你也是小手機的愛好者嗎？不知道什麼時候，手機螢幕開始越做越大，顧了眼睛卻傷了手感。最近華碩推出的 Zenfone 8 讓喜愛「單手掌握」手機的朋友，有了新的選擇，而且 Zenfone 8 尺寸雖小，效能卻極大。搭載高通 S888 旗艦級處理器、5.9 吋的 SAMSUNG AMOLED 螢幕（120Hz 更新率）、旗艦 SONY 雙鏡頭：6400 萬主鏡頭+1200 萬超廣角鏡頭。此外，Zenfone 8 也解決了小手機的最大痛點「續航力」，在 5.9 吋的機身裡，塞入了 4000mAh 的大電池，解決了續航力的問題，軟體上也推出「單手操控」功能，到底這個為「單手操作」及「一手掌握」而生的手機真的好用嗎？是否有什麼缺點呢？本篇文章一一為大家分析。喜愛拍照的朋友，Zenfone 8 Flip 翻轉鏡頭手機絕對是最強自拍機王。



Zenfone 8 開箱

Zenfone 8 盒內包含 Zenfone 8、USB-C 傳輸線、30W 充電器、退卡針與手機保護殼。

Zenfone 8 在台灣上市共三種顏色：消光黑、簡約銀、輕巧白，我們這次開箱的是「簡約銀」，機背正中央是全新設計更簡約的 LOGO，整個機背採用 3D 曲面設計，觸感有點像是手指在霧面保護貼上方滑動的感覺，微微的摩擦力產生細小的沙沙聲，不同的角度會反射出不同的漸層色彩，實機的質感非常好，頗有精緻中帶點高級的感覺。

好久沒有拿到能「單手掌握」的手機，手感真的沒話說，而且重量只有 169 克，在這個重量隨便都是 200 克以上的手機市場，我的手拿起實機馬上就能知道這 31 克的差別在哪裡。

相機的部分採用「雙主鏡頭」配置，靠近手機頂部的主鏡頭採用 SONY 的 IMX686 感光元件，是一個 6400 萬畫素的廣角鏡頭，光圈 F/1.8，支援 OIS 光學防手震、PDAF 對焦。下方的鏡頭採用 SONY IMX363 感光元件，是一個 1200 萬畫素的超廣角鏡頭，光圈 F/2.2，支援 4cm 微距拍攝、Dual PD 對焦。內建 3 個麥克風，具備降噪、濾風切聲及聲音對焦功能，鏡頭旁是 3 個麥克風裡面的其中一個（另外兩個在手機底部）。

Zenfone 8 表面覆蓋 5.9 吋的三星 E4 AMOLED 螢幕，螢幕佔比相當高，雖然機身小巧，但是螢幕視覺上的效果還是相當好，具備 120Hz 螢幕更新率、240Hz 觸控採樣率，最上層則是最新康寧 Gorilla Glass Victus 堅固耐摔的玻璃保護，螢幕峰值亮度達 1100 nits，具備 Delta-E<1 的色彩精準度、112% DCI-P3 色彩、151.9% sRGB 及 DC 調光。螢幕左上角的鏡頭，採用鑽孔螢幕自拍解決方案，搭載 SONY IMX663 感光元件的 1200 萬畫素鏡頭。

Zenfone 8 支援 IP68 防水防塵，下雨天騎車手機放口袋完全不怕，常有的不小心掉進馬桶裡面，也不須要用吹風機吹個半天提心吊膽～真的超級方便的，我覺得最棒的是冬天可以在浴缸裡面邊泡澡邊滑手機或追劇都超級享受的呀。

手機底部依序是 SIM 卡插槽、麥克風、USB-C 及喇叭。

採用的是 Nano SIM 卡，引起我注意的是，它支援 5G+ 5G雙卡雙待，因為現在很多手機只支援 5G + 4G。另外，不論卡槽 1 or 卡槽 2 都同時支援：2G/3G/4G/5G 連線能力。

側面則是電源鍵（同時也是快速鍵，可自訂開啟 App）及音量鍵。

哇！有 3.5mm 耳機孔，很多手機都取消了，不過在 Zenfone 8 卻被保留了下來。我覺得 Zenfone 團隊有他的考量，比如說這是一台主打效能強大的手機，因此可能會有人拿來打 Game，但是無線耳機的延遲率絕對比不上有線的，這時用有線耳機就是最佳選擇。

原廠附贈的保護殼，是不透明的塑料矩形格紋保護殼，平常我用手機的習慣是不帶套，因為裝上保護殼太厚又太重，不過 Zenfone 8 小巧的機身就算裝上保護殼依然很輕巧，完全顛覆我以往的習慣。

Zenfone 8 效能於水準之上

用「小剛砲」來形容 Zenfone 8 再貼切不過了，除了具備 IP68 防水防塵外，在如此小的機身中塞入高通旗艦等級的 S888 5G 行動平台，安兔兔跑分與同樣搭載 S888 處理器的其它手機相較，完勝小米 11 的 710,609 分及三星 S21 的 663,839 分，Zenfone 8 至少 81 萬分起跳。儲存空間配置最高 16GB + 256GB，採用最新的 LPDDR5 記憶體，最高資料傳輸達 6400Mbps。

我們也用魯大師 AI 性能評測跑了一次 Zenfone 8 的分數，獲得了第一名，值得注意的是第二名的小米 11、第三名的 OPPO Find X3 Pro 並沒有用比較差的處理器，而是同一個 S888 處理器，分數竟然落後了 Zenfone 8 近 6 萬分，因此效能的方面，大家可以放心，是肯定夠用的。

為了驗證跑分，我們再次用 3DMark 考驗 Zenfone 8 的極限，在負荷非常重的 Wild Life 測驗項目中，Zenfone 8 獲得總分 5733 分，分數較市面上 90% 的手機要好（這是評測報告上面說的，絕不是老「哇」賣瓜）。

在另一項極限中的極限 Wild Life Extreme 跑分也獲得總分 1501 高分，效能表現相當突出。

Wild Life Extreme Stress Test 的測試中，最高分獲得 1492 分。

而 Sling Shot Extreme、Sling Shot 跑分對於 Zenfone 8 可以說是小菜一疊，效能強大到超過測試的範圍，分數直接爆表！

Zenfone 8 拍照實際測試

這次 Zenfone 8 的拍照採用雙主鏡頭設計，是主鏡頭與超廣角鏡頭的組合，這點我也相當同意研發團隊的取捨，選擇了主鏡+「超廣角鏡頭」而非「望遠鏡頭」，因為我覺得在實際應用面，超廣角鏡頭比起望遠鏡頭更派得上用場，比如說下方的實拍照們：



（主鏡頭）



（超廣角鏡頭）

主鏡頭畫質（64MP）雖然較超廣角鏡頭（12MP）高，不過超廣角鏡頭能夠詮釋的畫面感，不是高畫質能夠呈現的，好比上圖這個大樹的壯闊感以及整個畫面延伸的感覺，而且上傳到 Facebook、Instagram 畫質看起來也是非常有水準的～我覺得已經非常足夠了。

自拍鏡頭的效果也滿令我驚艷，採用 Sony 旗艦級 IMX663 感光元件（1.22µm 像素尺寸）的 1200 萬畫素鏡頭，頭髮邊緣與景深處理相當精準，沒有誤判，而且畫質相當不賴～



（主鏡頭）

Zenfone 8 主鏡頭的畫質，真的沒話說，並沒有因為手機小搭載的相機也跟著縮水，畫面中植物的細節、虛化的背景都令人相當滿意。



（主鏡頭）



（超廣角鏡頭）



（主鏡頭）



（主鏡頭）



（主鏡頭）

Zenfone 8 的夜拍模式有 4 秒、6 秒可以選擇，且夜拍模式下能選擇 64MP 的 OIS 主鏡頭及 12MP 的廣角鏡頭，上圖是 4 秒手持夜拍 + 64MP 主鏡頭所得到的照片。歸功於 64MP 主鏡頭及 OIS 防手震，即便是光源昏暗的環境動態範圍也相當高。

夜拍最怕就是把黑夜拍成白天，最理想的夜拍我還是覺得能還原現場的樣子會是比較好的，這張圖我站在路燈的正下方，遠處則如同照片所呈現，真的是一片搖晃的樹影，左上方的雲也沒有過多的噪點，我覺得 Zenfone 8 的夜拍能力是在水準之上的，比如說右邊遠方的路燈下的草們，沒有因為高光而過曝，還能看見一點草的輪廓，畫面處理上這點滿值得讚許。

Zenfone 8 單手操作的美好

除了硬體之外，華碩在軟體上也針對「單手操作」推出「單手模式」功能，拇指向下滑動，頂端畫面就會降下來，到大拇指能操作的範圍。還不止這樣，每個人的拇指長度不同，所以還能夠「客製化」畫面下移的長度，是不是很人性化呢？

單手操作到底有多方便？從生活中很多小地方就能找到蛛絲馬跡，你有想到什麼情境需要單手滑手機嗎？或許突然要想會想不到，因為滑手機這個動作太自然了，不過仔細想想其實挺多的，好比我記得小時候吃飯都是配電視，然而現在吃飯配手機已成為標準配備，一隻手拿筷子，另一隻手滑手機、關心疫情（還可以避免跟同事尬聊）...這時候拿起 Zenfone 8 單手掌握就非常剛好，整個螢幕都是大姆哥的管區～而且毫不費力！

你總不會用兩隻手講電話吧？我覺得講電話也是「小手機」的大優點，現在大家都打 LINE，不像以前電話是要付費的，所以客戶想尬聊多久就聊多久，這時候小手機的優點就跑出來啦～因為重量非常輕，而且握持手感非常好，放在臉龐邊不會有太大的壓迫感～對方想講多久，我都能夠隨時奉陪～加上 Zenfone 8 電池有 4000 mAh，所以也不用外掛有夠重的行動電源，想講多久就講多久。

睡前滑手機是我結束一天的小儀式，Follow 一下今天發生的新聞與時事，跟上世界的腳步。不過，躺著用兩隻手滑手機實在太不符合人體工學，單手才是最舒適的，Zenfone 8 這台小手機，根本是為了床上滑手機懶人族所打造的，再加上螢幕 120Hz 更新率的滑順感，都讓我捨不得放下手機睡覺（咦！？）。

上述三種在家的情境，是比較頻繁會出現的，當然出門在外也常有「單手操作」的需求，例如我們在採買生活用品，通常是一手拎著購物帶，等排隊結帳時一手就自然而然滑起手機 ; 又或一支手撐傘走路時，另一支滑手機回覆重要訊息...需要「單手操作」的情境實在太多了，留給大家自己入手一支 Zenfone 8 來體會單手操作的美好吧。

「口袋大小」、「單手操控」、「旗艦」及「高續航」用這 4 個詞來形容 Zenfone 8 恰恰好，尤其是「高續航」這一點，小手機一下就沒電真的是「母湯」，這個痛點在目前小手機的市場上我可以很有信心的說，只有 Zenfone 8 真正的為消費者解決了。綜合上面所述，我覺得 Zenfone 8 在「小手機」的市場中，我給予相當高的評價，用到目前為止，完勝大家熟悉的其它「小手機」，因為解決「續航力」的問題，在小手機上就「沒問題」了。

目前 Zenfone 8 在台灣推出共 3 種顏色：消光黑、簡約銀及輕巧白 ( 限量 )，而且在 6/30 前購買廠商還有放福利，價錢及詳細購買資訊整理如下：

ASUS Zenfone 8 售價：

16GB + 256GB 售價新台幣 25,990 元

12GB + 256GB 售價新台幣 23,990 元

8GB + 256GB 售價新台幣 21,990 元

8GB + 128GB 售價新台幣 18,990 元

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