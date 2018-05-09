行動電源一直進步，同樣電量從大體積縮減到小體積，甚至都具備有快充技術，這次替大家開箱華碩 ASUS ZenPower Pro PD 行動電源，這是一顆可以充筆電的行動電源，PD 的意思為搭載 Power Delivery 3.0（PD 3.0）快速充電技術，高效的充電效率輸出高達 45W，高容量 13600mAh 讓大家出門只要帶這一顆就足夠，充 ZenFone 5 可以到 2.5 次，甚至可以充滿 1.5 次的 ASUS Transformer 3 Pro，對我來說能充筆電是很必要的，因為筆電續航力不足，的確是需要一顆筆電行動電源來好好滿足！
打開官方網站可以看到「極致輕薄 支援筆電」，其實沒有極致纖薄啦～或許以這樣高電量、支援筆電的行動電源來說相對纖薄，實際上的大小大概一手可以掌握，也有一點厚度！
拿星巴克特大杯冰拿鐵相比，這樣大小大家可能比較有概念，其實真的不小顆啦！但是相比我之前充筆電的 ASUS ZenPower Max 26800mAh 來說，算是體積迷你很多很多了！
ZenPower Pro PD 最大的特色就是支援 PD 3.0 的快充技術，支援到 45W 的輸出，以我自己的筆電變壓器為例，是 19V/6.32A，而 ZenPower Pro PD 的 Type-C 輸出為 5V/3A、9V/3A、15V/5A 或 20V/2.25A，雖然無法很即時的提供筆電電力需求，不過若是放在背包裡面慢慢充電是可以的，對於其他支援快充的隨身裝置來說，絕對可以滿足快充的需求！
前方有一個 USB Type-C 與 USB Type A 的輸出，Type A 的輸出為 5V/2.4A，這樣的充電效率也算是不錯！按一下電源鍵能從燈號得知目前的電力狀態，長按電源鍵能開啟 LED 手電筒，強大的電力可以持續使用五天之久。華華碩的 ASUS PowerSafe 技術，有 11 道安全防護，包含有溫度保護、Reset 保護、短路保護、輸入過壓保護、輸出過壓保護、輸入防反保護、過充過放保護、輸出過流保護、電芯PTC保護、充電器保護與 JEITA 保護，以及取得七大國際測試機構的認證，還配備雙向快速充電功能與自動偵測裝置調整供電模式，安全上絕對是大家可以放心的！
ZenPower Pro PD 很可惜的一點就是沒有收納袋，三條線材與兩個接頭，自己收納到包包就是一團亂，只好自己找一個小袋子，不然我想兩個轉接頭很快就會消失無影蹤了！
目前提供兩格規格的筆電接頭，很可惜沒有我的啊！！！所以目前在我家還沒派是用場，不過我很多設備都是支援快充的，以後就不能少這顆行動電源的協助囉！
官方資訊參考：https://www.asus.com/tw/Phone-Accessory/ZenPower-Pro-PD/Features/
更多資訊請參考：
遠傳網路門市 4.5G 上網吃到飽，只要 599 元！加碼日本除蟎機、美國空氣清淨機、航海王行李箱 0 元帶回家！
HUAWEI P20 Pro 開箱評測，拍照手機就是這一支！三鏡頭與手持夜拍太猛了！
開箱 ASUS ZenFone 5 智慧 AI 手機，生活智慧與手機的結合
【開箱】米家石頭掃地機器人，連拖地都一次搞定！Qoo10 全球購物網
虛擬主機推薦|台灣 VPS 推薦