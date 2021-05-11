Lenovo Legion

你正在尋找效能強大的筆電嗎？Lenovo 於今日（5/11）正式在台推出搭載最新 AMD Ryzen 處理器的 Legion 電競筆電，一次在台推出 3 款：Legion 7、Legion 5 Pro 及 Legion 5，具備野獸級的效能配置、更強悍的螢幕＋音效體驗、可自訂色彩的 TrueStrike 鍵盤等特色，售價分別為新台幣 NT49,990 元起、NT39,990 元起及 NT31,990 元起，即日起至 5/31 前前 30 名到官網下單並完成線上登錄者可獲驚喜好禮。

Legion 7、Legion 5 Pro以及Legion 5即日起在台上市

Legion 7 和 Legion 5 Pro 最高可搭載最新 AMD Ryzen 9 5900HX 行動處理器，並配備全球首款 16 吋 16:10 長寬比的 QHD（2560 x 1600 像素）IPS 顯示器。透過 NVIDIA® G-SYNC 和 AMD FreeSync™ 的支援，螢幕刷新率更可高達 165Hz，為玩家帶來絕佳的視覺效果。

效能

Legion 7 效能

全新系列搭載效能頂尖的 AMD Ryzen-H 系列處理器，可以提升 70% 的遊戲電競效能以及增加 50% 的繪圖運算效能，提供遊戲玩家和創作者所需的動力。Legion 獨有的 Coldfront 3.0 散熱管理系統整合了多重散熱機制，採用渦輪增壓雙風扇以及四通道散熱裝置，增加冷卻效率。

Legion 7 另配有 2.0mm+ 均熱板加大散熱面積，達到高效散熱。電池續航時間也是消費者關注的重點，Legion 筆電最高採用8 0Wh 大容量電池，電池續航時間最高延長到 8 小時以上，還可透過 FN + Q 鍵切換筆電效能，依據不同場景選擇極致效能、智慧（AI）或省電模式，達到節能的目的。此系列更支援 30 分鐘即可充滿 60% 快充，以及 Type-C 100w 充電，非常適合需要長時間移動的玩家。

螢幕

Legion 7 螢幕
根據 Lenovo 最新的電競玩家觀察報告顯示，電競電腦螢幕的刷新率、顏色精準度以及解析度等為消費者關注的重點，而 Legion 7 和 Legion 5 Pro 不僅配備 16 吋的 QHD（2560 x 1600 像素）IPS 螢幕，更將 16:10 的黃金比例螢幕放置在近 15 吋機身上，與傳統的 15.6 吋顯示器相比，提供了額外 11％ 的螢幕空間，提升視覺品質並擴展視野。

此外，有了 4 面窄邊框、90% 螢幕占比、100％ sRGB 色域、Dolby® Vision 、VESA DisplayHDR™ 400 ，和 NVIDIA® G-SYNC™ 的支援，使用者可以隨時沉浸在臨場感十足的世界。Lenovo Legion AI Engine 更可透過機器學習自動檢測和優化系統性能，在執行 3A 遊戲大作時，有效提升最高15% 的每秒數幀率 (FPS)，確保流暢的遊戲畫面。

TrueStrike 鍵盤

Legion 7 螢幕
Legion TrueStrike 鍵盤配備創新的軟著陸鍵程，可以提供絕佳的按鍵回饋。配備獨立全尺寸方向鍵，並支援全鍵盤防鬼鍵，保證按下多個按鍵不衝突，提供電競玩家最順手的攻擊。 Legion 5 Pro 和 Legion 5 兩款機種支援 4 區 RGB 鍵盤；Legion 7 更支援 Corsair® iCUE 單鍵 RGB 鍵盤，每顆按鍵皆可獨立設定，可自訂多達 1600 萬色的顏色呈現。

Nahimic Audio 音效

遊戲玩家追求的身歷其境的效果需要有絕佳的聽覺體驗加持，Nahimic Audio 的沉浸式 3D 音訊，大幅強化了驚艷的音效及細節。Sound Tracker 追蹤技術掌握聲音出處，以便輕鬆辨識敵人方位。搭配 BT Link 技術，可以將手邊所有的藍牙喇叭連接到 Legion 筆電，打造環繞音場享受 3D 音效。

2.4GHz 無線接收器

Legion 7 音效 無線接收器
新的 Lenovo Legion H600 Wireless Gaming Headset 為無線耳機提供競賽級的音效，2.4GHz 無線接收器的接收距離高達 12 公尺，降低延遲時間至低於 35ms。

高效性能也符合專業工作需求

Legion 電競筆電強調高效能、高畫質、高音質、散熱佳等特色，吸引開發者與影音創作人士將電競筆電用於工作，即使是重度耗能的運算或是需要多工處理的工作也能無縫進行。搭載 AMD Ryzen 5000 系列處理器與 NVIDIA®RTX 3000 系列顯示卡的強勁效能， Legion 7 和 Legion 5 Pro 在接近 15 吋的機身上安置了 16 吋螢幕，窄邊框設計極大化可視範圍，適合設計師等專業工作者一次查看更多資訊，縮短時間完成專案。

上市及預購禮資訊

搭載最新 AMD Ryzen 處理器的 Legion 筆電正式在台上市，旗艦 Legion 7 建議售價 NT49,990 元起、Legion 5 Pro 建議售價 NT39,990 元起、Legion 5 建議售價 NT31,990 元起。即日起於 Lenovo 官網可依據玩家自身喜好與需求，打造專屬 Legion 筆電，在 5/31 前完成下單並於活動頁進行線上登錄，前 30 名完成任務的消費者即可獲得 Legion 水瓶+帽子一組 (活動細則及詳情請見官網活動頁)；同時也可在崑碁電腦享限量早鳥首賣。

https://www.lenovo.com/tw/zh/

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