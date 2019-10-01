ASUS ZenPower 10000 Quick Charge 3.0

許久沒有與大家分享行動電源了！因為我現在身邊的手機電力都還不錯，幾乎很少依賴行動電源了！這次要跟大家分享 ASUS ZenPower 10000 的行動電源，電力當然是具備有 10000mAh，特色是它非常的輕巧，而且具備有雙輸出，其中一個 USB 輸出支援 QC 3.0，側邊還有智慧充電燈，透過燈號的狀態就可以得知目前速率為何，這樣的設計還真的是我初次遇到，感覺非常的不錯！

ASUS ZenPower 10000 Quick Charge 3.0

開箱內容物有 ASUS ZenPower 10000 與一條 microUSB 的充電線，還有產品服務手冊與說明書。

ASUS ZenPower 10000 Quick Charge 3.0

ASUS ZenPower 10000 造型上有點特別，我一開始還以為可以打開還是怎樣？以 10000 mAh 的電池容量來說，ASUS ZenPower 10000 可以算是輕薄短小，這是一個可以放到口袋的大小（136.66 mm x 72.4 mm x 14.4 mm），重量也才 185 公克。

ASUS ZenPower 10000 Quick Charge 3.0

來看看行動電源的配置，從左至右分別是 MicroUSB 電源輸入、USB QC3.0 輸出、USB 輸出與電源按鈕。QC3.0 快充技術比起 QC2.0 降低了 45% 的功耗，充電速度也提升了 27%，現在很多手機都具備有快充功能，真的是需要選擇支援快充的行動電源，以前古早的行動電源真的需要淘汰了！真的！

ASUS ZenPower 10000 Quick Charge 3.0

10000mAh 的電池容量說大沒有很大，不過以大小和重量來說，這是非常適合攜帶的產品，譬如說 ZenFone 6 有 5000mAh 的超大電量，可以充飽 1.4 次以上，若是手機電池容量更小的手機，搞不好都可以充飽兩次，一日需求是絕對足夠的唷！

ASUS ZenPower 10000 Quick Charge 3.0

按一下電源可以簡單顯示電量

ASUS ZenPower 10000 Quick Charge 3.0

QC3.0 18W 的電力輸出，充電 30 分鐘能充飽超過 70% 的電量，若是沒有快充的話，只能充 20% 不到的電力，要我現在如何接受以前沒有快充的行動電源啊？在安全性上基本的保護當然也不會少，有輸入過壓保護、輸入防反保護、輸出過壓保護、輸出過流保護、 輸出短路保護、電池過充過放保護、過溫保護、Reset 保護、 充電器保護、JEITA保護、電芯PTC保護。

ASUS ZenPower 10000 Quick Charge 3.0

側邊的智慧充電燈可以顯示當下的充電狀態，若是充電速率高於 12W，那麼燈光會是左到右、右到左的閃爍狀態；當低於 12W 的時候會像是呼吸燈的閃爍，所以大家可以方便的知道是否有在快充，這樣的設計很不錯，支援 QC3.0 的 ASUS ZenPower 10000 推薦給大家囉！

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