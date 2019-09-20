小米新光三越南西店 9/20 開幕，20000 行動電源 3 高配版售價 995 元即將開賣

2019-09-20 12:08:50 9M87

小米新光三越南西店

小米於 9/20 正式進駐百貨通路「新光三越」，位於台北南西三館的「小米台北南西專賣店」開幕當日，祭出小米手環 4 加 1 元多一件的優惠，另外也推出首三日（9/20~9/22）滿額贈送「米家石英錶」，還有多款明星商品優惠。要搶好康的米粉們，可以到新光三越南西三館 4 樓逛逛囉！還沒有時間前往的話，小編帶你搶先看開幕當日的盛況～

小米新光三越南西店

△ 新光三越南西店，都還沒開始營業就有米粉在排隊，看來大家都是衝著小米手環加 1 元多一件超狂優惠來的，只要花 866 元就能得到 2 支小米手環 4 實在是太划算啦，平均一支只要 433 元！不過限量是殘酷的，只限量 100 組，一下就大排長龍了。

小米南西店

△ 盛大的開幕儀式，小米攜手法雅客、新光三越打造新零售模式，未來將持續結盟各形態合作夥伴，更將於 9/27、10/17 分別於新光三越「台中中港店」、「台南新天地小西門」拓點。

小米新光三越南西店

△ 小米台北南西專賣店位於「南西三館」4 樓，營業時間為每週一到週四的 11:00 ~ 21:30，還有週五、週六與國定假日的 11:00 ~ 22:00。

小米新光三越南西店

△ 這次小米與新光三越合作，日期特別挑選在週年慶前夕，未來小米也會針對「新光三越」會員推出專屬的優惠。

小米手環4加一元多一件

△ 小米台北南西專賣店佔地 40 坪，採用小米形象 3.0 的陳列與設計風格，用半開架式的方式陳列商品，提供小米台灣超過 200 項產品。

小米新光三越南西店

小米新光三越

小米台北南西店

△ 店內提供手機體驗、健康穿戴、旅行生活、智慧家居、影音視聽及配件等展示區讓消費者體驗。

小米新光三越南西店

△ 現場除了小米手環 4 加 1 元多一件之外，還有 100 件限量小米 T-Shirt 贈送給前 100 名消費者（不限金額，但參與小米手環加 1 元多一件活動者例外）。

小米新光三越南西店

小米新光三越南西店

△ △ 一開放進場，在旁邊排隊等待超久的米粉，終於可以進場搶購啦！除了上面提到的兩項活動之外，開幕前 3 天還有人氣商品優惠活動，包含：

- 石頭掃地機器人 > 特惠價 11995 元（現折新台幣 1000 元）
- 米家掃地機器人 > 特惠價 7795 元（現折新台幣 100 元）
- 單筆不含手機消費滿 8000 元 （手環加 1 元多一件活動不列入計算）> 贈送「米家石英錶」（價值 1795 元）
- 購買米家 IH 電子鍋 > 贈送知吾抗摔玻璃保鮮盒 715ml

20000 小米可充式鋰行動電源 3 高配版 9 月 23 日預購開跑

「20000 小米可充式鋰行動電源 3 高配版」採用三口輸出設計，分別為 USB Type-C 一組＋USB Type-A 兩組。USB Type-C 提供最高 45W 雙向快充功能，除了手機以外還可以替筆電充電。USB Type-A 單口輸出時可提供 5V/2.4A、9V/2A、12V/1.5A，雙口同時輸出能夠提供 5V/3A。在安全上，通過外觀標識、電性能、安全保護、環境適應性等檢測，採用高精密阻容感應元件，電路芯片更安全、更有效提升轉化率、穩定釋放電壓、提供多重電路保護等。

20000 小米可充式鋰行動電源 3 高配版

「20000 小米可充式鋰行動電源 3 高配版」將於 9/23 12:00 起在小米商城開放預購，10/1 正式開賣，售價新台幣 995 元。預購成功的消費者，再贈送 Type-C to Type-C 傳輸線一條。

https://www.mi.com/tw/

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