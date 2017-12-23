說到輕薄型的效能筆電絕對就是想到 ASUS ZenBook Flip S，這次推出的新款型號是 UX370，具備有那些重點特色呢？外型當然是最令人注目的，因為具備有非常輕薄的金屬機身，除了輕薄之外螢幕還可以 360 度的翻轉，而邊框的金色鑽切更是具有凝聚視覺的效果，讓機身看起來更加纖薄唷！在輕薄當中具備效能更是難能可貴，搭載 Windows 10 Home 作業系統，13.3 吋的 IPS FHD 觸控螢幕搭配上窄邊框，處理器搭載有 Intel i5-8250U 2.5 GHz 與 Intel i7-7500U 2.7 GHz 兩種規格，分別搭配上 256GB 與 512 GB 的 SSD 硬碟，記憶體分別為 8G 與 16GB，其他規格都是相同的，以整體規格與表現來說相當得不錯。（這裡買：https://goo.gl/bC2uon）
（機身右側為 USB 3.1、指紋辨識、音量大小聲與電源開關）
（機身右側為 USB 3.1 與耳機孔）
（金色鑽切邊緣，經過兩次陽極處理）
ASUS ZenBook Flip S 代表的就是螢幕能夠翻轉的機種，因此鍵盤與螢幕間的軸承是非常關鍵的腳色，ErgoLift 軸承就是為此而設計的，也是世界上最精巧的翻轉是軸承，軸承的直徑只有短短的 3.9 mm 而已，當開啟螢幕超過 135 度之後時還有具備有提高鍵盤角度的作用，讓打字更加得心應手，軸承耐用度經過 20000 次以上的考驗，假如你一天開啟筆電 20 次好了，用三年也不會壞，我相信耐用度應該遠遠超過三年。
（軸承未完全展開的時候，鍵盤是平貼於桌面）
（軸承展開到 135 度之後，鍵盤會是一個比較舒適的傾斜角度）
（鍵盤的上的文字也是金色的，真是美美的，也具備有鍵盤背光）
13.3 吋的筆電是很多人很愛的大小，因為 14 吋嫌太大，而 12 吋又有點太小，我個人認為 13.3 吋是主流，既然最多人選擇 13.3 吋的筆電，那麼在設計上更不能馬虎，譬如說這裡搭載了全尺寸的鍵盤，什麼是全尺寸鍵盤？就是鍵盤的整體大小與鍵帽間的間距等於一般鍵盤那樣，因此打字可以馬上上手，沒有鍵盤被縮小的誤差。
ZenBook Flip S 有皇家藍與煙燻黑兩種規格，到底該怎麼選實在很難抉擇，我個人很愛皇家藍，因為會搭配上金色的鑽切邊緣，經過了兩次的陽極處理，讓筆電整體非常有時尚感，而鑽切讓視線更加集中，可以帶出機身纖薄的特色，表面還具備有同心圓髮絲紋設計。而煙燻黑是屬於霧黑表面，感覺更加商務更加低調，具備有神秘的特色，不過就沒有金色的鑽切邊緣（好像是銀色的），選擇實在很兩難。
翻轉筆電有什麼特色？就是除了當筆電之外也能夠當作是平板來使用，要能當成平板就必須具備觸控螢幕，能觸控真的很方便，尤其當成平板使用也是能打字，並不用再翻來翻去。這是 11 吋的機身卻有 13.3 吋的螢幕，NanoEdge 顯示器高達 80% 的高屏占比，縮小邊框的距離只有到 6.11 mm 的超窄邊框，NanoEdge 顯示器還有防眩光塗層，TruVivid 全貼合技術去除了多餘的玻璃層，螢幕亮度能夠提升之外，也能減少 67% 的反光，此外還具備有 178 度的可視角，不管在什麼角度都能看到清晰的畫面。再加上 ASUS Tru2Life 影像技術的加持，螢幕表現的細緻度也會更好。
（6.11 mm 的超窄邊框，我相信筆電總有一天也會像手機一樣走到滿版的）
（翻轉一下可以直接立起來使用很方便，譬如說邊吃飯便用電腦追劇，這樣的擺放方式也比較省空間！）
（翻轉後會提示切換到平板模式，鍵盤也會自動被取消作用，避免被誤觸的情況發生）
（直立時適合瀏覽網頁，只是 13.3 吋拿在手上感覺是有點大，不過若是多人討論事情時很方便）
（金馬獎林俊絕唱得真是好～）
（觸控式螢幕）
（第八代 Intel Core i5 處理器）
薄型筆電的處理器是屬於 U 系列，CPU 處理器每年都在進步，這台已經是搭載了第八代的 Intel 處理器，在效能上基本上也算是猛猛的，不過若是需求較吃資源的影片剪輯與轉檔，會稍嫌不吃香，基本上我覺得是定位在行動辦公室族群，上網、文書、圖片編輯類的都比較沒問題，甚至還可以玩些遊戲。
硬體規格上有 Intel Core i5 8250U 和 Core i7-8550 兩個版本，如果有預算會建議直上 i7 的版本，因為記憶體是 16GB LPDDR3，再來就是搭載 PCIe 3.0 x 4 SSD，速度上是 SATA3 SSD 的三倍快，更是一般硬碟的 21 倍之快，硬碟效能會直接反應在系統效能上，雖然一般 SSD 也有夠快了。藍牙規格是省電的 Bluetooth® 4.1，網路規格為雙頻的 802.11ac，速度可以高達 867Mbps。
輕薄機身的散熱一直是挑戰的重點，要能夠將熱氣快速的排出，硬體效能才能有所發揮，這台採用 0.3mm 的液晶聚合物風扇葉輪，搭配上均熱板的設計，散熱效果可以提升到一倍。風扇的應用程式可以自己調整風扇的轉速，靜音模式下的音量才 20 分貝，全速運轉的音量也才 35 分貝，這音量真的應該算是非常安靜，這點真的很重要，像我真的很不喜歡風扇聲很大，就會想說電腦到底在忙什麼？哈哈
（外接的 USB-C ASUS mini Dock 買機就有附贈，而且還具有同心圓的美型設計，這個應該需要一直隨身攜帶，除非你確認你用不到 USB）
（ASUS mini Dock 有 USB Type-C 3.1、USB 3.0、HDMI）
ZenBook Flip S 兩側各有一個 USB Type-C 的插槽，可以用在外接顯示器、充電與資料傳輸，可以使用擴充的 ASUS mini Dock 來轉換，資料傳輸速度可以高達 5 Gbps，外接螢幕能支援到 2 個 4K 螢幕。電池續航力高達 10.5 小時，若你真的是走行動辦公室路線的話，使用一天非常足夠了！而且具備快充的特性，充飽 60% 的電力只要 49 分鐘，這也真是太快太方便了～
音效與音響專家 Harman Kardon 結合搭配，加上 ASUS SonicMaster 聲籟技術的加持，有兩組獨立的喇叭與智慧型雙聲道放大器，可以帶來劇院般的環繞音效，小小筆電也能滿足到你的影音需求，多少時刻我也想抱著筆電看電影，享受人生放鬆的那一刻。
（ASUS Pen 觸控筆也是標準備配之一，拿支筆有沒有感到更加文青呢？）
應用上有搭配上一支 ASUS Pen 的使用，有 1024 階的壓力感應，若你是圖文創作者，ZenBook Flip S 不只是你的筆電與平板，更是你的創作畫板，一般用戶也可以搭配上 Windows lnk 來建立便利貼。
（給小朋友塗鴉也是超級殺時間的一種遊戲，真的不能少）
Windows Hello 指紋辨識在機身的側方，登入時只要輕輕地刷過指紋，比輸入密碼還要更方便，這指紋辨識器雖然很小，不過辨識能力卻很強大而且迅速。現在很多手機都依賴指紋辨識解鎖、人臉辨識解鎖功能，真的是很方便，筆電透過指紋解鎖真的也很方便，而且更加安全可靠！
盒裝內有附贈黑色皮革保護套，就連縫線都是金色的，搭在一起質感真的很好。
在家裡可以跟小朋友一起互動看巧虎～小朋友也愛我的 3C 產品，還直說這台電腦怎麼那麼漂亮！這時候也不怕小朋友去誤觸鍵盤，因為反過來就鎖住啦~~
有越來越多人在家都已經捨棄桌機，筆電雖然相對價格高，不過方便性真的比較高，也比較不占空間，重點是還可以帶著走，當有好玩的影片或是出遊的照片，都可以很快的和小朋友一起瀏覽分享，親子娛樂也有較高的方便性。
給小朋友看個影片，晚上帶著笑容去睡覺，做夢還會笑咧～哈哈！
最後簡單實測一下效能部分，i5 版本是搭配上 256GB SSD 大小容量相當足夠，讀取速度有到 558 MB/s、寫入有到 415 MB/s，這樣的速度非常猛！在系統運行上非常順暢沒有問題。
Novabench 的跑分數據如上圖，建議大家可以用同款軟體跑在自己的電腦上，就可以看出分數的差異，才知道是否值得升級。
快打旋風顯示評分在內建顯示卡 Intel UHD Graphics 620 跑出 A 的好成績，看來打電電也不是問題，不過若是需要極強顯示效能的遊戲，這台可能就不是首選啦～這台算是輕量級的效能機種！
心得總評，ASUS ZenBook Flip S UX370 對我來說整體滿意度真的很不錯，外型、重量、效能、續航力，這四大方面都兼顧了，我覺得適合的族群還頗廣的，上班族絕對沒有問題的，好的筆電現在比手機還要值得投資，使用壽命也比較手機長；學生族群也很適合，畢竟現在很多報告不再只是書面，簡單的影片剪輯與圖片編修人人都得上手，做報告筆電當然也不少；媽媽族群也可以利用 360 度翻轉的特性，邊做菜邊參考食譜，或是邊做菜邊追劇也是可以，總之～ZenBook Flip S 是個好選擇唷！
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