ROG 玩家共和國於 5/17 舉行線上發表會，推出 2 款電競筆電：ROG Strix SCAR 17 SE、ROG Flow X16，是史上擁有最高性能的電競筆電，此外也推出六款配件。Strix SCAR 17 SE 搭載 Intel Core i9-12950HX 處理器、NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 顯示卡，能夠遊玩 3A 遊戲大作效能操好操滿，有著旗艦級遊戲猛獸的稱號，跟著小編一起來看看 ROG 全新電競筆電有哪些亮點吧。

ROG Strix SCAR 17 SE 電競筆電

ROG Strix SCAR 17 SE 外觀呈消光金屬質感，但用 UV 燈照射時，上蓋將瞬間出現如密碼般、發光的藍綠 ROG 電馭文！此為 ROG 獨創的隱形噴墨配方，通過各種耐磨和耐用性測試，完美融合於機身，帶來獨特的賽博龐克 (Cyberpunk) 美學，搭配原有的 RGB 酷炫燈效與可拆卸裝甲銘牌，展露玩家專屬電競潮流態度。

備受矚目的 ROG Strix SCAR 17 SE 迎來更強悍的運算能力，搭載最新 Intel Core i9-12950HX 處理器，NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti 顯示卡，前者功耗 (TDP) 為 65W、後者達 175W

採用最高 64 GB 4800 MHz DDR5 記憶體、PCIe 4.0 儲存裝置支援 RAID 0 技術疾速載入，搭配MUX 獨顯直連開關，輕鬆達到 3A 遊戲大作的效能巔峰，超水準表現大勝同級產品！FHD 360 Hz 顯示器擁有超速 3ms 螢幕反應時間，支援 Dolby Vision 與 Adaptive-Sync，玩家可沉浸享受遊戲或影片的華麗視覺。

身為旗艦級遊戲猛獸，ROG Strix SCAR 17 SE 還擁有犀利散熱，在處理器與顯示卡採用升級的液態金屬散熱技術，最高使處理器降低 15°C；涵蓋主機板 48.8％ 面積的均溫板，有效轉移關鍵組件的熱度；配備 4 個以 0.1mm 超薄銅製鰭片製成的散熱片與新版 Arc Flow 風扇，即使長時間激烈賽事下，仍能輕鬆散熱，取得最佳表現！

ROG Strix SCAR 17 SE，建議售價：NT$109,900；詳細規格請參考：https://rog.gg/pr22051701

同時，ROG 也發表第一人稱跑酷遊戲《SCAR Runner》，為原有 ROG CITADEL XV 遊戲宇宙的新篇章，可依據 ROG Strix SCAR 17 SE 上的隱形噴墨線索進行刺激的遊戲解謎；6 月底前，玩家註冊《SCAR Runner》即能參加贈獎活動，有機會贏得 ROG Strix SCAR 17 SE 和 ROG Slash 服飾配件，總獎金超過 20,000 美元。活動詳情請參考：

https://rog.gg/pr22051702

ROG Flow X16 翻轉電競筆電

ROG Flow 系列推出效能最強大的 ROG Flow X16，重量僅 2.1kg、厚度僅 1.94cm，巧妙將 16 吋螢幕配備於 15 吋機身中，輕薄便攜；360° 螢幕翻轉觸控設計，筆電/平板/影音/遊戲四大模式，豐富情境應用並支援遊戲搖桿，在學習、工作與娛樂間恣意切換，滿足玩家對當代電競筆電的多重期待。

搭載 AMD Ryzen 9 6900HS 處理器，最高 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 顯示卡，使用 Dynamic Boost 時功耗可達 125W，具 MUX 獨顯直連開關，ROG Flow X16 的遊戲畫面渲染速度快得超乎想像

搭配 XG Mobile 外接顯示卡，強悍表現再突破！最高支援 64GB 4800 MHz DDR5 記憶體、PCIe 4.0 儲存裝置，兩個 SO-DIMM 皆可拆裝升級；最高搭載 2 TB SSD 儲存裝置，並具備第二個開放式 M.2 插槽，輕鬆擴充儲存所需。

ROG Flow X16 搭載最新 ROG Nebula HDR 螢幕，採用 QHD、16:10、165Hz 的 mini-LED 面板，最高峰值亮度達 1100 nits；3ms 螢幕反應時間，涵蓋 100% DCI-P3 廣色域，通過 VESA DisplayHDR 1000 認證，擁有多達 512 個調光區域，提供出色對比度和超凡HDR體驗。

散熱方面，ROG Flow X16 全機散熱器之總表面積高達 110,902 mm²，採用液態金屬散熱與全新Frost Force 技術—雙風扇引導氣流通往關鍵內部組件，第三個輔助風扇則將熱量從顯示卡轉移到電腦後方的新型 Pulsar 散熱器，成功使顯示卡溫度比過往再降低 7°C，無論何種模式下使用，效能絕不妥協！

ROG Slash 電競潮品系列

ROG Slash 為 ROG 玩家共和國跨足潮流時尚力作，系列加入全新 4 種背包、2 件帽款，承襲了風格大膽的紅紫色與電藍色設計，靈感來自程式編碼與賽博龐克元素；採用高級防潑水材質，包款皆配備可調式肩帶、多個機能口袋/隔間，將電競文化與街頭潮流完美連結，並實現於玩家日常。

體積輕便的「ROG Slash 小方包」採硬殼結構、超大扣具，外觀精巧吸睛；「ROG Slash 腰包」則提供極致便利性，配置卡片快取口袋，能繫至腰間或斜背。若想帶著喜愛的 ROG 電競筆電四處走，首度推出「ROG Slash 筆電保護袋」，最高容納 15.6 吋筆電，特殊壓紋纖維、EVA 緩衝墊，完美守護筆電，率性手提、肩背，並附有行李箱拉桿帶設計；「ROG Slash 後背包」有寬廣內部隔間與專用隔板，最大存放 17 吋筆電與所有裝備，即使是長途旅行，肩帶與背面的網眼織布也能確保全天舒適性。

潮流帽款有「ROG Slash Cobra 扣帶帽」及「ROG Slash 漁夫帽」兩個全新選擇，防潑水全天候適用。前者具金屬調整扣和強化緩衝防汗帶，親膚舒適；後者則提供 360° 遮陽保護功能，低調卻大膽的設計細節，信手駕馭街頭時尚。

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