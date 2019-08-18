為什麼要用圖片壓縮 APP 呢？不管是電腦或是網站，越小的圖片容量，對於前者來說可以空出較大的儲存空間，對後者而言則是可以取得較快的載入速度，所以今天小編要來跟大家分享一款無損壓縮工具「Pingo」，支援 JPG、PNG 批量快速壓縮圖片，甚至還支援自動圖片旋轉、移除 PNG 圖片的透明背景等，支援 Windows 及 Linux，如果你需要大量壓縮圖片，這會是一款相當快速、有效率的好工具，趕快下載起來吧！如果你是 Mac 用戶，可以參考這款：PPDuck3 圖片「近無損」壓縮，圖片太佔空間感到很困擾嗎？（Windows、Mac）

△ 首先我們先來看看 Pingo 大致上的操作，左上方的 option 選項，有幾個可以調整的地方，下面我用條列式來說明，大家會比較好閱讀：

do：僅壓縮勾選起來的格式，若要進行批量壓縮，請把最後一項 multithread 打勾

strip：移除圖片訊息（EXIF）

△ 中間的 compression 為壓縮設定，基本上預設的 auto-sossy 就很好用啦，當然你也可以依照你的需求做調整，像是要上傳到網站的話，可以選擇 lossless (web) 給網站用的無損壓縮，或是你希望以質量為主、速度為主等，都可以做選擇。

△ 下方的 dithering 為顫化，是一種降低量化誤差的技術，簡單來說就是減少顏色的種類來降低檔案大小，預設勾起來就可以。接著是 grayscale 灰階、no trans 去除透明背景及 sRSB。

△ 右邊為優化數值大小，越往右邊數字越大質量越大、檔案也越大，反之越小，建議預設再中間左右最剛好，下面的選項可以重新調整圖片大小、旋轉、顏色優化、增強等，其中圖片旋轉會自動依照 EXIF 訊息來自動將圖片轉正，算是非常方便的功能！都沒問題之後把圖片拖到 Pingo 裡面按下右下角 optimize 就可以啦！

注意：Pingo 會自動覆蓋原始來源圖片，請確認按下壓縮前圖片有備份或無法復原的心理準備。

PNG 預設壓縮質 Auto-lossy 有損自動壓縮

△ 如果圖像的顏色比較少、結構比較簡單，可以選擇更有效率的壓縮數值，如上圖的憤怒鳥，即便是有損壓縮，也可以達到相當好的效果。

PNG 轉 JPG

△ 如果圖像包含較多顏色，或是不需要透明背景，可以透過 Pingo 壓縮並轉換為 JPG，而不是選擇有損壓縮原始 PNG，這樣壓縮效率及效果會比直接壓縮 PNG 來的更好！

自訂壓縮率－以 10 為範例

△ 除了自動壓縮外，也可以自訂壓縮率，以速度為優先或以質量為優先都依需求而定，壓縮率 1 可以得到最小的檔案大小，壓縮率 100 會得到最好的品質，相對檔案大小也會越大。

尺寸自動調整

△ 如果圖片尺寸過大，可以將 resize 選項勾起來，Pingo 會針對 JPG 圖片進行尺寸最佳化，並同時壓縮圖片，達到最佳的壓縮效果。說了這麼多，如果你天天都有壓縮圖片的需求，Pingo 真的是一款非常好用的圖片壓縮工具，尤其是批量壓縮的部分，量大也可以輕鬆壓縮，趕快下載起來啦！

https://css-ig.net/pingo

Windows 免安裝版：

Pinga 0.18.7z（GOOGLE下載）

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Linux 版本：

Pingo Linux 0.99 Beta54.zip（GOOGLE下載）

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Pingo Linux 0.99 Beta54.zip（本站下載）

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