iLoveIMG 是一款線上免費圖片編輯工具，和先前艾倫介紹過的 iLovePDF 是同一個開發商，iLoveIMG 針對圖片壓縮、圖片尺寸大小、裁切、轉檔...等功能都很齊全，不需要安裝任何軟體，只要將需要編輯的圖片上傳後，所有的操作只要跟著網頁教學一步一步做就能快速編輯我們的圖片，各位美編們趕快把 iLoveIMG 加入我的最愛吧！
iLoveIMG 網址：http://www.iloveimg.com/zh_tw
▽ iLoveIMG 支援多國語言，從 Menu 這裡可更改語言設定。
▽ 線上圖片編輯功能共有 5種模式：壓縮圖片、調整圖片大小、裁切圖片，還有將 TIFF、PNG、GIF 這些檔案和 JPG 轉檔使用，另外也能在站上將多張 JPG圖片做成 GIF動畫。
▽ 接下來艾倫就操作示範給大家看，上傳圖片時可從我們電腦中或是 Google Drive、Dropbox 雲端空間來上傳照片。
▽ 艾倫選擇的是壓縮圖檔，圖片上傳好後，選擇壓縮單個圖片檔。
▽ 要花一點時間等檔案上傳，上傳快慢和檔案大小還有家中網路有關係。>
▽ 圖片經過壓縮後，從原本的 20.61MB 變成了 3.39MB，足足壓縮了84%，壓縮完畢後將檔案下載回電腦中就可以，或是上傳到雲端空間也可以。
▽ 接下來艾倫就每個功能簡單和大家介紹一下，調整圖片大小可選擇用像素或是百分比來進行調整圖片的尺寸。
▽ 圖片裁切可自行輸入需要裁切的尺寸像素，或是有多餘的留白想剪掉也可以利用這功能。
▽ JPG圖檔可以利用站上的轉檔功能轉檔成 PNG、GIF...檔案。
▽ 轉檔外，也可以上傳 2 張以上的圖片，製做成 GIF 動畫圖檔，每張圖片播放的秒數也能自己設定。
免安裝軟體就可以編輯圖片是不是超方便的？!
iLoveIMG 網址：http://www.iloveimg.com/zh_tw
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