ASUS 線上發表會懶人包

ASUS 於台灣時間 5/10 深夜 00:00 舉行 The Pinnacle of Performance 線上發表會，發表全新 Zenbook、Vivobook 系列筆電新品，主打輕薄高效的 Zenbook 系列這次一共帶來 2 款旗艦機種（UX7602 及 UX8402），Vivobook Pro 也為了創作者再進化，配備高效能組件及創新功能，以下為大家整理 5/10 華碩新品發表會的重點：


全新 Zenbook Pro 筆記型電腦擁有 NVIDIA Studio 獨家優勢，大幅提升創作應用程式的效能和可靠性，包括用於 3D 編輯和協作的 NVIDIA Omniverse、直播專用的 NVIDIA Broadcast 及運用 AI 將筆觸轉變成風景畫面的 NVIDIA Canvas，讓創作者能以超乎想像的速度盡情創作。採用「美．力」概念設計的 Zenbook Pro/ Zenbook S 系列頂級筆記型電腦，被賦予精煉外觀，加入階梯式鑽石切割、「A」字LOGO外蓋標誌等細節，延續 Zenbook 優雅、可攜性及頂尖效能的特色。華碩特於發表會前點亮世界最高建築—杜拜哈里發塔，讓世界看見創新之美。

Zenbook Pro 16X OLED 超強效能

最新旗艦機種 Zenbook Pro 16X OLED (UX7602) 創作者筆記型電腦毫不妥協，出色功率和效能蘊藏在一體式機身，僅 2.4 公斤、16.9 公釐輕薄便攜，隨時發揮靈感。

Zenbook Pro 16X OLED

經 NVIDIA Studio 驗證，最高搭載第 12 代 Intel® Core™ i9 12900H 處理器和 NVIDIA GeForce RTX™ 3060 顯示卡，提供出色的行動效能。ASUS IceCool Pro 散熱系統，使用兩個配備 97 片 3D 彎曲葉片的 IceBlades 風扇，引導熱空氣經由 AAS Ultra 機制達到有效散熱，14.5 公釐抬升設計將鍵盤傾斜 7 度，更符合人體工學。大容量 96 Wh 電池具備 10 小時續航電力，長時間運作無虞。

ASUS UX8402領先全球的 16:10 16 吋 4K OLED HDR 60 Hz 550 尼特 Dolby Vision® 觸控螢幕，通過PANTONE® 驗證、100% 劇院級 DCI-P3 色域，與 VESA DisplayHDR™ True Black 500 認證，可呈現最深邃的黑色。此外，全新的 White-RGB ASUS 智慧照明系統，展現創新智慧互動功能：電源或效能狀態的視覺警示、透過指尖精確控制創作應用程式的 ASUS Dial 繪圖旋鈕，以及帶有觸覺回饋的加大觸控板，方便隨處點擊，重新定義創作者筆記型電腦，將創造力推升至極致境界。

Zenbook Pro 14 Duo OLED 雙螢幕

全球首款 14.5 吋 2.8K 120 Hz OLED 雙螢幕創作者筆記型電腦 Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402)，搭載第 12 代 Intel® Core™ i9-12900H 處理器和 NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 顯示卡，讓創造力發揮至最大值。

Zenbook Pro 14 Duo OLED

透過 ASUS IceCool Plus 技術散熱，與更大、更亮的 12.7 吋 ScreenPad Plus 第二觸控螢幕，結合 AAS Ultra 自動抬升 12 度設計，帶來最佳散熱與舒適的觀看角度。2.8K OLED HDR 16:10 Dolby Vision 主觸控螢幕，流暢的 120 Hz 更新率、500 尼特峰值亮度與劇院級 100% DCI -P3 色域，並通過 PANTONE 色彩和德國萊因護眼認證，呈現專業攝影棚級的視覺效果，是款眼光獨到的創作者輕巧型 OLED 筆記型電腦。

ASUS UX8402

此外，現有 15.6 吋 Zenbook Pro 15 Duo OLED (UX582) 也將全面更新，最高搭載第 12 代 Intel Core i9-12900H 處理器和 NVIDIA GeForce RTX 3060 顯示卡，供大螢幕需求使用者選購。

Zenbook Pro 系列筆電 全方位創作需求

除旗艦型的 14.5 吋和 16 吋機型，Zenbook Pro 系列另推出 15.6 吋 Zenbook Pro 15 Flip OLED (UP6502) 翻轉筆記型電腦，以及首款 17.3 吋的 Zenbook Pro 17 (UM6702)。

多功能 Zenbook Pro 15 Flip OLED (UP6502) 通過 Intel® Evo™ 認證，配備 15.6 吋 2.8K 120 Hz OLED 觸控螢幕，最高搭載第 12 代 Intel® Core™ i7 處理器和 Intel® Arc™ A370M 獨立顯示卡，為專業使用者提供絕佳的多工處理和多媒體功能，並配備增強的 ASUS IceCool Plus 散熱技術，實現最佳效能。小巧、優雅、輕薄的設計採用階梯式鑽石切割邊緣、360° ErgoLift 螢幕轉軸，快速臉部辨識登入的 HD 紅外線攝影機。經 Harman Kardon 認證的四揚聲器 Dolby Atmos® 音訊系統，帶來身歷其境的劇院體驗。

Zenbook Pro 17 (UM6702) 配備寬大的 17.3 吋 2.5K IPS NanoEdge Dolby Vision 觸控螢幕，經 PANTON 驗證與超快速 165 Hz 更新率，最高搭載 AMD Ryzen™ 9 6900HX 處理器和 NVIDIA GeForce RTX 3050 顯示卡，提供全方位的創作和生產效能。Harman Kardon 認證的Dolby Atmos® 音訊系統搭配強大的智慧放大器，享有卓越的音訊體驗。科技黑配色讓時尚、現代感的設計更臻完美。

Zenbook S 系列筆電 輕薄長效續航

超輕薄的 Zenbook S 系列推出兩款 13.3 吋 OLED 機種—可翻轉的 Zenbook S 13 Flip OLED (UP5302) 和 Zenbook S 13 OLED (UM5302)，出色的電源效率和大容量電池，使用者不需在效能和電池續航力間取捨。

Zenbook S 13 Flip OLED (UP5302) 憑藉其多功能 360° ErgoLift 螢幕轉軸，可自由切換使用模式。輕僅 1.1 公斤，薄 14.9 公釐，便於攜帶。最高支援第 12 代 Intel® Core™ i7 處理器，輕鬆處理任何任務所需效能。配備持久耐用的 67 Wh 電池、三個超快的 Thunderbolt™ 4 USB-C® 連接埠和一個 microSD 讀卡機，使其成為理想的外出幫手。

超輕盈的 Zenbook S 13 OLED (UM5302) 重量僅1公斤、14.9 公釐超薄機身，最高支援 AMD Ryzen™ 7 6800U 處理器與 AMD Radeon™ 680M 顯示卡。鎂鋁合金機殼提供紳士藍、優雅白、象牙米和青瓷綠四種洗鍊新色。

19 小時長效電池續航、完整連接埠和 USB-C Easy Charge 充電功能，行動創造力十足。清晰靈敏的 16:10 2.8K OLED HDR NanoEdge Dolby Vision 觸控螢幕，通過 PANTONE、VESA DisplayHDR True Black 500、100% DCI-P3 色域與德國萊因護眼認證，色彩真實同時保護雙眼健康。Harman Kardon 認證的 Dolby Atmos® 音訊系統和強大的智慧放大器，呈現逼真動聽的多維度音效。

Vivobook 全系列筆電 新潮生活風格

Vivobook Pro 系列為創作者量身再進化，配備高效能組件及創新功能，搭載第 12 代 Intel® Core™ H 系列或 AMD Ryzen™ 6000 H 系列處理器、最高配備 NVIDIA® GeForce RTX™ 3070 Ti 顯示卡，採用散熱設計功率 (TDP) 高達 140 瓦的 ASUS IceCool Pro 散熱系統，並搭配最高 16吋 3.2K 120 Hz OLED 螢幕與 ASUS DialPad 虛擬繪圖旋鈕，實現巔峰效能和卓越的視覺感受。

Vivobook 13 Slate OLED

多元靈活的 Vivobook 13 Slate OLED 二合一筆電與世界知名藝術家 Philip Colbert 和 Steven Harrington 共同設計，全球限量推出 Vivobook 13 Slate OLED Philip Colbert 限定版與Vivobook 13 Slate OLED Steven Harrington 限定版，以潮流外觀及創新設計驚豔全球。從外包裝、支架保護套、智慧保護殼、筆電包、觸控筆支架、鍵盤貼紙皆以專屬主題設計。兩種版本亦推出藝術家設計的ASUS Marshmallow滑鼠供使用者選購。

新潮俐落的 Vivobook S 系列採用 ASUS IceCool 散熱技術，使其成為具備 45 瓦散熱設計功率(TDP) 的輕薄筆電，搭載第 12 代 Intel Core H 系列 (通過 Intel® Evo™ 認證) 或 AMD Ryzen 6000 H 系列處理器，配搭最高 14.5 吋 2.8K 120Hz OLED 螢幕，讓使用者在工作與休閒中取得完美平衡。

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