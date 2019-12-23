手機的圖片工具很多人都很厲害，因為手機上的操作簡化許多，那電腦或是網頁圖片工具有那麼簡單的嗎？之前曾介紹過網頁版的 FotoJet 網頁照片編輯，而這次限時免費的是 FotoJet Designer 是電腦版的工具，其實操作上並沒有太大的不同，主要功能在圖片設計，內建了非常多的模板，讓大家可以快速地套用與更改，我覺得很適合現在很多的社群小編，不用煩惱美編技巧不足夠，用這款就可以讓你使出 18 招啦！限時免費大家用力地給他下載回電腦就是了！

△ 從活動頁面取得軟體下載連結，以及這次活動的序號。免安裝版可以到文末下載。

△ 開啟軟體後點選右上角的「現在升級」，之後貼入活動所取得的序號，之後點選「激活」來啟動。

△ 之後就會看到成功啟用的通知囉！

△ 內建有海報、邀請函、卡片、雜誌封面、Facebook 封面、Youtube 頻道圖片、Facebook 照片、IG 照片等模板。

△ 此外還有些傳單、商標、Facebook 廣告、Twitter 橫幅、Tumblr 外觀圖片與郵件標頭。

△ 操作使用上沒有太大難度，就和你在手機上用圖片編輯工具差不多，我相信大家可以很快就上手的！！！

https://www.fotojet.com/windows/designer.html

安裝版：

otojet_designer.exe（PEARLMOUNTAINSOFT下載）

檔案大小：237 MB

免安裝版：

FotoJet Designer 1.1.5.0.7z（GOOGLE下載）

FotoJet Designer 1.1.5.0.7z（1DRV下載）

FotoJet Designer 1.1.5.0.7z（MEDIAFIRE下載）

FotoJet Designer 1.1.5.0.7z（RAPIDGATOR下載）

檔案大小：233 MB