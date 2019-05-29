HUAWEI P30 夜拍能力依然強大，手持夜拍補滿拍照的能力值

2019-05-29 05:59:52 9M87

P30 夜拍實測

說到手機拍照能力，有一種說法是陽光之下無爛機，只要有陽光的地方，基本上現在都能拍到不錯的照片，所以當夜色慢慢爬上來時，才能真正考驗一支手機的照相能力，有許多人都是看到華為夜拍的照片而跳槽的，我自己本身就是，強大的夜拍能力，一直都是華為的特色，這個單元就帶大家來看看 HUAWEI P30 的夜拍能力，究竟如何呢？一起來一探究竟吧！先來複習一下，HUAWEI P30 搭載徠卡三鏡頭：40 MP （廣角鏡頭，f/1.8 光圈）+ 16 MP（超廣角鏡頭，f/2.2 光圈）+ 8 MP（遠距鏡頭，f/2.4 光圈，OIS），以下全部的照片全部都是手持夜拍，沒有使用腳架的直出照片（經過壓縮無修圖）。

比起上一代 P20 系列，這次 P30 將黑白鏡頭換成了廣角鏡頭，因此在夜拍時，同樣可以使用廣角鏡頭來取景，首先就帶大家來看看一般鏡頭與廣角鏡頭所拍出來的照片，你會比較喜歡哪一種呢？

一般鏡頭（1x）：
P30 夜拍實測

廣角鏡頭：
P30 夜拍實測

△ 一般鏡頭與廣角鏡頭在夜拍上，都可以使用手持夜拍功能，兩個鏡頭在手持夜拍上都可以有很好的效果。

一般鏡頭（1x）：
P30 夜拍實測

廣角鏡頭：
P30 廣角

一般鏡頭（1x）：
P30 夜拍

廣角鏡頭：
HUAWEI P30

一般鏡頭（1x）：
HUAWEI P30 相機拍照實測

廣角鏡頭：
HUAWEI P30 相機拍照實測

一般鏡頭（1x）：
HUAWEI P30 相機拍照實測

廣角鏡頭：
HUAWEI P30 相機拍照實測

一般鏡頭（1x）：
HUAWEI P30 相機拍照實測

廣角鏡頭：
HUAWEI P30 相機拍照實測

一般鏡頭（1x）：
HUAWEI P30 相機拍照實測

廣角鏡頭：
HUAWEI P30 相機拍照實測

△ 看完幾張對照圖，是不是更有感覺了呢？我個人覺得並不能說絕對用哪個鏡頭好，只能說各有各的好，不同的時機、場景都有適合的鏡頭，以上面這兩張圖來說，我就覺得不能沒有廣角鏡頭，因為只拍裝置藝術的話，這個藝術品就缺少了一點感覺，因為一旁建築物也屬於這個藝術作品的一部分，少了那些高樓，裝置藝術都不藝術啦！

下方是我隨手拍攝的夜拍照片，同樣都是手持拍攝，完全沒有使用腳架喔。

P30 開箱

△ 我個人是 P20 Pro 的使用者，相較起來，我覺得 P30 的手持夜拍秒數拉長了！P20 Pro在手持夜拍時，通常都是在 4~5 秒左右。但是使用 P30 拍攝時，手持夜拍的長度可以拉到 6 秒、甚至 7 秒都有，如果上了腳架，AI 會自動判定，秒數會拉的比手持更長，在成像的亮度、細節上都更加細膩！

HUAWEI P30 夜拍能力
HUAWEI P30 夜拍

△ 位在中壢 SOGO 市區新建的豪宅，路過很難不抬頭好好欣賞一番~雖然買不起看看總是可以的 XD

HUAWEI P30 夜拍

△ 我自己看到這張照片的時候，有點懷疑自己是不是拍錯時間點，因為這個亮度讓草皮的綠一清二楚 XD 不過確認一下照片時間點之後，的確是晚上 8 點多拍攝的沒有錯！看起來像是傍晚 XD 只能說 P30 的夜拍能力真得更上一層樓啊！

HUAWEI P30 夜拍廣角
HUAWEI P30 廣角夜拍
HUAWEI P30 夜拍
P30 手持夜拍
P30 廣角

HUAWEI P30 拍照實測

HUAWEI P30 相機拍照實測
HUAWEI P30 相機拍照實測

△ 這張是夜間望遠拍攝，效果也還可以接受唷！

HUAWEI P30 相機拍照實測

HUAWEI P30 相機拍照實測

△ 雨天有雨天的拍照方法，在車內拍攝玻璃上的雨滴，當焦點對在後方時竟然有這樣的效果，也是美美的啊！

HUAWEI P30 相機拍照實測

△ 奇異博士來啦~~~

HUAWEI P30 相機拍照實測
HUAWEI P30 相機拍照實測
HUAWEI P30 相機拍照實測

△ 接下來是雨滴的表演時間，我出門拍照時遇到下雨，往上的燈光加上雨滴有美美的畫面，像是雨水煙火一樣，透過夜拍模式來捕捉就可以！

HUAWEI P30 相機拍照實測
HUAWEI P30 相機拍照實測

△ 看到這一張照片，有一種延禧攻略片尾曲的旋律出來，雖然不是雪落下來，但是也非常有感覺啊！

HUAWEI P30 相機拍照實測
HUAWEI P30 夜間拍照實測
HUAWEI P30 夜間拍照實測
HUAWEI P30 夜間拍照實測
HUAWEI P30 夜間拍照實測
HUAWEI P30 夜間拍照實測
HUAWEI P30 夜間拍照實測
HUAWEI P30 夜間拍照實測
HUAWEI P30 夜間拍照實測
HUAWEI P30 夜間拍照實測
HUAWEI P30 夜間拍照實測
HUAWEI P30 夜間拍照實測
HUAWEI P30 夜間拍照實測
HUAWEI P30 夜間拍照實測
HUAWEI P30 夜間拍照實測
HUAWEI P30 夜間拍照實測
HUAWEI P30 夜間拍照實測
HUAWEI P30 夜間拍照實測
HUAWEI P30 夜間拍照實測
HUAWEI P30 夜間拍照實測
HUAWEI P30 夜間拍照實測
HUAWEI P30 夜間拍照實測
HUAWEI P30 夜間拍照實測
HUAWEI P30 夜間拍照實測
HUAWEI P30 夜間拍照實測

△ 整體來說，我覺得 HUAWEI P30 的夜拍能力還是相當優異的，而且比起上一代的 P20 系列是多了廣角鏡頭，在夜拍的畫面構圖上又多了一種選擇，再加上採用革命性的 RYYB 感光元件，讓進光量也有所提升，不管是夜晚，或是室內昏暗環境下拍攝的照片，都能有相當令人滿意的成像！我自己使用華為手機後，最大的改變就是晚上在外面散步時，開始會喜歡用夜拍模式，拍下各種美照回家沾沾自喜 XD，就算自己對於拍照沒有那麼有把握，但是經過 P30 加持之後就真的升等了！

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