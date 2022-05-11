ASUS 於台灣時間 5/10 深夜 00:00 舉行 The Pinnacle of Performance 線上發表會，發表全新 Zenbook、Vivobook 系列筆電新品，主打輕薄高效的 Zenbook 系列這次一共帶來 2 款旗艦機種（UX7602 及 UX8402），Vivobook Pro 也為了創作者再進化，配備高效能組件及創新功能，以下為大家整理 5/10 華碩新品發表會的重點：





全新 Zenbook Pro 筆記型電腦擁有 NVIDIA Studio 獨家優勢，大幅提升創作應用程式的效能和可靠性，包括用於 3D 編輯和協作的 NVIDIA Omniverse、直播專用的 NVIDIA Broadcast 及運用 AI 將筆觸轉變成風景畫面的 NVIDIA Canvas，讓創作者能以超乎想像的速度盡情創作。採用「美．力」概念設計的 Zenbook Pro/ Zenbook S 系列頂級筆記型電腦，被賦予精煉外觀，加入階梯式鑽石切割、「A」字LOGO外蓋標誌等細節，延續 Zenbook 優雅、可攜性及頂尖效能的特色。華碩特於發表會前點亮世界最高建築—杜拜哈里發塔，讓世界看見創新之美。

Zenbook Pro 16X OLED 超強效能

最新旗艦機種 Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) 創作者筆記型電腦毫不妥協，出色功率和效能蘊藏在一體式機身，僅 2.4 公斤、16.9 公釐輕薄便攜，隨時發揮靈感。

經 NVIDIA Studio 驗證，最高搭載第 12 代 Intel® Core™ i9 12900H 處理器和 NVIDIA GeForce RTX™ 3060 顯示卡，提供出色的行動效能。ASUS IceCool Pro 散熱系統，使用兩個配備 97 片 3D 彎曲葉片的 IceBlades 風扇，引導熱空氣經由 AAS Ultra 機制達到有效散熱，14.5 公釐抬升設計將鍵盤傾斜 7 度，更符合人體工學。大容量 96 Wh 電池具備 10 小時續航電力，長時間運作無虞。

領先全球的 16:10 16 吋 4K OLED HDR 60 Hz 550 尼特 Dolby Vision® 觸控螢幕，通過PANTONE® 驗證、100% 劇院級 DCI-P3 色域，與 VESA DisplayHDR™ True Black 500 認證，可呈現最深邃的黑色。此外，全新的 White-RGB ASUS 智慧照明系統，展現創新智慧互動功能：電源或效能狀態的視覺警示、透過指尖精確控制創作應用程式的 ASUS Dial 繪圖旋鈕，以及帶有觸覺回饋的加大觸控板，方便隨處點擊，重新定義創作者筆記型電腦，將創造力推升至極致境界。

Zenbook Pro 14 Duo OLED 雙螢幕

全球首款 14.5 吋 2.8K 120 Hz OLED 雙螢幕創作者筆記型電腦 Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)，搭載第 12 代 Intel® Core™ i9-12900H 處理器和 NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 顯示卡，讓創造力發揮至最大值。

透過 ASUS IceCool Plus 技術散熱，與更大、更亮的 12.7 吋 ScreenPad Plus 第二觸控螢幕，結合 AAS Ultra 自動抬升 12 度設計，帶來最佳散熱與舒適的觀看角度。2.8K OLED HDR 16:10 Dolby Vision 主觸控螢幕，流暢的 120 Hz 更新率、500 尼特峰值亮度與劇院級 100% DCI -P3 色域，並通過 PANTONE 色彩和德國萊因護眼認證，呈現專業攝影棚級的視覺效果，是款眼光獨到的創作者輕巧型 OLED 筆記型電腦。

此外，現有 15.6 吋 Zenbook Pro 15 Duo OLED (UX582) 也將全面更新，最高搭載第 12 代 Intel Core i9-12900H 處理器和 NVIDIA GeForce RTX 3060 顯示卡，供大螢幕需求使用者選購。

Zenbook Pro 系列筆電 全方位創作需求

除旗艦型的 14.5 吋和 16 吋機型，Zenbook Pro 系列另推出 15.6 吋 Zenbook Pro 15 Flip OLED (UP6502) 翻轉筆記型電腦，以及首款 17.3 吋的 Zenbook Pro 17 (UM6702)。

多功能 Zenbook Pro 15 Flip OLED (UP6502) 通過 Intel® Evo™ 認證，配備 15.6 吋 2.8K 120 Hz OLED 觸控螢幕，最高搭載第 12 代 Intel® Core™ i7 處理器和 Intel® Arc™ A370M 獨立顯示卡，為專業使用者提供絕佳的多工處理和多媒體功能，並配備增強的 ASUS IceCool Plus 散熱技術，實現最佳效能。小巧、優雅、輕薄的設計採用階梯式鑽石切割邊緣、360° ErgoLift 螢幕轉軸，快速臉部辨識登入的 HD 紅外線攝影機。經 Harman Kardon 認證的四揚聲器 Dolby Atmos® 音訊系統，帶來身歷其境的劇院體驗。

Zenbook Pro 17 (UM6702) 配備寬大的 17.3 吋 2.5K IPS NanoEdge Dolby Vision 觸控螢幕，經 PANTON 驗證與超快速 165 Hz 更新率，最高搭載 AMD Ryzen™ 9 6900HX 處理器和 NVIDIA GeForce RTX 3050 顯示卡，提供全方位的創作和生產效能。Harman Kardon 認證的Dolby Atmos® 音訊系統搭配強大的智慧放大器，享有卓越的音訊體驗。科技黑配色讓時尚、現代感的設計更臻完美。

Zenbook S 系列筆電 輕薄長效續航

超輕薄的 Zenbook S 系列推出兩款 13.3 吋 OLED 機種—可翻轉的 Zenbook S 13 Flip OLED (UP5302) 和 Zenbook S 13 OLED (UM5302)，出色的電源效率和大容量電池，使用者不需在效能和電池續航力間取捨。

Zenbook S 13 Flip OLED (UP5302) 憑藉其多功能 360° ErgoLift 螢幕轉軸，可自由切換使用模式。輕僅 1.1 公斤，薄 14.9 公釐，便於攜帶。最高支援第 12 代 Intel® Core™ i7 處理器，輕鬆處理任何任務所需效能。配備持久耐用的 67 Wh 電池、三個超快的 Thunderbolt™ 4 USB-C® 連接埠和一個 microSD 讀卡機，使其成為理想的外出幫手。

超輕盈的 Zenbook S 13 OLED (UM5302) 重量僅1公斤、14.9 公釐超薄機身，最高支援 AMD Ryzen™ 7 6800U 處理器與 AMD Radeon™ 680M 顯示卡。鎂鋁合金機殼提供紳士藍、優雅白、象牙米和青瓷綠四種洗鍊新色。

19 小時長效電池續航、完整連接埠和 USB-C Easy Charge 充電功能，行動創造力十足。清晰靈敏的 16:10 2.8K OLED HDR NanoEdge Dolby Vision 觸控螢幕，通過 PANTONE、VESA DisplayHDR True Black 500、100% DCI-P3 色域與德國萊因護眼認證，色彩真實同時保護雙眼健康。Harman Kardon 認證的 Dolby Atmos® 音訊系統和強大的智慧放大器，呈現逼真動聽的多維度音效。

Vivobook 全系列筆電 新潮生活風格

Vivobook Pro 系列為創作者量身再進化，配備高效能組件及創新功能，搭載第 12 代 Intel® Core™ H 系列或 AMD Ryzen™ 6000 H 系列處理器、最高配備 NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti 顯示卡，採用散熱設計功率 (TDP) 高達 140 瓦的 ASUS IceCool Pro 散熱系統，並搭配最高 16吋 3.2K 120 Hz OLED 螢幕與 ASUS DialPad 虛擬繪圖旋鈕，實現巔峰效能和卓越的視覺感受。

多元靈活的 Vivobook 13 Slate OLED 二合一筆電與世界知名藝術家 Philip Colbert 和 Steven Harrington 共同設計，全球限量推出 Vivobook 13 Slate OLED Philip Colbert 限定版與Vivobook 13 Slate OLED Steven Harrington 限定版，以潮流外觀及創新設計驚豔全球。從外包裝、支架保護套、智慧保護殼、筆電包、觸控筆支架、鍵盤貼紙皆以專屬主題設計。兩種版本亦推出藝術家設計的ASUS Marshmallow滑鼠供使用者選購。

新潮俐落的 Vivobook S 系列採用 ASUS IceCool 散熱技術，使其成為具備 45 瓦散熱設計功率(TDP) 的輕薄筆電，搭載第 12 代 Intel Core H 系列 (通過 Intel® Evo™ 認證) 或 AMD Ryzen 6000 H 系列處理器，配搭最高 14.5 吋 2.8K 120Hz OLED 螢幕，讓使用者在工作與休閒中取得完美平衡。

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