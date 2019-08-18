Pingo 圖片無損壓縮，批量壓縮 PNG / JPG 速度最快壓縮工具

2019-08-18 08:28:14 9M87

Pinga

為什麼要用圖片壓縮 APP 呢？不管是電腦或是網站，越小的圖片容量，對於前者來說可以空出較大的儲存空間，對後者而言則是可以取得較快的載入速度，所以今天小編要來跟大家分享一款無損壓縮工具「Pingo」，支援 JPG、PNG 批量快速壓縮圖片，甚至還支援自動圖片旋轉、移除 PNG 圖片的透明背景等，支援 Windows 及 Linux，如果你需要大量壓縮圖片，這會是一款相當快速、有效率的好工具，趕快下載起來吧！如果你是 Mac 用戶，可以參考這款：PPDuck3 圖片「近無損」壓縮，圖片太佔空間感到很困擾嗎？（Windows、Mac）

Pinga

△ 首先我們先來看看 Pingo 大致上的操作，左上方的 option 選項，有幾個可以調整的地方，下面我用條列式來說明，大家會比較好閱讀：

do：僅壓縮勾選起來的格式，若要進行批量壓縮，請把最後一項 multithread 打勾
strip：移除圖片訊息（EXIF）

圖片壓縮工具推薦

△ 中間的 compression 為壓縮設定，基本上預設的 auto-sossy 就很好用啦，當然你也可以依照你的需求做調整，像是要上傳到網站的話，可以選擇 lossless (web) 給網站用的無損壓縮，或是你希望以質量為主、速度為主等，都可以做選擇。

圖片壓縮APP

△ 下方的 dithering 為顫化，是一種降低量化誤差的技術，簡單來說就是減少顏色的種類來降低檔案大小，預設勾起來就可以。接著是 grayscale 灰階、no trans 去除透明背景及 sRSB。

圖片無損壓縮

△ 右邊為優化數值大小，越往右邊數字越大質量越大、檔案也越大，反之越小，建議預設再中間左右最剛好，下面的選項可以重新調整圖片大小、旋轉、顏色優化、增強等，其中圖片旋轉會自動依照 EXIF 訊息來自動將圖片轉正，算是非常方便的功能！都沒問題之後把圖片拖到 Pingo 裡面按下右下角 optimize 就可以啦！

注意：Pingo 會自動覆蓋原始來源圖片，請確認按下壓縮前圖片有備份或無法復原的心理準備。

PNG 預設壓縮質 Auto-lossy 有損自動壓縮

圖片壓縮軟體

△ 如果圖像的顏色比較少、結構比較簡單，可以選擇更有效率的壓縮數值，如上圖的憤怒鳥，即便是有損壓縮，也可以達到相當好的效果。

PNG 轉 JPG

圖片壓縮APP

△ 如果圖像包含較多顏色，或是不需要透明背景，可以透過 Pingo 壓縮並轉換為 JPG，而不是選擇有損壓縮原始 PNG，這樣壓縮效率及效果會比直接壓縮 PNG 來的更好！

自訂壓縮率－以 10 為範例

JPG圖片壓縮

△ 除了自動壓縮外，也可以自訂壓縮率，以速度為優先或以質量為優先都依需求而定，壓縮率 1 可以得到最小的檔案大小，壓縮率 100 會得到最好的品質，相對檔案大小也會越大。

Pingo 下載

尺寸自動調整

圖片批量壓縮

△ 如果圖片尺寸過大，可以將 resize 選項勾起來，Pingo 會針對 JPG 圖片進行尺寸最佳化，並同時壓縮圖片，達到最佳的壓縮效果。說了這麼多，如果你天天都有壓縮圖片的需求，Pingo 真的是一款非常好用的圖片壓縮工具，尤其是批量壓縮的部分，量大也可以輕鬆壓縮，趕快下載起來啦！

https://css-ig.net/pingo

Windows 免安裝版：
Pinga 0.18.7z（GOOGLE下載）
Pinga 0.18.7z（1DRV下載）
Pinga 0.18.7z（BANKUPLOAD下載）
Pinga 0.18.7z（MEDIAFIRE下載）
Pinga 0.18.7z（RAPIDGATOR下載）
Pinga 0.18.7z（本站下載）
檔案大小：1.74 MB

Linux 版本：
Pingo Linux 0.99 Beta54.zip（GOOGLE下載）
Pingo Linux 0.99 Beta54.zip（1DRV下載）
Pingo Linux 0.99 Beta54.zip（BANKUPLOAD下載）
Pingo Linux 0.99 Beta54.zip（MEDIAFIRE下載）
Pingo Linux 0.99 Beta54.zip（RAPIDGATOR下載）
Pingo Linux 0.99 Beta54.zip（本站下載）
檔案大小：1.90 MB

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