華碩於 8/26 下午 2 點舉行線上記者會，全新的 Zenfone 7 系列手機正式發表，雖然早在發表前就已經有許多傳聞，不過只能說傳聞還是看看就好，此次一共發表兩款手機，分別為 Zenfone 7 及 Zenfone 7 Pro，搭載 6.67 吋 AMOLED、5000mAh 電池、30W 快充、業界唯一 8K 30FPS＋EIS (主鏡) 錄影等，將於 8/26 正式在台上市，Zenfone 7 售價新台幣 21,990 元起，Zenfone 7 Pro 售價新台幣 27,990 元。你也可以參考：Zenfone 7 系列手機快速動手玩



螢幕

這次 Zenfone 7 系列兩台手機均搭載了 6.67 吋的 Ultra-smooth AMOLED 螢幕，螢幕更新率來到 90Hz，最高亮度可達 1000 nits，色彩部分具備 HDR10+，歸功於翻轉鏡頭，螢幕上沒有任何瀏海、穿孔鏡頭。

效能

處理器部分 Zenfone 7 Pro 採用高通 S865 Plus、Zenfone 7 則是 S865，此外華碩開發團隊在 Android 的架構下，針對速度做了調教及優化，包含：開機時間、照片預覽時間、指紋解鎖、通話時間、App 開啟時間。

安兔兔跑分 Zenfone 7 Pro 獲得 643874 分，Zenfone 7 則獲得 613197 分，相較對手 Galaxy S20+ 的 564637 分要高出許多。

開機速度優化過後，相較市場競品，包含：Sony Xperia 1 II、OnePlus 8 Pro 及 Samsung S20+ 都還要快。

大家最常使用的「照片預覽」速度也經過調教，與其它三家品牌比較同樣是 Zenfone 7 最快。

再來是指紋辨識解鎖時間優化，只需要 0.28 秒就可以解鎖，雖然此次沒有給出螢幕下指紋辨識功能，指紋解鎖速度上卻有相當的提升。

來電接通速度經過優化後只需 0.48 秒。

開啟 24 個 App 三輪測試中，同樣是 S865 處理器，Zenfone 7 只花了 296.9 秒就完成，比起 Sony Xperia 1 II 的 326.4 秒、OnePlus 8 Pro 的 428 秒有明顯的差異。

電池

此次 Zenfone 7 系列的電池規格均都一致，搭載 5000mAh、QC4.0、30W 充電頭，34 分鐘可充 60%。這邊看起來除了 30W 充電頭之外，與 Zenfone 6 （18W）不同之外，其它充電規格均一致，但...你以為這樣就沒了嗎？請繼續看下去。

雖然與 Zenfone 6 電池容量相同，不過電量的優化就有所不同了，Zenfone 7 內建三種電池保養模式，能夠最大化電池的使用壽命，分別是：

- Slow Charging 慢速充電

- 排程充電：

與鬧鐘結合動態調整充電，快充到 80% 後停止，直到醒來前再從 80% 充到 100%，這樣的目的在於電池在 60%~80% 電量可延長鋰電池壽命，因此盡量縮短 80%~100% 的使用時間，就能夠有效延長電池壽命。

- 設定充電 % 數上限：

從上圖的實驗可以發現，電池一樣是 500 次循環，每次都充滿 100% 與每次只充滿 80%，可以看到每次都充滿 100% 會有 15% 的耗損，若只充到 80% 電量只有 7% 的耗損，因此善用限制充電上限，可以有效延長電池使用壽命。

另外也具備 App 休眠設計，最高可節省 67% 電量。

設計與外觀

Zenfone 7 在翻轉模組中塞進 3 個鏡頭，但可不像表面上看起來如此容易，只是多放了一組鏡頭進去而已，從結構、動力等都必須投入更多心力，這次採用新一代步進馬達，體積更小但提供了更高扭力，扭力提升 2.2 倍，模組大小減少 40%。

步進角度優化為 0.5 度，相較於 Zenfone 6 的 2 度，可讓馬達旋轉更為流暢。

剛剛提到從 2 鏡頭到 3 鏡頭，不僅僅是表面上看到的，只有加入一個鏡頭模組如此簡單，從訊號處理的角度來看，Zenfone 6 的雙鏡頭訊號為 49，提升為 3 鏡頭後要處理的訊號變為 110，因此 Zenfone 7 的翻轉鏡頭模組採用 18 Layer FPC 軟性電路板，提升訊號處理效率外，也能提升耐久度。

Zenfone 7 的翻轉鏡頭增加了角度感測器，來解決少數情況下會發生的鏡頭彈出問題，角度感測器可感測鏡頭縮放角度，超過 3 度會自動收回，相較於 Zenfone 6 更為敏感，搭配 G Sensor 當手機掉落時，鏡頭能夠更及時收回。此外，Zenfone 7 的翻轉鏡頭經過 20 萬次翻轉測試，若每天翻轉 100 次，可連續使用 5 年，耐用度相較 Zenfone 6 的 10 萬次測試，整整多了一倍。

鏡頭

鏡頭的部分，這次將三顆鏡頭塞進了翻轉模組中，Zenfone 7 與 Zenfone 7 Pro 的鏡頭規格除了有無 OIS 外是完全一模一樣的，分別是：

- 超廣角鏡頭：1200 萬畫素、F2.2、113 度超廣角、具備 Dual PDAF

- 廣角鏡頭：6400 萬畫素、F1.8、具備 OIS、PDAF，搭載 IMX 686 感光元件，高增益模式，夜景模式可拉到 12dB，得到更好的夜拍結果。

- 望遠鏡頭：3 倍光學、12 倍數位變焦、具備 OIS

*OIS 部分只有 Zenfone 7 Pro 搭載，Zenfone 7 鏡頭均沒有 OIS

微距攝影功能，最近可拍攝 4 公分物體，具備流暢鏡頭切換，從 0.6x 到 12x 均可流暢的轉換。

Zenfone 7 Pro 能夠獨立調整 AE/AF ，暗處曝光、主體曝光可自由選擇。

錄影

Zenfone 7 系列在錄影功能上，具備業界唯一 8K 30FPS＋EIS (主鏡) 錄影，以及 4K 60FPS＋EIS (超廣角) 錄影，加入專業攝影模式，可自訂 ISO、EV、光圈、白平衡等，還能夠鎖定拍攝主體，進行畫面自動縮放。

除了畫面之外，聲音也是錄影的重點，在硬體上 Zenfone 7 加入了指向性麥克風，軟體上新增了：濾風切聲、聚焦收音、3D 方向收音、前方後方收音等。

而以上所有拍照、錄影功能，歸功於翻轉鏡頭設計，可視為自拍鏡頭，也就是以上規格及功能，自拍時全面適用。

翻轉鏡頭好處？

-極低角度拍攝：女友長腿照、倒影

-自動全景：創意全景、無巨齒及模糊全景照

- 流暢水平全景、垂直全景拍攝

- 新加入「快選角度功能」：不用蹲下也能拍出長腿照、寵物拍照、小孩拍照

- 新加入「追蹤畫面主體」

ZenUI 7

ZenUI 7 在 Android 架構下，客製化 4 種字型、8 種顏色、4 種 icon，追求與 Android 原生系統有更快、更智慧的使用體驗。

Zenfone 7 系列將指紋辨識模組從背後移動到了機身左側，此三合一智慧按鍵包含三種功能：指紋辨識＋電源鍵＋快捷鍵，搭配手勢可以快速啟用指定 App，尤其在開啟需要指紋解鎖的 App，例如網銀、LINE 等應用程式時，可同時解鎖，不需要再額外解鎖及可用最短時間啟動 App。

開箱內容

這次 Zenfone 7 系列比較特別的是，開箱後可以看到盒內附有 2 個殼，其中黑色那個殼做了耐摔、防撞、減振設計，內建保護扣環，在劇烈晃動的環境下，可防止翻轉鏡頭彈出），此外還有 30W 快充、手機、USB Type-C to Type-C 傳輸線。

7 VS 7 Pro 有哪裡不一樣？



這次兩款手機全身上下僅有 CPU 跟、鏡頭是否有 OIS 不同，其他地方包含外觀、規格完全是相同的，從外觀甚至無法辨認出哪一台是 7 哪一台是 Pro。

Zenfone 7 系列台灣上市及售價資訊整理

台灣將於 8/26 起正式開賣，以下為售價資訊：

- Zenfone 7 ( 6GB + 128GB ) 售價新台幣 21,990 元

- Zenfone 7 ( 8GB + 128GB) 售價新台幣 23,990 元

- Zenfone 7 Pro ( 8GB + 256GB ) 售價新台幣 27,990 元

於 8/26~8/31 指定通路購買 Zenfone 7，將贈送 2000 元郵政禮券。

於 8/26~8/31 指定通路購買 Zenfone 7，將贈送 3000 元郵政禮券。9/1~9/30 購機則贈送價值 4,990 元的 ASUS ZenGimbal 三軸穩定器

https://www.asus.com/tw/Phone/ZenFone-7-Pro-ZS671KS/