說到手機拍照能力，有一種說法是陽光之下無爛機，只要有陽光的地方，基本上現在都能拍到不錯的照片，所以當夜色慢慢爬上來時，才能真正考驗一支手機的照相能力，有許多人都是看到華為夜拍的照片而跳槽的，我自己本身就是，強大的夜拍能力，一直都是華為的特色，這個單元就帶大家來看看 HUAWEI P30 的夜拍能力，究竟如何呢？一起來一探究竟吧！先來複習一下，HUAWEI P30 搭載徠卡三鏡頭：40 MP （廣角鏡頭，f/1.8 光圈）+ 16 MP（超廣角鏡頭，f/2.2 光圈）+ 8 MP（遠距鏡頭，f/2.4 光圈，OIS），以下全部的照片全部都是手持夜拍，沒有使用腳架的直出照片（經過壓縮無修圖）。

比起上一代 P20 系列，這次 P30 將黑白鏡頭換成了廣角鏡頭，因此在夜拍時，同樣可以使用廣角鏡頭來取景，首先就帶大家來看看一般鏡頭與廣角鏡頭所拍出來的照片，你會比較喜歡哪一種呢？

一般鏡頭（1x）：

廣角鏡頭：



△ 一般鏡頭與廣角鏡頭在夜拍上，都可以使用手持夜拍功能，兩個鏡頭在手持夜拍上都可以有很好的效果。

一般鏡頭（1x）：



廣角鏡頭：



一般鏡頭（1x）：



廣角鏡頭：



一般鏡頭（1x）：



廣角鏡頭：



一般鏡頭（1x）：



廣角鏡頭：



一般鏡頭（1x）：



廣角鏡頭：



一般鏡頭（1x）：



廣角鏡頭：



△ 看完幾張對照圖，是不是更有感覺了呢？我個人覺得並不能說絕對用哪個鏡頭好，只能說各有各的好，不同的時機、場景都有適合的鏡頭，以上面這兩張圖來說，我就覺得不能沒有廣角鏡頭，因為只拍裝置藝術的話，這個藝術品就缺少了一點感覺，因為一旁建築物也屬於這個藝術作品的一部分，少了那些高樓，裝置藝術都不藝術啦！

下方是我隨手拍攝的夜拍照片，同樣都是手持拍攝，完全沒有使用腳架喔。

△ 我個人是 P20 Pro 的使用者，相較起來，我覺得 P30 的手持夜拍秒數拉長了！P20 Pro在手持夜拍時，通常都是在 4~5 秒左右。但是使用 P30 拍攝時，手持夜拍的長度可以拉到 6 秒、甚至 7 秒都有，如果上了腳架，AI 會自動判定，秒數會拉的比手持更長，在成像的亮度、細節上都更加細膩！





△ 位在中壢 SOGO 市區新建的豪宅，路過很難不抬頭好好欣賞一番~雖然買不起看看總是可以的 XD

△ 我自己看到這張照片的時候，有點懷疑自己是不是拍錯時間點，因為這個亮度讓草皮的綠一清二楚 XD 不過確認一下照片時間點之後，的確是晚上 8 點多拍攝的沒有錯！看起來像是傍晚 XD 只能說 P30 的夜拍能力真得更上一層樓啊！















△ 這張是夜間望遠拍攝，效果也還可以接受唷！

△ 雨天有雨天的拍照方法，在車內拍攝玻璃上的雨滴，當焦點對在後方時竟然有這樣的效果，也是美美的啊！

△ 奇異博士來啦~~~







△ 接下來是雨滴的表演時間，我出門拍照時遇到下雨，往上的燈光加上雨滴有美美的畫面，像是雨水煙火一樣，透過夜拍模式來捕捉就可以！





△ 看到這一張照片，有一種延禧攻略片尾曲的旋律出來，雖然不是雪落下來，但是也非常有感覺啊！



















































△ 整體來說，我覺得 HUAWEI P30 的夜拍能力還是相當優異的，而且比起上一代的 P20 系列是多了廣角鏡頭，在夜拍的畫面構圖上又多了一種選擇，再加上採用革命性的 RYYB 感光元件，讓進光量也有所提升，不管是夜晚，或是室內昏暗環境下拍攝的照片，都能有相當令人滿意的成像！我自己使用華為手機後，最大的改變就是晚上在外面散步時，開始會喜歡用夜拍模式，拍下各種美照回家沾沾自喜 XD，就算自己對於拍照沒有那麼有把握，但是經過 P30 加持之後就真的升等了！

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