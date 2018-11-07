華為品牌服務店在不久前開幕，體驗、展覽、維修一站式的服務，位於台北三創 8 樓，並且加碼推出「服務日：每月第一週五、六、日，不收取維修手續費」、「保固內首次人為損壞，450 元均一價，絕不額外收費！（至 108 年 1/31 止）」、「服務日手機免費貼原廠保護貼」，其中第二點成為眾所矚目的焦點，保固內人為損壞 450 元就能修到好！分明是破壞市場來著，為了幫大家實測是不是真的，小編將自己螢幕破掉 (非故意) 的 P20 Pro，拿到華為品牌服務店實測，看看是否真的能修好！
△ 進入華為品牌服務店之後，來到櫃檯處，跟接待人員表示是要來修手機的，服務人願會拿一張號碼牌給你，等待叫號就可以啦！
華為品牌服務店與神腦維修有什麼不同？
這也是我相當好奇的問題，在詢問現場的服務人員後，得知華為品牌服務店的維修，是華為原廠授權的，來到這邊維修的好處就是可以現場維修，到神腦的話，會需要好幾個工作天，才可以完成維修。
華為手機維修價格一覽表：
|螢幕
|後殼
|電池
|主鏡頭
|前鏡頭
|主機板
|Mate 20
|4710
|2420
|450
|3290
|1010
|14050
|Mate 20 Pro
|9720
|2670
|450
|3910
|-
|14660
|Mate 10
|4600
|2370
|450
|2130
|790
|13610
|Mate 10 Pro
|7130
|2670
|450
|2130
|790
|15550
|Mate 10 PD
|14970
|12070
|450
|2180
|790
|24650
|Mate 9
|3490
|2440
|450
|2180
|730
|12820
|Mate 9 Pro
|7170
|2440
|450
|2180
|730
|17770
|Mate 9 PD
|12550
|10130
|450
|2180
|730
|24650
|P20
|3780
|1820
|450
|2540
|1010
|14440
|P20 Pro
|7710
|2540
|450
|4890
|1010
|18890
|P10 Plus
|3310
|2280
|450
|2270
|790
|16960
|Nova 3
|3190
|1250
|450
|1940
|1510
520
|8720
|Nova 3i
|2780
|880
|450
|
1100
|1510
520
|5920
|Nova 3e
|2570
|900
|450
|1500
|800
|9210
|Nova 2i
|1510
|1530
|450
|1500
|750
520
|6060
|Y9 2019
|2420
|880
|450
|810
520
|930
520
|4950
|Y7 Prime
|2080
|970
|450
|870
|560
|4420
|Y7s
|2250
|950
|450
|880
|750
|6390
|Y7
|2150
|900
|450
|760
|750
|4040
|Y6 2018
|1950
|670
|450
|700
|520
|2910
|M5 8.4
|3680
|2220
|790
|740
|590
|9500
|M5 10.8
|4820
|2790
|1000
|740
|590
|7900
|M3 高配版
|3670
|1950
|790
|750
|620
|6740
|M3 Lite
|2710
|1500
|780
|590
|570
|8190
|T3 8
|2010
|1080
|780
|540
|480
|4490
|T3 10
|2270
|1150
|780
|530
|480
|4770
|T2 7.0
|1610
|970
|690
|550
|490
|2510
|T2 8.0 Pro
|2530
|720
|850
|670
|500
|5820
△ 上方的維修價格一覽表都是原價，保固內人為損壞，全部都可以以 450 元完成維修 (2019/1 月止)，保證一律不收其它額外費用，實測之後是真的！可以直接在現場隔著透明玻璃，看到工程師替手機做手術的樣子～我一開始沒有拍攝到 P20 Pro 破裂前的樣子，所以只好放上檢修報告書當代表啦！
△ 跟朋友借了一張示意圖，雖然他是裂背面，我正面裂掉的程度，大概就跟上圖差不多，非常的慘烈啊！
△ 之後我回家後發現，我的螢幕雖然好了，但是發現聽筒沒有聲音、NFC 也沒有反應，因此馬上打電話給華為客服，因為我住在中壢，也不方便再跑一趟，因此華為請快遞來幫我收回去檢測，快遞當天馬上就到了，當天晚上華為客服再度來電，表示我的手機已經全面檢修完畢，隔天就會幫我寄回來，當然這過程中完全沒有收費，所以大家如果準備拿手機去現場維修，記得修完要徹底地仔細檢查，不然沒有手機，過著原始人的日子是非常難受的啊！