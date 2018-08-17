WineBottler 在 Mac 上執行 Windows 應用程式

2018-08-17 02:35:02 9M87
WineBottler下載

Mac 系統非常穩定無用置疑，但在某些情況下，在 Mac OS 系統下要安裝 Windows 的軟體，其實也不是沒有辦法，可以安裝 Windows 模擬器來達成，最有名的模擬器就是 Parallels Desktop，雖然是一款非常穩定運行 Windows 不錯的模擬器，但是一套購買下來也要花不少鈔票，今天要跟大家分享一個不需要靠模擬器，就能在 Mac 執行 Windows 的應用程式，WineBottler 可以讓 Mac 直接跨系統安裝 .exe 程式，一起來看看是如何辦到的吧！


WineBottler
△ 首先先下載 WinBottler 本人，官網提供免費下載，下載完畢之後，將 Wine 與 WineBottler 拖移到 Application 資料夾裡面，務必一定要拖進去，千萬別直接執行阿~因為待會要先找到 .exe 應用程式再開啟 Wine ~

Mac模擬器

△ 接著找到你要執行的 .exe 程式，對著程式按下右鍵，以 Wine 打開 .exe 應用程式，Wine 會將 .exe 應用程式封裝成 App 的方式來執行！

Mac執行Windows程式

△ 接著再選擇以 Wine Files 的方式打開，按下 Go 就可以順利執行啦！

WineBottler下載

△ 大家可到 /使用者名稱/Wine Files/ 路徑找到安裝好的 .exe 程式，建議可以直接建立捷徑，常用的軟體就可以快速啟動啦，再次啟動時一樣點右鍵，以 Wine 開啟即可，如此一來，就算沒有付費安裝模擬器，也可以在 Mac 上執行 Windows 應用程式啦，是不是非常方便呢！既可以保有流暢穩定的 Mac 系統，又可以執行 .exe 應用程式，真的是一舉數得啊！

WineBottler 官網：http://winebottler.kronenberg.org/

檔案下載：
WineBottlerCombo 1.8.6.dmg（官方下載）
WineBottlerCombo 1.8.6.dmg（MediaFire下載）
WineBottlerCombo 1.8.6.dmg（Rapidgator下載）
WineBottlerCombo 1.8.6.dmg（ZippyShare下載）
WineBottlerCombo 1.8.6.dmg（YunFile下載）
檔案大小：144 MB

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