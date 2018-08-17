數位相機現在幾乎人手一台，就是希望可以隨時捕捉生活周遭的美麗畫面，或是和親人朋友出遊的珍貴回憶，有些人會利用拼貼的方式來製作一張漂亮的相簿預覽封面，其實我也很喜歡那種方式的預覽封面，不過總是很懶得去設計，因為還要自己去選取圖片以及置放位置，不過有了 CollageIt 軟體後就不用囉～真的是很方便的一個工具唷！
這軟體的使用其實還頗簡單的，雖然說沒有非常細部的調整，但是目前的功能也算是十分夠用了。首先必須先加入選用的照片，過多照片仔如時會比較緩慢，也可以連資料夾一起選取，之後可以自訂輸出的圖片大小與背景，背景可以設定單色或是雙色漸層，也可以使用圖片當作背景，而主畫面右邊又有更多的設定選項，簡單設定變化多多。
預設也有多種的範本可以套用。
圖片變化的設定操作還算簡單，可以調整數量、間距、旋轉、疏密度、圖片邊框與陰影，大家可以自行調整看看，「隨機布局」會重新挑選相片，「重排照片」會將現有的圖片重新編排，調整完成之後按下預覽圖下方的放大按鈕預覽製作後的結果，大家可以預覽到自己滿意為止，預覽後可以按下加號放大圖片觀看，最後簡單示範幾張我輸出的圖片，效果真的很不錯唷！
http://www.collageitfree.com/index.html
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最新版本在圖片右下角會多出浮水印，除非升級專業版本，免費版本可以將邊距調整到 90，之後再自己裁切掉。
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