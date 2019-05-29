HUAWEI P30 白天拍照實測，廣角望遠微距通通都可以！

2019-05-29 05:57:54 9M87

HUAWEI P30 拍照評測

你選擇手機首要條件是什麼呢？10 個人有 9 個人都會提到拍照功能，如果說到拍照能力，佔據 DxOMARK 拍照排行榜就非 HUAWEI 莫屬啦！一直稱霸 DxOMARK 榜首的位置，大家都說只有華為才能超越華為，目前看起來的確是如此啊！但是光看數字不太人性化，搭載 Leica 三鏡頭： 40 MP（廣角鏡頭，f/1.8 光圈）+ 16 MP（超廣角鏡頭，f/2.2 光圈）+ 8 MP（遠距鏡頭，f/2.4 光圈，OIS）的 P30 究竟有多厲害呢？今天我就帶著 HUAWEI P30 實測一下白天拍照的功能，讓大家實際看看被手機外觀耽誤的相機有多厲害吧！

廣角鏡頭

HAUWEI P30 的拍照能力，能遠、能近、能亮、能暗，本篇將從白天（亮）、遠、近的角度來進行實拍，如果你想看夜拍（暗）實測，後續文章段落會介紹，請大家耐心看下去唷！

HUAWEI P30 相機白天拍照實測

△ 首先是廣角的部分，在 HUAWEI P30 的三鏡頭中，有兩個廣角鏡頭，其中一個是 1600 萬畫素的超廣角鏡頭，擁有 f/2.2 光圈。進入拍照畫面後，最下方有四個不同焦距可以切換，標準就是 1X，此外還有 3X 與 5X 的倍數變焦，廣角當然是就是很多人愛的廣角鏡頭！我自己就是超愛廣角鏡頭的那一個，以前背大台相機出門，為了要有廣角的鏡頭，還要多帶一顆重重的 16-35mm 鏡頭，現在我單眼相機的廣角鏡頭出勤率變低了，因為手機的廣角方便性更高。

HUAWEI P30 相機白天拍照實測

HUAWEI P30 相機白天拍照實測

△ 上面兩張圖分別是我用預設的 1 倍及廣角模式拍攝，可以很清楚看出，廣角鏡頭可以讓畫面更有張力，尤其是比較巨大的建築物、自然景物、藝術品、海、天空等，廣角鏡頭拍攝出來的畫面，與一般 1x 的照片比較下來，畫面會顯得有張力許多，這也是很多人喜愛廣角鏡頭的原因！當然對於交代場景會更清楚許多，像是很多人去小餐館用餐，一般鏡頭是無法捕捉整個餐廳環境的，這時候廣角鏡頭給他催下去會好用非常非常多。

HUAWEI P30 拍照實測
HUAWEI P30 拍照評測

△ HUWEI P30 的超廣角鏡頭等效焦距相當於 17mm，較沒有其它廣角鏡頭邊緣彎曲的情形，上面兩張圖片：上圖為一般模式，下圖為廣角，從實拍出來的效果看來，下圖的廣角並沒有邊緣彎曲的情形，且用廣角所拍攝出來的照片，更接近真實的雙眼所看到的景像！

1X 與廣角的拍攝比較

下方我整理了幾張以廣角模式所拍攝的照片，大家慢慢欣賞啦！每一張我都會放上非廣角模式所拍攝的照片讓大家做比較，畢竟有比較才有差距囉！不過實測手機時天氣實在不怎樣，真的有機會再補上更優質的照片囉～

HUAWEI P30 相機白天拍照實測
HUAWEI P30 相機白天拍照實測
HUAWEI P30 拍照
HUAWEI P30 廣角
HUAWEI P30 拍照實測
HUAWEI P30 30倍數位變焦
HUAWEI P30 拍照實測
HUAWEI P30 30倍數位變焦
HUAWEI P30 拍照實測
HUAWEI P30 拍照評測

30 倍數位變焦

接下來是 P30 的遠距拍攝功能，三個鏡頭中的其中一個遠距鏡：800 萬畫素 3 倍光學變焦鏡頭，支援 5 倍的無損變焦及最大 30 倍的數位變焦，下方的實拍照便將依序從 1 倍、3 倍、5 倍到 30 倍實拍給大家看看啦！

一倍：

HUAWEI P30 拍照實測

三倍：

HUAWEI P30 拍照實測

五倍：

HUAWEI P30 智慧場景辨識

三十倍：

HUAWEI P30 智慧場景辨識

△ 從一倍～五倍畫面細節都相當完整，到了 30 倍的數位變焦後，畫面開始會出現油畫感，不過從上方的 30 倍實拍圖片來看，除了金色小鳥表面的明暗表現還清楚保留之外，後方的鐵架生鏽竟然可以看得相當清楚！回到這系列第一張的 1 倍照片，是完全沒有辦法觀察到的！以下再多看看幾張吧。

一倍：

HUAWEI P30 30倍數位變焦

三倍：

HUAWEI P30 拍照實測

五倍：

HUAWEI P30 拍照實測

三十倍：

HUAWEI P30 拍照實測

△ 在一倍的狀態下是看不到燈籠上面的人偶的，到 30 倍數位變焦後，可以看到燈籠上的人偶及他身上的文字！

一倍：

HUAWEI P30 拍照實測

三倍：

HUAWEI P30 拍照實測

五倍：

HUAWEI P30 拍照實測

三十倍：

HUAWEI P30 拍照實測

△ 坦白說這是我第一次這麼近距離看雞頭！

微距拍攝

除了廣角、遠距拍攝之外，HUAWEI P30 也支援 2.5 公分微距拍攝，可以微觀的角度來發現世界的美，這些是小東西都是存在我們周遭，卻需要細細體會才能發現的美，可以透過 P30 的微距拍攝功能來紀錄，以下看看幾張照片吧！

HUAWEI P30 拍照實測

△ 每個人口袋裡都有的國父，你有仔細看過嗎？原來從眼睛、鼻子、嘴巴的紋路，全部都不一樣！只能說這已經不是肉眼可以觀察的出來的～但是透過 P30 的微距拍攝，連國父臉上有幾根毛都能清楚看到～

HUAWEI P30 拍照實測

△ 再來是 100 元裡面，在微距拍攝模式下可以發現，竟然還有很多阿拉伯數字 100！

HUAWEI P30 拍照實測

△ 哇！坦白說沒有微距鏡頭，我不會用雙眼這麼接近欣賞一隻蛾 XD，飛蛾前方的觸角都拍得一清二楚，感恩 P30！讚嘆 P30！讓我可以欣賞飛蛾的美～

HUAWEI P30 拍照實測

△ 松果的表面也是照的一清二楚啦！使用 P30 的微距模式有趣的是，好像回到小時候生物課，把各種生物拿到顯微鏡下的感覺，也是另外一種拿手機拍照的生活樂趣～

HUAWEI P30 拍照實測

△ 百合花粉，竟然可以看得一清二楚！可惜沒有蜜蜂～～

HUAWEI P30 相機白天拍照實測

△ 微距模式就像拿著放大鏡一樣，葉子上的細毛也是清清楚楚。

HUAWEI P30 相機白天拍照實測

△ 漂亮的樹葉就是要這樣拍，還有一些些雨水的感覺真的美美的！

HUAWEI P30 拍照實測

看完廣角、30 倍變焦、微距模式之後，就來看看我用 HUAWEI P30 隨手拍囉～一起來感受一下 HUWAEI P30 在白天時的拍照實力！

HUAWEI P30 相機拍照實測

△ 首先是食物啦，大家最愛的食物，自動場景辨識功能，隨手拍看起來都很好吃啊！

HUAWEI P30 相機拍照實測
HUAWEI P30 相機拍照實測
HUAWEI P30 相機拍照實測
HUAWEI P30 拍照實測

HUAWEI P30 拍照實測
HUAWEI P30 拍照實測
HUAWEI P30 相機白天拍照實測
HUAWEI P30 相機白天拍照實測
HUAWEI P30 相機白天拍照實測
HUAWEI P30 相機白天拍照實測
HUAWEI P30 相機白天拍照實測
HUAWEI P30 拍照實測

HUAWEI P30 拍照實測

HUAWEI P30 拍照實測
HUAWEI P30 拍照實測
HUAWEI P30 拍照實測
HUAWEI P30 拍照實測
HUAWEI P30 拍照實測
HUAWEI P30 拍照實測

△ HDR 模式就算是面對著太陽，也能拍到美美的風景。

HUAWEI P30 拍照實測
HUAWEI P30 拍照實測
HUAWEI P30 拍照實測
HUAWEI P30 拍照實測
HUAWEI P30 拍照實測
HUAWEI P30 拍照實測
HUAWEI P30 拍照實測
HUAWEI P30 拍照實測
HUAWEI P30 相機拍照實測
HUAWEI P30 相機拍照實測
HUAWEI P30 相機拍照實測

拍照實測的部分就在這邊告一段落啦！簡單總結一下，不論是拍遠、拍近、拍廣、拍亮、拍美食等，基本上出門帶著 HUAWEI P30 是絕對沒問題的，完全非常足夠應付日常使用，上面的所有照片完全沒有經過任何修圖直出，只做了尺寸的調整與壓縮，在拍照方面，只能說實際體驗一遍之後，華為佔據拍照評分機構 DxOMARK 評分排行榜不是沒有道理的！

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