小編帶著 HUAWEI P30 去旅行，不用帶笨重的單眼相機就很夠用！關於 HUAWEI P30 評測文章之前寫了不少，有興趣可以參考文末整理的文章清單，本篇就來點輕鬆的吧！小編帶著 HUAWEI P30 到大阪、京都旅行拍照實測，隨手拍了許多風景與大家分享，大家就當作遊記邊欣賞風景邊看看 HUAWEI P30 的表現如何，話不多說一起跟小編進入日本迷人的風景與文化氣息中吧。

自動場景偵測模式，P30 用最快的速度辨識出花朵，然後將畫面用最適合的顏色、參數調教，過程中都是 AI 智慧調整，我只按了拍照就得到這張美美的照片啦。

這是位在大阪舞洲酒店前方的烤肉區，如果對舞洲公園不太熟悉的話，說一個大家比較熟悉的地點「大阪環球影城」它就在「大阪環球影城」附近，大約相距 6 公里路程的路程。

裡面除了飯店之外，還有一棟一棟的小木屋，圍繞在綠意中，有種置身北歐小木屋的錯覺～但我沒有住這裡，因為只是開車路過，就被它的美吸引下來拍照啦，不得不說出門旅行，廣角鏡頭真的可以讓畫面張力十足，周圍又高又大又直的樹木，加上藍天白雲，廣角鏡頭詮釋了我在現場感受到的震撼與美。

從另一個角度拍也是美啊，若下次有機會的話，小編已經列入口袋名單啦，一定要來住一晚看看，不過舞州公園真的很大，後面還有一整片海灘，有許多露營車、露營小木屋等，是一個充滿著濃濃度假氣息的地方～

下一個地點是京都造訪率相當高的景點「嵐山」，就算不是觀光旺季，也有許多當地學生來校外教學～所以其實還是挺多遊客的

嵐山必拍的渡月橋，還有滿滿的當地學生，眼前的藍天、依山傍水的絕美景色，不管是初次來訪還是來過很多次，每一次都令人感到讚嘆！

看到旁邊的網美咖啡店排滿人潮，腦波弱弱的我看到大家都在排隊，當然也要來去排一下，但坦白說喝起來有點過譽了 XD 不過幸好眼前的景色替它加了分，還是很好喝啊！開啟光圈模式，就算是物體也可以有很自然的景深～誰說景深畫面一定要人像模式才可以！

除了廣角之外，另外一個我覺得在旅遊時很長派上用場的模式是「HDR」，在這個模式拍攝下，就不用擔心太陽光正對著我們啦，就算是背光，也能拍到美美的景色！

這張是在渡月橋附近拍攝的，HUAWEI P30 相機內建的「鮮豔模式」，在拍藍天、拍景色時可以派上用場，使用鮮豔模式後，畫面顏色變得相當豐富，具有濃濃的徠卡鏡頭特色，你覺得這張不夠明顯嗎？那來看看下一張：

鮮豔模式下的藍天，真的是太美啦，讓我想到 HUAWEI P30 的顏色「天空之境」，我馬上把手機翻過來對比一下，還真的有幾分相似。

位在嵐山天龍寺裡的藤花，我們來的時候剛開花，雖然數量還沒有很多，不過搭上這藍藍的天空，還是相當有感覺！

天龍寺是世界遺產之一，裡面相當有名的景色之一就是這個「曹源池庭園」啦，據說這裡經歷了 8 次大火災，在明治時期重建，就只有這個曹源池庭園與了一開始建造時的情景是一樣的～所以相當珍貴，搭配 HUAWEI P30 的鮮豔模式，有種歷史與科技相互作用的美啊！

得罪了方丈還想走，沒這麼容易～看到這個匾額腦中不經浮現起這句經典台詞，不過這個叫做大方丈的建築物，裡面放置了一個「釋迦如來佛坐像」，經歷了 8 次大火就只有佛像安然無恙，因此這尊佛像被列為重要文化遺產。

來到嵐山可以乘坐有名的遊覽小火車，從嵯峨搭到龜岡，沿途可以一覽保津川的風景，非常適合老人與小孩的行程～不過秋天來才是時機，可以欣賞滿滿的楓葉！

在遊覽小火車上，用 HUAWEI P30 「超級微距模式」拍攝到在窗戶上的「小」朋友，跟著小編一起欣賞保津川～遊覽小火車在行駛中一邊震動，在微距模式還能如此清晰，沒有帶單眼的真的也可以，而且更輕更方便！

這次沒有安排夜景行程，不過住宿的位置剛好位在京都塔旁，走出來隨手捕捉京都塔，手持夜景模式，不得不說在細節上真的保留的相當美，畫面中也沒有出現噪點很多的情形，這就是華為強大的夜拍～我當初就是被這手持夜拍能力給震懾而換了手機，遇到夜拍的時後，第一選擇絕對是華為沒有錯 XD

換個角度再來一張，本來想要上去觀景台捕捉京都美麗的夜景，不過超過 9 點半就不能再上去啦～實在是相當可惜，下次有機會再站上京都塔補給大家囉！

京都街道的和服妹子，在二年坂、三年坂、八坂神社附近都可以頻繁地看到，濃濃的日本味～

世界文化遺產清水寺也是滿滿的人潮，這邊用了 P30 的廣角鏡頭，在藍天的襯托之下，可以拍出現場所看到的壯闊景色～只能說廣角真的魅力十足，用過一次就回不去了 XD

這是位在清水寺前方的商店街，雖然人潮有點多，不過可以一覽清水寺的超強大魅力也是不錯的體驗，P30 的 HDR＋廣角模式真的是旅行必備，大太陽、大場景一次入鏡，能最真實的呈現現場看到的畫面～

看完小編到日本大阪京都的小旅行，是否也想要趕快規劃來一趟旅行了呢？短暫旅行具有充電的功能，平時身心俱疲的我們，可以在旅行中獲得充沛的能量，但是在旅行之前，必須準備好一支可以足以代替單眼的手機，那就是 HUAWEI P30 啦，記錄旅程中的美好，回過頭來看這些照片，滿滿的回憶，經過越久、回憶起來越有味道，帶著 HUAWEI P30 去旅行，成功！

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