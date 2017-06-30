iLoveIMG 線上圖片編輯工具，免軟體搞定轉檔、大小裁切、壓縮圖片與製作動態圖檔

2017-06-30 15:39:36 艾倫
iLoveIMG

iLoveIMG 是一款線上免費圖片編輯工具，和先前艾倫介紹過的 iLovePDF 是同一個開發商，iLoveIMG 針對圖片壓縮、圖片尺寸大小、裁切、轉檔...等功能都很齊全，不需要安裝任何軟體，只要將需要編輯的圖片上傳後，所有的操作只要跟著網頁教學一步一步做就能快速編輯我們的圖片，各位美編們趕快把 iLoveIMG 加入我的最愛吧！

iLoveIMG 網址：http://www.iloveimg.com/zh_tw

▽ iLoveIMG 支援多國語言，從 Menu 這裡可更改語言設定。
iLoveIMG

▽ 線上圖片編輯功能共有 5種模式：壓縮圖片、調整圖片大小、裁切圖片，還有將 TIFF、PNG、GIF 這些檔案和 JPG 轉檔使用，另外也能在站上將多張 JPG圖片做成 GIF動畫。

iLoveIMG

▽ 接下來艾倫就操作示範給大家看，上傳圖片時可從我們電腦中或是 Google Drive、Dropbox 雲端空間來上傳照片。

iLoveIMG

▽ 艾倫選擇的是壓縮圖檔，圖片上傳好後，選擇壓縮單個圖片檔

iLoveIMG

▽ 要花一點時間等檔案上傳，上傳快慢和檔案大小還有家中網路有關係。>

iLoveIMG

▽ 圖片經過壓縮後，從原本的 20.61MB 變成了 3.39MB，足足壓縮了84%，壓縮完畢後將檔案下載回電腦中就可以，或是上傳到雲端空間也可以。

iLoveIMG

▽ 接下來艾倫就每個功能簡單和大家介紹一下，調整圖片大小可選擇用像素或是百分比來進行調整圖片的尺寸。

iLoveIMG

iLoveIMG

▽ 圖片裁切可自行輸入需要裁切的尺寸像素，或是有多餘的留白想剪掉也可以利用這功能。

iLoveIMG

▽ JPG圖檔可以利用站上的轉檔功能轉檔成 PNG、GIF...檔案。

iLoveIMG

▽ 轉檔外，也可以上傳 2 張以上的圖片，製做成 GIF 動畫圖檔，每張圖片播放的秒數也能自己設定。

iLoveIMG

免安裝軟體就可以編輯圖片是不是超方便的？!

iLoveIMG 網址：http://www.iloveimg.com/zh_tw

更多資訊請參考：
LG G6 超廣角相機手機評測，相比全幅單眼廣角到什麼程度呢？
Zenbo 智慧居家機器人，讓小朋友與巧虎一起唱唱跳跳吧！
LG SUPER UHD TV Nano Cell™ 奈米顯示科技讓你有更棒的視覺體驗

iLoveIMG 線上圖片編輯工具，免軟體搞定轉檔、大小裁切、壓縮圖片與製作動態圖檔 相關文章


訪客留言

iLoveIMG 線上圖片編輯工具，免軟體搞定轉檔、大小裁切、壓縮圖片與製作動態圖檔 參考資料

線上圖檔壓縮、裁切、轉檔服務 iLoveIMG | 免費軟體下載
許多人越來越不喜歡在電腦裡安裝軟體，也因為雲端的技術越來越成熟，讓我們能在雲端完成許多原本必須透過電腦軟體才能完成的事情，今天要介紹的iLoveIMG就是一款線上圖像編輯服務，它提供我們線上壓縮圖檔、調整圖片大小、裁剪圖片尺寸與轉換 ...
免費圖片處理工具，線上壓縮圖片、調整尺寸及轉檔功能_資訊產業_IT Industry
免費圖片處理工具，線上壓縮圖片、調整尺寸及轉檔功能 如果你還有印象，我曾經介紹過一款「iLovePDF」線上PDF 工具大合輯，提供包括轉檔、壓縮及解除密碼和浮水印等功能，因為是線上工具，使用者無須額外下載或安裝軟體，直接從瀏覽器就能進行 ...
iLovePDF iLoveIMG 飛快的線上免費PDF 轉檔與圖片轉檔工具 - 電腦玩物
2017年5月21日 - iLovePDF iLoveIMG 飛快的線上免費PDF 轉檔與圖片轉檔工具 ... 既然讀者推薦，我便來試試看他和我之前介紹的許多PDF 編輯工具有何不同：.
照片編輯器 | Fotor：免費的線上圖片編輯與創作工具
Fotor是簡單而有趣的跨平臺免費圖片編輯器和圖片創作工具。提供超多基礎圖片調整功能和眾多特色功能，包括：拼圖、特效添加、邊框美化、飾品剪貼畫、文字添加、賀卡製作 ...
圖片編輯 | 免費軟體下載
提供各種實用軟體下載、免費 資源分享、遊戲下載資訊的網站！分類： 圖片編輯 0 免費資源 / 圖片編輯 2017/05/04 線上圖檔壓縮、裁切、轉檔服務 iLoveIMG 許多人越來越不喜歡在電腦裡安裝軟體，也因為雲端的技術越來越成熟，讓我們能在雲端完成許多原本 ...
【線上工具&amp;服務】ILoveIMG - 線上圖片轉檔與編輯工具，還能製作GIF ...
2017年4月24日 - ILoveIMG - 線上圖片轉檔與編輯工具，還能製作GIF 動畫在本站分享商品 ... 如果花點時間免費註冊，能使用的圖片尺寸和上限就會提高，檔案連結的&nbsp;...
【人氣線上工具&amp;服務】ILoveIMG - 線上圖片轉檔與編輯工具，還能製作 ...
2017年4月24日 - ILoveIMG - 線上圖片轉檔與編輯工具，還能製作GIF 動畫提供詳盡的電腦 ... 如果花點時間免費註冊，能使用的圖片尺寸和上限就會提高，檔案連結的&nbsp;...
ILoveIMG - 線上圖片轉檔與編輯工具，還能製作 GIF 動畫 - 就是教不落
前幾天介紹了 ILovePDF 這個線上 PDF 轉檔工具大受歡迎，許多網友紛紛表示受用，阿湯也很開心，今天就加碼介紹同一個團隊製作的「ILoveIMG」，也是免下載的線上工具，可以對 JPG、PNG、GIF 三種圖檔進行壓縮、裁減、調整大小
圖片剪裁工具- 免費資源網路社群
iLoveIMG 免費圖片處理工具，線上壓縮圖片、調整尺寸及轉檔功能 ... 特效或裁切調整大小，電腦版甚至連軟體都不用安裝，以瀏覽器打開線上圖片編輯服務輕鬆完成，&nbsp;...
免費線上圖片編輯器—靈活幫您為圖片增加注釋、進行潤色
線上圖片編輯器為您提供最為理想的圖片注釋、編輯、調整等操作，與此同時，它也可用於圖片雲端存儲及即時分享。 ... 無論你是工程師、程式師還是糖果店員工，都會想要用圖片記錄日常點滴生活、展示作品和成就，或是回憶美好時光。