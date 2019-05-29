你選擇手機首要條件是什麼呢？10 個人有 9 個人都會提到拍照功能，如果說到拍照能力，佔據 DxOMARK 拍照排行榜就非 HUAWEI 莫屬啦！一直稱霸 DxOMARK 榜首的位置，大家都說只有華為才能超越華為，目前看起來的確是如此啊！但是光看數字不太人性化，搭載 Leica 三鏡頭： 40 MP（廣角鏡頭，f/1.8 光圈）+ 16 MP（超廣角鏡頭，f/2.2 光圈）+ 8 MP（遠距鏡頭，f/2.4 光圈，OIS）的 P30 究竟有多厲害呢？今天我就帶著 HUAWEI P30 實測一下白天拍照的功能，讓大家實際看看被手機外觀耽誤的相機有多厲害吧！

廣角鏡頭

HAUWEI P30 的拍照能力，能遠、能近、能亮、能暗，本篇將從白天（亮）、遠、近的角度來進行實拍，如果你想看夜拍（暗）實測，後續文章段落會介紹，請大家耐心看下去唷！

△ 首先是廣角的部分，在 HUAWEI P30 的三鏡頭中，有兩個廣角鏡頭，其中一個是 1600 萬畫素的超廣角鏡頭，擁有 f/2.2 光圈。進入拍照畫面後，最下方有四個不同焦距可以切換，標準就是 1X，此外還有 3X 與 5X 的倍數變焦，廣角當然是就是很多人愛的廣角鏡頭！我自己就是超愛廣角鏡頭的那一個，以前背大台相機出門，為了要有廣角的鏡頭，還要多帶一顆重重的 16-35mm 鏡頭，現在我單眼相機的廣角鏡頭出勤率變低了，因為手機的廣角方便性更高。

△ 上面兩張圖分別是我用預設的 1 倍及廣角模式拍攝，可以很清楚看出，廣角鏡頭可以讓畫面更有張力，尤其是比較巨大的建築物、自然景物、藝術品、海、天空等，廣角鏡頭拍攝出來的畫面，與一般 1x 的照片比較下來，畫面會顯得有張力許多，這也是很多人喜愛廣角鏡頭的原因！當然對於交代場景會更清楚許多，像是很多人去小餐館用餐，一般鏡頭是無法捕捉整個餐廳環境的，這時候廣角鏡頭給他催下去會好用非常非常多。





△ HUWEI P30 的超廣角鏡頭等效焦距相當於 17mm，較沒有其它廣角鏡頭邊緣彎曲的情形，上面兩張圖片：上圖為一般模式，下圖為廣角，從實拍出來的效果看來，下圖的廣角並沒有邊緣彎曲的情形，且用廣角所拍攝出來的照片，更接近真實的雙眼所看到的景像！

1X 與廣角的拍攝比較

下方我整理了幾張以廣角模式所拍攝的照片，大家慢慢欣賞啦！每一張我都會放上非廣角模式所拍攝的照片讓大家做比較，畢竟有比較才有差距囉！不過實測手機時天氣實在不怎樣，真的有機會再補上更優質的照片囉～





















30 倍數位變焦

接下來是 P30 的遠距拍攝功能，三個鏡頭中的其中一個遠距鏡：800 萬畫素 3 倍光學變焦鏡頭，支援 5 倍的無損變焦及最大 30 倍的數位變焦，下方的實拍照便將依序從 1 倍、3 倍、5 倍到 30 倍實拍給大家看看啦！

一倍：

三倍：

五倍：

三十倍：

△ 從一倍～五倍畫面細節都相當完整，到了 30 倍的數位變焦後，畫面開始會出現油畫感，不過從上方的 30 倍實拍圖片來看，除了金色小鳥表面的明暗表現還清楚保留之外，後方的鐵架生鏽竟然可以看得相當清楚！回到這系列第一張的 1 倍照片，是完全沒有辦法觀察到的！以下再多看看幾張吧。

一倍：

三倍：

五倍：

三十倍：

△ 在一倍的狀態下是看不到燈籠上面的人偶的，到 30 倍數位變焦後，可以看到燈籠上的人偶及他身上的文字！

一倍：

三倍：

五倍：

三十倍：

△ 坦白說這是我第一次這麼近距離看雞頭！

微距拍攝

除了廣角、遠距拍攝之外，HUAWEI P30 也支援 2.5 公分微距拍攝，可以微觀的角度來發現世界的美，這些是小東西都是存在我們周遭，卻需要細細體會才能發現的美，可以透過 P30 的微距拍攝功能來紀錄，以下看看幾張照片吧！

△ 每個人口袋裡都有的國父，你有仔細看過嗎？原來從眼睛、鼻子、嘴巴的紋路，全部都不一樣！只能說這已經不是肉眼可以觀察的出來的～但是透過 P30 的微距拍攝，連國父臉上有幾根毛都能清楚看到～

△ 再來是 100 元裡面，在微距拍攝模式下可以發現，竟然還有很多阿拉伯數字 100！

△ 哇！坦白說沒有微距鏡頭，我不會用雙眼這麼接近欣賞一隻蛾 XD，飛蛾前方的觸角都拍得一清二楚，感恩 P30！讚嘆 P30！讓我可以欣賞飛蛾的美～

△ 松果的表面也是照的一清二楚啦！使用 P30 的微距模式有趣的是，好像回到小時候生物課，把各種生物拿到顯微鏡下的感覺，也是另外一種拿手機拍照的生活樂趣～

△ 百合花粉，竟然可以看得一清二楚！可惜沒有蜜蜂～～

△ 微距模式就像拿著放大鏡一樣，葉子上的細毛也是清清楚楚。

△ 漂亮的樹葉就是要這樣拍，還有一些些雨水的感覺真的美美的！

看完廣角、30 倍變焦、微距模式之後，就來看看我用 HUAWEI P30 隨手拍囉～一起來感受一下 HUWAEI P30 在白天時的拍照實力！

△ 首先是食物啦，大家最愛的食物，自動場景辨識功能，隨手拍看起來都很好吃啊！





































△ HDR 模式就算是面對著太陽，也能拍到美美的風景。























拍照實測的部分就在這邊告一段落啦！簡單總結一下，不論是拍遠、拍近、拍廣、拍亮、拍美食等，基本上出門帶著 HUAWEI P30 是絕對沒問題的，完全非常足夠應付日常使用，上面的所有照片完全沒有經過任何修圖直出，只做了尺寸的調整與壓縮，在拍照方面，只能說實際體驗一遍之後，華為佔據拍照評分機構 DxOMARK 評分排行榜不是沒有道理的！

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