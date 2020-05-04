之前曾經介紹過的 ZenPower 10000 行動電源推出新的顏色，分別是「晨霧粉」與「星空藍」，讓大家有更多顏色的選擇，尤其女性朋友有粉紅色的行動電源可以選擇，我想應該會有人買單的吧！！！ZenPower 10000 的有全球首創動態燈效，QC3.0 快充 30 分鐘充 70%，11 道安全防護與 5 大國際認證，以我自己的使用經驗來看，這顆行動電源真的會讓大家滿意的唷！！！之前開箱請看：開箱 ASUS ZenPower 10000 支援 QC3.0，雙輸出與智慧充電指示燈

這篇文章主要是來與大家分享新上市的顏色，上圖分別是星空藍與晨霧粉，都是消光的霧面設計。

與原本的黑色相比一下，其實每一款顏色都還不錯，藍色算是華碩很經典的顏色，粉紅色很適合女性，黑色感覺很商務。

從左至右分別是 MicroUSB 電源輸入、USB QC3.0 輸出、USB 輸出與電源按鈕。

粉色討女性喜愛，若是一直找不到粉色的行動電源來當成妳的裝飾，或許這款就對了！

藍色也很經典也很好看，提供給大家參考囉！



https://www.asus.com/tw/Phone-Accessories/ZenPower-10000-Quick-Charge-3-0/

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