華碩這一次請了孔劉來代言 ZenFone 4 讓大家關注程度也提高不少，而我也一直都是 ZenFone 系列的手機用戶，每一代都沒有錯過，而新一代的 ZenFone 4 當然也令我感到滿意，尤其 WE LOVE PHOTO 一起戀攝影的標語就是在主打相機表現，讓對於相機很挑剔的我也躍躍欲試，在規格上有 6G/64GB 與 4G/64GB 兩種規格，分別是 Snapdragon 660 與 630 八核心處理器、1200 萬像素鏡頭與 800 萬像素 120 度廣角鏡頭、前鏡頭 800 萬像素 10 段自拍美肌 App「SelfieMaster」、人像景深效果、超強背光拍攝功能、電池容量 3300mAh、快速充電等等，在規格上讓人滿意。（這裡買：https://goo.gl/RG1Rxf）
撥開之前先來欣賞一下孔劉的 ZenFone 4 廣告，還真是有吸引力啊！
稍微撥開一點就可以看到有個人在看著我，這不就是瘋迷亞洲的孔劉嗎？很可惜我不是孔太太，所以我不會臉紅更不會尖叫，哈哈！不過不得不說孔劉的形象真的頗好的，也難怪可以那麼受歡迎。
這個開箱真的好大啊！應該是我開箱手機以來遇過最大最大的盒子了，我相信未來可能難以突破，最大的手機盒開箱就是 ZenFone 4。
中間就是孔劉帥氣的模樣，雖然可能大家都會想要收藏，不過這個版本數量相當有限，目前沒有聽到華碩會將這版本改成市售版本的消息。不過許多銷售 ZenFone 4 的店家有代言人孔劉的相關展示，喜歡的人可以自己前去看看唷！
開箱的 GIF 動畫欣賞一下^^～
盒箱內有充電器與 USB Type-C 的傳輸線。
附贈的耳機也是愛心的形狀，這款 ZenFone 4 真的好有愛啊！！！
ZenFone 4 螢幕大小為主流的 5.5 吋 IPS 螢幕，正面造型我覺得算是中規中矩，前後都有 2.5D 曲面螢幕，手感特別的好。
機身背面為玻璃材質，這和上一代的 ZenFone 3 是一樣的，最基本的款式都是前後玻璃，機身質感當然不在話下，也的確非常的漂亮，某天我去銀行辦事情，行員還問我這是哪支手機，說真的很好看，這一點也不誇張。ZenFone 4 目前市售有月光白與星空黑兩款顏色！
我還買了一支 ZenFone 4 Selfie Pro，兩支加起來就是這次 ZenFone 4 的招牌 LOGO，這次 Selfie 還找了正妹來當成主角，大家可以好好期待一下 Selfie Pro 的開箱唷^^。
回頭再看看 ZenFone 4 的玻璃機身，面對光線時閃出的光芒，這和金屬機身的質感大大不同，這樣的設計目前大概也是華碩才獨有吧！在系統規格上，Qualcomm® Snapdragon™ 660 八核心處理器與 6GB 的記憶體，日常使用相當相當足夠，而且系統調教得頗不錯，運作上都很順暢。網路支援 Category 12/13 4G LTE Advanced 技術和採用 MIMO 的 802.11ac 雙頻 Wi-Fi，網路連線速度當然更是 UP UP。電池容量為 3300mAh，具備有快速充電的設計，只要充電 5 分鐘就可以通話兩個小時，只要充電 36 分鐘就能有 50% 的電力，充電表現很方便與續航力表現非常不錯。
機身前後都為 2.5D 曲面康寧強化玻璃，四邊為金屬邊框，質感真的不錯，這只是一支價格稍微破萬元的手機，能有這樣的質感坦白說是划算的。機身右側邊為音量鍵與電源按鈕。
機身下方為 USB Type-C 的連接埠，右側為喇叭，左側為孔留！這應該是上市以來的笑話之一，有人說 iPhone 都已經捨棄耳機孔了，為什麼 ZenFone 還保有耳機孔的設計呢？因為孔留（孔劉）啊！第一次聽到時覺得還頗好笑的^^。下方操控列看起來是保有 HOME 鍵的設計，實際上為觸控式的指紋辨識，左右兩個觸控鍵都具備背光功能。此外內建 NFC 支援 Android Pay 行動支付。
左側為 SIM 卡與記憶卡的插槽。
複合式的卡槽設計，SIM1 與 SIM2 都為 Nano SIM 卡，SIM 2 的位置只能選擇裝 SIM 卡或是記憶卡擇一。4G+3G 雙卡雙待，其中一張卡使用 4G 時，另外一張卡將自動切換為 3G 語音，這是目前硬體上的限制，各家品牌手機都是如此。而 S660 版本為 3CA，S630 版本為 2CA。
前鏡頭為 800 萬像素 F2.0 大光圈，廣角為 84 度，搭配上全景自拍範圍共有 140 度，PixelMaster 相機預設就是美顏模式，具備自動偵測低光源與 HDR 功能，也具備有人像景深的功能，在也不怕背景亂糟糟囉！
自拍測試一下，看起來真是濛濛的啊～（轉身快逃）
雙鏡頭主角絕對是 ZenFone 4 的重頭戲，第一顆主鏡頭為 1200 萬像素 F1.8 大光圈，採用 SONY 旗艦級的 IMX362 感光元件，83 度的廣角視野，搭載 0.03 秒雙相位對焦，以及 100% 全像素對焦，4 軸 4 級光學防手震讓拍攝更加穩定，手持穩定到 1/4 秒，3 軸電子防手震可以穩定錄影的影像，支援 4K 影片的錄影，此外還有內建 Qualcomm Spectra™ 160 影像訊號處理器，能提升相機性能、更快速與流暢的對焦以及色彩的精準度。
第二顆鏡頭為 800 萬像素，強項是具備有 120 度的超廣角（12mm），廣角能力真的很強大，是一般手機的兩倍吧！主鏡頭是拍照主力，在任何場景下都可以拍出很棒的照片，而廣角是種視覺的魄力，在拍照上有廣角真的很吃香，可以保有更多景色。拍照模式文後在與大家介紹。
ZenUI 的五四三ZenUI 在 ZenFone 4 也有所改變，最大的改變是什麼呢？就是更加簡潔了，華碩取捨掉許多 ZenUI 的應用程式，讓功能上更為精簡，坦白說這是很棒的改變，因為讓預設的應用程式更加精簡，想要的東西再自己裝就好，我想多少有人也喜愛這樣的模式。
△ 預設的介面與 APP 清單，預設圖示是有加邊框的，整體一致性會比較強，不過我後來是拿掉了，比較喜歡 APP 圖示原本的樣貌。
△ 下拉式選單也簡化了不少。
△ Smart Lock 人體感測功能頗特殊的，當你解鎖一次之後，只要隨身帶著走就會保持解鎖狀態，直到手機離開身邊時會自動上鎖，方便的功能讓你手機保有隱私，當手機感應到停滯會自動上鎖。
△ ZenUI 防身保鑣是愛護自己的特殊功能，可以讓你送出緊急求救訊號，若你覺得可能會用到這功能，購入手機時記得要先設定一下！
△ 主要功能分為 SOS 求救電話與定位通報，緊急時刻只要連線按壓電源鍵三次，就會直接播電話給設定好的聯絡人，這真的是快速又方便的功能，而且可以在口袋裡面完成求救訊號。定位通報是立刻傳出當下的 GPS 位置給指定好的聯絡人，讓能別人追蹤你的行蹤。
△ 使用定位通報功能時要往下拉出通知與功能選單，可以在這裡看到定位通報功能，點選之後就會馬上偵測定位，之後會跳出預設好的簡訊聯絡人，只要按紙飛機的按鈕就能送出訊息。
△ 定位通報必須在有網路的狀態下才能使用，還是有所限制的，之後對方就會收到簡訊帶有一個連結。
△ 打開之後就是地圖資訊，可以直接導航出發找人去！
△ 特殊模式有年長者使用的簡易模式，以及限定 APP 使用的兒童模式。
△ ASUS 個人設定中的服務，有應用身分的功能，這功能坦白說就是多開 APP 的功能，可以多開的 APP 有 Facebook、Instagram、LINE 與 Messenger，這的確是很實用的功能，因為很多人都有不只一個帳號，拿兩支手機的確比較麻煩，不妨開啟應用分身的功能。
△ 我以 Facebook 來測試，多開的應用程式會在左下角多一個符號，開啟之後就是一個全新的 Facebook 囉！
△ 佈景主題其實並不是太特殊的功能，不過可以每日自動更換桌布，內建的桌布其實還頗好看的。
△ Page Marker 是個輔助 Chrome 瀏覽器的功能，可以將文章收藏離線瀏覽，閱讀模式讓文章有更好的視覺瀏覽。
△ 白色的是下載後的模樣，黑底的閱讀模式，不一定每個網頁都支援唷！
△ 可以將喜歡的文章直接收藏在 Page Marker，我覺得這是一個不錯的選擇，而我是習慣將文章儲存在 Facebook ^^。
△ 現在手機遊戲很夯，不少人會直播玩遊戲的實況，遊戲精靈就是非常棒的輔助工具，首先當然要設定一張大頭照，直播時才知道你的樣貌唷！
△ 除了直播與錄影功能之外，加速器也很重要，在玩遊戲之前先優化手機性能，這樣玩遊戲時能有最佳的顯示表現。
△ 還有遊戲的秘訣可以搜尋，難道有外掛嗎？真的有～邪惡的很！
△ 進入遊戲之後，會有一個浮動按鈕在旁邊，點選之後就會進入功能選單，鎖鍵模式能避免 HOME 鍵與選項鍵，只有返回鍵可以使用。加速器會啟動系統清理功能，清除背景的應用程式等等，來達到效能最佳化。
△ 直播與錄影功能，可以透過 YouTube 與 Twitch 直播，也可以在本機直接錄製影片。
△ 巨集功能比較特殊，他可以錄製螢幕的動作，譬如說遊戲中可以有重複的動作要做，就可以使用聚集功能。假如說以馬力歐為例，可能從開始到過關的敵人障礙都相同，你就可以錄製通關的巨集，未來就可以直接快速通關。
△ 應用程式鍵的功能可以設定，我覺得長按設定成螢幕截圖還頗方便的。
△ 觸控手勢是基本功能，不過現在比較少人主打這項設計，似乎大家已經習以為常，但是還有人在用嗎？雙擊開啟關閉螢幕的確頗方便的，還有在黑屏時快速開啟應用程式的手勢，其實都是很實用功能。而動作手勢有機身翻面電話靜音，與拿起電話自動接聽的功能。
△ 單手模式對女性來說應該很實用，整個螢幕畫面會縮小，單手操作非常方便。
△ OptiFlex 能夠提升並且發揮 6GB 記憶體的所有潛能，大家可以將常用的 APP 在設定中勾選起來，然後自己測試看看是否有更順暢，譬如說常常一天到晚都在開的瀏覽器，記憶體若能有最大效益是最棒的。
△ 支援 Android Pay 的使用，這個在設定時因為安全考量無法截圖，總之不用帶信用卡出門很方便，以後一定都是手機 Pay Pay Pay 的時代。
ZenFone 4 性能跑分
△ ZenFone 4 安兔兔跑分為105923 分，手機使用上非常的順暢，或許 6GB 記憶體幫了大忙。
△ GFX OpenGL 的數據給大家參考囉！
ZenFone 4 相機功能與實測以往的 ZenFone 在拍照模式上很豐富，在新的 ZenUI 有新的整合與調整，讓相機介面看起來更加俐落。
△ 主鏡頭 1200 萬像素，預設的拍照模式為主鏡頭畫面，快門按鈕旁有看到一座山與三座山兩種模式，分別代表主鏡頭與廣角鏡頭的切換。
△ 廣角鏡頭為 800 萬像素，廣角多達 120 度，喜愛拍廣角的人應該會很愛！
△ 在相機拍照模式下，往左右滑動會進入模式與濾鏡功能。鏡頭的各種模式包含有美顏、超高解析度、延時攝影、自動（預設）、專業與 GIF 動畫。
△ 預設的幾種濾鏡效果
△ 美顏效果似乎越來越專業，功能有一鍵美顏、變更膚色、柔膚、美白、大眼與小臉，都可以自己調整程度的大小，來符合自己的需求，像我就不愛太誇張的，自己看起來也比較順眼啊！
△ 前鏡頭有美顏、GIF 動畫、自動與全景自拍的功能。
△ GIF 動畫還頗好玩的，尤其現在很多社群都支援 GIF 動畫，相較於影片有不同的動態效果。
△ 主鏡頭
△ 廣角的可是範圍真的增加不少
△ 自拍粉粉嫩嫩的
△ 拍小朋友也有夠粉嫩，像我老了就無法了，哈哈！
△ 姊妹難得美好的照片
△ 清境的美好早晨，風景頗不錯！！
△ 透過廣角有更美好的視野。
△ 關閉 HDR 差很大，哈哈～但我覺得沒有 HDR 是比較真實啦！
△ 主鏡頭的顏色較鮮艷
△ 廣角畫質讓視野更加開闊，廣角就是比較爽。
△ 關閉 HDR
△ 自拍 HDR 也頗重要的，人臉才能夠亮起來
△ 大小朋友因為暈車不舒服，也不知道是否是高山症，草率結束了武嶺行程。
△ 沒有開啟 HDR 的青青草原
△ 開啟 HDR 彷彿到了另外一個地方。
△ 我覺得 HDR 對 ZenFone 4 來說是個很重要的功能，圖片增豔不少。
△ 美美的露大腿自拍。
△ 炎炎夏日走在青青草原超熱的。
△ 與羊咩咩自拍
△ HDR 效果有時候會太亮了一點，可以自己先降一些 EV 值。
△ 沒有 HDR 時當然就會有臉部陰影，自拍建議開啟 HDR 唷！
△ 主鏡頭拍攝圓山大飯店
△ 廣角鏡頭拍圓山大飯店，氣勢磅礡啊！
△ 廣角拍攝～我個人還頗愛這張的！
△ 駕駛座 + 廣角就可以在車內拍到那麼廣，正常大概只能夠拍到方向盤多一點而已。
△ 夜晚的藍晒圖
△ 廣角真的視野變廣許多。
△ 主鏡頭
△ 廣角鏡頭。
△ 主鏡頭
△ 廣角鏡頭
△ 自拍美美的，我覺得恰恰好的程度。
△ 有 HDR
△ 沒有 HDR 真的有差
△ 有 HDR 可以看到暗處是有觀光客的。
△ 關閉 HDR 暗處就是一片黑。
ZenFone 4 心得總結
ZenFone 4 推出的系列手機有基本款的 ZenFone 4、自拍手機 ZenFone 4 Selfie Pro、旗艦款 ZenFone 4 Pro 與大電量的 ZenFone 4 Max，基本上 ZenFone 4 和 Selfie Pro 都是比較入門款，價格都在萬元左右，雖然價格是入門手機，但是坦白說手機質感很好、效能上也很不錯，大家在意的使用順暢度有沒問題，畢竟 6GB 的記憶體還是有優勢的。再來談到我比較在意的相機拍照，使用一段時間相機開啟的速度依然很快，還沒有遇到停滯的狀況，拍照表現算是還不錯，廣角是我的菜，以雙鏡頭機種來說頗有競爭力的，整體來說 CP 值還算是不錯的啦！
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