ZenFone 4 Selife Pro 自拍攻略，當然就是要拍得美美的！

2017-09-09 05:38:21 哇哇
ZenFone 4 Selife Pro 開箱評測拍照攻略

由孔劉領軍孔太太們進入華碩的世界，Zen 粉以往都是科技宅居多，孔太太們為了孔劉也不會變成科技達人，不過拍照要美美絕對不能少！這次不專業開箱的是華碩 ZenFone 系列當中的 ZenFone 4 Selfie Pro，主打配備兩顆 2400 萬畫素的自拍鏡頭，Selfie 是專為自拍族量身訂做的智慧型手機，不僅可以把妳拍到美到不要不要，更具備有美顏錄影與直播功能，大光圈模擬景深與 120 度大廣角自拍，讓朋友們一起變得美美的，趕快來動手開箱、試拍！

ZenFone 4 Selife Pro 開箱評測拍照攻略
外盒是這次 WE LOVE PHOTO 的樣式。

ZenFone 4 Selife Pro 開箱評測拍照攻略

開箱內容物有 ZenFone 4 Selife Pro 手機、充電器、USB 傳輸線、耳機、耳塞、使用手冊、保固說明與退卡針。

ZenFone 4 Selife Pro 開箱評測拍照攻略

這支手機是小編自購的，為什麼要選紅色呢？因為孔劉在發表會當天就是拿紅色的手機啊^^。

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螢幕為 5.5 吋 FHD AMOLED 螢幕，規格是........規格不是重點啦～這篇自拍才是重點！不過不少女性會覺得 5.5 吋手機太大，但是近年來這是主流 size，女性朋友們還是得多多習慣。

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手機下方為喇叭、麥克風、microUSB 連接埠與耳機孔。

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機身左側邊雙卡插槽一個為 nano-SIM，另一個是 SIM 2 與 microSD 記憶卡共用。

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4G+3G 雙卡雙待

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機身右側邊為音量鍵、電源鍵

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手機上方由左至右分別為柔膚燈、聽筒、雙鏡頭，前雙鏡頭絕對 ZenFone 4 Selfie Pro 的重頭戲， 自拍鏡頭 1600 萬像素搭載的 F1.8 大光圈及最新的 Sony® IMX362 感光元件，1.4 微米大小的像素 (1/2.55 吋感光元件)，感光度更是一般智慧型手機相機的兩倍。

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後鏡頭為 1600 萬像素，很可惜這次後鏡頭不是重點～不過也是具備有 0.03 秒相位對焦與 4K UHD 錄影。


ZenFone 4 Selfie Pro 自拍小技巧
先來看看 Zenfone 4 Selfie Pro 自拍的小技巧，現在主打美顏的手機很多，不同手機有不同的優勢之處，相信大家在拍照時一定都會用最完美的方式來呈現自己，這次實測手機之後也整理了四大攻略提供給大家，參考參考囉！

【攻略一】廣角鏡頭

Zenfone 4 雖然主打自拍功能，但拍照起來還是有些小撇步，可以讓自己在鏡頭前面更好看，小編注意到使用廣角功能的話，畫質會整個往下飄，這裡小編發現兩個解決方式，第一是在大太陽下或光源充足的地方拍攝，第二是動動手指，多點擊螢幕對焦臉部！記住這兩點，廣角鏡頭一樣拍的美到不行。

【攻略二】低光環境拍攝

低光源拍攝的情況下真的表現的非常優異，但開了柔膚燈之後小編又再次受驚，柔膚燈不只柔膚，還把五官整個變立體，這沒有「自拍柔膚燈」是做不到的效果。所以小編建議在低光環境拍攝時，開啟柔膚燈就對啦

【攻略三】Selfiemaster App 美顏

美顏的數值 1~10，經小編實測後，數值條到 4 或 5 是最佳的參數，調到 6 以上就會慢慢的沒有鼻梁，然後臉會越來越不自然，另外開啟 Selfiemaster 時，盡量在光源充足的地方，因為太暗的話手機會瘋狂偵測臉部，臉型會一直跳來跳去。所以使用美顏功能的話就是在光源充足、參數 4、5 會最適合歐！

【攻略四】逆光拍攝

逆光拍攝就是強，其實沒什麼攻略，跟其他廠牌手機比起來整個效果非常優異，然後再開啟美顏數值到 4，就會美的不要不要的！


ZenFone 4 Selfie Pro 自拍功能實測
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△ 120 度廣角鏡頭測試，廣角鏡頭比主鏡頭更加開闊，不過很可惜畫質會降低，建議到光線較充足的地方拍攝。

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△ 柔膚燈是 Selfie 才有的特色，在低光源處自拍是非常重要的，絕對不要黯然失色啊～

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△ 小編覺得這次的女主角素顏比較美ㄟ！！！！！

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△ 逆光拍照測試與 iPhone 7 比一比，iPhone 7 拍出來就是黃臉婆啦 ><，Selfie Pro 逆光效果還不錯，再加上美顏效果就很正啦！

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△ 順光拍照測試與 iPhone 7 比一比，Selfie Pro 對比比較強烈一些些，膚質感覺也比較好唷！

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△ Selfiemaster 美顏程度值比一比，推薦 4 或 5 為最佳參數值，當然有些人也會很愛開到最大，不過那樣有可能會變成照騙集團唷！

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△ GIF 一下

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△ Selfiemaster 濾鏡效果測試，竟然還有媚娘風格，想當年武媚娘真的好火紅啊！

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ZenFone 4 Selife Pro 心得總評
ZenFone 4 Selife Pro 開箱評測拍照攻略

ZenFone 4 Selife Pro 這次的實拍測試著重在官方主打的自拍效果上，在廣角的表現上面，多人拍攝情境下，優點是可以輕鬆塞下一群朋友，如果是外出旅遊，與背景標的物自拍的話廣角效果會更加凸顯。在人像模式的景深表現上，Selfie Pro 的效果在理想值內，在人像與景深的交界處理的較為緩和。而在低光源與柔膚燈的表現上，比起其他品牌的自拍鏡頭效果好上很多，自拍鏡要說有柔膚燈的手機就更少了，讓小編驚訝的是，柔膚燈使用起來會大大增加五官的立體感！整體上來說，自拍的功能表現理想，柔膚燈、低光源拍攝、逆光拍攝都讓人驚艷，一般的聚會、旅行都會非常實用，對於喜歡自拍、外出旅遊的朋友來說，Zenfone 4 Selfie Pro 是 CP 值算高的手機。

更多資訊參考官方網站：https://www.asus.com/tw/Phone/ZenFone-4-Selfie-Pro-ZD552KL/

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