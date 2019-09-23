CP 值非常高的 20000 小米行動電源 3 高配版，10/ 1 正式在台灣開賣囉 ( 9/23 開始預購 )！小編搶先來為大家開箱，採用三口輸出設計，具備 USB-C 一組、USB-A 兩組，強大又可怕的是 USB-C 最高輸出支援 45W 雙向快充，替手機充電只是基本，還可以替筆電、Switch 等裝置充電，這絕對是我心目中 CP 值最高的行動電源！跟著小編一起來開箱吧～

△ 20000 小米行動電源 3 高配版外盒，拿起來有些沉，畢竟裡面塞了 20000 mAh 的大容量電池，20000 mAh 有多大你可能沒什麼概念，如果用一般的 10W 豆腐頭替行動電源充電，要充 11 個小時才會充滿，這樣點感覺了吧～

△ 盒裝背面有個防衛標籤，刮開可以查詢真假，據說現在仿的貨品多，目前看來這是官方打擊仿冒品的作法～

△ 刮開之後會有 4 組五位數組成的數字，共 20 碼。到小米官網 mi.com/tw/verify 輸入代碼就能夠查詢貨品是真是假，如果你擔心買到假貨，網路上賣的比較便宜的就要小心一點啦。

△ 盒內包含：小米行動電源 3、USB-C 傳輸線、說明書。

△ 小米行動電源 3 高配版採用一體成型的外殼，表面為霧面磨砂質感，小米 LOGO 採用亮面設計，低調捕捉到我的目光。坦白說，小米行動電源 3 是我拿過最重的行動電源，手持不負責任測重，估計有近 0.5 公斤。不過這就是大電量的代價，根據官方資料，他可以替 iPhone 8 充電 7.3 次、替小米 MIX 2S 充電 4.3 次。

△ 側面為電源鍵，啟動行動電源為裝置充電。

△ 底部另一面採用仿陶瓷亮面工藝，電池資訊、規格用較暗色系印在上面，不會有明顯的突兀感。

△ 另一端就是三口輸出的孔位，撕開保護薄膜就可以看到啦。

△ USB-C 最高雙向 45W 快充，USB-A 單口工作時最高可達 18W 輸出 ; 雙口同時輸出可達 15W。廣義的快充在 10W 以上就可以算是，所以總結的來看，不管你幾個孔位同時輸出，都是快充！以下提供輸出參數：

USB-A（單口）：5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A

USB-A（雙口）：5V/3A

USB-C：5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2A

三口：5V/5.4A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2A

要替行動電源充電多久？

約 11 小时（5V/2A 充电器，包裝内充電線）

約 6.5 小时（18W 充電器，包裝内充電線）

約 4.5 小时（45W 充電器）

安全檢驗

小米行動電源 3 高配版採用高精密度的阻容感器件，先進的電路芯片不僅安全，更能有效地提升轉化率，穩定放電電壓，同時可以提供多重電路保護，無論充、放電還是待機，都可輕鬆應對過充、過放、高溫、短路等多種異常情況。小米行動電源 3 高配版有以下 9 種保護措施：

- 溫度保護

- 短路保護

- Reset 保護

- 輸入過壓保護

- 輸入過流保護

- 輸出過流保護

- 輸出過壓保護

- 電池過充過放保護

- 硬件級電池過流短路保護

小米行動電源 3 高配版可以為哪些筆電充電？

- MacBook Pro 13-inch 2016 (A1706)

- MacBook Pro 13-inch 2017 (A1706)

- MacBook Pro 15-inch 2017 (A1707)

- MacBook Pro 13-inch 2016 (MLL42)

- Macbook Pro 15-inch 2018

- Macbook Pro 13-inch 2018

- MacBook Pro 13-inch (A1708)

- MacBook 13-inch (A1534)

- 榮耀MagicBook

- 華碩靈煥3Pro（T303UA）

- Razer Blade Stealth 13

- 小米筆記本Air 12.5" M3 4G 128G

- 小米筆記本Air 13.3" i5 8G 256G 集顯

- 小米筆記本Air 13.3" 四核增強版i5 8G 256G MX150

- 小米筆記本Air 13.3" 四核增強版i5 8G 256G 集顯

- 小米筆記本Air 13.3" 四核增強版i7 8G 256G MX150

- 小米筆記本Pro 15.6" i5 8G MX150

- 小米筆記本Pro 15.6" i7 16G MX150

- ThinkPad New S2

- ThinkPad T470 (1FCD)

- ThinkPad X270

- Samsung Chromebook Plus（XE513C24）

- Dell XPS 13 9350

- Dell XPS 13 9370

- Dell Latitude 5480

- HP Spectre x360-13-w021tu

- HP Spectre -13-af001

- HP EliteBook Folio G1

- HUAWEI MateBook (HZ-W09)

- HUAWEI MateBook X

- HUAWEI MateBook X Pro

- HUAWEI MateBook E

- Google Pixelbook

雖然整體來說小米行動電源 3 高配版的「重量」重了一些，可是電力卻是非常夠用的，出去玩個 3 天 2 夜晚上不需要幫行動電源充電，也非常夠用！再加上又有快充功能，最高支援到 45W，手機、筆電、Switch 通通能充，只要台幣 995 元，這麼高 CP 的東西，開賣當天（10/1）一定又要賣到缺貨啦，大家要搶一定不能慢！

https://www.mi.com/tw/