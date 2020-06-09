有時候在打資料時，需要有第二個視窗當參考資料，或是邊看影片邊工作，視窗需要置頂時怎麼辦？今天要與大家分享這個小工具 DeskPins，DeskPins 能夠輕鬆將任意視窗置頂，滿足你的工作需求，檔案大小相當輕巧，只有 124 KB，因此不用擔心會對電腦造成負擔，不過目前 DeskPins 只支援 Windows 電腦 ~ 各位如果常常一心二用、需要讓視窗永遠在最上層，這個羽量級的視窗置頂工具可以當作必備工具安裝起來囉。Mac 使用者可以參考：Pennywise 永遠讓視窗保持在最上層，邊看 YouTube 邊工作！

點擊文章後方載點，下載後進行安裝，安裝完畢後開啟即可。

安裝完畢後開啟，會在工具列的地方看到一個圖釘的圖示，點擊一下你的滑鼠會變成圖釘，此時用圖釘點一下你要置頂的視窗就可以啦！

任何視窗都可以置頂，置頂之後，不管你是要看影片、看股票還是查資料，通通可以讓重要的是窗保持在最上層。保持在最上層的視窗，上方會有一個小小的圖釘圖示最為標示。

要取消置頂的話也相當簡單，將滑鼠移到圖釘上方，會看到一個 X，點擊一下就可以取消置頂囉。要盯盤、看影片、查資料的朋友，趕快把這個超迷你的小工具收下吧~

https://efotinis.neocities.org/deskpins/

免安裝版：

DeskPins 1.32.7z（GOOGLE下載）

DeskPins 1.32.7z（1DRV下載）

DeskPins 1.32.7z（MEDIAFIRE下載）

DeskPins 1.32.7z（RAPIDGATOR下載）

DeskPins 1.32.7z（MEGA下載）

檔案大小：52 KB

安裝版：

DeskPins-1.32-setup.exe（BITBUCKET下載）

檔案大小：104 KB