不喜歡越做越厚、越做越重的手機嗎？今日（5/13）小米台灣推出小米 11 Lite 超輕薄旗艦手機，重量僅有 159g、厚度僅 6.81mm，搭載 6.55 吋 FHD+ AMOLED 螢幕、高通 Snapdragon 780G 旗艦級處理器、4250mAh（typ）大電量電池、6400 萬像素 AI 三鏡頭相機，成為小米史上最輕薄的 5G 手機，小米 11 Lite 在台灣市場 3 種顏色，分別為：松露黑、柑橘黃及薄荷綠，售價方面 6GB + 128GB 為新台幣 $9,999 元 ; 8GB + 128GB 為新台幣 $10,999 元，5 月 13 日晚間 8 點小米官網等線上通路搶先開賣，5 月 17 日前購買的朋友還可以用 NT$345 元購買原價 $645 元的小米藍牙耳機 Earbuds 遊戲版。想知道與小米 11 規格差異可以看我們之前分享過的小米 11 發佈會文章。



小米11 Lite 5G 超輕薄

在手機已然成為生活中的隨身必備品的時代，對手較小、較纖細的女生，一定不希望精心打扮#ootd被厚重的手機給破壞，小米 11 Lite 5G 即是小米史上最輕最薄的 5G 手機，更是目前市面上擁有6吋以上大螢幕最輕薄的 5G 手機！小米 11 Lite 5G 在配備 6.55 吋大螢幕，與 4250mAh（typ）大容量電池的狀況下，卻擁有僅 159g 的重量以及 6.81mm 的超薄機身，兼顧強大內裝及使用體驗，纖薄輕盈更方便攜帶。而近乎平面的相機模組僅突出機身 1.77mｍ，側邊搭載弧型側面指紋感應器，使用手感更流暢舒適。

此外，小米 11 Lite 5G 更擁有出色外型，推出松露黑、柑橘黃、薄荷綠三款亮眼色系，柑橘黃讓辦公室小資族的安全穿搭中，跳出 2021 年度 Pantone 色系；薄荷綠則讓喜歡穿出莫蘭迪色系的高級感中，搭配春夏的元素；而松露黑能在街頭亮色風格裡，帶出一絲沉穩又不失趣味的氛圍。另外，環繞主鏡頭周圍特別設計一圈光環，為手機增添亮點，而機身採用防眩光玻璃，升級防指紋設計，讓手機使用時間再長也光亮如新。

小米於今（13）日小米 11 Lite 5G 直播發布會中，特別邀請時尚女神 - 宋蘋恩於現場擔任小米 11 Lite 5G 體驗大使，時尚女神 - 宋蘋恩表示：「非常喜歡小米 11 Lite 5G 的柑橘黃，整體配色清爽、很適合春夏，手機非常輕薄，能直接放入春夏款式的薄款褲子，不會讓線條扭曲或增胖，小米 11 Lite 5G 的輕薄令人非常驚艷。」

大螢幕還原逼真色彩

小米 11 Lite 5G 搭載 6.55 吋 FHD+ AMOLED 螢幕，解析度為2400 x 1080，以 20：9 的寬闊畫面比例、以及 1.88 mm 的超薄邊框營造寬廣視覺，支援 90Hz 螢幕更新率及 240Hz 的觸控採樣率，打造無延遲、流暢細緻的視覺效果，同時提供更精確而靈敏的觸控反應。而在 DCI-P3 色域、10 位元色深以及原色技術的支援下，可提供更豐富、準確的逼真色彩，加上搭載的雙揚聲器，為用戶帶來更強烈的沉浸式體驗。

6400 萬像素 AI 三鏡頭

小米 11 Lite 5G 配備 6400 萬像素 AI 三鏡頭相機，6400 萬像素主鏡頭讓用戶隨心主導生活、完美紀錄生活中的每一幕細膩影像；800 萬像素 119° 超廣角相機可輕鬆捕捉震撼大景，且支援超廣角夜景模式，讓用戶紀錄迷人夜色；500 萬像素長焦微距鏡頭支援兩倍放大，可捕捉 3-7 公分的微距畫面，特寫每一個精彩畫面。而喜愛展現自我風格的用戶，只要使用配備的 2000 萬像素自拍鏡頭，隨手即可拍出亮眼自拍。

在出色的硬體規格下，小米 11 Lite 5G 內建六種 AI 電影鏡頭，無須專業經驗或使用昂貴的編輯軟體，一鍵即可套入創意風格，輕鬆成為社群平台上的焦點；此外，小米 11 Lite 5G 支援 4K 錄影，並提供八款電影濾鏡，讓用戶以電影色彩為影片營造出更專業的視覺風格。

效能

小米 11 Lite 5G 全球首發採用旗艦級 Qualcomm® Snapdragon™ 780G 處理器，支援 5G 雙卡雙待，採用 5nm 工藝製程技術，並配備第 6 代 AI 引擎，主頻最高可達 2.4GHz，以強大的運行能力，為用戶提供高效能、流暢的 5G 體驗。小米 11 Lite 5G 配備 4250mAh（typ）大容量電池，支援 33W 快速充電，以大電量、快充支援出色性能；而在 LiquidCool 水冷技術的支援下，讓用戶可游刃有餘地處理各種複雜操作，同時維持機身溫度不過熱，保持手機的最佳效能。

上市及售價資訊

小米 11 Lite 5G 提供松露黑、柑橘黃、薄荷綠三種顏色，6GB + 128GB 售價為新台幣 $9,999 元、8GB + 128GB 售價為新台幣 $10,999 元，於 5 月 13 日晚間 8 點於小米官網 mi.com、PChome24h 購物小米旗艦館與與friDay 購物搶先開賣，另於 5 月 14 日起於小米實體門市、中華電信、遠傳電信、台灣之星、senaonline 神腦生活與燦坤 3C 全面開賣，於 5 月 13 日至 5 月 17 日期間在小米官網 mi.com、小米實體門市、PChome24h 購物小米旗艦館、friDay 購物與燦坤 3C 購買小米 11 Lite 5G，將享限量加價 NT$345 即可購買小米藍牙耳機 Earbuds 遊戲版（價值新台幣 $645 元）乙個。

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