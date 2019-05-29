HUAWEI P30 除了拍照強大之外，有什麼功能嗎？今天就帶著大家來從頭到尾玩一遍，畢竟這也是一台旗艦手機，如果只使用了拍照、滑滑臉書、用用 LINE 就太可惜啦！其實還有許多強大的功能，預設是被關閉的喔，像是護眼模式等超多功能，如果沒有徹底的玩一遍，還真的不知道呢！此外本篇文章也順手幫大家跑了分，在效能上大家也是不用擔心的，趕快來看看更多 HUAWEI P30 的其它功能吧！

△ HUAWEI P30 搭載 EMUI 9.1，延續 EMUI 9.0 就開始搭載的手勢導覽操作功能，如果你之前已經使用過華為的手勢導覽操作或習慣 iOS 的手勢操作，那 EMUI 9.1 肯定你也會很習慣！

△ 由下向上滑動，可以叫出背景 APP，將 APP 向上滑就可以關閉啦！此外桌面也支援小工具，可以新增自己想用的工具，舉例來說，我自己最常用的就是將手機發票載具，新增為小工具，買東西的時候只要把螢幕解鎖給店員掃描一下就可以把發票存進去啦！此外也有時間、天氣等其它小工具。

△ 接下來是手機資料轉移的功能，這是大家買新手機一定都會遇到的問題，就是要把舊手機的資料轉移到新手機，HUAWEI 內建的 Phone Clone 功能，只要根據指示，最快以每分鐘 1GB 的速度，相當於 1 分鐘約 200 張照片的速度，把舊手機的資料轉移到新手機！

△ 如果你是第一次使用華為手機，要螢幕截圖除了按下音量鍵與電源鍵之外，可以用指關節敲兩下螢幕，也可以達到螢幕截圖的效果。此外如果要進行長截圖，同樣以指關節在螢幕上畫出一個 S 型就可以進行截圖！螢幕錄影的啟動手勢是「雙指關節截屏」，兩個指關節同時敲擊螢幕兩下即可快速啟動。

△ HUAWEI P30 也支援螢幕畫面分割功能，螢幕分割的啟動手勢是用指關節在螢幕中間畫一條橫線，就可以將螢幕分割，同時做不同的事情！例如可以一邊觀賞影片，一邊開啟記事本做筆記等。

△ HUAWEI P30 支援 22.5W 超級快充，只要充電半小時，就足夠我使用一整天的電量！如果擔心不夠用的話，分別有三種模式可以讓你延長使用時間，包含：效能模式、省電模式及超級省電模式，下方都有顯示開啟之後有多少時間可以使用。當然也可以啟用深色模式，螢幕若顯示較多黑色畫面，對於省電也是有幫助的。

調整到深色模式會比較省電的前提，是基於 OLED 螢幕「黑色不發光」的特性，所以這邊指的省電是搭載 OLED 螢幕的機種才有喔~~當然 HUAWEI P30 採用的是 OLED 螢幕，所以深色模式對於 P30 省電上還是會有幫助！

△ 接著是我最愛的功能，覺得相當強大！在相同 Wi-Fi 環境下透過無線投影，可以化身行動工作站，完全不需要轉接器與連接線，就可以享有與電腦相似的操作體驗！

△ 無線投影後，可直接透過手機來操作畫面，不仔細看還真的會以為是電腦桌面呢！

△ 除了電腦模式之外，也支援手機鏡像投影，有點類似 iPhone 與 Apple TV 的 AirPlay 功能，在相同 Wi-Fi 環境下，就可以輕鬆用把手機畫面，投射到大螢幕中觀看，我最常用這個功能看 YouTube，因為大螢幕看起來舒適度直皆加倍啊！

△ 在來是 HUAWEI Share 功能，開啟之後不管是手機傳電腦，或是電腦傳手機，或是手機傳手機，通通都不是問題！

△ HUAWEI P30 採用螢幕下指紋辨識系統，直接對著畫面下方的指紋按壓，就可以達到指紋解鎖功能。此外指紋辨識還可以用來開啟鎖定的 APP，也就是說如果你的 APP 內含銀行密碼等隱私資料，可以搭配「應用程式鎖定」功能，需要透過指紋解鎖後，才可以開啟！手機常常被朋友借去用的話，有這個功能就不必擔心被偷窺隱私啦~

△ 護眼模式是許多人都會在意的功能，但預設是關閉的，需要手動開啟才能啟用，開啟之後可以透過排程，讓手機螢幕畫面自動轉為藍光較少、偏向暖色系的畫面。

△ 接著是「應用程式限制」功能，這會是許多家長很需要的功能，以往要透過第三方 APP 才能辦到，但現在直接內建在系統裡面啦！可以設定 APP 的使用時間，若超過設定值，APP 將無法再使用！小朋友若沉迷於打電動、看影片、滑臉書，這個功能也可以有效管理、查看每個 APP 所使用的時間長度。

△ 有些人會買給長輩使用，但又擔心功能太多、APP 太小，加上老花眼根本看不到！這也不用擔心，因為 P30 支援「簡易模式」，套用之後手機的 APP 圖示及文字會直接被放大，讓畫面看起來更簡潔、容易！

△ HUAWEI P30 內建的「手機管理員」APP，可以讓手機一鍵最佳化，包含：效能最佳化、安全性最佳化、病毒資料庫自動更新、線上病毒掃描、電池效能最佳化、裝置管理最佳化等，簡單來說就是之前要另外下載的系統優化 APP，直接內建在手機裡面啦！

△ 手機內建「騷擾攔截」功能，不想接的電話號碼、不想看的簡訊，都可以透過內建的設定，直接過濾來電與訊息！

△ HUAWEI P30 開啟效能模式，安兔兔的跑分數據得分 315515 分，以下也都是開啟效能模式下的跑分資料。

△ 3DMark 跑分如上圖。

△ GFXBenck 的跑分數據

△ Geekbench 4 系統資訊與跑分數據。

△ Geekbench 4 多核跑分數據，得分 9883，贏過三星 Galaxy Note 8 及 S8 及 Google Pixel 2！

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