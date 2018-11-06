Pennywise 0.5.1 永遠讓視窗保持在最上層，邊看 YouTube 邊工作！

2018-11-06 09:33:13 9M87
浮動視窗工具推薦

Pennywise 是一款可以讓視窗永遠保持在最上層的工具，支援 Windows、Mac 及 Linux 三個系統使用，透明視窗 + 瀏覽器這看似簡單的功能，實際上卻可以幫上我們很重要的大忙，簡單一點的，就是可以讓我們邊工作邊分心邊看 YouTube，還支援透明度的調整，由淺到深通通沒問題，此外還可以拿來做描圖的功能，打開 PhotoShop，Pennywise 開到適當的透明度，就可以開始描圖！再來查資料，學生可以邊打報告邊查資料，省去視窗間的切換，你可能會說查資料可以分割視窗功能，但螢幕太小的話，可能寧願切換視窗也不願意分割視窗Pennywise 雖然功能簡單，卻是難得又好用的工具啊！


Pennywise 快速鍵速看：
Cmd or Ctrl + L - 編輯網址列
Cmd or Ctrl + Shift + L - 隱藏/顯示網址列
Cmd or Ctrl + Shift + Up - 提高透明度
Cmd or Ctrl + Shift + down - 降低透明度

YouTube 視窗如何置頂

△ 打開 Pennywise 後，直接輸入網址或關鍵字就可以啦，它內建使用 Google 搜尋引擎。

如何讓視窗置頂

△ 其實使用上就是瀏覽器的使用方法啦，搜尋找到目標頁面，它就會置頂在最上方啦 ~ 這樣一來就可以一邊工作一邊偷懶啦 (誤)，是適時的放鬆！

浮動視窗工具推薦

△ 按下右上角的齒輪圖示，還可以調整透明度。

Pennywise

△ 對學生來說，Pennywise 舊式查資料打報告神器啦，將視窗拉在旁邊，一邊對照一邊打報告，這如果不是打報告神器，什麼是打報告神器！如果覺得最上方又粗又大條的網址欄位，太礙眼想要隱藏起來的話，也可以按下 Ctrl + Shift +L，就可以成功隱藏網只列囉！

Windows 免安裝版：
Pennywise 0.5.1.7z（MediaFire下載）
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Mac 版本：
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