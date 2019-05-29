HUAWEI P30 大阪京都拍照實測，沒有單眼也可以拍好拍滿

2019-05-29 06:00:32 9M87

HUAWEI P30 大阪京都拍照實測

小編帶著 HUAWEI P30 去旅行，不用帶笨重的單眼相機就很夠用！關於 HUAWEI P30 評測文章之前寫了不少，有興趣可以參考文末整理的文章清單，本篇就來點輕鬆的吧！小編帶著 HUAWEI P30 到大阪、京都旅行拍照實測，隨手拍了許多風景與大家分享，大家就當作遊記邊欣賞風景邊看看 HUAWEI P30 的表現如何，話不多說一起跟小編進入日本迷人的風景與文化氣息中吧。

HUAWEI P30 大阪京都拍照實測

自動場景偵測模式，P30 用最快的速度辨識出花朵，然後將畫面用最適合的顏色、參數調教，過程中都是 AI 智慧調整，我只按了拍照就得到這張美美的照片啦。

HUAWEI P30 大阪京都拍照實測

這是位在大阪舞洲酒店前方的烤肉區，如果對舞洲公園不太熟悉的話，說一個大家比較熟悉的地點「大阪環球影城」它就在「大阪環球影城」附近，大約相距 6 公里路程的路程。

HUAWEI P30 大阪京都拍照實測

裡面除了飯店之外，還有一棟一棟的小木屋，圍繞在綠意中，有種置身北歐小木屋的錯覺～但我沒有住這裡，因為只是開車路過，就被它的美吸引下來拍照啦，不得不說出門旅行，廣角鏡頭真的可以讓畫面張力十足，周圍又高又大又直的樹木，加上藍天白雲，廣角鏡頭詮釋了我在現場感受到的震撼與美。

HUAWEI P30 大阪京都拍照實測

從另一個角度拍也是美啊，若下次有機會的話，小編已經列入口袋名單啦，一定要來住一晚看看，不過舞州公園真的很大，後面還有一整片海灘，有許多露營車、露營小木屋等，是一個充滿著濃濃度假氣息的地方～

HUAWEI P30 大阪京都拍照實測

下一個地點是京都造訪率相當高的景點「嵐山」，就算不是觀光旺季，也有許多當地學生來校外教學～所以其實還是挺多遊客的

HUAWEI P30 大阪京都拍照實測

嵐山必拍的渡月橋，還有滿滿的當地學生，眼前的藍天、依山傍水的絕美景色，不管是初次來訪還是來過很多次，每一次都令人感到讚嘆！

HUAWEI P30 大阪京都拍照實測

看到旁邊的網美咖啡店排滿人潮，腦波弱弱的我看到大家都在排隊，當然也要來去排一下，但坦白說喝起來有點過譽了 XD 不過幸好眼前的景色替它加了分，還是很好喝啊！開啟光圈模式，就算是物體也可以有很自然的景深～誰說景深畫面一定要人像模式才可以！

P30 拍照實測

除了廣角之外，另外一個我覺得在旅遊時很長派上用場的模式是「HDR」，在這個模式拍攝下，就不用擔心太陽光正對著我們啦，就算是背光，也能拍到美美的景色！

P30 廣角實測

HUAWEI P30 大阪京都拍照實測

這張是在渡月橋附近拍攝的，HUAWEI P30 相機內建的「鮮豔模式」，在拍藍天、拍景色時可以派上用場，使用鮮豔模式後，畫面顏色變得相當豐富，具有濃濃的徠卡鏡頭特色，你覺得這張不夠明顯嗎？那來看看下一張：

HUAWEI P30 大阪京都拍照實測

鮮豔模式下的藍天，真的是太美啦，讓我想到 HUAWEI P30 的顏色「天空之境」，我馬上把手機翻過來對比一下，還真的有幾分相似。

P30 鮮豔模式

位在嵐山天龍寺裡的藤花，我們來的時候剛開花，雖然數量還沒有很多，不過搭上這藍藍的天空，還是相當有感覺！

P30 拍照實測

天龍寺是世界遺產之一，裡面相當有名的景色之一就是這個「曹源池庭園」啦，據說這裡經歷了 8 次大火災，在明治時期重建，就只有這個曹源池庭園與了一開始建造時的情景是一樣的～所以相當珍貴，搭配 HUAWEI P30 的鮮豔模式，有種歷史與科技相互作用的美啊！

HUAWEI P30 大阪京都拍照實測

HUAWEI P30 大阪京都拍照實測

得罪了方丈還想走，沒這麼容易～看到這個匾額腦中不經浮現起這句經典台詞，不過這個叫做大方丈的建築物，裡面放置了一個「釋迦如來佛坐像」，經歷了 8 次大火就只有佛像安然無恙，因此這尊佛像被列為重要文化遺產。

P30 拍照實測

來到嵐山可以乘坐有名的遊覽小火車，從嵯峨搭到龜岡，沿途可以一覽保津川的風景，非常適合老人與小孩的行程～不過秋天來才是時機，可以欣賞滿滿的楓葉！

HUAWEI P30 大阪京都拍照實測

在遊覽小火車上，用 HUAWEI P30 「超級微距模式」拍攝到在窗戶上的「小」朋友，跟著小編一起欣賞保津川～遊覽小火車在行駛中一邊震動，在微距模式還能如此清晰，沒有帶單眼的真的也可以，而且更輕更方便！

HUAWEI P30 大阪京都拍照實測

P30 日本實拍

這次沒有安排夜景行程，不過住宿的位置剛好位在京都塔旁，走出來隨手捕捉京都塔，手持夜景模式，不得不說在細節上真的保留的相當美，畫面中也沒有出現噪點很多的情形，這就是華為強大的夜拍～我當初就是被這手持夜拍能力給震懾而換了手機，遇到夜拍的時後，第一選擇絕對是華為沒有錯 XD

HUAWEI P30 大阪京都拍照實測

換個角度再來一張，本來想要上去觀景台捕捉京都美麗的夜景，不過超過 9 點半就不能再上去啦～實在是相當可惜，下次有機會再站上京都塔補給大家囉！

P30 HDR 模式

HUAWEI P30 大阪京都拍照實測

HUAWEI P30 大阪京都拍照實測

京都街道的和服妹子，在二年坂、三年坂、八坂神社附近都可以頻繁地看到，濃濃的日本味～

HUAWEI P30 大阪京都拍照實測

世界文化遺產清水寺也是滿滿的人潮，這邊用了 P30 的廣角鏡頭，在藍天的襯托之下，可以拍出現場所看到的壯闊景色～只能說廣角真的魅力十足，用過一次就回不去了 XD

HUAWEI P30 大阪京都拍照實測

這是位在清水寺前方的商店街，雖然人潮有點多，不過可以一覽清水寺的超強大魅力也是不錯的體驗，P30 的 HDR＋廣角模式真的是旅行必備，大太陽、大場景一次入鏡，能最真實的呈現現場看到的畫面～

HUAWEI P30 大阪京都拍照實測

P30 鮮豔模式

P30 微距模式實拍照

看完小編到日本大阪京都的小旅行，是否也想要趕快規劃來一趟旅行了呢？短暫旅行具有充電的功能，平時身心俱疲的我們，可以在旅行中獲得充沛的能量，但是在旅行之前，必須準備好一支可以足以代替單眼的手機，那就是 HUAWEI P30 啦，記錄旅程中的美好，回過頭來看這些照片，滿滿的回憶，經過越久、回憶起來越有味道，帶著 HUAWEI P30 去旅行，成功！

HUAWEI P30 系列文章整理：

HUAWEI P30 大阪京都拍照實測，沒有單眼也可以拍好拍滿 相關文章

訪客留言

HUAWEI P30 大阪京都拍照實測，沒有單眼也可以拍好拍滿 參考資料

華為 HUAWEI Mate20 Pro 最強攝影手機-開箱、評測、實拍照｜Zi 字媒體
經過實測30分鐘可充71%，1小時10分鐘充飽100%電力。 這次還有推出 40W 車載快充可以加購 ... HUAWEI Mate20 Pro 實測 不只拍照強 更多好用功能令人驚豔 熱 SayDigi 華為年度旗艦 - HUAWEI Mate 10 開箱、評測、實拍照 雲爸的私處 ...
LG V30 大阪、京都、神戶與奈良旅遊拍照分享 | 綠色工廠
這次要開箱異想紫的顏色，但是最主要是有更多拍照分享，上個月去日本大阪、京都 ... ASUS ZenFone Max Pro 開箱，實測性能電力怪獸，2 日遊後電量還剩 31% ！ 9 個月前 【開箱】HUAWEI Mate 8 六吋超強續航力旗艦款，大螢幕手機 ...
Nokia 9 pureview 攝影詳測：京阪貴船神社旅攝實試 - Now 新聞
色彩準確度及動熊範圍屬現時旗艦中表現最好 Nokia 拍攝最大賣點就是通過不同的曝光設定，將五顆鏡頭捕捉的畫面合成為一張，並帶來高達12.4檔的動態範圍，而筆者實測後發現它在色彩準確度及動熊範圍兩方面是現時所有旗艦手機中表現最好的。
超值的大容量拍照旗艦！HUAWEI P30 Pro 頂規版讓你出門免帶單眼 ...
5 天前 - HUAWEI P30 Pro 頂規版集合不少特點於一身，除了超難塞爆的 512GB 超大容量，還有涵蓋 16mm 超廣角到270mm 望遠焦段、媲美單眼相機的&nbsp;...
實測HUAWEI P30 Pro 超低光源錄影，虐殺iPhone XS MAX - LINE Today
這次HUAWEI P30/P30 Pro相機更進化，皆搭載4000MB RYYB感測器全新 ... 實測HUAWEI P30 Pro 超低光源錄影，虐殺iPhone XS MAX ..... 出茶太、仙Q冰菓室、銀座杏子、段純貞、大阪王將、春上布丁蛋糕與京都勝牛」一定都曾悄悄&nbsp;...
華為P30 Pro開箱試用：再次顛覆手機拍攝想像(143570) - 癮科技Cool3c
Mash Yang發佈華為P30 Pro開箱試用：再次顛覆手機拍攝想像，留言0篇於2019-05-10 15:17，6301位看過(不錯不錯)：華為P30 Pro是近期拍照功能&nbsp;...
3+1 鏡頭的實力解析：華為P30 Pro 拍照功能介紹+ 相機實拍多圖分享(開 ...
華為P30 Pro / P30 這次的推出，想必又會在一年手機業界當中掀起一陣波瀾， ... 華為P30 Pro 拍照實測 .... 照片眾多，大家可以一一點圖放大來看，有興趣的也可以看看EXIF 檔，看看究竟 ... 拍照還是愛這味Mate 20 Pro 開箱螢幕綠光測試送修. HUAWEI. (2018年11月27日). 華為推出13MP 入門自拍機Y6 Pro 2019.
P30 Pro 價錢Price 及評測：10倍無損變焦及廣角鏡全面實測 ...
P30 Pro 價錢Price 及評測：10倍無損變焦及廣角鏡全面實測 ... 根據wilson 4月12日的最新消息， Huawei P30/P30 Pro 已正式開賣，建議零售 ...... 背割堤是京都傳統的賞櫻熱點，全長約1.4km，河邊沿岸共種植了249 株 ... 大阪城公園佔地寬廣，而主體大阪城猶其突出，活用廣角鏡及長焦鏡有利拍攝出更理想的照片。
7天無限吃到飽 日本網路漫遊富士卡實測 (96188) - 癮科技 Cool3c
筆者自己的經驗，關西地區包括大阪、京都、神戶等熱門區域，走Softbank線路網路品質並不差，5 ... 三星 Galaxy S10+ 開箱與拍照實測：更好看更會拍更快更輕更強的旗艦 開箱評測 ...
[雜談] 日本自由行後小心得：出發前，你一定要知道的幾件事！ - 阿祥的網路筆記本
[實測] 全球一動 4G WiMAX 新竹實測分享！ - 2009 [Mobile]中華電信3.5G+Huawei e800 HSDPA行動網卡入手分享 ... [Mobile] 三星 Galaxy S10 系列更新「夜間」模式讓夜拍突飛猛進！大量實拍照測試，與 P30 夜景模式、Pixel 3 XL ...