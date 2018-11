Pennywise 是一款可以讓視窗永遠保持在最上層的工具 ,支援 Windows、Mac 及 Linux 三個系統使用,透明視窗 + 瀏覽器這看似簡單的功能,實際上卻可以幫上我們很重要的大忙,簡單一點的,就是可以讓我們邊工作

邊分心

邊看 YouTube,還支援透明度的調整,由淺到深通通沒問題,此外還可以拿來做描圖的功能,打開 PhotoShop,Pennywise 開到適當的透明度,就可以開始描圖!再來查資料,學生可以邊打報告邊查資料,省去視窗間的切換,你可能會說查資料可以分割視窗功能,但螢幕太小的話,可能寧願切換視窗也不願意分割視窗Pennywise 雖然功能簡單,卻是難得又好用的工具啊!

Pennywise 快速鍵速看:

Cmd or Ctrl + L - 編輯網址列Cmd or Ctrl + Shift + L - 隱藏/顯示網址列Cmd or Ctrl + Shift + Up - 提高透明度Cmd or Ctrl + Shift + down - 降低透明度△ 打開 Pennywise 後,直接輸入網址或關鍵字就可以啦,它內建使用 Google 搜尋引擎。△ 其實使用上就是瀏覽器的使用方法啦,搜尋找到目標頁面,它就會置頂在最上方啦 ~ 這樣一來就可以一邊工作一邊偷懶啦 (誤),是適時的放鬆!△ 按下右上角的齒輪圖示,還可以調整透明度。△ 對學生來說,Pennywise 舊式查資料打報告神器啦,將視窗拉在旁邊,一邊對照一邊打報告,這如果不是打報告神器,什麼是打報告神器!如果覺得最上方又粗又大條的網址欄位,太礙眼想要隱藏起來的話,也可以按下 Ctrl + Shift +L,就可以成功隱藏網只列囉!Windows 免安裝版:檔案大小:44.29 MBMac 版本:檔案大小:71.86 MB