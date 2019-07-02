這次的 ZenFone 6 的相機讓人非常非常期待，不少人已經敲碗要相機拍照的測試，我自己也非常期待這次的相機拍照！ZenFone 6 的相機規格非常的好，主鏡頭為 4800 萬像素 Sony 旗艦 IMX586 感光元件，有採用 Quad Bayer 技術、2x1 OCL PDAF 與雷射對焦，副鏡頭為 1300 萬像素 125 度的超級廣角鏡頭，而且支援廣角的變形修正。最值得提醒大家的一點就是翻轉鏡頭的設計，主鏡頭翻過來就變成 4800 萬畫素的超強自拍鏡頭，所以自拍可以有很清晰犀利的自拍照。在錄影規格上支援到 4K 60FPS 的高畫質錄影、支援動態追蹤功能，想要紀錄生活中的點點滴滴，ZenFone 6 絕對是個超級好幫手的！ASUS ZenFone 6 夜拍實測請走這：ASUS ZenFone 6 夜間手持拍照實測，這支手機我要定了！

相機使用介紹

△ 相機的介面非常簡單好操作，這裡簡單的與大家就介紹一下，左邊一排由上到下為風格濾鏡、閃光燈、比例、HDR 開關與設定，快門右方有一排不同的功能的切換，除了最基本的拍照外，還有專業、夜景、全景拍攝、人像、錄影、動態追蹤、慢動作與延時攝影，切換廣角的設定也很簡單，有一座山的符號就是主鏡頭，三座山的符號切換到廣角鏡頭，下方還有一個快速變焦功能，能有兩倍的無損變焦，無損變焦是透過 4800 萬像素去裁切，所以可以達到無損畫質的拍照。右上角是翻轉鏡頭～這次會有一個完整的篇幅在玩自拍，有美女登場助陣唷！

△ 翻轉鏡頭除了直接按之外，也可以做更仔細的角度調整，在螢幕右下方的虛擬搖桿微調，也可以按下音量鍵上下來調整。

△ 拍照的尺寸比例在我這次拍照當中常常調整，因為調整的設定就在一旁相當好設定。只是有一點要特別注意，一般鏡頭和廣角的比例不是連動的，譬如說一般鏡頭你設定 16:9，而廣角鏡頭你設定 4:3，當你切換廣角的時候照片比例就是會不同，我自己覺得連動設定可能會比較方便，但是這點也沒有造成太多障礙就是了^^。

△ 我也很愛全螢幕的比例，有時候拍些景物不一定要把上面和下面留太多，當然這樣的大小也是原本的解析度下去裁切的，所以若你希望有最完整的照片，那就是使用 4:3 的比例下去拍照，之後可以自己再後製去裁切。

△ 濾鏡有黑白、溫暖、文青、復古、淡化、懷舊、濃烈與豔麗幾種風格，我自己覺得風格可以先不要套用，因為內建的圖片編輯工具也有好幾種濾鏡可以套用，二來現在有很多相片編輯的 APP，我想喜愛修圖的人應該也已經備好許多工具了吧！依照我自己的拍照習慣，一定是先保留原有的照片，要換風格再說。

△ 那麼好的相機當然有專業模式，不過坦白說我現在還沒有使用到專業模式，因為自動模式就很好拍了！若你是專業手機攝影玩家，那麼我想專業功能肯定就是你的菜囉！

△ 夜景的拍照真的猛唷！已經進化到手持多秒拍夜景的技術了～我實際測大概可以到達六秒之多，夜景拍照請走：ASUS ZenFone 6 夜間手持拍照實測，這支手機我要定了！

△ 人像模式除了拍人之外，大光圈模式也是從人像模式進入，下方的光圈圖案可以調整大光圈效果，而且可以即時看到效果，最大的光圈到 f/0.95，不過我覺得那樣實在是太大了～但是就算拍沒準焦也沒有關係，因為透過人像模式拍攝的照片具備有 Refocus 的功能，可以從看照片的地方重新對焦，這功能實在是太讚了！

△ 愛美的女生喜歡自拍很犀利的話，ZenFone 6 絕對是好選擇，漂亮就是要拍給別人看，當然畫質要好上加好，主鏡頭等於前鏡頭的 ZenFone 6 自拍超級強，不過若是要附加美顏效果當然也沒問題，內建的美顏效果有變更膚色、柔膚、美白、大眼與小臉功能，這部份我們就有請這次請到蘑菇來示範，女生必看：女生必學！教妳 ZenFone 6 拍美圖玩機技巧

△ 相機解析度最高到 4800 萬像素，不過使用最高解析度會犧牲掉 HDR++ 的功能，所以我大多還是使用 1200 萬像素在拍照，16:9 與 1:1 的比例為 900 萬像素，全螢幕的 19.5:9 為 700 萬像素。

△ 接著帶大家看看所有的相機設定，AI 場景偵測是一種主流，我會建議大家開啟，再來是華碩浮水印，若你要證明你的是忠實的 ZenFone 用戶，就可以直接開啟使用，當你拍照後與大家分享時，大家馬上知道你就是拿 ZenFone 6 拍的照片唷！很多手機會把音量鍵設定成快門鍵，不過因為 ZenFone 6 的翻轉鏡頭比較特殊，音量上下鍵可以當成旋轉鏡頭的快捷鍵，而智慧快捷鍵可以當成快門鍵使用。

△ ZenFone 6 相機內建 16 種 AI 智慧場景，包含：食物、天空、綠地、植物、海洋、日落、雪、花、舞台、狗、貓、人、文字、三腳架、QR 條碼、夜景。

△ 以上圖橫放畫面為例，將相機對準場景後，智慧場景會出現在畫面左上方，上面這張準確辨識出植物，針對畫面顏色、色調等參數自動做優化。

△ AI 智慧場景：天空

△ 歸功於 AI 智慧場景，食物隨手拍都是讓人流口水的照片～

△ 影片主鏡頭最高可以到 4K 60FPS 的拍照，廣角也有支援到 4K，錄影中不支援切換廣角，但可以隨時調整翻轉角度。

△ 影片編碼支援 H.264 與 H.265，H.264 現在比較普遍，H.265 可以將影片壓縮更多，只是現在並不是有所裝置都能直接播放，這點要稍微留意一下。

△ 動態追蹤功能請從設定內檢查「相機自動翻轉」，要啟用這功能才會自動追蹤唷～動態追蹤很適合直播主，因為只有一個人還要兼顧鏡頭的時候，ZenFone 6 的翻轉鏡頭會自動追蹤，你走到哪鏡頭就會拍到哪，這篇文章裡面，有更詳細的動態追蹤，還有影片實測可以觀看。

△ 慢動作部分最高可以到 720P 480FPS，1080P 支援 240FPS 與 120FPS。

△ 延時有 1S、3S 與 5S，畫質最高可以到 4K。

人像與自拍實測

△ 當我拿到 ZenFone 6 的第一刻，我就是測試自拍的照片，就我測試手機以來，我從來沒有一支手機那麼期待自拍的，對我來說是真的很想擁有高畫質的自拍照片，而且重點是很清晰的，這樣未來我跟家人與小朋友自拍的時候，照片就是高畫質的，這就是我想要的！

△ 當然呈現給大家是有使用人像功能美顏的，不然我怕太犀利嚇到大家了！我不想太赤裸裸讓大家檢視我的面容啊～

△ 一般手機自拍鏡頭的能力值都比較弱，只有在光線很充足時表現會比較好，不過 ZenFone 6 自拍就是透過主鏡頭，所以成功率高很多很多，雖然拍小孩還是有點難度，因為要他們拍照不要動還真是有點困難，表情很多很愛現～哈哈！

△ 拍人像就是如此的好看，自然就粉粉的ㄟ～

△ 而且自拍也有廣角，這對大家來說也很實用，自拍加上帶上場景變成很簡單的一件事情，尤其我騎著獨輪趴趴走的時候，我終於可以很輕鬆地拍到全貌了！當然看我自己拍照是不夠的，到底女生要如何好好的使用 ZenFone 6 自拍呢？後續文章篇幅可別錯過。

一般鏡頭、廣角與 HDR++ 的差異比較

一般鏡頭搭配望遠鏡頭好？還是搭配廣角鏡頭好？我覺得 ZenFone 6 給了一個符合使用者期望的答案，有雙鏡頭運算的大光圈景深效果，是不是有廣角可以更好？當然有三顆鏡頭更好，不過 ZenFone 6 這次的翻轉設計很難容納三鏡頭，不過標準鏡頭 + 廣角鏡頭我覺得就已經是很好的組合了，因為有無損變焦！這個段落將與大家示範許主鏡頭與廣角鏡頭的差異，此外也會給大家看看這次很厲害的 HDR++ 功能，一開始我都讓 HDR auto 辨識，現在我覺得深深中了 HDR++ 的毒啊～為了好照片是值得的。



（主鏡頭）



（廣角鏡頭）

站在同樣的位置，125 度的廣角鏡頭的優勢就可以拍得更廣啦~有時候在拍攝環境的限制下，已經退到不能在退還是不能拍到景色全貌的時候，就會知道廣角鏡頭有多好用啦！



（主鏡頭）



（廣角鏡頭）

接下來要來到了故宮南院，真的是一個很有設計感的建築，去的那天期時很熱，但是又沒有足夠的藍天，實在有點可惜，不過喜歡攝影的話，這裡會是一個不錯的地方，只是停車場離博物院時在有點遠．．．．．然後等接駁車的人又很多，感覺沒有規劃到很好。



（主鏡頭）



（廣角鏡頭）



（主鏡頭）

到室內真的好涼爽啊～不過帶著小孩來看展實在是有點困難，幾乎從頭到尾都在兒童創意專區，小朋友玩起來也很爽！



（廣角鏡頭）

廣角鏡頭讓畫面更有張力，廣大的建築物、高大的樹木、壯麗的景色、綿延的白雲，都很適合廣角鏡頭來呈現



（主鏡頭）



（廣角鏡頭）



（主鏡頭）



（廣角鏡頭）



（主鏡頭）

這樣看好像一個神祕的基地一樣，像是復仇者聯盟那種基地的感覺，造型很特殊值的欣賞，然後玻璃又是透進去的。



（廣角鏡頭）



（主鏡頭）



（廣角鏡頭）

接下來場景回到我經常出沒的藍晒圖文創園區



（主鏡頭）

我喜歡這種綠綠的牆面，樹葉爬滿牆面感覺很有生命力



（廣角鏡頭）



（主鏡頭）

廣角的畫質好嗎？當然不會有主鏡頭那麼好，不過在以網路圖片為主的狀態下，我覺得是很足夠的，廣角能讓你留下如同你視覺般的畫面，明明鏡頭前方式有美美的藍天，遺失在鏡頭外不是很可惜嗎？當然要透廣角捕捉下來。



（廣角鏡頭）



（主鏡頭）



（廣角鏡頭）



（主鏡頭）

其實有時候拍攝的畫面很普通，透過廣角就能如那更多的東西，有時候只單純廣角拍街景就能很好看。



（廣角鏡頭）

接下來繼續往安平走，我好像是來台南的觀光客一樣^^



（主鏡頭 沒有開啟 HDR）

大魚的祝福到現在依然很夯，晚上人潮更是滿滿，後續也會有夜間的實拍照片！



（主鏡頭 HDR++）

為什麼喜歡拍 HDR，就是希望亮度不要過曝，又能保有暗處的細節；當然有時候原始的狀態也是一種美，也是有人喜愛高對比，亮處就是要亮，暗處就是要暗。我覺得喜不喜歡大家可以自己想一想，只是相比有無 HDR 的照片，我自己是更喜歡有 HDR 多一些，這是我真的覺得 HDR++ 的效果不錯。



（廣角鏡頭）



（主鏡頭）



（廣角鏡頭）



（主鏡頭 沒有開啟 HDR）

可以發現沒有 HDR 的時候，陰影處就是黑黑暗暗的，明暗對比比較濃烈一點。若是在相比下圖有開啟 HDR++ 的照片，我相信大多人應該都會喜愛下圖吧！



（主鏡頭 HDR++）



（廣角鏡頭）



（主鏡頭 沒有開啟 HDR）



（主鏡頭 HDR++）



（主鏡頭 沒有開啟 HDR）



（主鏡頭 HDR++）



（廣角鏡頭）



（主鏡頭）

這組對比我覺得更能凸顯廣角鏡頭的張力，以及交待場景的方便性。



（廣角鏡頭）



（廣角鏡頭 16:9）

透過 16:9 的比例拍照感覺也頗不錯的！



（主鏡頭）



（廣角鏡頭）



（主鏡頭）



（廣角鏡頭）

自動的全景拍攝

全景拍攝絕對是 ZenFone 6 拍照的拿手好戲，因為鏡頭自己會旋轉，所以絕不擔心縫圖的問題，大家要準備好一個腳架，我覺得腳架是必要的，就是要避免手殘啊！但如果你要手持也沒有不行~另外，拍攝全景照時，可以隨時停止，不一定要把 180 度拍滿。

那拍攝全景有個很重要的技巧，就是手機拿直直的不要歪斜，如果有歪斜就會像上圖這樣，水平線是跑掉的。

像上圖就有保持完整的水平，而且該有的景物都有帶到，效果就很不錯，但是拍照前最好先自己大概翻轉鏡頭測試一下，確定要拍攝的目標物是有在相機範圍之內的。而透過全景拍攝的照片實際上並不是這樣小張小張的，解析度也有 13424 x 2128 這麼大，單張圖片也有 10MB 這麼大，相片細節再裁切出來也是清楚的畫面。

直立的拍攝全景也可以，如果是到歐洲那種大教堂裡面的話，應該會有很棒的拍攝效果唷！

△ 實際直拍用在有高大的建築物、高大的樹木、或是畫面延伸性比較強烈的場景，拍起來超級方便，因為全部交給鏡頭自動翻轉就好啦！完全沒有縫圖的痕跡，看起來超完美～想看夜拍可以看這邊：ASUS ZenFone 6 夜間手持拍照實測，這支手機我要定了！

白天照片實拍

接著是美食時間，我現在越來越少帶相機出門，因為手機拍照實在很方便啊！連拍個甜不辣感覺都很好看很好吃。





坦白說這樣犀利的畫質與顏色，有時候真的比相機還要值得信賴，手機有 AI 場景偵測功能，會有最適合的顏色調整，而相機反而得透過後製慢慢處理，所以現在越來越多人拍照完全依靠手機了！

巴掌大的雞排，害我現在有點開始餓肚子啦！













上圖這張沒有大光圈，傘景是自然的景深唷！有沒有覺得也美美的？







上圖這張是透過人像模式開啟景深，若是一般拍照的話，後方的網子都還是很清楚的，開啟景深之後稍微多了一點氛圍，這也是一個實用功能。

透過大光圈所拍攝的照片，還有很棒的 ReFoucs 功能，雖然實際上像是拍了張完成品，實際上還是可以去編輯他，重新的去改變對焦點或是光圈大小，對於主體人物的拍攝會更加有醒目的效果，大光圈就是唯美啊！

















大樓建築逆光加藍天，開啟 HDR++ 就能輕鬆的捕捉！



































2 倍無損變焦，雖然我覺得倍數稍嫌不足，不過也是一個實用的拍照技巧，可以符合大部分的日常使用。









相機白天拍照總結

ZenFone 6 白天的拍照我自己是很滿意，不管是白天拍照、人像或是夜間，目前大概拍了快要一千張的照片，而且成功率都是很高的，無論是畫面細節與顏色都相當的不錯，目前似乎都沒有遇到很奇怪的顏色或白平衡，只能說 ZenFone 6 的相機演算法算是相當穩定的，能應付絕大多數的場景。最後還是要重申我覺得實用 HDR++ 功能、大光圈與 Refocus、善用廣角拍照、自動全景模式，這幾招上手之後真的會深愛上使用 ZenFone 6 拍照喔！

ZenFone 6 全系列開箱文：

