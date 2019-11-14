HUAWEI Mate 30 Pro

Mate 30 Pro 於 2019 年 9 月發表後，終於正式宣布在台灣上市啦！搭載 Kirin 990 八核心處理器、儲存空間 8GB + 256GB、6.53 吋 88° 超曲面 OLED FHD+ 環幕屏、4 主鏡頭（40MP 電影鏡頭＋40MP 超感光鏡頭＋8MP 長焦鏡頭＋3D 深度感測鏡頭）、前鏡頭為 32MP ＋3D 感測鏡頭、4500mAh 電池、40W 超級快充、螢幕下指紋辨識、IP68 防水防塵，11/23 正式在台上市，共 2 種顏色：星河銀及亮黑色，售價新台幣 29,900 元。


88°超曲面環幕屏

HUAWEI Mate 30 Pro螢幕

△ 採用 6.53 吋 88° 超曲面螢幕環幕屏（OLED FHD+ 解析度 2400x1176 )，螢幕比例 18.4：9，採用螢幕下指紋辨識系統。

HUAWEI Mate 30 Pro 虛擬音量鍵

△ 因為採用環幕屏的關係，側邊的實體按鍵全部取消，改為虛擬觸控的方式來調整音量。玩遊戲時也可當作模擬手把，當一個真四指操控的神手。

HUAWEI Mate 30 Pro螢幕

HUAWEI Mate 30 Pro螢幕

徠卡四鏡頭

HUAWEI Mate 30 Pro鏡頭

△ 主相機採四鏡頭設計，支援自動對焦、AIS 影像穩定技術、7680 fps 超高速攝影，獲得 DxOMark 總分 121 高分，為全球手機攝影冠軍，以下為 4 個鏡頭的詳細資訊：

  • 4000 萬電影鏡頭 ( f/1.8 ) - 超高清低光源拍照、超高速攝影、超廣角縮時攝影等
  • 40 MP超感光鏡頭 ( f/1.6, OIS ) - 配備 1/1.7 吋感應器，RYYB 濾鏡陣列設計
  • 8 MP長焦鏡頭 ( f/2.4, OIS ) - 支援 3 倍光學變焦 2、5 倍混合變焦 3 及 30 倍數位變焦
  • 3D 深度感測鏡頭 - 可取得畫面深度資訊，獲得更精準的虛化成像

HUAWEI Mate 30 Pro自拍鏡頭

△ 自拍鏡頭為 3200 萬畫素，旁邊還外加了一個 3D 深度感測鏡頭，自拍的虛化背景可與主鏡頭同樣精準。

姿勢感應

HUAWEI Mate 30 Pro 隔空手勢操作

△ 歸功於瀏海下方的 3D 深度感測鏡頭、姿勢感應器，HUAWEI Mate 30 Pro 支援 AI 隔空手勢操作，此外還能夠 AI 智慧判定臉部方向，半夜躺著滑手機時，不會智障旋轉。另外，當手機偵測到非自己注視手機時，傳送來的訊息內容會被遮蔽。

效能

HUAWEI Mate 30 Pro效能

△ Mate 30 Pro 搭載 7 奈米製程 Kirin 990 處理器，搭配16 核 GPU，採用超強導熱的石墨烯薄膜散熱系統，在處理高強度遊戲、任務時，能夠持續保持效能及低溫運作。

搭載 4500mAh 超大電池型容量，支援 40W 超級快充、27 W 無線超級快充，同樣通過德國萊茵 TÜV 權威安全認證、支援無線反向充電、NFC。

售價及上市資訊

HUAWEI Mate 30 Pro售價

△ HAUWEI Mate 30 Pro 售價新台幣 29,900 元，11/23 正式在台上市

預購資訊

活動時間：11/14 (四)～11/20 (三)

活動辦法：於活動時間內完成預購 HUAWEI Mate 30 Pro，即可獲得限時限量預購禮，11/23 開放預購領機。

HUAWEI Mate 30 Pro預購禮

預購贈品：
1. DJI Osmo Mobile 3 套裝版 （NTD 3,990 元）
2. 1TB 備咖儲存（NTD 3,990 元）
3. CP60 無線充電組（NTD 2,990 元）
4. 桃園國際機環亞貴賓室招待券 2 張（NTD 2,600 元）
5. 一年螢幕保固免費維修乙次（NTD 2,500 元）
6. 一年延長保固（NTD 1,500 元）
7. Mate 30 Pro 舊換新，保證依建議售價五折 50% 買回

前 6 項預購禮總價值 17,570 元。

Mate 30 Pro  耶誕快閃店

2019/11/15 ~ 2020/1/5 於板橋大遠百 1F 米蘭廣場打造「Mate 30 Pro 耶誕快閃店」，同步推出限定專屬好禮四重送：

活動一：HUAWEI Mate 30 Pro 耶誕快閃店首波限時限量預購
活動二：HUAWEI Mate 30 Pro 耶誕快閃店闖關贈好禮
活動三：HUAWEI Mate 30 Pro 耶誕快閃店週周周抽大獎
活動四：HUAWEI Mate 30 Pro 耶誕夜拍大賽

Watch GT 2 在台上市 2 種版本，分別為 46mm 及 42mm。可作為獨立音樂播放，續航可達 14 天待機時間。
FreeBuds 3

△ FreeBuds 3 ( 售價5,990 元起 ) 業界首款半開放式降噪俺機，骨聲紋通話降噪，專利防風噪設計，充電 30 分鐘可充滿 70%。

Watch GT 2

△ Watch GT 2 在台上市 2 種版本，分別為 46mm ( 售價 6,490 元起 ) 及 42mm ( 售價 5,990 元起 )。可作為獨立音樂播放，續航可達 14 天待機時間。

Watch GT 2

GENTLE MONSTER  Eyewear 最薄處僅有 4mm，支援 IP67 防水防塵功能，15 秒內戴上音樂自動播放音樂，將在 2020 年第一季正式上市。

https://consumer.huawei.com/tw/phones/mate30-pro/

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