Zenfone 7 Pro 動手玩

Zenfone 7 系列手機終於於 8/26 下午正式在台灣發表啦，此次共有兩款手機，分別是 Zenfone 7 與 Zenfone 7 Pro，究竟與 Zenfone 6 有哪些不同的地方呢？簡單來說我個人覺得在細節上有所提升，包含鏡頭、電池優化、錄影及收音能力、夜間拍攝等，這次小編剛好在新機現場快速動手玩，帶著大家看看全新出爐的 Zenfone 7 從外觀到功能有哪些吸引人的地方吧。上市資訊、發表會重點整理可以參考：ASUS Zenfone 7 系列正式在台上市，世界唯一任意角度翻轉 3 鏡頭手機，售價新台幣 21,990 元起

Zenfone 7 Pro 顏色

這次 Zenfone 7 系列一共推出兩種顏色，分別是：宇曜黑、煥彩白，上圖左是 Zenfone 7 Pro、上圖右為 Zenfone 7，外觀上兩台手機是一模一樣的，兩台手機唯一的差異有兩個地方：處理器的不同（S865、S865 Plus）與鏡頭是否有 OIS 防手震。

Zenfone 7 螢幕

Zenfone 7 系列採用三星 6.67 吋的 Ultra-smooth AMOLED 螢幕，由於翻轉鏡頭的設計讓屏佔比來到了 92%，具備螢幕比例 20 : 9、刷新率為 90Hz、1 毫秒的響應時間（response time）、200 毫秒的取樣率（sampling rate）、110% DCI-P3 色彩空間、Delta E<1 色彩精準度。

比起 Zenfone 6 的 6.4 吋螢幕，Zenfone 7 的 6.67 吋的螢幕，喜歡大螢幕的朋友在視覺效果上又有更好的體驗囉，這塊更新率 90Hz 的螢幕搭配 5000mAh 的大容量電池，加上 ASUS 的省電優化與調教，續航力頗令人期待的。

Zenfone 7 聽筒

螢幕頂端塞著一條窄窄的聽筒。

Zenfone 7 機背

Zenfone 7 系列機身後方採用特殊霧面漸層處理，微微轉動手機會看到不同的光影變化。若你是 Zenfone 6 的使用者，肯定發現背後少了一點東西吧，這次 Zenfone 7 系列將背後指紋辨識模組，移動到了側邊，因此背後只剩下翻轉鏡頭模組與 ASUS Logo 字樣。

當然相較於前一代，Zenfone 7 在效能上也更加強悍，採用高通旗艦級 7 奈米製程 S865 Plus/S865 5G 處理器，LDPPR5 8GB 記憶體、UFS 3.1 256GB 儲存空間。

Zenfone 7 與 Zenfone 7 Pro 外觀差異

接下來我們來看一下 Zenfone 7 與 Zenfone 7 Pro 在外觀上的差異，雖然說沒什麼差異，不過有圖有真相，帶大家仔細看一遍，首先是手機底部的 Type-C 充電孔、麥克風及喇叭。取消了 Zenfone 6 的 3.5mm 耳機孔，充電部分支援 QC 4.0、30W 快充，不具備無線充電功能。

Zenfone 7 與 Zenfone 7 Pro 外觀差異

機身側面為 Nano SIM 三卡槽，支援 5G＋4G 或 4G 雙卡雙待，最高可用 microSD 擴充至 2TB。

Zenfone 7 與 Zenfone 7 Pro 外觀差異

俯視翻轉鏡頭，天線的地方也有一個麥克風，用來強化錄影的收音功能。

Zenfone 7 與 Zenfone 7 Pro 外觀差異

另一側為音量鍵及電源鍵（三合一按鍵：指紋辨識＋電源鍵＋快捷鍵），此次側邊的智慧按鍵可以自訂開啟 App，透過客製化手勢，例如按一下開啟 LINE、按兩下開啟網銀 App，而且由於指紋辨識模組也在同一個按鍵上，因此按下這個按鍵開啟 App 時，若有設定指紋鎖定的話，就能夠自動解鎖，一個動作就搞定！

Zenfone 7 與 Zenfone 7 Pro 在外觀上真的沒有不同，對吧？兩台手機就連重量為 230 克都一模一樣呢！

Zenfone 7 Pro 翻轉鏡頭

接下來就是主角「翻轉三鏡頭」啦，由左至右分別是：超廣角鏡頭、廣角鏡頭及望遠鏡頭，鏡頭下方則是一個「指向性麥克風」，且為了達到更好的收音效果，其實 Zenfone 7 全身上下共有多達 3 個麥克風。鏡頭規格如下：

- 超廣角鏡頭：1200 萬畫素、F2.2、113 度超廣角、具備 Dual PDAF
- 廣角鏡頭：6400 萬畫素、F1.8、具備 OIS、PDAF，搭載 IMX 686 感光元件，高增益模式，夜景模式可拉到 12dB，得到更好的夜拍結果。
- 望遠鏡頭：3 倍光學、12 倍數位變焦、具備 OIS

Zenfone 7 Pro 翻轉鏡頭

這次鏡頭上 Zenfone 6 主鏡頭 4800 萬畫素，提升為 Zenfone 7 6400 萬畫素，超廣角鏡頭此次雖然沒有畫素上的升級，不過在其他鏡頭上加入了 OIS 防手震，此外 Zenfone 7 主鏡頭搭載 SONY IMX 686 感光元件、超廣角鏡頭也採用 IMX363。OIS 與更大的感光元件的加持下，夜拍能力的提升也是我相當期待的部分。

Zenfone 7 翻轉鏡頭

Zenfone 7 Pro 的廣角鏡頭及望遠鏡頭部分均為 OIS 鏡頭，具備 OIS 4 軸 (Yaw、Pitch、 X 平移、 Ｙ平移) 8 方位防手震，能夠克服艱困的拍攝環境，例如：低光源的環境下、夜拍環境等。

Zenfone 7 翻轉鏡頭角度

Zenfone 7 系列翻轉鏡頭模組採用更輕、更堅固的液態金屬打造，並且同樣採用步進馬達，以及角度感應器。

Zenfone 7 翻轉鏡頭

翻轉鏡頭能夠進行任意角度的翻轉，在拍攝的靈活度上，相較於一般智慧型手機來說，我覺得能夠有更多的創作空間。舉例來說，用翻轉鏡頭拍攝老婆、女友時，能夠輕鬆拍出由下往上的照片，搭配超廣角鏡頭，輕鬆拍出長腿完全沒問題。或者家中有小朋友、寵物，不必蹲下就能輕鬆的拍攝平視角的畫面。甚至是家庭出遊，就能夠從以往的「攝影師」變身為「畫面中的人物」，一鍵按下翻轉鏡頭拍攝，就能夠讓自己也出現在珍貴的畫面中。

Zenfone 7 自拍

接下來談到「自拍鏡頭」的部分，歸功於翻轉鏡頭設計，Zenfone 7 的自拍可以說是目前業界所有手機最強的，因為規格與後鏡頭一致，按下按鍵就能一鍵翻轉自拍，此外錄影功能也是非常強大，能夠做到業界唯一 8K 30 fps＋EIS 錄影（主鏡頭），我想目前也只有 Zenfone 7 能做到了吧，常常直播、喜歡自拍的朋友一定會愛上翻轉鏡頭這個設計。

另外，超廣角鏡頭也能夠做到 4K 60 fps＋EIS 錄影。慢動作錄影的部分，主鏡頭能夠達到 4K 120 fps。

Zenfone 7 翻轉鏡頭

Zenfone 7 加入了 Quick Angle Shooting 功能，預設 0 度、45 度、90 度及 135 度，一鍵就可以讓鏡頭就定位到常用的拍攝角度。

Zenfone 7 翻轉鏡頭

Zenfone 7 鏡頭翻轉非限定於固定角度，除了按下按鍵一件翻轉外，也可以藉由音量鍵、快門鍵將鏡頭推移出任意角度拍攝。雖然目前也有其它廠牌推出三鏡頭翻轉手機，不過 Zenfone 7 是唯一能夠任意角度翻轉的，可以說是業界唯一能夠做到任意角度的翻轉鏡頭，在拍攝上能夠產生更有創意的玩法。

Zenfone 7 與 Zenfone 7 Pro 外觀差異

接下來談談聲音，聲音輸出上 Zenfone 7 與 Zenfone 6 一樣俱備雙喇叭，不過在聲音的輸入上又進化了，硬體上加了一個指向性麥克風後，在軟體上輔以「濾風切聲」、「聚焦收音」功能，在錄製影片時，不用外接 Mic 就能夠有更好的收音品質！

除了收音外，Zenfone 7 更是加入了專業的錄影模式，可自訂 ISO、EV、光圈、白平衡等，還能夠鎖定拍攝主體，讓錄影功能與拍照一樣具備更有彈性的創作空間。

Zenfone 7 動態追蹤

翻轉鏡頭還有什麼玩法呢？除了能夠全自動拍攝全景照片外，動態追蹤功能也是這次的亮點之一，拍影片時能夠針對畫面中的主體，做出電影級流暢的 Zoom in/out，能夠做出水平、垂直動態追蹤效果。

Zenfone 7 Pro 電池保養

主打追求極致效能的 Zenfone，這次特別針對了電池做了優化，在「設定」中可以找到「電池保養」這個功能。

Zenfone 7 低速充電

點擊進去後，可以設定「低速充電」、「排程充電」及「充電上限」，這三種充電模式，能夠有效延長電池的使用壽命。

ASUS ZenPower 10000

ZenPower 10000 支援 PD 18W 快充，可在 30 分鐘內充 60% ; 支援雙向快充，可同步充電與放電，在安全上具備 ASUS PowerSafe 11 道安全防護技術。

ASUS 48W 旅充

另外還有 48W 萬用充電器，支援 PD 3.0 48W 快充，具備 USB 2.0 x 2、USB 3.0 x1 及 Type-C x1，四孔可同時充電，附有多國轉換插頭，出國帶一個充電頭就可充筆電、手機。

Zenfone 7 系列規格整理

機型 Zenfone 7 Zenfone 7 Pro
尺寸重量 165mm x 77.28mm x 9.9mm / 230g
螢幕 6.67 吋 FHD+ AMOLED 全螢幕
92% 屏占比 / 20：9比例  / 110% DCI-P3 色彩空間
處理器 CPU：最新 7nm Qualcomm Snapdragon 865 Plus 5G 處理器
GPU：Qualcomm Adreno 650		 CPU：最新 7nm Qualcomm Snapdragon 865 5G 處理器
GPU：Qualcomm Adreno 650
記憶體 / 容量 6GB + 128GB
8GB + 128GB 		8GB + 256GB
相機 - 超廣角鏡頭：1200 萬畫素、F2.2、113 度超廣角、具備 Dual PDAF
- 廣角鏡頭：6400 萬畫素、F1.8、具備 OIS、PDAF，搭載 IMX 686 感光元件，高增益模式，夜景模式可拉到 12dB，得到更好的夜拍結果。
- 望遠鏡頭：3 倍光學、12 倍數位變焦、具備 OIS		 - 超廣角鏡頭：1200 萬畫素、F2.2、113 度超廣角、具備 Dual PDAF
- 廣角鏡頭：6400 萬畫素、F1.8、PDAF，搭載 IMX 686 感光元件，高增益模式，夜景模式可拉到 12dB，得到更好的夜拍結果。
- 望遠鏡頭：3 倍光學、12 倍數位變焦
影片錄製  最高 8K 60 fps 錄影 / 4 軸電子防手震
無線科技  802.11a/b/g/n/ac / 2*2MIMO / 支援 WiFi-Direct / 藍牙 5.1 / 支援 aptX / 支援 Wi-Fi 6
SIM / SD 卡插槽 三插槽 / 雙卡雙待（5G + 4G or 4G + 4G）
插槽 1：2G / 3G / 4G / 5G Nano SIM 卡
插槽 2：2G / 3G / 4G / 5G Nano SIM 卡
插槽 3：最高支援 2TB microSD 卡
導航 支援 GPS（雙頻段，L1 + L5）/ GLONASS（L1）/ BeiDou（B1+B2a）/ GALILEO（雙頻段，E1 + E5a）/ QZSS（雙頻段，L1 + L5）
作業系統 Android 10
NFC 支援
電池 5000 mAh 高容量電池 / 支援快充 4.0（30W）
音效 / 麥克風 雙喇叭搭配能放大器 / NXP TFA9874 智能放大器 /  內建 3 麥克風搭載降噪技術
顏色 宇曜黑、煥彩白

https://www.asus.com/tw/Phone/ZenFone-7-Pro-ZS671KS/

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