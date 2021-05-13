ZenFone 8 發表會懶人包

華碩於台灣時間凌晨 1 點舉行「線上新品發表會」，會中發表了最新旗艦級手機 ASUS ZenFone 8 及 ZenFone 8 Flip，主要訴求分別為「單手可掌控的高效能」手機、「翻轉鏡頭」手機，其中 ZenFone 8 是一款 5.9 吋的超級小剛砲，在極限空間裡，塞入了 4000mAh 的大電池、最新高通 S888 旗艦級處理器及 120Hz 螢幕更新率螢幕。ZenFone 8 Flip 則是延續 ZenFone 7 的翻轉鏡頭，優化了翻轉模組，加入螢幕下指紋辨識系統，售價 ZenFone 8 為新台幣 18,990 元起 ZenFone 8 Flip 為新台幣 20,990 元起。


ZenFone 8 規格總整理 

   ZenFone 8
處理器 高通 S888 5G 行動平台
螢幕

5.9 吋 1080 x 2400
120Hz 螢幕更新率
三星 E4 AMOLED
螢幕下指紋辨識系統
相機 雙主鏡頭：
64MP 廣角鏡頭支援 OIS 防手震 ( Sony IMX 686 )
12MP 超廣角鏡頭 ( Sony IMX 363 )

前鏡頭：
12MP IMX 663 支援 PDAF 對焦系統
電池 4000mAh 高密度電池
支援 30W 快充
RAM/ROM 最高 16GB RAM + 最高 256GB ROM
SIM 卡 支援 5G 雙卡雙待
音效 雙立體聲喇叭
Dirac 專業調教
具備 3.5mm 耳機孔
連線能力 WiFi 6
Tri-band 2.4GHz / 5GHz / 6GHz WiFi
藍牙 5.2
aptX / aptX HD / aptX Adaptive / AAC 
設計 3D 曲面背蓋
IP65/IP68 防水
重量及大小 169 克
148 x 68.5 x 8.9 mm

四個字看懂 ZenFone 8

ZenFone 8 價格

若要用 4 個詞來瞭解 ZenFone 8 那肯定是：「口袋大小」、「單手操控」、「旗艦」及「高續航」

Zenfone 8

ZenFone 8 推出 3 種顏色，分別為：銷光黑、簡約銀及月光白。

1. 口袋大小

ZenFone 8 規格

ZenFone 8 尺寸為長 148 x 寬 68.5 x 厚 8.9 mm，輕鬆放入口帶不是問題，背面採用 3D 曲面設計，這樣的設計最符合人體手握持的曲線，能夠有最好的單手握持體驗。

2. 單手操控

ZenFone 8 台灣

「單手剛好、效能更好」是這次 ZenFone 8 核心精神，根據 ASUS 市場調查市場上完全沒有一台手機是高度小於 150 mm、寬度小於 70mm 的手機，除了硬體的尺寸符合單手操作大小，軟體上也推出了全新「單手模式」，只要在畫面底部下滑，便可輕鬆啟用單手模式，整個螢幕都變為大姆哥管轄的範圍。

ZenFone 8 顏色

每個人的大姆哥長短不一樣，能控制到的範圍當然也有不同，所以全新的「單手模式」還有「客製化」功能，能夠客製化高度，直到你的姆哥能完全掌控畫面為止。

3. 旗艦效能

ZenFone 8 螢幕

ZenFone 8 雖然小巧，效能卻如猛獸般，塞入了高通旗艦等級的 S888 5G 行動平台，安兔兔跑分與搭載 S888 處理器的同等級手機相較，ZenFone 8 完勝小米 11 的 710,609 分及三星 S21 的 663,839 分，獲得 727,034 的高分。儲存空間配置最高 16GB + 256GB，採用最新的 LPDDR5 記憶體，最高資料傳輸達 6400Mbps。

ZenFone 8 價格

華碩團隊還針對 App 進行「記憶體管理最佳化」，透過即時監控引擎，自動將常用或即將使用的應用程式，保留在記憶體中，避免清除後要使用時還要重新載入記憶體中，協助記憶體發揮的最大效能。

ZenFone 8 功能

小尺寸手機的挑戰在於有如何「有效運用空間」？傳統單層 PCB 載板佔用約 5300 mm2  的空間，更進一步的則是採用立體載板佔用 2702 mm2，而針對 ZenFone 8，華碩研發團對採用 Interposer 中介層技術，透過精準 68 pin 焊點維持資料傳輸，並達到空間利用最大化，節省了 62% 的內部空間。

ZenFone 8 功能

4. 高續航

Zenfone 8 電池

續航力絕對是「小手機」的痛點，ASUS ZenFone 8 在裡頭塞入了 4000mAh 超大容量電池，採用的是高密度的電池，支援 30W 快速充電 QC 4.0 協議。

Zenfone 8

ASUS ZenFone 8 除了大電池容量外，充電速度也是在其它競品中最快速的。

Zenfone 8

ASUS ZenFone 8 針對效能有 5 種不同的模式能夠使用，針對不同的情境，好比：遊戲、看電影、省電、動態等不同的需求，可以開啟不同的模式。這樣的模式與續航力有著強大的關係，在適合的時間開啟適合的模式，就能夠在不影響手機體驗的情況下，延長續航力。

Zenfone 8 充電

另外針對電池，同樣有著 3 種充電模式，能夠有效延長電池的壽命，我想老用戶們肯定不陌生。

Zenfone 8 螢幕

螢幕這次 ZenFone 8 採用 5.9 吋的三星 E4 AMOLED 螢幕，具備 120Hz 螢幕更新率、240Hz 觸控採樣率，覆蓋最新康寧 Gorilla Glass Victus 堅固耐摔的玻璃保護。

Zenfone 8 螢幕

螢幕峰值亮度達 1100 nits，具備 Delta-E<1 的色彩精準、112% DCI-P3 色彩、115% sRGB 及 DC 調光。

Zenfone 8

相機的部分採用「雙主鏡頭」主鏡頭為 SONY 的 IMX686，是一個 64MP 的廣角鏡頭，光圈 F/1.8，支援 OIS 光學防手震、PDAF 對焦。另一個鏡頭為 SONY IMX363，是一個 12MP 的超廣角鏡頭，光圈 F/2.2，支援 4cm 微距拍攝、Dual PD 對焦。

Zenfone 8 相機

自拍鏡頭則是 SONY IMX663 12MP 鏡頭。

Zenfone 8 相機

支援自動對焦功能，不論臉部、背景都能清晰捕捉。

Zenfone 8 錄影

錄影的部分也支援 Pro 模式，能夠拍攝 RAW 檔、自動調整曝光、ISO、快門等參數。

Zenfone 8 麥克風

內建 3 個麥克風，具備降噪、濾風切聲及聲音對焦功能。

Zenfone 8

另外相機內建了自動拍攝 3 種不同的 EV 值的模式，能夠更輕鬆捕捉並記錄生活上的每一刻，此外也加入了「文件模式」，能夠自動偵測文件區域並做裁切，相機一秒變成文件掃描器。

Zenfone 8

除了上述兩種拍攝模式外，還有水平校正、客製拍攝模式、編輯相機模式及客製化浮水印。

Zenfone 8

音效的部分 ZenFone 8 也不馬虎，具備雙立體聲喇叭、Dual Cirrus Logic CS35L45 旗艦級擴大器、DIRAC 調教。

ZenFone 8 Flip 顏色

ROG 5 的旗艦級音效直接下放到了 ZenFone 8。

Zenfone 8

ZenFone 8 保留了 3.5mm 耳機孔。

ZenFone 8 Flip 比較

DIRAC 將音效曲線調教的更加圓滑，讓音色精準度提升，並且讓聲音聽起來更清晰與平衡。

Zenfone 8

重低音的部分也是 DIRAC 在主音後方加入泛音的調教，讓腦袋自動腦補，就像真的聽到重低音喇叭的效果。

Zenfone 8 Flip 價格

ZenFone 8 Flip 差異

此次 ZenFone 8 也跟犀牛盾合作，推出多款保護殼，上圖則是盒裝內的所有內容，亮點是 30W 快充頭直接附在盒內給大家啦。

ZenFone 8 Flip 規格總整理

   ZenFone 8 Flip
處理器 高通 S888 5G 行動平台
螢幕

6.67 吋 1080 x 2400 AMOLED 螢幕
90Hz 螢幕更新率
螢幕下指紋辨識系統
相機 三主鏡頭：
64MP 廣角鏡頭支援 OIS 防手震 ( Sony IMX 686 )
12MP 超廣角鏡頭 ( Sony IMX 363 )
8MP 望遠鏡頭（3 倍光學變焦、12 倍數位變焦）
電池 5000mAh 電池
支援 30W 快充
RAM/ROM 最高 8GB RAM + 最高 256GB ROM
SIM 卡 支援 5G 雙卡雙待
音效 雙立體聲喇叭
Dirac 專業調教
連線能力 WiFi 6
Tri-band 2.4GHz / 5GHz / 6GHz WiFi
藍牙 5.2
aptX / aptX HD / aptX Adaptive / AAC 
設計 3D 曲面背蓋
重量及大小 230 克
165.4 x 77.28 x 9.6 mm

Zenfone 8

ASUS ZenFone 8 Flip 打破了發表前外界的傳聞，此 Flip 並非折疊螢幕，而是翻轉鏡頭的 Flip，採用 6.67 吋的三星 AMOLED 螢幕，支援 90Hz 螢幕更新率、HDR 10+，與前一代不同的是這次將指紋辨識從側面改到了螢幕下。

Zenfone 8

螢幕峰值亮度達 1000 nits，具備 Delta-E<1 的色彩精準度、110% DCI-P3 色彩。

Zenfone 8

ASUS ZenFone 8 Flip 特別在「旋轉模組」做了強化，相較於前一代的 20 萬次翻轉，提升到 30 萬次，等於每天若翻轉 150 次的話，可連續使用 5 年。

Zenfone 8

此外華碩也針對了翻轉模組的「翻轉角度」做了更細微的調整，使用者可以更細微控制翻轉角度，使用起來會更加平滑。

Zenfone 8

ASUS Zenfone 8 Flip 與犀牛盾合作，推出專用的保護殼，搭配機身 Hall sensor，當鏡頭保護殼被滑開時，會自動開啟手機的拍照模式，能夠在保護鏡頭的前提下，對使用者拍照體驗更直覺與流暢，

Zenfone 8

ASUS Zenfone 8 Flip 搭載 5000 mAh 超大電池容量，具備 30W 快充。

Zenfone 8 Flip 電池

相機模組與前一代一樣：
- 超廣角鏡頭：1200 萬畫素、F2.2、113 度超廣角、具備 Dual PDAF
- 廣角鏡頭：6400 萬畫素、F1.8、具備 OIS、PDAF，搭載 IMX 686 感光元件
- 望遠鏡頭：3 倍光學、12 倍數位變焦、具備 OIS

Zenfone 8

高增益模式，夜景模式可拉到 12dB，得到更好的夜拍結果。

Zenfone 8

翻轉鏡頭的好處除了在於有「超強大的自拍鏡頭外」，還有超級平滑的「全景照片」、輕鬆拍攝低角度照片及動態追蹤攝影，拍影片時能夠針對畫面中的主體，做出電影級流暢的 Zoom in/out，能夠做出水平、垂直動態追蹤效果。

Zenfone 8

影片拍攝的部分能夠達到 8K 30 fps＋EIS 錄影（主鏡頭），慢動作的部分主鏡頭能夠達到 4K 120 fps。超廣角鏡頭也能夠做到 4K 60 fps＋EIS 錄影。

Zenfone 8

此次加入了「特寫對焦」功能，直播主拍攝時能夠自動對焦手中的物體。

ZenFone 8 Flip 差異

音效的部分具備雙立體聲、HiRes、DIRAC 調教及 aptX。

Zenfone 8 Flip 顏色

ASUS Zenfone 8 Flip 這次推出流光銀及金礦黑兩種顏色。

Zenfone 8

ASUS Zenfone 8 Flip 背面採用 3D 曲面設計。

Zenfone 8

上圖為 ASUS Zenfone 8 Flip 盒裝內容物，同樣直接附上 30W 快充頭給消費者。

ASUS Zenfone 8 系列手機售價與上市資訊

Zenfone 8 Flip 價格

ASUS Zenfone 8 售價：
16GB + 256GB 售價新台幣 25,990 元
12GB + 256GB 售價新台幣 23,990 元
8GB + 256GB 售價新台幣 21,990 元
8GB + 128GB 售價新台幣 18,990 元

ASUS Zenfone 8 Flip 售價：
8GB + 256GB 售價新台幣 23,990 元
8GB + 128GB 售價新台幣 20,990 元

ASUS Zenfone 8 預購禮及上市資訊

即日起於全台華碩專賣店、ASUS Store 與各大電商平台 上市！回饋用戶支持，6 月 15 日前，全通路購買 Zenfone 8 系列機種，於活動網站完成註冊並填寫原有的 Zenfone 產品序號，即送 NT$3,000 郵政禮券。

https://www.asus.com/tw/Mobile/Phones/All-series/Zenfone-8-Flip/

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