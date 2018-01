華為旗艦新機 Mate 10 系列被美國知名商業雜誌 《富比世》 評選為第一名最佳年度手機,從「一支懂你的手機」這個 Slogan 就知道這次的華為很不一樣,是全世界第一台搭載行動 AI 晶片的手機,搭載徠卡雙鏡頭的 Mate 10 就像如虎添翼,拍照的表現讓人摩拳擦掌,規格上搭載 KIRIN 970 八核心處理器、64GB 內存、4GB 記憶體、1200 萬畫素彩色/單色 RGB 徠卡認證雙鏡頭(皆為 f1.6 超大光圈)、800 萬畫素自拍鏡頭、電池容量 4000mAh、德國萊茵認證超級快充(20 分鐘用整天)、13 種拍照 AI 場景自動辨識等,兩款顏色分別為摩卡金與亮黑色,不論是規格、硬體、效能都讓人感到 Mate 10 誠意十足!△ 規格這麼精彩,有圖有真相,讓我們來欣賞一下開箱,Mate 10 外盒設計有種像在打開精品的感覺,整個外盒用了黑色作為底色,正面 Mate 10 燙金字樣,散發出來的是王的氣息無誤,下方印有小小的經典徠卡 LOGO,說是陪襯王的也無誤!

△ 盒內一字排開,附有耳機、充電器、Mate 10、USB Type-C,讓我比較意外的是竟然還附了保護殼,真的是一支懂你的手機!△ Mate 10 的充電器值得一提的是,搭載 SuperCharge 安全快充技術,設置 15 層安全系統並且通過了德國萊茵安全認證,從完全沒電開始充電,快充充電 30 分鐘,可達到 58% 的電量。△ Mate 10 螢幕為 5.9 吋 2K RGBW 螢幕,屏佔比高達 81%(解析度為 2560 x 1440)。△ 雜誌封面解鎖,每次解鎖都有不一樣的驚喜,總共有 44 張不同的圖片,有些還是以 3D 照片拍攝,緩緩移動手機可以看到不同的視角。△ 5.9 吋的大螢幕,拿起來卻不會有太大的負擔。△ 滿版螢幕設計,握起來舒適度剛剛好,一手掌握沒問題。△ 中間為金屬框的設計,四個角落為弧形設計,機右身側為音量鍵及電源鍵。△ 下方為 USB Type-C 連接埠、喇叭、降噪麥克風,底部則是觸控式的指紋辨識。△ 上方為耳機孔、紅外線發射器、降噪麥克風△ 左側為 SIM 卡插槽△ 支援 4G 雙卡雙待(雙 VoLTE)、記憶卡擴充,最高上網速度可高達 5CA 載波聚合。△ 機背為 3D 曲面玻璃,遠看相當亮眼,手持不會有滑溜感,相較前代 Mate 9 背面的指紋辨識也移植到正面,Mate 10 辨識度高但不會太高調,遠遠一看就看得出是 Mate 10!△ 仔細拉近看了一下,華為幫機背相機處,綁上了看似腰帶的設計,據說這是極致的工藝,看起來以為會有摩擦感,但摸起來與卻與機背其它地方一樣光滑,遠看會透露出微微的光芒,真的是超低調的設計,不仔細看還沒發現。△ 徠卡認證雙鏡頭絕對是主角,雙 1200 萬彩色/單色 RGB 徠卡認證雙鏡頭,具有 OIS 光學防手震,皆為 f1.6 超大光圈,單色鏡頭讓 Mate 10 的黑白不只是加上濾鏡的黑白照,而是更細膩的處理黑白照片,看起來層次感更佳鮮明,具備雷射對焦、深度自動對焦、混合對焦,再加上行動 AI 晶片, 讓Mate 10 自動辨識 13 種場景,隨手一拍,就是一張專業的攝影作品。△ 穿上衣服的 Mate 10,徠卡雙鏡頭依然耀眼△ 指紋辨識△ 上方為聽筒、光線感應器、最左邊低調的訊息顯示燈、800 萬畫素的自拍鏡頭,擁有 f2.0 大光圈,具有人像模式,還有 0~10 的美顏等級可調整。

Mate 10 EMUI 8.0 介面

Mate 10 使用的介面是自家設計的 EMUI 8.0,應用程式類似 iOS 的概念,打開桌面所有的 APP 就都在這裡了,內建的工具可以看得出來是精挑細選,因為沒有多餘無用的工具,整體看起來很直覺、簡單,真的就是一支懂你的手機~△ 雜誌解鎖(解鎖畫面),特殊的地方是仔細看左下角有計步器之外,每次打開都有不同的圖片,總共有 44 張不同的照片在替換,一定看不膩XD△ 主題個人化程度高,從螢幕鎖定風格到主螢幕桌布,再到圖示都有不同的風格可以選擇。△ 內建的手機管理員能一鍵最佳化手機(關閉背景 APP、釋出記憶體、刪除暫時檔案)△ 音樂介面設計的很簡單,一目瞭然(重點是華為主題曲 Dream it possible 好好聽)那就順道來欣賞一下 Dream it possible 吧

影片連結: https://www.youtube.com/watch?v=FtWJfcLEEv0 △ 現代人對健康很重視,內建的運動健康可以看到計步、設定運動目標等,看到這個突然驚覺很久沒運動的自己,該去動一動了!△ 懸浮導覽滿有趣的,有點像小白點又有點像搖桿,但實際體驗真的很好,一打開就關不掉他了,回上一頁很方便。△ Mate 10 的智能擷取畫面也是滿有創意的,用類似敲門的手勢,以指關節輕敲螢幕兩下(叩叩)就完成截圖了,長截圖則是先敲一下再劃出一個 S 型。△ 分割畫面則是輕敲一下再把螢幕畫成兩半,實際操作的時候有種摩西把紅海分成兩邊的感覺,有種不該出現的成就感,頗有趣的!△ 隱私空間是滿厲害的設計,用小三模式來比喻的話,用右手指紋是正宮,左手是小三,清清楚楚不會被發現(誤),左手跟右手解鎖後是兩台完全不同的手機無誤!△ 再來是遙控器功能,操作方式是先選則家電(冷氣、電視、機上盒等),再選品牌,品牌選擇後直接把手機對著家電,有反應就成功,沒反應的話會繼續下一個資料庫直到成功為止,比較突出的是內建的遙控器資料庫非常齊全,我家是用全國數位機上盒,本來以為不會支援,結果第一次就操作成功,真是太厲害啦~不信邪還去試了凱擘,沒想到也一試就成功!!!△ 可與有 HUAWEI Beam 的手機「背對背傳輸」,碰一下就可以傳輸檔案。最近行動工作站似乎也是趨勢,如果有 USB Type-C to HDMI 線就可以插上顯示器,當作行動電腦使用啦!△ 臉書雙開的設計是 Mate 10 很貼心的功能,很多人可能因為工作的關係,經常有兩個帳號以上,把私人臉書與工作臉書做區隔,這時只要開啟應用程式雙開就可以辦到,兩個帳號不互相衝突,超級實用的設計啊!△ 內建 NPU 神經網路處理器的 AI 行動晶片,加速了微軟翻譯的運行速度,離線翻譯也不是問題,翻譯分為 4 種形式:相機翻譯、輸入翻譯、語音翻譯、對話翻譯,Mate 10 達成全世界第一台在手機端達成離線神經網路翻譯的成就△ 隨手拿起一本多益進階閱讀測驗,翻譯後的結果直接貼著原文,讀起來很通順好理解,實在是有點厲害呀!如果是要出國旅遊的話,看菜單隨手一拍,就知道是什麼菜了!△ 句子、單字直接輸入就可以翻譯啦,就像內建一本強大的字典。△ 最後的對話翻譯可支援最多 100 人線上會議,可翻譯超過 60 種語言,支援播放投影片簡報,把翻譯功能應用到淋漓盡致~

Mate 10 性能跑分

△ 跑了一下安兔兔,奪得了 175212 高分,實際體驗了一段時間下來,跟這個分數沒有違和,這樣的高分可以滿足多功作業的需求,就算多開 APP 還是順順的,適合像我一樣,懶得關閉背景 APP 的人~△ 順便也跑了 PCMark 效能讓大家參考,實測荒野行動(Knives out)和傳說對決兩款高效能要求的遊戲,順暢度無話可說,再加上 5.9 吋的 2K 螢幕,連線速度也很快,常常別人都還沒進入遊戲畫面,我就先進去了!

Mate 10 相機實測

△ Mate 10 的相機介面非常直覺,常用的模式設計在左側,下方可以看到三個小點點(分頁),左邊為更多特殊模式,右邊為相機設定。△ Mate 10 點一下左側頭像為開啟人像模式,人像模式下可以調整美顏等級,程度 1~10 可以調整。△ 左側人像模式下方是大光圈模式,就算是拍攝物體,也可以透過調整光圈來達到虛化背景的效果。△ <畫面往右滑>相機畫面向右滑,有各種模式,包含單色(黑白)、影片、HDR、3D 全景、全景、夜間拍攝、光影、縮時、慢動作、濾鏡、浮水印等。△ <畫面往左滑>相機畫面往左滑則是相機設定,其中捕捉笑容是自拍一定要開啟的模式,把你的微笑當作快門,超級方便!不少 HUAWEI 使用者都喜愛使用浮水印,感覺就是潮潮 der,也可以在這個地方開啟。△ 如果開著相機太久將關閉螢幕,幫助手機節省電力,重啟點一下螢幕就會快速進入相機。△ 左側最上方不是返回鍵,是切換鏡頭,鏡頭切換鍵下方圖示可開啟三種色彩模式,分別為標準、鮮豔、柔和色彩。△ 左側中間圖示是動態照片,會記錄拍照前的幾秒鐘,回憶起照片會更有趣~△ 右邊快門旁的箭頭稍微向左移動可以開啟專業調整模式,手動調整 iSO、快門、EV 等參數。△ 各式濾鏡Mate 10 的行動 AI 晶片也應用在相機身上,學習超過 1 億張照片,智慧場景能辨識 13 種場景,自動調整參數到最佳狀態,人人隨手拍都是一張專業照片,能識別的場景包含文字、食物、舞台、藍天、雪景、海邊、狗、貓、夜間、日落、植物、人像、花朵等等,經過實測真的都能精準辨識,隨手拍真的都猛猛的!以下是我隨手拿起手機,針對其中幾種場景辨識度進行測試:△ 可以注意到畫面左下方有智慧場景辨識的符號出現,代表已經調整到最佳參數值。看完智慧場景之後,我把 Mate 10 針對虛化背景單獨拉出來檢視,想要拍出有景深、背景虛化的話,可以分為兩部分:拍人與拍物,拍人的話沒有問題是開啟人像模式,但要拍物體的話其它手機用人像模式會造成辨識錯誤,導致拍起來成像怪怪的,這部分 Mate 10 也非常貼心,內建了大光圈模式,該模式下,拍攝物體時直接調整光圈大小就可以完美達到虛化背景,讓我們來看看效果如何:△ 光線比較沒有這麼充足的室內,人像模式效果也是一級棒,左圖為美顏程度 0 ,右圖為最大美顏程度 10,幾乎看不到鼻樑啦,開到 4~5 中間還是最剛好的。△ 光圈最小及光圈最大看完大光圈與人像模式的威力之後,當然要來欣賞一下 Mate 10 一系列實拍照:△ 夜間拍攝模式很特殊,相機會連續錄製數秒,從最光線最暗到最亮都拍攝一次,最後再疊合運算,最後的成像該亮的地方亮、該暗的地方暗,夜景拍起來真的猛猛的啊!△ 光影模式△ 夜間拍攝模式△ 單色模式,單色徠卡鏡頭拍起來層次感好強大,跟一般的黑白濾鏡天差地別~△ 鮮豔色彩模式,第一張為標準模式,第二張為增豔模式,在大太陽下使用增豔模式效果特別明顯,我個人比較喜歡標準模式柔和的感覺,但也有人喜歡增豔模式較為鮮明的色彩,青菜蘿蔔各有所好囉~

影片連結: https://youtube.com/watch?v=ywXb9JQqdow △ 3D 全景模式,拍攝後隨著手機移動,可以 360 度環繞觀看。△ 就算在沒有陽光的地方,花朵綠葉的顏色依然鮮豔。△ 善用大光圈模式能更加突顯景深,這招一定要好好的學起來!△ 沒有大光圈模式,這樣的淡彩風格我也很愛。△ 開啟大光圈也是美美的啊!△ 夜景其實不用特別使用模式,也可以取得不錯的照片。△ 夜間拍攝模式,拍攝的特殊性是目前其他手機無法相比的。△ 夜間拍攝模式△ 這是沒有使用夜間拍攝模式的照片,坦白說直接看也不錯。△ 夜間拍攝模式會讓暗部的細節也更加清晰,華為這招真的猛猛的。

Mate 10 總結

HUAWEI Mate 10 擁有強大的相機體驗,加上強大的硬體規格,還搭載行動 AI 晶片,如此高規格的體驗,售價只要 2 萬出頭,CP 值挺高的,使用了幾天下來,大家最關心手機會不會卡頓的問題,使用起來非常順暢,荒野行動這種手機規格太低跑不太動的遊戲,對 Mate 10 來說簡直是一盤小蛋糕。最後來說說讓人驚艷的相機,單色照片依舊是徠卡鏡頭的強項,利用 AI 的智慧型場景,隨手一拍都美美的,夜間拍攝模式也相當強大,讓一般不會調整光圈、ISO、快門參數的人,拍出專業級攝影師的效果!這邊買: http://24h.pchome.com.tw/store/DYAK1N 這邊買: https://www.momoshop.com.tw/category/DgrpCategory.jsp?d_code=1912900367

這邊買: https://tw.buy.yahoo.com/?catitemid=65065