你正在尋找效能強大的筆電嗎？Lenovo 於今日（5/11）正式在台推出搭載最新 AMD Ryzen 處理器的 Legion 電競筆電，一次在台推出 3 款：Legion 7、Legion 5 Pro 及 Legion 5，具備野獸級的效能配置、更強悍的螢幕＋音效體驗、可自訂色彩的 TrueStrike 鍵盤等特色，售價分別為新台幣 NT49,990 元起、NT39,990 元起及 NT31,990 元起，即日起至 5/31 前前 30 名到官網下單並完成線上登錄者可獲驚喜好禮。

Legion 7 和 Legion 5 Pro 最高可搭載最新 AMD Ryzen 9 5900HX 行動處理器，並配備全球首款 16 吋 16:10 長寬比的 QHD（2560 x 1600 像素）IPS 顯示器。透過 NVIDIA® G-SYNC 和 AMD FreeSync™ 的支援，螢幕刷新率更可高達 165Hz，為玩家帶來絕佳的視覺效果。

效能

全新系列搭載效能頂尖的 AMD Ryzen-H 系列處理器，可以提升 70% 的遊戲電競效能以及增加 50% 的繪圖運算效能，提供遊戲玩家和創作者所需的動力。Legion 獨有的 Coldfront 3.0 散熱管理系統整合了多重散熱機制，採用渦輪增壓雙風扇以及四通道散熱裝置，增加冷卻效率。

Legion 7 另配有 2.0mm+ 均熱板加大散熱面積，達到高效散熱。電池續航時間也是消費者關注的重點，Legion 筆電最高採用8 0Wh 大容量電池，電池續航時間最高延長到 8 小時以上，還可透過 FN + Q 鍵切換筆電效能，依據不同場景選擇極致效能、智慧（AI）或省電模式，達到節能的目的。此系列更支援 30 分鐘即可充滿 60% 快充，以及 Type-C 100w 充電，非常適合需要長時間移動的玩家。

螢幕



根據 Lenovo 最新的電競玩家觀察報告顯示，電競電腦螢幕的刷新率、顏色精準度以及解析度等為消費者關注的重點，而 Legion 7 和 Legion 5 Pro 不僅配備 16 吋的 QHD（2560 x 1600 像素）IPS 螢幕，更將 16:10 的黃金比例螢幕放置在近 15 吋機身上，與傳統的 15.6 吋顯示器相比，提供了額外 11％ 的螢幕空間，提升視覺品質並擴展視野。

此外，有了 4 面窄邊框、90% 螢幕占比、100％ sRGB 色域、Dolby® Vision 、VESA DisplayHDR™ 400 ，和 NVIDIA® G-SYNC™ 的支援，使用者可以隨時沉浸在臨場感十足的世界。Lenovo Legion AI Engine 更可透過機器學習自動檢測和優化系統性能，在執行 3A 遊戲大作時，有效提升最高15% 的每秒數幀率 (FPS)，確保流暢的遊戲畫面。

TrueStrike 鍵盤



Legion TrueStrike 鍵盤配備創新的軟著陸鍵程，可以提供絕佳的按鍵回饋。配備獨立全尺寸方向鍵，並支援全鍵盤防鬼鍵，保證按下多個按鍵不衝突，提供電競玩家最順手的攻擊。 Legion 5 Pro 和 Legion 5 兩款機種支援 4 區 RGB 鍵盤；Legion 7 更支援 Corsair® iCUE 單鍵 RGB 鍵盤，每顆按鍵皆可獨立設定，可自訂多達 1600 萬色的顏色呈現。

Nahimic Audio 音效

遊戲玩家追求的身歷其境的效果需要有絕佳的聽覺體驗加持，Nahimic Audio 的沉浸式 3D 音訊，大幅強化了驚艷的音效及細節。Sound Tracker 追蹤技術掌握聲音出處，以便輕鬆辨識敵人方位。搭配 BT Link 技術，可以將手邊所有的藍牙喇叭連接到 Legion 筆電，打造環繞音場享受 3D 音效。

2.4GHz 無線接收器



新的 Lenovo Legion H600 Wireless Gaming Headset 為無線耳機提供競賽級的音效，2.4GHz 無線接收器的接收距離高達 12 公尺，降低延遲時間至低於 35ms。

高效性能也符合專業工作需求

Legion 電競筆電強調高效能、高畫質、高音質、散熱佳等特色，吸引開發者與影音創作人士將電競筆電用於工作，即使是重度耗能的運算或是需要多工處理的工作也能無縫進行。搭載 AMD Ryzen 5000 系列處理器與 NVIDIA®RTX 3000 系列顯示卡的強勁效能， Legion 7 和 Legion 5 Pro 在接近 15 吋的機身上安置了 16 吋螢幕，窄邊框設計極大化可視範圍，適合設計師等專業工作者一次查看更多資訊，縮短時間完成專案。

上市及預購禮資訊

搭載最新 AMD Ryzen 處理器的 Legion 筆電正式在台上市，旗艦 Legion 7 建議售價 NT49,990 元起、Legion 5 Pro 建議售價 NT39,990 元起、Legion 5 建議售價 NT31,990 元起。即日起於 Lenovo 官網可依據玩家自身喜好與需求，打造專屬 Legion 筆電，在 5/31 前完成下單並於活動頁進行線上登錄，前 30 名完成任務的消費者即可獲得 Legion 水瓶+帽子一組 (活動細則及詳情請見官網活動頁)；同時也可在崑碁電腦享限量早鳥首賣。

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