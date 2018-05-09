不知道大家用 iPad 創作時都使用什麼軟體？今天來跟大家宣佈好消息，iPhone 上最好用的繪圖軟體之一的 SketchBook 永久免費啦！若你有使用 Apple Pencil，SketchBook 能完整支援所有功能，而且所有內購項目通通解鎖，開發商 Autodesk 這次是佛心來的，做出這麼狂的決定，早買早享受的那群人，肯定會氣得心癢癢的啊，肯定會引起一波退款潮，SketchBook 有多強大呢？搭配 Apple Pencil 使用，根本就是如虎添翼，整個就是專業的電繪版，一起來看看 SketchBook 到底有多強大吧！
△ 各種無限制的筆刷免費使用，超過 140 種標準筆刷、建立新筆刷，或匯入由專業藝術工作者所設計的筆刷也是 OK 的！
△ 加入具有混合模式和圖層群組的無限圖層，圖層可以幫助我們整理繪圖的內容，經常用於比較復雜的繪圖項目，像是導入的照片、圖片，就會載入到各自的圖層上。
△ 四種對稱標註，以 X、Y、XY 和 16 個扇形徑向對稱進行繪圖，達成完美的對稱設計，可以完成各種複雜的對稱形狀繪圖！
△ 此外也支援直接掃描紙本的手繪草稿，使用手機或平板電腦掃瞄草稿，直接匯入為已經上色草稿的透明線條。
△ 上面的作品、半成品通通都是由 Sketchbook 完成，這下知道有多強大了吧！以前要付費的時代已經過去了，現在可以透過 iOS 裝置免費下載，沒有內購，也無需再多需付費， Autodesk 都已經這麼大方了，大家趕緊來下載吧！從未接觸過的，現在開始學也還來得及啊！
Autodesk SketchBook（App Store下載）
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