HUAWEI P30 不能錯過的實用相機功能，螢火蟲要怎麼拍？

2019-05-29 06:00:11 9M87

HUAWEI P30 大光圈

HUAWEI P30 除了拍照強大之外，相機還有什麼額外的實用功能呢？畢竟生活除了拍拍照之外，還有許多可以用相機相關應用，或是其它的相機功能，這篇文章裡面幫大家整理出 P30 實用的相機功能，除了有趣的相機特效、功能之外，能利用相機來協助我們生活中哪些事情呢？一起來看看吧～

掃描物品購物

HUAWEI P30 實用相機功能

△ 首先是掃描購物功能，對於生活周遭的所有事情，只要拿起相機，對準物品一照，就可以快速精準辨識物體或是類似的東西，下方也幫我們準備好購買的網站鏈結，直接點擊進去就可以購物啦！

內建 QRCODE 掃描

HUAWEI P30 AR 人偶

△ 此外，HUAWEI P30 的相機內建 QRCode 掃描功能，不用開 LINE 也不用開 Facebook，開啟相機就能掃描。此外還有生活百科資訊功能，對準周遭的物體、藝術品、建築物、景點等，相機就會立即顯示出建築物的簡介、藝術品的說明、或是物品的描述！

文字辨識與翻譯

HUAWEI P30 拍照景深

△ 接下來是我最愛的功能「相機翻譯」功能，出國旅遊有看不懂的菜單、商品，直接拿出相機對準，就可以看到翻譯後的文字啦！而且還直接將翻譯完的文字覆蓋在畫面上，如上圖左圖是原始語言，右圖為翻譯完的畫面。

多種燈光模式

HUAWEI P30 相機拍照實測

△ 接下來是網美水水們最愛的自拍功能，內建多種燈光模式：包含圓形、心型、旋焦、魚鱗光暈，還有攝影棚燈光、窗影、波普光、舞台燈光等。

內建實用浮水印

HUAWEI P30 掃描名片

△ 接著是內建的浮水印功能，這通常也是需要用第三方 APP 才有的功能，HUAWEI P30 也是直接內建啦，加上可愛貼紙，可以讓畫面更到位、更活潑！分類相當完整，從時間、位置、天氣、心情、食物、運動等，透過分類就可以快速找到自己想用的浮水印啦！

美膚功能

HUAWEI P30 文件掃描模式

△ 當然也有內建美膚功能，在人像模式下可以調整膚色、瘦臉及美膚，三個調整項目中，全部都可以依照自己的喜好來微調美膚的程度。

文件拍攝調整

HUAWEI P30 實用相機功能

△ 再來也是我日常生活中很常使用的功能：文件調整，常常會需要拍身分證、存摺給廠商報帳的時候，不需要額外下載 APP，直接開啟相機，在文件調整模式下，他就會自動掃描文件範圍，並且把不需要的背景去除！

光繪功能

HUAWEI P30 照相翻譯

△ 接下來是相機中「更多」功能裡面的光繪模式，這個模式非常適合想拍出光軌、車軌、星軌、水景，但是又不會調整曝光等參數的人使用，基本上配合腳架的效果是最好的，選擇完模式之後，直接按下快門就可以輕鬆拍下美麗的光軌，下面我利用此模式，拍了一張螢火蟲照片，大家可以欣賞一下～

HUAWEI P30 實用相機功能

△ 看到這張照片的人，基本上第一個問題都是問我怎麼拍的，其實很簡單，在相機中按下「更多」>「光軌」>「星軌」，選完之後按下快門，等個 15 分鐘左右，就可以拍出上圖的美美螢火蟲照片啦！完全不需要調整複雜的參數，就是如此簡單！我在拍照的時候，旁邊都是拿著單眼的攝影大哥，看到我用手機可以拍到這樣的照片，他們也都感到相當驚訝～

趣 AR

HUAWEI P30 相機功能

△ 開啟相機，點擊更多，找到趣 AR，就可以挑選不同的動物，挑選完畢之後，將自拍鏡頭對準臉部，動物的臉部表情就會根據我們的臉產生對應的動作，按下下方的錄製鍵之後，就可以直接錄影片啦，很適合不喜歡露臉的人，錄一段話給朋友、家人，或是說一段祝賀的話，都是不錯的玩法！

HUAWEI P30 光軌模式

△ 除了錄製影片之外，點擊左上角的 GIF 也可以產生 GIF 檔，按下儲存就可以存到相簿中啦！

大光圈

HUAWEI P30 開箱

△ 最後是大家都非常喜愛的功能，在人像模式下，可以讓人物的背景後方有景深。那麼物體呢？別擔心！HUAWEI P30 的「大光圈」模式，可以實現讓物體也有景深的效果，而且可以自己手動景深的程度！上圖為最小光圈到最大光圈，效果也是相當優異～

名片辨識聯絡人

HUAWEI P30 實用相機功能

△ 最後是內建的名片掃描功能，拿到明片不需要手動輸入聯絡資訊，電子化名片只要把相機對準，按下快門就可以自動辨識名片上的資訊，並自動填入欄位中，按下儲存之後，聯絡人就快速存到手機裡啦！手機實用就到這邊啦！除了相機拍照很不錯之外，希望大家可以更加理解相機的實用功能還有很多唷！

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