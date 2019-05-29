HUAWEI 華為每次發表新款旗艦手機，發表會前總是會讓人特別期待，是否又有什麼黑科技？當然今年也沒讓人失望，HUAWEI P30 系列一發表，拍銀河、拍月亮、高倍數變焦等拍攝能力都讓人為之驚嘆，重新設計的 RYYB 感光元件，把手機拍照帶到一個全新的境界，本篇文章將為大家開箱這台 HUAWEI P30 的開箱，並且整理出 4 大功能與特色懶人包，從白天、夜拍、跑分、實用功能一次整理給你看，如果你想全面了解 HUAWEI P30，只要看這篇就足夠啦！

△ 白色的外盒，下方印著經典的 Leica 徠卡三鏡頭 LOGO，許多人就是衝著這個來的啊～一直也是讓人很著迷的部分，因為徠卡的風格效果，讓拍照功力可以減少一點，但是照片就是比別人好！話不多說馬上來開箱

△ 盒內包含：HUAWEI P30、手機保護殼、22.5W SuperCharge 超級快充充電器、USB Type-C 充電線、耳機及快速入門指南。

△ HAUWEI P30 在台灣一共上市兩種顏色：亮黑色、天空之境，這次開箱的顏色為天空之境，第一眼看到它的時侯，坦白說很難不被吸引，設計師靈感取材於玻利維亞的鹽湖，天空反射在一望無際的湖水，從早到晚不同的光線，都有不一樣的景致！

△ HUAWEI P30 搭載徠卡 3 鏡頭，採直列式排列，由上到下分別為：16 MP（超廣角鏡頭，f/2.2 光圈）＋40 MP （廣角鏡頭，f/1.8 光圈）+8 MP（遠距鏡頭，f/2.4 光圈，OIS），支援自動對焦（雷射對焦、相位對焦、對比度對焦）並支援 AIS（HUAWEI AI 防手震）。下方為閃光燈、色溫感測器、雷射接收及發射。

△ HUAWEI P30 正面搭載 6.1 吋 FHD+ OLED 珍珠屏螢幕（解析度 2340 x 1080），螢幕比例 19.5 : 9，雖然是 6.1 吋，但拿在手上卻不會太大，握感剛剛好，

△ 仔細欣賞一下「珍珠屏」，鏡頭上方為聽筒，搭載自拍鏡頭 3200 萬畫素自拍鏡頭（f/2.0），若是不喜愛珍珠屏的感覺，可以從設定中隱藏瀏海。

△ 手機底部部分，歸功於沒有指紋辨識的關係，看起來更加俐落，HUAWEI P30 採用螢幕下指紋辨識技術，把指紋辨識整合到螢幕下方，加上珍珠屏，在視覺上整個螢幕看起來就更大啦！若是要螢幕更大的話，內建系統導覽方式除了基本的三鍵導覽之外，還有手勢導覽的功能，使用手勢導覽之後會隱藏下方的功能按鈕，讓整個螢幕更加俐落！

△ HUAWEI P30 側面為音量鍵及電源鍵，在裝置鎖定的狀態下，連續點選兩下音量下鍵，可以直接開啟相機拍照。

△ 頂端為麥克風，相較 P30 Pro 少了紅外線遙控器的功能，這就要看大家是否有這個需求，我目前使用 Mate 20X 有紅外線，我自己覺得還是有方便之處，譬如說在家裡找不到遙控器的時候，手機拿出來也可以操作任何電器。

△ HUAWEI P30 側面為 SIM 卡插槽

△ SIM 卡槽採雙卡雙待設計，可以是兩張 Nano SIM 或是一張 Nano SIM + NM Card 記憶卡。

△ 下方為 3.5mm 耳機孔、USB Type-C 連接埠及擴音器。

△ 這麼美的手機當然要好好保護～將原廠附贈的保護殼套上，天空之境的美並沒有因此扣分，還是有種霸氣外露的感覺啊。

看完開箱之後，下面幫大家整理 HUAWEI P30 四大功能及特色，讓你一次看完沒有懸念：

HUAWEI P30 白天拍照實測，廣角望遠微距通通都可以！

你選擇手機首要條件是什麼呢？10 個人有 9 個人都會提到拍照功能，如果說到拍照能力，佔據 DxOMARK 拍照排行榜就非 HUAWEI 莫屬啦！但是光看數字不太人性化，搭載 Leica 三鏡頭： 40 MP （廣角鏡頭，f/1.8 光圈）+ 16 MP（超廣角鏡頭，f/2.2 光圈）+ 8 MP（遠距鏡頭，f/2.4 光圈，OIS）的 P30 究竟有多厲害呢？今天我就帶著 HUAWEI P30 實測一下白天拍照的功能，讓大家實際看看被手機外觀耽誤的相機有多厲害吧！

HUAWEI P30 系統實用功能介紹，性能跑分實測

HUAWEI P30 除了拍照強大之外，有什麼功能嗎？今天就帶著大家來從頭到尾玩一遍，畢竟這也是一台旗艦手機，如果只使用了拍照、滑滑臉書、用用 LINE 就太可惜啦！其實還有許多強大的功能，預設是被關閉的喔，像是護眼模式、深色模式等超多功能，如果沒有徹底的玩一遍，還真的不知道呢！此外本篇文章也順手幫大家跑了分，在效能上大家也是不用擔心的，趕快來看看更多 HUAWEI P30 的其它功能吧！

HUAWEI P30 夜拍能力依然強大，手持夜拍補滿拍照的能力值

說到手機拍照能力，有一種說法是陽光之下無爛機，只要有陽光的地方，基本上現在都能拍到不錯的照片，所以夜色慢慢爬上來時，才能真正考驗一支手機的照相能力，有許多人都是看到華為夜拍的照片而跳槽的，我自己本身就是，強大的夜拍能力，一直都是華為的特色，這個單元就帶大家來看看 HUAWEI P30 的夜拍能力，究竟如何呢？一起來一探究竟吧！

HUAWEI P30 不能錯過的實用相機功能，螢火蟲要怎麼拍？

HUAWEI P30 除了拍照強大之外，相機還有什麼額外的實用功能呢？畢竟生活除了拍拍照之外，還有許多可以用相機相關應用，或是其它的相機功能，這篇文章裡面幫大家整理出 P30 實用的相機功能，除了有趣的相機特效、功能之外，能利用相機來協助我們生活中哪些事情呢？另外還額外加碼詢問度最大的螢火蟲照拍攝方法，完全不需要調整參數，手機內建全自動拍攝模式，按下快門就能捕捉到螢火蟲的微光，一起來挖掘 HUAWEI P30 內建的精彩功能吧～

HUAWEI P30 大阪京都拍照實測

小編帶著 HUAWEI P30 去旅行，不用帶笨重的單眼相機就很夠用！關於 HUAWEI P30 評測文章之前寫了不少，有興趣可以參考文末整理的文章清單，本篇就來點輕鬆的吧！小編帶著 HUAWEI P30 到大阪、京都旅行拍照實測，隨手拍了許多風景與大家分享，大家就當作遊記邊欣賞風景邊看看 HUAWEI P30 的表現如何，話不多說一起跟小編進入日本迷人的風景與文化氣息中吧。