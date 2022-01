你是喜愛遊戲玩家嗎?今年 CES 有什麼新品值得關注的嗎?ROG 玩家共和國於 1/5 舉行 CES 2022 ROG《For Those Who Dare:The Rise of Gamers》線上發表會,其中最受矚目的就是「西風之神」進化版 ROG Flow Z13,為符合玩家更多使用場景,Flow Z13 升級為二合一電競筆電,此外也有其它 ROG 電競筆電的小改款 ROG Zephyrus G14、ROG Strix SCAR 和 ROG Strix G。最值得關注的是,ROG 推出世界第一款 1440p/360Hz 電競螢幕ROG Swift 360Hz PG27AQN、OLED 電競螢幕 ROG Swift OLED PG42UQ/PG48UQ、全球首款四頻 WiFi 6E 電競路由器 ROG Rapture GT-AXE16000 等令人驚艷的產品。



ROG Flow Z13二合一電競筆電

ROG Flow Z13 超輕薄機身重量僅 1.1kg、厚度 1.2cm,搭載 Intel® Core™ i9-12900H 處理器、NVIDIA® GeForce RTX™ 3050 Ti 顯示卡,以及 MUX 獨顯直連開關、5200 MHz LPDDR5 記憶體,輕薄外觀下用有超強的遊戲效能。充滿復古未來主義的外型設計,靈感來自 20 世紀的太空競賽,以及 ROG 對遊戲的願景-終極可攜性。

ROG Flow Z13 螢幕有兩種規格:4K 60Hz 及 Full HD 120Hz 兩種規格給玩家選擇,螢幕畫面皆為 16:10,以堅固的 Corning® Gorilla® 玻璃保護,支援 Adaptive-Sync,並擁有 Dolby Vision HDR 和 500 nits 峰值亮度,通過 Pantone® 認證,具備優異的精準色彩。

彈性多元的使用情境更是 ROG Flow Z13 最大亮點!後方支架可展開至多 170°,從滑鼠操作、觸控輸入到遊戲搖桿,所有情境下均達到最佳使用體驗。若玩家需要強悍遊戲效能和 I/O 連接埠,透過令人印象深刻的 XG Mobile 外接顯示卡(內建 NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 或今年新增的 AMD Radeon™ RX 6850M XT 顯示卡),即可變身媲美電競桌機效能的強悍筆電,伴玩家征戰取勝!

ROG Zephyrus Duo 16 雙螢幕電競筆電

身為 ROG 2022 旗艦產品,ROG Zephyrus Duo 16 機身尺寸比前代 15 吋更小,卻搭載了加大的 16 吋螢幕,再配上第二螢幕 ScreenPad Plus™,為雙螢幕筆電締造全新高度!掀開筆電時,第二螢幕透過全新四向螢幕轉軸抬升並向後滑動,無縫銜接主螢幕,提供超乎想像的寬廣視野、舒適視角與確實沉浸感。

主螢幕則提供兩款突破性選擇,包括:全新 ROG Nebula HDR 螢幕,採用 QHD、16:10 mini-LED 面板,擁有 165Hz 更新率並通過 VESA DisplayHDR™1000 認證,對比度達 100,000:1;或是與 BOE 合作開發的 ROG 獨家螢幕 Dual Spec,可切換 4K 120Hz 或 Full HD 240Hz,自由控制解析度和螢幕更新率,其畫素加速技術在 Full HD 模式擁有疾速放大功能,以呈現超清晰影像。

ROG Zephyrus Duo 16 最高搭載 AMD Ryzen™ 9 6000 系列處理器與 NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti 顯示卡,使用 Dynamic Boost 時功耗可達 150W,展現壓倒性的運算能力。升級的液態金屬散熱技術,最高可使處理器降低 15°C;第二螢幕抬升後的 Active Aerodynamic System Plus (AAS+) 2.0 散熱系統,進氣口增加 30% 氣流,幫助維持低溫。MUX 獨顯直連開關,讓玩家在激烈的遊戲戰場獲得最佳螢幕更新率。

ROG Zephyrus Duo 16 搭載 1.7mm 鍵程、獨立 RGB 鍵盤,六顆揚聲器包含雙 Force-Cancelling 重低音喇叭,並採 Dolby Atmos 音效強化、Hi-Res 高解析度音訊品質,使玩家徜徉於頂級遊戲饗宴。

ROG Zephyrus G14 電競筆電

全球獲獎無數的 ROG Zephyrus G14 於 2022 年改版升級,最高搭載 AMD Ryzen™ 9 6000 系列處理器與 AMD Radeon™ RX 6800S 顯示卡,具備 MUX 獨顯直連開關,藉 ROG 液態金屬散熱技術、均溫版搭配 0dB 環境散熱技術,在低溫環境下維持筆電最佳效能;優異的多工作業能力,則靠 DDR5 記憶體和 1TB PCIe® SSD 得以完美實現。

作為指標性電競潮流筆電,ROG Zephyrus G14 同時滿足輕薄便攜與卓越效能,並再次以升級版 ROG 動態編程 LED 顯示器 (AniMe Matrix™) 成為焦點,上蓋遍佈 14,969 個精密 CNC 銑削製程的蜂巢狀孔洞,並增加至 1,449 個迷你 LED,帶來更豐富的動畫效果。

ROG Zephyrus G14 亦配備全新 ROG Nebula HDR 螢幕,能以 QHD 解析度提供 120Hz 更新率、500 nits 峰值亮度、涵蓋 100% DCI-P3 廣色域,以及 3ms 螢幕反應時間,具備 Adaptive Sync、Pantone® 驗證和 Dolby Vision® HDR的精準色彩,大幅降低卡頓和破圖情形。Dolby Atmos 揚聲器、雙向 AI 降噪功能,以及超快速的 Wi-Fi 6E,讓遊戲語音通訊維持最佳狀態。

ROG Strix SCAR / ROG Strix G 系列電競筆電

專為重度電競愛好者與射擊遊戲而生的升級版 ROG Strix SCAR 15/17,最高搭載 Intel® Core™ i9-12900H 處理器、NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti 顯示卡。MUX 獨顯直連開關可發揮頂級效能,PCIe 4.0x4 疾速儲存裝置、DDR5 4800 MHz 記憶體滿足多工作業所需。

ROG Strix SCAR 提供 15/17 兩種螢幕尺寸,15 吋機型可選配 QHD 240Hz、Full HD 300Hz及QHD 165Hz 三種 IPS 顯示器;17 吋機型則有 QHD 240Hz 或 Full HD 360Hz 供選擇。

透過 Aura Sync 隨心自訂個人化 RGB 燈效,點亮每個遊戲精彩時刻!

新款 ROG Strix G15/G17 最高搭載 AMD Ryzen™ 9 6900HX 處理器、NVIDIA® GeForce RTX™ 3080 Ti 顯示卡,效能有感提升。15 吋機型提供 Full HD 300Hz/144Hz 和 QHD 165Hz 兩種顯示器,17 吋機型則準備了競技遊戲適用的 Full HD 360Hz/144Hz 和 QHD 240Hz 可選配。

所有 ROG Strix 系列電競筆電螢幕皆具備 Dolby Vision® HDR 及 Adaptive Sync,畫質令人讚嘆;3ms 反應時間讓細微動作清楚可見,助玩家精準致勝。採用 Dolby Atmos 四揚聲器設計,使每場戰鬥充滿真實感;雙向 AI 降噪有效過濾背景雜音,與隊友溝通清晰無礙!搭載 90 Wh 電池,並支援 100W Type-C 充電;最新 Wi-Fi 6E 和 2.5G LAN,打造零延遲連線體驗。

ROG Swift OLED PG42UQ/PG48UQ 電競螢幕

ROG Swift OLED PG42UQ/PG48UQ 是世界第一台 OLED 反眩光電競螢幕,面板表面具備全新 Micro-texture coating,可減少眩光,有助玩家眼見為憑,看見真實色彩;採獨特散熱解決方案,使運作溫度低於 50˚C 的同時,峰值亮度仍達到 900 nits 。無論 42 吋或 48 吋機型,皆支援 48 Gbps 頻寬的 HDMI 2.1,以提供出色原生 120Hz 4K 遊戲影像,並充分展現 OLED 螢幕的特色:1,000,000:1 對比度、0.1ms 反應時間、真 10 位元色彩、98% DCI-P3 廣色域,並於出廠前預先調校至 Delta E < 2 色彩準確度。

ROG Swift 360Hz PG27AQN NVIDIA 電競螢幕

ROG Swift 360Hz PG27AQN NVIDIA G-SYNC® 電競螢幕可開啟 NVIDIA Reflex Latency Analyzer,是全球首款 1440p/360Hz 顯示器,打造前所未有的高清、極速競技遊戲體驗!採「神速 IPS 技術」,為液晶螢幕提供疾快反應時間,此技術使用全新液晶類型,具更高的雙折射和更低的黏度,令液晶能比過去更快切換並反射背光光線,液晶分子亦被安排得更有效率,使得反應能力和速度大幅提升。與傳統螢幕僅有單向電壓驅動器相比,ROG Swift 360Hz PG27AQN 採雙向電壓驅動器,液晶可同時從左上角和右下角切換,影像極致穩定流暢;搭配 NVIDIA G-SYNC 技術,更可超頻驅動,為 FPS 和 MOBA 遊戲首選。

ROG Rapture GT-AXE16000電競路由器

全球首款四頻電競路由器 ROG Rapture GT-AXE16000 正式亮相,包括 2.4 GHz、兩個 5 GHz 及 6 GHz 頻段,其中 5 GHz/6 GHz 頻段的 160 MHz 可提供最快速度,徹底發揮連網能力。配備新一代旗艦級 Broadcom WiFi 晶片和處理器,最高可提升 18% 網路傳輸速度,滿足高速資料傳輸與暢快遊戲體驗;RangeBoost Plus 更採用多項華碩技術,將 WiFi 訊號和整體覆蓋範圍提升 38% 。

ROG Rapture GT-AXE16000 提供雙 10 Gbps 連接埠、2.5 Gbps WAN 連接埠及四個 1 Gbps LAN 連接埠。對 WiFi 6E 裝置使用者而言,其中一個 5 GHz 頻段可做為中央路由器的專用回程,其他三個頻段則自由用於裝置連線;在搭配使用其他 WiFi 6E 路由器時,6 GHz 頻段還可做為回程使用,提供暢行無阻的傳輸品質,創造史上最佳網狀網路體驗。

ROG Fusion II 500/300 電競耳機

ROG Fusion II 500電競耳機採用高解析ESS 9280四核心DAC™技術,提供虛擬7.1環繞音效及50mm ASUS Essence驅動單體,以細膩音質、渾厚重低音,打造「聲」歷其境的遊戲體驗;搭載AI降噪技術的波束賦形隱藏式麥克風經Discord和TeamSpeak認證,可過濾高達95%的環境噪音,確保清晰收音;更能透過「遊戲/通訊音量控制鍵」,讓玩家在遊戲對戰時依需求調整「遊戲音效」及「隊友語音」之相對音量。

配有人體工學耳罩、舒適輕量的Fusion II 500,支援USB-C®、USB-A與3.5mm連線方式,相容於市面主流設備與遊戲裝置;耳機外殼崁入RGB燈效,可自訂超過1,680萬種色彩組合,盡顯玩家個人風采。同系列ROG Fusion ll 300電競耳機,延續大部分Fusion II 500主打功能,改以USB-C®、USB-A有線連接,給予入門玩家另一選擇。

ROG Strix Flare II Animate/Strix Flare II 電競鍵盤

備受喜愛的 ROG 動態編程 LED 顯示器 (AniMe Matrix™) 首次出現於鍵盤!ROG Strix Flare II Animate 讓玩家自訂圖像與動畫,趣味盎然;鍵盤左上方配置金屬按鍵與滾輪,可控制多媒體與音量,並附有能透出霧面RGB燈效的人體工學可拆式腕墊。

ROG Strix Flare II Animate 藉由 8000Hz 輪詢率、0.125ms 反應時間,提供近乎即時的精確遊戲反應,所有按鍵均為可插拔 ROG NX 機械式鍵軸,便於玩家依習慣 DIY 更換鍵軸類型。耐用的 PBT 材質鍵帽,中等高度可減少按鍵晃動,搭配 ROG 平衡衛星軸,確保觸鍵順暢穩定;內建消音泡棉降低敲擊聲,帶來絕佳打字體驗。另有功能同樣強悍,但外觀低調許多的 ROG Strix Flare II 鍵盤,適合風格內斂的玩家。

ROG Chakram X 電競滑鼠

ROG Chakram X 無線電競滑鼠首搭最新開發「ROG AimPoint」光學感測器,速度突破以往,準確度高達 36,000dpi、8,000Hz 輪詢率,且 CPI 偏差小於 1%,遠低於業界平均值 3%。滑鼠支援有線 USB、低延遲 2.4 GHz 及藍牙三種連線模式;可透過獨家 DPI 滾輪調整功能,輕鬆改變滑鼠靈敏度。全新凹面搖桿帽設計,握持舒適度增加,側面四個按鈕對應遊戲搖桿上的A/B/X/Y按鈕,讓玩家能以遊戲搖桿般高度操控性玩轉遊戲。

樞軸按鈕反應快速、觸感優異,升級後的ROG獨家可更換微動開關II插槽設計,同時相容於 3-pin 機械式按鍵軸和 5-pin 光學按鍵軸,能自訂點擊力道並延長使用壽命。免螺絲的磁吸式按鍵與上蓋,方便玩家自由更換客製配件。ROG Chakram X 移動時滑順無延遲,配備USB快速充電及Qi無線充電,便利十足、戰鬥力滿分!

ROG Archer 系列電競包款

ROG Archer 系列推出全新包款,陪伴玩家裝載著喜愛的電競筆電四處冒險。Archer Messenger 14 擁有多個分隔口袋與 14 吋筆電收納層;Archer Backpack 15.6 可攜帶全天候完整裝備;Archer Backpack 17 更採用模組化隔間,提供遊戲、攝影與各類創作者所需設備,甚至配有三腳架固定帶;Archer Weekender 17 是長途旅行最佳夥伴,能任意轉化為背包或行李袋,滿足多元需求。所有 ROG Archer 系列包款均採輕量、防水材質,耐用掛保證,再結合引人注目的 ROG 設計元素,獨特風格「袋」著走!

