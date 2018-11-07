華為修螢幕只要 450 是真是假？特派員實測報告出爐！

2018-11-07 08:43:11 9M87
華為品牌服務店

華為品牌服務店在不久前開幕，體驗、展覽、維修一站式的服務，位於台北三創 8 樓，並且加碼推出「服務日：每月第一週五、六、日，不收取維修手續費」、「保固內首次人為損壞，450 元均一價，絕不額外收費！（至 108 年 1/31 止）」、「服務日手機免費貼原廠保護貼」，其中第二點成為眾所矚目的焦點，保固內人為損壞 450 元就能修到好！分明是破壞市場來著，為了幫大家實測是不是真的，小編將自己螢幕破掉 (非故意) 的 P20 Pro，拿到華為品牌服務店實測，看看是否真的能修好！


華維修手機450
△ 趕快來實測啦，小編來到位在三創 8 樓的華為品牌服務店，店外展出這一屆華為手機拍照比賽，比賽名稱為拾光的得獎作品，真不敢相信這些都是用手機拍出來的啊！總之看到這片藝術牆，不要害怕，勇敢走進去修手機就對啦～

華為手機去哪修

△ 進入華為品牌服務店之後，來到櫃檯處，跟接待人員表示是要來修手機的，服務人願會拿一張號碼牌給你，等待叫號就可以啦！

華為品牌服務店與神腦維修有什麼不同？

這也是我相當好奇的問題，在詢問現場的服務人員後，得知華為品牌服務店的維修，是華為原廠授權的，來到這邊維修的好處就是可以現場維修，到神腦的話，會需要好幾個工作天，才可以完成維修。


華為手機維修價格一覽表：

  螢幕 後殼 電池 主鏡頭 前鏡頭 主機板
Mate 20 4710 2420 450 3290 1010 14050
Mate 20 Pro 9720 2670 450 3910 - 14660
Mate 10 4600 2370 450 2130 790 13610
Mate 10 Pro 7130 2670 450 2130 790 15550
Mate 10 PD 14970 12070 450 2180 790 24650
Mate 9 3490 2440 450 2180 730 12820
Mate 9 Pro 7170 2440 450 2180 730 17770
Mate 9 PD 12550 10130 450 2180 730 24650
P20 3780 1820 450 2540 1010 14440
P20 Pro 7710 2540 450 4890 1010 18890
P10 Plus 3310 2280 450 2270 790 16960
Nova 3 3190 1250 450 1940 1510
520		 8720
Nova 3i 2780 880 450

1100
520

 1510
520		 5920
Nova 3e 2570 900 450 1500 800 9210
Nova 2i 1510 1530 450 1500 750
520		 6060
Y9 2019 2420 880 450 810
520		 930
520		 4950
Y7 Prime 2080 970 450 870 560 4420
Y7s 2250 950 450 880 750 6390
Y7 2150 900 450 760 750 4040
Y6 2018 1950 670 450 700 520 2910
M5 8.4 3680 2220 790 740 590 9500
M5 10.8 4820 2790 1000 740 590 7900
M3 高配版 3670 1950 790 750 620 6740
M3 Lite 2710 1500 780 590 570 8190
T3 8 2010 1080 780 540 480 4490
T3 10 2270 1150 780 530 480 4770
T2 7.0 1610 970 690 550 490 2510
T2 8.0 Pro 2530 720 850 670 500 5820

華為品牌服務店

△ 上方的維修價格一覽表都是原價，保固內人為損壞，全部都可以以 450 元完成維修 (2019/1 月止)，保證一律不收其它額外費用，實測之後是真的！可以直接在現場隔著透明玻璃，看到工程師替手機做手術的樣子～我一開始沒有拍攝到 P20 Pro 破裂前的樣子，所以只好放上檢修報告書當代表啦！

華為品牌服務店

△ 跟朋友借了一張示意圖，雖然他是裂背面，我正面裂掉的程度，大概就跟上圖差不多，非常的慘烈啊！

華為手機維修

△ 之後我回家後發現，我的螢幕雖然好了，但是發現聽筒沒有聲音、NFC 也沒有反應，因此馬上打電話給華為客服，因為我住在中壢，也不方便再跑一趟，因此華為請快遞來幫我收回去檢測，快遞當天馬上就到了，當天晚上華為客服再度來電，表示我的手機已經全面檢修完畢，隔天就會幫我寄回來，當然這過程中完全沒有收費，所以大家如果準備拿手機去現場維修，記得修完要徹底地仔細檢查，不然沒有手機，過著原始人的日子是非常難受的啊！


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