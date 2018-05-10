Veeer 輕量級視窗管理器，比 Windows 更快速的視窗分割神器！

2018-05-10 04:38:00 9M87
Mac 視窗管理

Mac 的視窗比起 Windows 運用起來沒那麼靈活是真的，Windows 一鍵可以做到的事情，Mac 通常要搞半天，像是視窗的排列，置左、置右等等的問題，今天要來與大家分享一個輕量級的 Mac 視窗管理器「Veeer」，能加速我們的工作流，不需要再把時間花在調整視窗大小的瑣碎事情上，一鍵就能快速完成我們心目中最理想的視窗排列方式，Veeer 甚至能讓 Mac 的視窗管理比 Windows 還要快速，因為全部都是透過快速鍵來完成，熟悉之後如魚得水，讓我們工作事半功倍！


Veeer Mac 分割視窗工具
△ 安裝Veeer 後，需要先到 Mac 系統設定處的「 安全性與隱私」>「隱私」處把 Veeer 打勾，一定要打勾，不然 Veeer 就沒辦法大顯神威啦～

Mac 視窗管理

△ 順利完成系統隱私設定後，重新點擊 Veeer 打開會看到簡單的教學～

Mac 視窗排列

△ 接下來就可以看到 Veeer 常駐在工作列欄位啦，這時候點擊熱鍵 command＋control 啟用 Veeer，若圖示改為黑色實心就代表啟動成功囉！

Mac 視窗分割

△ 接著就可以開始展現神技啦，左右視窗分割其實不安裝也可以做到，忘記如何免安裝分割視窗的人，可以看一秒活化視窗，對照查詢打報告好方便複習一下，但這個方法對某些人來說，有長期需求的人每天做下來，還是有點沒效率，而有了 Veeer 之後，只需要記下熱鍵，就可以輕鬆完成！視窗熱鍵組合 command＋control＋方向鍵 → ，視窗就會到右邊，反之 熱鍵組合 command＋control＋方向鍵 ←，視窗就會乖乖跑左邊啦！

Veeer Mac 分割視窗工具

△ 上下排列也是輕鬆完成，熱鍵原理一樣，熱鍵組合 command＋control＋方向鍵↑，就能呼風喚雨，你要視窗到東邊，它不敢跑到西邊。

Mac 視窗管理工具

△ 再更靈活一點，熱鍵組合 command＋control＋方向鍵 ↓←，三個視窗分割也不成問題！

Veeer Mac 分割視窗工具

△ 若覺得預設的熱鍵組合 command＋control 太難按的話，也可以到 Veeer 設定處調整成自己喜歡的組合，基本上就是 command、control、Shift 三個按鍵在做排列而已囉～我用完之後深深覺得回不去了，超直覺式方向鍵，就可以靈活排列視窗，對需要常常對照資料的人來說，真的是神器一枚啊！

Veeer 熱鍵對照表：

置左：⌘＋control＋←
置頂：⌘＋control＋↑
置右：⌘＋control＋→
置底：⌘＋control＋↓
置左下：⌘＋control＋←↓
置右下：⌘＋control＋→↓
置左上：⌘＋control＋←↑
置右上：⌘＋control＋→↑

https://veeer.io/

檔案下載：
VEEER.zip（官方下載）
VEEER.zip（MediaFire下載）
VEEER.zip（Rapidgator下載）
VEEER.zip（YunFile下載）
VEEER.zip（本站下載）
檔案大小：3.14 MB
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