MacKeeper 首頁綁架問題已經困擾我很久了，以前剛用 Mac 的時候雖然大家都說 Mac 不容易中毒，但是也免不了惡意程式的攻擊，今天要跟大家分享一款小工具「Malwarebytes」，可以幫我們清除像強盜般的 MacKeeper 首頁綁架問題，至於 MacKeeper 是怎麼來的我也不太清楚，可能是下載某些大陸的軟體（絕對不是看奇怪的網站XD）之後就順道幫我加料了，而我透過 Malwarebytes 掃描後，真的解決長期困擾我的首頁綁架問題啦，如果你也有相同的困擾，一起來看看如何解決吧！
△ 速度不慢，大約等它個 1～2 分鐘的時間就 OK 啦，最下面 Threats found 可以實時查看掃描到的惡意程式數量。
△ 掃描完畢，果不其然，我的 Mac 裡面含有 MacKeeper 綁架首頁的元兇，怎麼更改瀏覽器的首頁都換不掉，這下終於被我找到了，按下下方的 Confirm 鍵就可以一鍵清除兇手啦，一勞永逸真方便！
△ 清除完畢後 Malwarebytes 會要求我們重新啟動 Mac，重新啟動以後瀏覽器就回到最初的瀏覽器啦！重新打開電腦以後，若瀏覽器首頁還是沒有恢復的話，完成以下簡單的設定就可以囉！
△ 打開中標的瀏覽器，我這邊以 Safari 做示範，開啟偏好設定的地方。
△ 找到「一般」裡面的「首頁」設定，把首頁更改為自己習慣的網址即可。
△ 我的乾淨首頁回來啦！困擾我已久的 Malwarebytes 順利解決，從下載到完成，過程大約不到五分鐘，分享給一樣被 MacKeeper 困擾已久，每次打開瀏覽器都被嚇一跳的朋友，快速又有效，雖然是試用版，但 30 天的時間也足夠我們移除啦！
https://www.malwarebytes.com/mac/
Mac 版本：
Malwarebytes Mac 3.3.22.1387.pkg（MediaFire下載）
Malwarebytes Mac 3.3.22.1387.pkg（Rapidgator下載）
Malwarebytes Mac 3.3.22.1387.pkg（YunFile下載）
Malwarebytes Mac 3.3.22.1387.pkg（本站下載）
檔案大小：9.96 MB
Windows 版本：
Malwarebytes Anti-Malware 3.5.1.2522.exe（官方下載）
Malwarebytes Anti-Malware 3.5.1.2522.exe（MediaFire下載）
Malwarebytes Anti-Malware 3.5.1.2522.exe（Rapidgator下載）
Malwarebytes Anti-Malware 3.5.1.2522.exe（YunFile下載）
檔案大小：71.39 MB
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