Novabench 4.0.1 電腦效能跑分評測工具

2017-09-07 04:27:39 哇哇


電腦性能好不好誰說了算？Novabench 是一款簡單方便的電腦性能跑分工具，市面上其實有很多專業的跑分軟體，不過跑分非常耗時且漫長，通常我稱為那是專業跑分，實際上會去看那些數據的是專業玩家；Novabench 的跑分相對簡單，我覺得適用於評估自己的電腦升級前後的差異，或是以自己的電腦為基準，去評估其他電腦的性能，若長期有評測電腦的話，也能當成是一種數據的紀錄。

Novabench 軟體為安裝版的，專業版的才具備有免安裝版，安裝步驟很簡單，Install 就可以執行安裝。



開啟 Novabench 之後，左側是歷史紀錄的欄位，跑分的紀錄都會累積在左側，以後都可以在跑分結果快速比較，而執行跑分只要點選右側邊的 Start Tests。



Novabench 的跑分不會花費太多時間，大概有六項的測試，最後就會有數據出來。當然單看數據是沒有太大意義的，可以到線上與大家的分數做比較，就可以知道目前電腦效能到什麼等級囉！比較分數走這裡：https://novabench.com/results

https://novabench.com/

安裝版：
novabench.msi（官方下載）
Novabench 4.0.1.rar（MediaFire下載）
Novabench 4.0.1.rar（ZippyShare下載）
Novabench 4.0.1.rar（YunFile下載）
Novabench 4.0.1.rar（Hami+下載）
檔案大小：91.2 MB

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