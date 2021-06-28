你是喜愛與寵物、小朋友或家人拍照留下回憶的人嗎？還是厭惡飯局中必須帶著微笑請求陌生人才能勉強拍下團體照的情況？自從 2019 年以來我自己入手 ZenFone 6 之後就愛上「翻轉鏡頭」手機，因為我從幕後拍攝者轉變為「一起留在畫面」中的人。很快的，時隔 2 年，華碩延續翻轉鏡頭的理念，針對喜愛拍照的朋友再次推出 Zenfone 8 Flip，採用高通最新 S888 5G 處理器、6.67 吋的三星 AMOLED 螢幕、支援 90Hz 螢幕更新率、HDR 10+ 等滿滿的高規格，如果你不曾用過翻轉鏡頭手機，我整理出 5 大入手理由，這篇是我使用 Zenfone 8 Flip 幾週後的心得與開箱文，先偷偷說結論，沒用過「翻轉鏡頭」的朋友，非常推薦可以嘗試看看唷。特別懷念小手機「單手掌握」的美好嗎？它的兄弟機 Zenfone 8 是目前市場中，唯一解決「小手機」一下就沒電這個痛點的手機。



Zenfone 8 Flip 開箱

箱內有主角 Zenfone 8 Flip 以及其它成員則包含：USB-C 傳輸線、30W 充電器、退卡針與手機保護殼

盒內附的可不是一般的透明保護殼，而是「抗震防摔保護殼」，表面矩形格紋的類編織設計，讓握持感更加止滑、順手。保護殼的左上方具備實體鏡頭卡榫，放在口袋不怕鏡頭「彈出來」。

此外華碩這次與犀牛盾合作，推出 Zenfone 8 Flip 的專屬的「滑蓋保護殼」能夠，手機內建感應器偵測「滑蓋保護殼」個開/關狀態，當滑蓋開啟時，Zenfone 8 Flip 會自動啟動拍照 App，讓我們用最快的速度捕捉眼前珍貴畫面。

歸功於翻轉鏡頭，Zenfone 8 Flip 擁有 6.67 吋全螢幕，沒任何一丁點鏡頭或瀏海佔用螢幕，用「真全螢幕」看影片特別清爽，這一塊螢幕是三星 AMOLED，既然是 AMOLED 也理所當然的支援 Always On Display，此外也支援 90Hz 螢幕更新率、HDR 10+，這一代還全新加入「螢幕下指紋辨識」。技術規格上螢幕峰值亮度達 1000 nits，具備 Delta-E<1 的色彩精準度、110% DCI-P3 色彩等，雖然螢幕更新率沒給到 120Hz，不過我覺得對於一款主打「拍照」的手機，如果真的給到 120Hz 就有點太浪費啦。（題外話：想打遊戲的話，ROG 5 系列絕對是今年市場上最強的電競手機）

Zenfone 8 Flip 機背採用握感更加舒適的 3D 曲面設計，顏色的部分提供晶礦黑、流光銀 2 種顏色讓消費者選擇，我們這次開箱的顏色是「晶礦黑」。除了顏色外，你還有發現哪邊不同嗎？沒錯，今年 Zenfone 8 系列 LOGO 也重新設計囉，橫臥式的 ASUS Zenfone 在機背中央有更加簡約的感覺。

機背頂端則是性感的三鏡頭，鏡頭下方為指向性麥克風，相機由左至右依序排列為：超廣角鏡頭（左）、廣角鏡頭（中）、望遠鏡頭（右）。

詳細的規格條列在下面：

- 超廣角鏡頭：1200 萬畫素、F2.2、113 度超廣角、具備 Dual PDAF

- 廣角鏡頭：6400 萬畫素、F1.8、PDAF，搭載 IMX 686 感光元件

- 望遠鏡頭：3 倍光學、12 倍數位變焦

鏡頭模組與上一代一樣，但細節出就在魔鬼裡，與前代不同的是，ASUS 團隊特別在馬達下了苦工，針對「旋轉模組」做了強化，相較於前一代的 20 萬次翻轉，Zenfone 8 Flip 經過到 30 萬次翻轉測試，每天自拍翻轉 150 次的話，還能連續用 5 年，耐用度上大家可以放心，所以在翻轉鏡頭的自拍上，你大可不用擔心常用容易壞掉，經過優化的翻轉鏡頭，讓你該用就用、想拍就拍。

翻轉鏡頭最強的地方毋庸置疑：自拍無人能敵「主鏡頭」就是「自拍鏡頭」，凶猛規格全部自動套用到自拍上，包括：8K 30 fps＋EIS 錄影（主鏡頭）、慢動作錄影 4K 120 fps、超廣角鏡頭也能夠做到 4K 60 fps＋EIS 錄影等...

效能方面 Zenfone 8 Flip 搭載的是高通 S888 5G 處理器、5000 mAh 超大電池容量、充電頭支援到 30W，音效的部分具備雙立體聲、HiRes、DIRAC 調教及 aptX。

底部最左邊是指示燈，Zenfone 系列從以前就一直保有指示燈設計，只是位置不盡相同，很多人忽略它的存在，不過是我很愛的小細節，因為不必喚醒螢幕 Check，就能透過指示燈知道有無未讀通知、充電狀態，這個設計一直堅持到現在都沒被取消滿令人感動的！底部下方則是用來傳輸資料及充電的 USB-C，右邊則是麥克風及喇叭。比較不同的是，這次 Zenfone 8 Flip 取消了 3.5mm 耳機孔的設計，的確，算一算我上次使用有線耳機已經是好幾年前的事，畢竟現在無線耳機的價格已經能夠與有線耳機競爭了，取消耳機孔減少一點重量也不錯！

右側為有個性的藍色二合一按鍵（電源鍵+快捷鍵）、音量鍵。

側邊為 SIM 卡插槽，支援 5G 雙卡雙待。

插槽 1 與插槽 2 都支援 2G / 3G / 4G /5G Nano SIM 卡，兩張卡都插入的情況下支援 4G + 5G 雙卡雙待，插槽 3 則是 microSD 卡，記憶體擴充最高支援到 2TB。

接下來替大家整理 5 大入手 Zenfone 8 Flip 理由：

5. 真 6.67 吋全螢幕

用沒有瀏海的螢幕真的非常過癮，日常生活中的 FB 動態、IG 照片、瀏覽網頁、回覆 LINE 訊息，少了最上方黑黑的一塊鏡頭，而且沒有 App 介面遮檔問題，以前用有瀏海的手機，不少 App 的 UI 沒有經過優化，瀏海還會擋到內容！翻轉鏡頭真正解放了大家對於螢幕的需求，此刻不用再容忍螢幕上的黑黑長條的瀏海啦。

這一代更新的螢幕下指紋辨識解鎖速度相當不錯，基本上就是隨按即解鎖。

4. 5000mAh 超高續航，無充電焦慮

5000mAh 是什麼概念？這段期間使用下來，早上 8 點到晚上睡前，都還有 30%～40％ 左右的電量。使用程度我自己使用頻率屬於中等程度，全天螢幕開 90Hz，整天下來使用情況大概是：空閒時滑臉書及 IG、回覆 LINE 訊息、收發 Email、吃午餐和睡前看 YouTube、有空時開一下灌籃高手。我自己用過這種大電量的電池之後就再也不會考慮 4000mAh 以下的手機了，出門不用帶行動電源包包也能減輕重量，若臨時外出 2 天 1 夜，搭配華碩的智慧電池管理系統，2 天不充電我都覺得可以撐得過去！

我也將 Zenfone 8 Flip 拿到 PCMARK for Android 上跑分，測試「電池使用壽命」，測試過程是電池在 60% 時，模擬各式手機處理工作內容：包含網路瀏覽、影片編輯、文字檔編輯、圖片編輯、數據操作等，就算是連續重度工作的情況下，Zenfone 8 Flip 竟然還維持 6 小時 38 分鐘才將電力消耗殆盡，最重度操作之下，都有這樣驚人的續航力，所以我能說它的續航力日常生活、辦公也絕對足以應付。

3. 旗艦級 S888 5G 高效能處理器

Zenfone 8 Flip 搭載目前高通最新的 S888 5G 處理器，具備系統效能和遊戲效能，最重要的是有一塊真全螢幕，以及經過 DIRAC 大廠調教過的雙立體聲喇叭，用來追劇爽度也是相當高！不免俗的我們還是來看一下 Zenfone 8 Flip 的跑分吧。

大家所熟悉的安兔兔似乎因為某些安全原因從 Google Play 下架了，這次跑一下魯大師 AI 性能評測，獲得總分 263666 高分，獲得了第一名的殊榮！我注意到的是，第二名的小米 11 與第三名的 OPPO Find X3 Pro 搭載的處理器同樣都是高通 S888，分數卻還是與 Zenfone 8 Flip 差了 6 萬分左右，可見華碩團隊對於軟硬體上的調教下了一番苦工，一樣是旗艦級的處理器，效能會因調教而有所不同。

2. 疫情時代遠距會議、遠距教學神器

WFH 時代，你也在家辦公了嗎？即使遠距辦公，團隊還是有「會議」的需求，此時 Zenfone 8 Flip 就是遠距視訊會議的神器，只要輕鬆點一下自拍鍵，超高畫質的「翻轉鏡頭」馬上就位，加上 Zenfone 8 Flip 內建「指向性」麥克風，不論是「聲音」或「畫質」一支手機就搞定，不需再額外買其它設備，也能享有高品質的遠距視訊、線上教學。

1. 碾壓全場的 180 度翻轉 3 鏡頭，拍照無死角



這點最重要，所以擺最後說，雖然這一代的相機模組與上一代相同，不過翻轉模經過強化，且馬達能夠做更細微的調整，拍攝時能夠有更流暢、滑順的操作。

進入拍照介面中，可常按自拍圖示並上下拖移，任意調整 Zenfone 8 Flip 拍攝角度，還可以自動翻轉鏡頭拍攝全景畫面。當然也有一鍵到位「快選角度」快速鍵，例如上圖中就是預設的 30 度（快選角度可以任意自訂）。

另外兩個快選角度預設為 90 度及 120 度，不論你是要任意角度，還是要一鍵到位，通通可以依據實際情形彈性調整翻轉鏡頭，實際拍照時非常方便。

下面我用 Zenfone 8 Flip 拍了許多照片，分享給各位參考：

看照片前，再一次替大家複習一下 Zenfone 8 Flip 的鏡頭規格：1200 萬畫素超廣角鏡頭（F2.2、113 度超廣角、具備 Dual PDAF）、6400 萬畫素廣角鏡頭（F1.8、PDAF、搭載 IMX 686 感光元件）、3 倍光學變焦望遠鏡頭（最高 12 倍數位變焦）



（主鏡頭）



（超廣角鏡頭）

翻轉三鏡頭好處就是遠、中、近三個鏡頭都給你了，不須要在望遠、廣角鏡頭之間作取捨，廣角鏡頭的好處就是這種高大的樹、建築物不須要後退，就能夠將完整的物體塞到照片中。



（主鏡頭）



（超廣角鏡頭）

113 度的超廣角鏡頭，最適合呈現壯麗的景色、雄偉的建築、又高又長的樹木，拍起特別能給人壯闊、有張力的感覺～而且華碩針對廣角有做變形校正，照片邊緣不會有變形、扭曲的感覺，



（主鏡頭）



（超廣角鏡頭）



（主鏡頭）



（超廣角鏡頭）

Zenfone 8 Flip 不論是廣角鏡頭還是超廣角鏡頭，都支援 4cm 微距拍攝功能，近距離拍攝物體，可以拍攝到平常肉眼不容易觀察到的景象，連狗尾草上面的細微絨毛、種子顆粒都能清晰的捕捉到。



（主鏡頭）



（主鏡頭）



（主鏡頭）



（主鏡頭）

我很喜歡這張光、影線條互相交錯的感覺，暗部與亮部 Zenfone 8 Flip 的細節都處理得相當好，而且天空的藍色也保留下來沒有過曝，喜愛拍照的朋友絕不會失望！



（主鏡頭）

這張也是我非常喜愛的一張，水鳥展翅低飛在水面的樣子，非常有生命力的感覺，最重要的是我隨手按下快門，正在飛的鳥並沒有因為正在移動而模糊，而是清晰的被記錄下來了～



（主鏡頭）

180 度翻轉鏡頭還有這個酷功能，全自動拍攝全景，比我自己移動手機還要順，畫面完全不會有手晃動、銜接不到的問題。眼前的美景，不論橫的、直的，只要一個按鍵通通讓 180 度翻轉鏡頭幫我收服到手機相簿中～這個酷功能，除了翻轉鏡頭手機，一般的手機畫素再怎麼好都辦不到！



（主鏡頭）



（超廣角鏡頭）



（主鏡頭）



（超廣角鏡頭）



（主鏡頭）

自拍時我覺得髮絲邊緣的虛化效果也判斷的非常精準，只能說自拍還是得靠 Zenfone 8 Flip 翻轉鏡頭，才能拍出讓我滿意的照片～

此外，夜拍也是許多使用者會在意的，Zenfone 8 系列會自動辨識拍照場景，不用作任何的切換，上圖是 4 秒手持夜拍所得到的照片，效果是否相當不錯？地燈沒有過亮，頂樓靠近天空光線較弱的地方也不會過暗，建築的細節、線條都清晰可見，我覺得夜拍效果相當滿意。

疫情爆發的現在，沒辦法外出旅遊，拿拍照如此強大的手機，好像把野獸關在籠子中特別難受，但仔細想想其實拍照的需求不僅僅是旅遊才會浮現的，特別是防疫如同作戰的此時此刻，遠距辦公、會議是很常見的，就連非辦公時間，像是跟父母見個面可能都要視訊才能解決（回老家移動時都會怕怕的）。整體來說，Zenfone 8 Flip 的 180 度翻轉鏡頭，在這個非常時刻是相當重要的，能夠讓我們在「線上見人時」（國外客戶、重要合作伙伴、主管...）提供高人一等的畫質，這可不是隨便一個「網路攝影機」能夠比較的！

它內建 5000mAh 的大電池容量，不會因為剛進行完一場 1 小時的線上視訊會議後，就需要馬上充電，否則等等開車要開 Google 導航時就會沒電 ; 也不會因為下午手機借小朋友遠距上課 40 分鐘後，就需要帶著行動電源才放心出門購買食材。真全螢幕的好處從手機解鎖那一刻起自然就能明白，不論回訊息、看影片、滑臉書、刷 IG 限動...做任何事時視野有被解放的爽感，加上 Zenfone 8 Flip 搭載的是 S888 旗艦處理器，高效能就是低耐心人的最佳良藥，處理工作任務時，卡頓和閃退不被許存在也不會存在，用魯大師 AI 評測的跑分來看就能知道操作起來有多順暢。

最近要換新手機不知道選哪台嗎？沒用過翻轉鏡頭手機的話，非常建議可以試試看唷，Zenfone 8 Flip 在台灣推出兩種顏色：晶礦黑、流光銀，售價資訊整理在下面給你參考：

ASUS Zenfone 8 Flip 售價：

8GB + 256GB 售價新台幣 23,990 元

8GB + 128GB 售價新台幣 20,990 元

https://store.asus.com/tw/item/202105DM040000013/D5992