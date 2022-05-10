中央流行疫情指揮中心 5/5 宣布，快篩陽性經醫師確認即為確診，不必再經過 PCR，並於 5/12 日起正式實施，今天小編就來跟大家分享，如何透過視訊方式，不必出門就能實現線上看診，順便幫各位整理全台「視訊診療指定院所」，如此一來就能夠避免到醫院、減少接觸及交通往返， 話不多說我們馬上開始吧！

快篩陽性及確診 5/12 起實施詳情

中央流行疫情指揮中心 5/5 日表示，鑒於近期本土疫情急遽升溫，為維持國內病例監測及防疫採檢量能，諮詢專家修訂「嚴重特殊傳染性肺炎」之病例定義，新增「居家隔離及自主防疫或居家檢疫期間使用家用新型冠狀病毒抗原快篩試劑檢測陽性，且經醫事人員確認」為確定病例條件，並自 5 月 12 日起實施。

指揮中心說明，居家隔離對象於 3 天居家隔離及 4 天自主防疫或居家檢疫對象於 7 天檢疫期間使用家用抗原快篩試劑檢測結果陽性，應留在家中不可外出，並透過遠距門診醫療 (可免費使用 24 小時視訊諮詢「健康益友 APP」或聯繫所轄衛生局安排)，請遠距/視訊診療醫師協助評估確認快篩陽性結果，個案及醫師對評估陽性結果如達成共識，則由評估確認醫師所屬醫事機構進行通報，並由系統自動研判為確診。

健康益友 APP 功能

24小時緊急醫師視訊諮詢：臨時身體不適時，可立刻 APP 線上諮詢，不用忍耐而造成延誤病情，也不用因為擔心而立即請假，諮詢之後再依醫 師建議是否要去醫療院所做進一步診察治療，可以節省時間和費用。

專科醫師預約諮詢：沒有所在地點的限制，可 APP 預約有豐富經驗的專科醫師做線上諮詢，節省時間和費用。

海外醫療救援：您在海外需要醫療救援時，健康益友團隊提供緊急 SOS 救援團隊做最即時的支援、安排。

專屬健康專員照護、陪診：沒辦法陪伴家屬就醫，但又不放心家屬獨自就診的時候，健康益友團隊可協助調派專業的照服員，提供最貼心的照護。

權威醫師健檢報告判讀：由權威醫師詳細解說，健檢報告細部內容。

藥品諮詢：在用藥前，不清楚藥物的資訊，不知道吃下去的藥物會有什麼副作用、或是有沒有用藥禁忌的時候，有專業的藥師線上為您解答。

指揮中心呼籲，民眾於居家隔離及自主防疫期間或居家檢疫期間如自行快篩陽性，應透過遠距門診醫療，請視訊診療醫師協助評估確認及通報，以利地方衛生局盡速安排居家照護，並由醫護團隊評估提供必要之醫療服務或治療藥物。

下載：

健康益友 APP ( Google Play 下載 )

健康益友 APP ( App Store 下載 )

支援視訊醫療診所

除了健康益友 APP 之外，為中央健保屬也有提供「衛生局指定之視訊診療醫療機構─醫院（診所）」清單，有需要的朋友可以多加利用。

視訊診療如何進行？

資料來源：衛生福利部