以翻轉的關係，所以自拍也可以擁有廣角，這應該是目前市面上最廣角的自拍手機，讓妳拍照可以連人帶景一起入鏡，若是喜歡自己出門拍照旅遊，也可以替自己留下許多連人帶景的美好畫面。

廣角拍照是很有魅力的一件事情，對女生而言可以拍下自己的長腿，從俯角拍攝甚至可以有大頭狗的角度，雖然廣角畫質沒有主鏡頭厲害，但是說真的～若都是分享在網路或是社群上都還是綽綽有餘的唷！

以上影片與大家分享廣角拍照的點滴～讓美女蘑菇現身說法～

接著給大家看看廣角鏡頭的實拍照片，廣角拍攝不支援美顏功能，不過廣角照片依然可以透過後製來套用美顏功能，人像美顏下一個段落會與大家介紹到！以下幾張給大家參考的廣角自拍照都是沒有套用美顏的～隨手拍的廣度都是可以容納到大腿以上的範圍，手再伸長一點或是改變個角度，要拍到完整的腿也都是沒有問題的，接著賞圖吧！















人像大光圈美顏模式

登登！重頭戲來了～相信不少人沒有美顏模式就活不下去，並不是說長得太抱歉，只是所有女性都希望自己可以再美那麼一點點，幫忙修飾一點點也好，或是剛起床想拍個慵懶的自拍照，沒上妝不想給大家看到，美顏模式真的不能少啦！更別說透過交友軟體來認識新朋友，一張美美的照片很重要的，這個段落將與大家來介紹 ZenFone 6 的人像模式，包含有大光圈景身功能與美顏模式。

人像模式主要功能有兩個，第一個是大光圈景深模式，第二個是美顏功能，可以分別開起或是關閉，或是兩個同時開啟，兩個若同時關閉就等同於使用一般模式拍照吧！而大光圈景深模式雖然在人像功能之內，但是他並非只有偵測人像，若你是要拍小物品有景深效果，也是從人像模式進入，這點要先告知大家一下。

△ 進入人像模式之後，從左方可以看到光圈的符號，點選一下就可以開啟或關閉，開啟後可以調整光圈大小，光圈最小到 f/22、最大到 f/0.95，邊調整光圈大小就可以即時模擬景深的深淺，景深模式是透過軟體來運算，並沒有 ToF 的距離感測，所以我不會建議把光圈開到最大，不然可能會有臉蛋清楚但是身體是模糊的狀態發生。

△ 光圈圖式在左側，美顏功能在右側，開啟後有五個不同的美顏參數可以調整，接著將一一為大家介紹。第一個為變更膚色，從白到粉的顏色，可以很快改變自己的氣色，若是今天有點黃臉婆，那變更膚色效果就一定要給他開下去，女生都希望自己粉嫩粉嫩是吧！？

△ 拍照要怎樣才會好看？最好的條件就是要光線充足，但是光線充足可能又讓粉底敗露，再加上 ZenFone 6 的畫質如此清晰，可能有些小瑕疵自己都無法接受，因此柔膚效果絕對必要！小雀斑、小痘痘、小小皺紋的剋星就是柔膚功能，不用開到太大太誇張，一些些就會有效果，就可以讓自己的膚質看起來很好很嫩！

△ 美白效果可以替臉部亮度提高，一白遮三醜的道理大家應該都懂，只要臉部美白有提升，整體光亮感就有了！看起來更明亮動人～

△ 大眼功能應該是小眼人的救星，稍微讓眼睛大一點自己也覺得變漂亮了！當然眼睛已經很大的，可以稍微再調整一點點，適當的修飾就是美，過度的話就不是美囉！

△ 最後是小臉效果，這也是很多女性的救星，姐的臉不是寬也不是胖，那只是父母給我的，能怎麼辦呢？免諮詢、免看診、免動刀、免住院的方法就是小臉效果開下去，人家都說我變瘦了，我都只能不好意思地說照片看起來是比較瘦！然後大家下次真的見到我，又會問我說是不是又變胖了 XD，我就只好把 ZenFone 6 拿出來推銷一下，只可惜妳買單我也沒業績就是了！

接著來替大家示範有沒有美顏效果的差異，我只能說還好這次的女主角蘑菇天生麗質，就算我把她的美顏功能拿掉也是很好看，右邊的美顏開了瘦臉 5、大眼 4、美白 2、柔膚 5、膚色 0，美顏功能開啟只是再加分，雖然我覺得有一點點加過頭了，下一個段落將會與大家分享如何拯救過度美顏的照片，以我玩過那麼多少手機來看，似乎只有 ZenFone 6 可以做到ㄟ！算是特異功能了吧～













來欣賞一下美女自拍時所錄製的螢幕畫面吧～接著最後來看看人像模式的拍照，就算不是自拍也是很好看的！







美顏過度修復技術

美顏拍照並非難事，我只能說只要選對工具，像是無他相機一堆人很愛，真是她媽都快認不出她是誰了！而這次我發現了 ZenFone 6 的特異功能，就是美顏修復技術，若有照片美顏過度的話，只要妳拍照時有開啟大光圈的景深模式，那麼就有機會再從頭來過，讓你重新修一張自然又好看的自拍照喔！

△ 蘑菇本人很漂亮，我自己看已經拍好的美顏照片，有些反而缺少了自然的感覺，所以我要再重新調整一下照片，瀏覽照片時請點選光圈的符號，這代表照片本身是具有景深模擬的效果，調整這樣的照片除了可以更改景深程度之外，也還具備有 ReFocus 重新對焦的功能。

△ 這樣的圖檔並不會把美顏效果也儲存在內，所以調整光圈後再進行儲存，就會看到沒有任何美顏模式的原始圖片+景深效果，若是要再加上美顏效果就進入編輯模式。

△ 內建編輯美顏的功能和人像拍照時的美顏功能是相同的，一樣具備有膚色、柔膚、美白、大眼與瘦頰功能，還附贈了一個腮紅功能。







△ 調整細節這我就不多說了，反正就是調整出自己覺得好看的樣貌，就好像是進廠維修一樣^^。

△ 調整到自己滿意之後就可以直接儲存，就會生成另外一張新的照片。

調整過後我覺得好像更自然更好看了！ZenFone 6 的美顏過度修復技術一定得學起來的啊！

旋轉鏡頭動態追蹤

旋轉鏡頭是 ZenFone 6 的重點特色，除了鏡頭本身拍照要好看之外，大家還必須要知道旋轉鏡頭該怎麼玩？出遊拍照架腳架錄影一定得搭上 ZenFone 6，因為動態追蹤能讓妳在鏡頭前跑來跑去，若是想要自己拍攝一些浪漫唯美的影片，動態追蹤功能真的超好用！

這功能其實也可以用在錄影小朋友與毛小孩，因為他們比較不受控制，很容易馬上跑到鏡頭外面，透過動態追蹤就可以輕鬆的捕捉！開啟動態追蹤之後，點選一下要拍攝的主體，這時候就會出現黃綠色的框框，在妳還沒開始錄影之前，她就已經具備動態追蹤功能，若是拍攝物跑到畫面左方，鏡頭就會翻轉自動去捕捉。

只能左方！因為鏡頭的旋轉方向就是如此 XD，不過可以直跟隨到鏡頭整個翻到自拍的方向，所以鏡頭捕捉角度可以到 180 度那麼多，我覺得有了這個功能之後，要自拍一些小影片似乎也更方便了，錄影也更多方式可呈現，我想會是錄影玩家需求的功能。

實際錄影給大家看看～這功能真的很吸引人啊！

連拍製作動態 GIF 圖檔

連拍是相機必備功能，而連拍好用之處，當來不及切換錄影時，來捕捉正在移動的事物，或是想製作比較特別的動態圖片時，連拍也是很方便的功能，可以馬上製作成動態 GIF 圖檔，比用影片再去轉 GIF 圖檔更方便更直覺許多。女生拍照會有些可愛的小表情，若是透過動態圖檔來呈現，真的會讓男生忍不住多看幾次，這段落來教大家透過連拍功能來製作動態 GIF 圖檔。

△ 瀏覽照片時上方會顯示這張照片是有連拍的，這時候點選下方的連拍功能按鈕進入編輯模式。

△ 進入後可以看到一系列的連拍照片，這時候就可以自己點選要使用的圖片，選取完成後再點選動畫功能。

△ 接下來可以調整動態圖檔的速度，GIF 的圖片順序（正常、倒轉、正常＋倒轉）與旋轉圖片功能，調整完成後點選右上角的儲存，就會輸出一張動態圖片。

動態圖檔通常以俏皮可愛為主，因為是 GIF 的格式，所以也不能對於畫質太要求，通常也會把圖片縮小一點，這樣檔案會比較小，放在網路上也不會太花時間去讀取唷！

慢動作錄影

慢動作錄影可以記錄唯美的瞬間，尤其拍個小影片甩甩頭髮，喜愛把生活紀錄減成影片來記錄，慢動作效果的確是很加分的，而且因為鏡頭可以翻轉，自拍慢動作也是可以的，就看看妳想要怎麼拍囉？一般手機相機只有主鏡頭有慢動作效果，自拍慢動作幾乎都沒有，我想這也是 ZenFone 6 的優勢，要懂得 ZenFone 6 妳就可以玩得更多更精采。

ZenFone 6 的慢動作錄影可以拍攝 720P 480FPS、1080P 240FPS 與 1080P 120FPS 三種速度，480FPS 的畫質我覺得沒有到那麼好，只是比較有效果的，若是喜歡比較佳的畫質，建議拍攝 240FPS 與 120FPS，慢動作錄影之後再透過編輯來設定慢動作的起始點，調整完成之後再儲存影片唷！

ZenFone 6 玩轉手機人像拍照總評

最後的總評還是交給本篇的文章的第二主角蘑菇來現身說法，這樣公平一點，避免只是我一直說一直誇！

今日公事✨工作內容就是不停的自拍????

下個月準備上市的華碩手機強大功能開箱體驗❤️❤️❤️

這隻手機真的是衝著網美和親子來的～～～

✨拍照、錄影內建自帶不模糊不變形超廣角

✨全景模式自動捕捉水平垂直不需手動拍攝

✨鏡頭自動追蹤捕捉移動畫面（⬅️超適合不受控小孩&毛孩）

✨人像拍攝可事先預設個人美肌、瘦臉、彩度模式後連續拍攝！不需要再後製美圖了～App都可以刪了⋯

#預告完請各位備好荷包了⋯⋯

#我想換手機了????????????

蘑菇福利品

蘑菇幫我測試自拍的時候，默默地捕捉了一些照片，看到覺得不錯的也順手一起拉到文章裡面，給大家欣賞欣賞 ZenFone 6 囉！哈哈～我只有看到 ZenFone 6，妳呢？















































ZenFone 6 全系列開箱文：

