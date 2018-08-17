YouTube 打成 Youzube 小心進入仿冒的惡意網站，被安裝不必要程式洩漏個資

2018-08-17 02:18:24 9M87
假YouTube網站

你英打還 OK嗎？小編這樣問是在提醒你，上網的時候若是打錯網址，很有可能進入惡意網站，像這樣的網頁攻擊屬於「誤植域名」 ( typosquatting ) 的常見手法，簡單來說就是把「.com」打成了「.om」或「.co」之類的鍵盤輸入錯誤，你可能會想，有這麼嚴重嗎？對！！就是這麼嚴重，駭客們註冊了這些網址與知名網站相像的網站，再將這些網站設計成只要連上，就會替使用者的電腦自動下載並安裝「非必要應用程式」( Potentially unwanted application，簡稱 PUA)，它們將會使電腦的個人安全隱私處於高風險狀態，你的資料可能就會被駭！


手殘、眼殘是要付出代價的！
誤植域名

△ 以上左方顯示的是幾個大家常去的網站，而右邊的則是仿冒網站，可以發現網址名稱非常相像！www.facebook.com 與 www.faceook.com 乍看之下還看不出來有什麼不同，仔細看才發現是少了 B 這個字母，若是在網路上看到仿冒的網址，一不小心眼殘點下去，就會連結到仿冒網站，會自動下載「非必要應用程式」，又稱作灰色軟體，小編我覺得就是垃圾應用程式！也有時候是我們自己手殘誤 key 網址，像是 google 就有可能打成 googkle ，多了一個字母 K ，因為 K 就再 L 的左邊，一樣會進入仿冒網站。

常見仿冒網站清單：
youtube.com → youzube.com
google.com → googkle.com
facebook.com → faceook.com
hsbc.com → hkhsbc.com
gamania.com → gamannia.com
paypal.com → paypa1.com

網路找片源？當心網址轉向！

MacKeeper如何移除

△ 這個人人追劇的時代，誰沒在網上找過片源？不管你是要找偶像劇、韓劇、日劇還是奇怪番號 (誤)，都有可能出現網址不斷刷新的狀況，宮廷劇中毒的小編我，就被騙過好多次，甚至是區區一個箭頭符號的「播放鍵」，都有可能是假的！點下去後網頁被帶到奇怪的空白頁，然後瀏覽器上頭的網址開始不斷刷新，這就是網頁重新導向，這時候我都趕快按關閉，以免導到最後進入惡意網站！

MAC 也會中毒

假YouTube網站

△ 你以為蘋果電腦不會中毒嗎？還是會的，但千萬別相信瀏覽器網頁上的中毒通知！有個很欠揍的網站仿冒蘋果官方保固網站，提供假的免費掃毒，很多人不管網站安不安全，也不管他是怎麼偵測到病毒的，看到「 Scan Now 」（立即掃描）就給他按下去開始執行，網頁假裝掃瞄後，便要使用者點擊立即刪毒，接著要求使用者下載「非必要應用程式」，最著名的就是 MacKeeper 或 Advanced Mac Cleaner 這類這款雞肋軟體程式，他並不會優化電腦性能，反而讓電腦處於資安危險的狀態，萬一被 MacKeeper 綁架怎麼辦？解法請看這邊

假網站預防

△ 被安裝灰色軟體，可能會看到不斷跳出的廣告視窗，阻撓我們正常要看的畫面，嚴重起來使用者則無法操控電腦，想要移除灰色軟體，還沒有辦法從一般的解除安裝模式來執行，非常的麻煩！

我想最可怕的就是萬一灰色軟體盜取我的個資帳密，例如臉書或信箱，就會替我發布不實的廣告訊息，還有可能會用我的社群帳號去進行網路詐騙！所以說如果你看到朋友發布一些奇怪的廣告訊息，他就很有可能是被安裝了灰色軟體，趕快請他好好整頓一下電腦，加強個資安全程度。要防範本次介紹的最新網頁攻擊，除了安裝防毒軟體，可以打完網址後再三確認是否正確無誤，再點下 Enter 鍵吧，也要注意不要亂點擊奇怪網站上的任何按鈕！

Malwarebytes Anti-Malware for Mac 三個步驟移除 Mac 中一直打擾你的 MacKeeper 垃圾軟體
Malwarebytes 一鍵解決 MacKeeper 網頁綁架問題，霸王級的強力移除器！

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