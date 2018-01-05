【開箱】HUAWEI Mate 10 徠卡雙鏡頭，全世界第一台 AI 晶片，善解人意的高 CP 手機

2018-01-05 14:05:13 9M87
華為旗艦新機 Mate 10 系列被美國知名商業雜誌 《富比世》 評選為第一名最佳年度手機，從「一支懂你的手機」這個 Slogan 就知道這次的華為很不一樣，是全世界第一台搭載行動 AI 晶片的手機，搭載徠卡雙鏡頭的 Mate 10 就像如虎添翼，拍照的表現讓人摩拳擦掌，規格上搭載 KIRIN 970 八核心處理器、64GB 內存、4GB 記憶體、1200 萬畫素彩色/單色 RGB 徠卡認證雙鏡頭（皆為 f1.6 超大光圈）、800 萬畫素自拍鏡頭、電池容量 4000mAh、德國萊茵認證超級快充（20 分鐘用整天）、13 種拍照 AI 場景自動辨識等，兩款顏色分別為摩卡金與亮黑色，不論是規格、硬體、效能都讓人感到 Mate 10 誠意十足！

HUAWEI Mate 10 開箱評測

△ 規格這麼精彩，有圖有真相，讓我們來欣賞一下開箱，Mate 10 外盒設計有種像在打開精品的感覺，整個外盒用了黑色作為底色，正面 Mate 10 燙金字樣，散發出來的是王的氣息無誤，下方印有小小的經典徠卡 LOGO，說是陪襯王的也無誤！
HUAWEI Mate 10 開箱評測
HUAWEI Mate 10 開箱評測

△ 盒內一字排開，附有耳機、充電器、Mate 10、USB Type-C，讓我比較意外的是竟然還附了保護殼，真的是一支懂你的手機！

HUAWEI Mate 10 開箱評測

△ Mate 10 的充電器值得一提的是，搭載 SuperCharge 安全快充技術，設置 15 層安全系統並且通過了德國萊茵安全認證，從完全沒電開始充電，快充充電 30 分鐘，可達到 58% 的電量。

HUAWEI Mate 10 開箱評測

△ Mate 10 螢幕為 5.9 吋 2K RGBW 螢幕，屏佔比高達 81%（解析度為 2560 x 1440）。

HUAWEI Mate 10 開箱評測

△ 雜誌封面解鎖，每次解鎖都有不一樣的驚喜，總共有 44 張不同的圖片，有些還是以 3D 照片拍攝，緩緩移動手機可以看到不同的視角。

HUAWEI Mate 10 開箱評測

△ 5.9 吋的大螢幕，拿起來卻不會有太大的負擔。

HUAWEI Mate 10 開箱評測

△ 滿版螢幕設計，握起來舒適度剛剛好，一手掌握沒問題。

HUAWEI Mate 10 開箱評測

△ 中間為金屬框的設計，四個角落為弧形設計，機右身側為音量鍵及電源鍵。

HUAWEI Mate 10 開箱評測

△ 下方為 USB Type-C 連接埠、喇叭、降噪麥克風，底部則是觸控式的指紋辨識。

HUAWEI Mate 10 開箱評測

△ 上方為耳機孔、紅外線發射器、降噪麥克風

HUAWEI Mate 10 開箱評測

△ 左側為 SIM 卡插槽

HUAWEI Mate 10 開箱評測

△ 支援 4G 雙卡雙待（雙 VoLTE）、記憶卡擴充，最高上網速度可高達 5CA 載波聚合。

HUAWEI Mate 10 開箱評測

△ 機背為 3D 曲面玻璃，遠看相當亮眼，手持不會有滑溜感，相較前代 Mate 9 背面的指紋辨識也移植到正面，Mate 10 辨識度高但不會太高調，遠遠一看就看得出是 Mate 10！

HUAWEI Mate 10 開箱評測

△ 仔細拉近看了一下，華為幫機背相機處，綁上了看似腰帶的設計，據說這是極致的工藝，看起來以為會有摩擦感，但摸起來與卻與機背其它地方一樣光滑，遠看會透露出微微的光芒，真的是超低調的設計，不仔細看還沒發現。

HUAWEI Mate 10 開箱評測

△ 徠卡認證雙鏡頭絕對是主角，雙 1200 萬彩色/單色 RGB 徠卡認證雙鏡頭，具有 OIS 光學防手震，皆為 f1.6 超大光圈，單色鏡頭讓 Mate 10 的黑白不只是加上濾鏡的黑白照，而是更細膩的處理黑白照片，看起來層次感更佳鮮明，具備雷射對焦、深度自動對焦、混合對焦，再加上行動 AI 晶片， 讓Mate 10 自動辨識 13 種場景，隨手一拍，就是一張專業的攝影作品。

HUAWEI Mate 10 開箱評測

△ 穿上衣服的 Mate 10，徠卡雙鏡頭依然耀眼

HUAWEI Mate 10 開箱評測

△ 指紋辨識

HUAWEI Mate 10 開箱評測

△ 上方為聽筒、光線感應器、最左邊低調的訊息顯示燈、800 萬畫素的自拍鏡頭，擁有 f2.0 大光圈，具有人像模式，還有 0～10 的美顏等級可調整。


Mate 10 EMUI 8.0 介面
Mate 10 使用的介面是自家設計的 EMUI 8.0，應用程式類似 iOS 的概念，打開桌面所有的 APP 就都在這裡了，內建的工具可以看得出來是精挑細選，因為沒有多餘無用的工具，整體看起來很直覺、簡單，真的就是一支懂你的手機～

Mate 10 EMUI 介面 設計 主題 樣式
Mate 10 EMUI 解鎖畫面
Mate 10 EMUI 介面 設計 主題 樣式

△ 雜誌解鎖（解鎖畫面），特殊的地方是仔細看左下角有計步器之外，每次打開都有不同的圖片，總共有 44 張不同的照片在替換，一定看不膩ＸＤ

Mate 10 EMUI 介面 個人化 桌布 螢幕鎖定風格
Mate 10 EMUI 介面 個人化 桌布 螢幕鎖定風格

△ 主題個人化程度高，從螢幕鎖定風格到主螢幕桌布，再到圖示都有不同的風格可以選擇。

Mate 10 手機管理員 背景程式 釋放記憶體

△ 內建的手機管理員能一鍵最佳化手機（關閉背景 APP、釋出記憶體、刪除暫時檔案）

Mate 10 音樂 介面 Dreamit possible

△ 音樂介面設計的很簡單，一目瞭然（重點是華為主題曲 Dream it possible 好好聽）

那就順道來欣賞一下 Dream it possible 吧

影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=FtWJfcLEEv0

Mate 10 計步器 運動 健康

△ 現代人對健康很重視，內建的運動健康可以看到計步、設定運動目標等，看到這個突然驚覺很久沒運動的自己，該去動一動了！

Mate 10 懸浮導覽 搖桿 小白點

△ 懸浮導覽滿有趣的，有點像小白點又有點像搖桿，但實際體驗真的很好，一打開就關不掉他了，回上一頁很方便。

Mate 10 截圖 智能截圖 長截圖

△ Mate 10 的智能擷取畫面也是滿有創意的，用類似敲門的手勢，以指關節輕敲螢幕兩下（叩叩）就完成截圖了，長截圖則是先敲一下再劃出一個 S 型。

Mate 10 分割畫面 手勢 操作

△ 分割畫面則是輕敲一下再把螢幕畫成兩半，實際操作的時候有種摩西把紅海分成兩邊的感覺，有種不該出現的成就感，頗有趣的！

Mate 10 隱私空間 小三模式 私人空間
Mate 10 Mate 10 隱私空間 小三模式 私人空間

△ 隱私空間是滿厲害的設計，用小三模式來比喻的話，用右手指紋是正宮，左手是小三，清清楚楚不會被發現（誤），左手跟右手解鎖後是兩台完全不同的手機無誤！

Mate 10 遙控器 電視遙控器 冷氣遙控器 機上盒 全國數位機上盒 凱摰機上盒 設定

△ 再來是遙控器功能，操作方式是先選則家電（冷氣、電視、機上盒等），再選品牌，品牌選擇後直接把手機對著家電，有反應就成功，沒反應的話會繼續下一個資料庫直到成功為止，比較突出的是內建的遙控器資料庫非常齊全，我家是用全國數位機上盒，本來以為不會支援，結果第一次就操作成功，真是太厲害啦～不信邪還去試了凱擘，沒想到也一試就成功！！！

Mate 10 HUAWEI Beam 無線傳輸 檔案傳輸 音樂傳輸

△ 可與有 HUAWEI Beam 的手機「背對背傳輸」，碰一下就可以傳輸檔案。最近行動工作站似乎也是趨勢，如果有 USB Type-C to HDMI 線就可以插上顯示器，當作行動電腦使用啦！

Mate 10 臉書雙開 訊息雙開 FB雙開 應用程式雙開

△ 臉書雙開的設計是 Mate 10 很貼心的功能，很多人可能因為工作的關係，經常有兩個帳號以上，把私人臉書與工作臉書做區隔，這時只要開啟應用程式雙開就可以辦到，兩個帳號不互相衝突，超級實用的設計啊！

Mate 10 微軟翻譯 AI NPU 相機翻譯 即時翻譯 輸入翻譯 語音翻譯 對話翻譯

△ 內建 NPU 神經網路處理器的 AI 行動晶片，加速了微軟翻譯的運行速度，離線翻譯也不是問題，翻譯分為 4 種形式：相機翻譯、輸入翻譯、語音翻譯、對話翻譯，Mate 10 達成全世界第一台在手機端達成離線神經網路翻譯的成就

Mate 10 相機翻譯 測試 法文字典 國外菜單翻譯

△ 隨手拿起一本多益進階閱讀測驗，翻譯後的結果直接貼著原文，讀起來很通順好理解，實在是有點厲害呀！如果是要出國旅遊的話，看菜單隨手一拍，就知道是什麼菜了！

Mate 10 輸入翻譯 微軟翻譯

△ 句子、單字直接輸入就可以翻譯啦，就像內建一本強大的字典。

Mate 10 微軟翻譯 對話翻譯 線上會議 即時翻譯 簡報

△ 最後的對話翻譯可支援最多 100 人線上會議，可翻譯超過 60 種語言，支援播放投影片簡報，把翻譯功能應用到淋漓盡致～


Mate 10 性能跑分
Mate 10 安兔兔 跑分

△ 跑了一下安兔兔，奪得了 175212 高分，實際體驗了一段時間下來，跟這個分數沒有違和，這樣的高分可以滿足多功作業的需求，就算多開 APP 還是順順的，適合像我一樣，懶得關閉背景 APP 的人～

Mate 10 PCMark 跑分

△ 順便也跑了 PCMark 效能讓大家參考，實測荒野行動（Knives out）和傳說對決兩款高效能要求的遊戲，順暢度無話可說，再加上 5.9 吋的 2K 螢幕，連線速度也很快，常常別人都還沒進入遊戲畫面，我就先進去了！


Mate 10 相機實測
Mate 10 相機 左滑 右滑 功能 人像模式 虛化背景 景深

△ Mate 10 的相機介面非常直覺，常用的模式設計在左側，下方可以看到三個小點點（分頁），左邊為更多特殊模式，右邊為相機設定。

Mate 10 相機 功能 人像模式 虛化背景 美顏 景深

△ Mate 10 點一下左側頭像為開啟人像模式，人像模式下可以調整美顏等級，程度 1~10 可以調整。

Mate 10 相機 功能 人像模式 大光圈 物體 虛化背景

△ 左側人像模式下方是大光圈模式，就算是拍攝物體，也可以透過調整光圈來達到虛化背景的效果。

Mate 10 相機 單色 黑白 全景 3D全景 夜間拍攝 濾鏡

△ <畫面往右滑>相機畫面向右滑，有各種模式，包含單色（黑白）、影片、HDR、3D 全景、全景、夜間拍攝、光影、縮時、慢動作、濾鏡、浮水印等。

Mate 10 相機 捕捉笑容

△ <畫面往左滑>相機畫面往左滑則是相機設定，其中捕捉笑容是自拍一定要開啟的模式，把你的微笑當作快門，超級方便！不少 HUAWEI 使用者都喜愛使用浮水印，感覺就是潮潮 der，也可以在這個地方開啟。

Mate 10 相機 省電模式 螢幕

△ 如果開著相機太久將關閉螢幕，幫助手機節省電力，重啟點一下螢幕就會快速進入相機。

Mate 10 相機 切換鏡頭 標準色彩 鮮豔色彩 柔和色彩

△ 左側最上方不是返回鍵，是切換鏡頭，鏡頭切換鍵下方圖示可開啟三種色彩模式，分別為標準、鮮豔、柔和色彩。

Mate 10 相機 動態照片 live photo

△ 左側中間圖示是動態照片，會記錄拍照前的幾秒鐘，回憶起照片會更有趣～

Mate 10 Pro模式 iSO 快門 EV 調整

△ 右邊快門旁的箭頭稍微向左移動可以開啟專業調整模式，手動調整 iSO、快門、EV 等參數。

Mate 10 相機 濾鏡

△ 各式濾鏡

Mate 10 的行動 AI 晶片也應用在相機身上，學習超過 1 億張照片，智慧場景能辨識 13 種場景，自動調整參數到最佳狀態，人人隨手拍都是一張專業照片，能識別的場景包含文字、食物、舞台、藍天、雪景、海邊、狗、貓、夜間、日落、植物、人像、花朵等等，經過實測真的都能精準辨識，隨手拍真的都猛猛的！以下是我隨手拿起手機，針對其中幾種場景辨識度進行測試：

Mate 10 相機 AI 智能場景 13種模式 狗 貓 植物 花 食物
Mate 10 相機 AI 智能場景 13種模式 狗 貓 植物 花 食物
Mate 10 相機 AI 智能場景 13種模式 狗 貓 植物 花 食物
Mate 10 相機 AI 智能場景 13種模式 狗 貓 植物 花 食物

△ 可以注意到畫面左下方有智慧場景辨識的符號出現，代表已經調整到最佳參數值。

看完智慧場景之後，我把 Mate 10 針對虛化背景單獨拉出來檢視，想要拍出有景深、背景虛化的話，可以分為兩部分：拍人與拍物，拍人的話沒有問題是開啟人像模式，但要拍物體的話其它手機用人像模式會造成辨識錯誤，導致拍起來成像怪怪的，這部分 Mate 10 也非常貼心，內建了大光圈模式，該模式下，拍攝物體時直接調整光圈大小就可以完美達到虛化背景，讓我們來看看效果如何：

Mate 10 相機 功能 人像模式 虛化背景 景深

△ 光線比較沒有這麼充足的室內，人像模式效果也是一級棒，左圖為美顏程度 0 ，右圖為最大美顏程度 10，幾乎看不到鼻樑啦，開到 4～5 中間還是最剛好的。

Mate 10 相機 功能 人像模式 虛化背景 景深
Mate 10 相機 功能 人像模式 虛化背景 景深

△ 光圈最小及光圈最大

看完大光圈與人像模式的威力之後，當然要來欣賞一下 Mate 10 一系列實拍照：

Mate 10 相機 實拍 測試 黑白 單色 3D全景 功能 人像模式 虛化背景 景深
Mate 10 相機 實拍 測試 黑白 單色 3D全景 功能 人像模式 虛化背景 景深
Mate 10 相機 實拍 測試 黑白 單色 3D全景 功能 人像模式 虛化背景 景深
Mate 10 相機 功能 人像模式 虛化背景 景深
Mate 10 相機 實拍 測試 黑白 單色 3D全景 功能 人像模式 虛化背景 景深
Mate 10 相機 功能 人像模式 虛化背景 景深
Mate 10 相機 實拍 測試 黑白 單色 3D全景 功能 人像模式 虛化背景 景深
Mate 10 相機 實拍 測試 光影 夜間模式 黑白 單色 3D全景 功能 人像模式 虛化背景 景深

△ 夜間拍攝模式很特殊，相機會連續錄製數秒，從最光線最暗到最亮都拍攝一次，最後再疊合運算，最後的成像該亮的地方亮、該暗的地方暗，夜景拍起來真的猛猛的啊！

Mate 10 相機 功能 人像模式 虛化背景 景深

△ 光影模式

Mate 10 相機 功能 人像模式 虛化背景 景深

△ 夜間拍攝模式

Mate 10 相機 實拍 測試 黑白 單色 3D全景 功能 人像模式 虛化背景 景深
 Mate 10 相機 功能 人像模式 虛化背景 景深

△ 單色模式，單色徠卡鏡頭拍起來層次感好強大，跟一般的黑白濾鏡天差地別～

Mate 10 相機 功能 標準模式 人像模式 虛化背景 景深
Mate 10 相機 鮮豔模式 功能 人像模式 虛化背景 景深

△ 鮮豔色彩模式，第一張為標準模式，第二張為增豔模式，在大太陽下使用增豔模式效果特別明顯，我個人比較喜歡標準模式柔和的感覺，但也有人喜歡增豔模式較為鮮明的色彩，青菜蘿蔔各有所好囉～

影片連結：https://youtube.com/watch?v=ywXb9JQqdow

△ 3D 全景模式，拍攝後隨著手機移動，可以 360 度環繞觀看。

Mate 10 相機 功能 人像模式 虛化背景 景深
Mate 10 相機 實拍 測試 黑白 單色 3D全景 功能 人像模式 虛化背景 景深
MMate 10 相機 實拍 測試 黑白 單色 3D全景 功能 人像模式 虛化背景 景深
Mate 10 相機 功能 人像模式 虛化背景 景深
Mate 10 相機 實拍 測試 黑白 單色 3D全景 功能 人像模式 虛化背景 景深
Mate 10 相機 功能 人像模式 虛化背景 景深
Mate 10 相機 功能 人像模式 虛化背景 景深
Mate 10 相機 實拍 測試 黑白 單色 3D全景 功能 人像模式 虛化背景 景深
Mate 10 相機 實拍 測試 黑白 單色 3D全景 功能 人像模式 虛化背景 景深
HUAWEI Mate 10 開箱評測

△ 就算在沒有陽光的地方，花朵綠葉的顏色依然鮮豔。

HUAWEI Mate 10 開箱評測

△ 善用大光圈模式能更加突顯景深，這招一定要好好的學起來！

HUAWEI Mate 10 開箱評測
HUAWEI Mate 10 開箱評測
HUAWEI Mate 10 開箱評測
HUAWEI Mate 10 開箱評測
HUAWEI Mate 10 開箱評測
HUAWEI Mate 10 開箱評測
HUAWEI Mate 10 開箱評測
HUAWEI Mate 10 開箱評測
HUAWEI Mate 10 開箱評測
HUAWEI Mate 10 開箱評測

△ 沒有大光圈模式，這樣的淡彩風格我也很愛。

HUAWEI Mate 10 開箱評測

△ 開啟大光圈也是美美的啊！

HUAWEI Mate 10 開箱評測
HUAWEI Mate 10 開箱評測
HUAWEI Mate 10 開箱評測
HUAWEI Mate 10 開箱評測
HUAWEI Mate 10 開箱評測
HUAWEI Mate 10 開箱評測
HUAWEI Mate 10 開箱評測
HUAWEI Mate 10 開箱評測
HUAWEI Mate 10 開箱評測
HUAWEI Mate 10 開箱評測
HUAWEI Mate 10 開箱評測
HUAWEI Mate 10 開箱評測

△ 夜景其實不用特別使用模式，也可以取得不錯的照片。

HUAWEI Mate 10 開箱評測

△ 夜間拍攝模式，拍攝的特殊性是目前其他手機無法相比的。

HUAWEI Mate 10 開箱評測

△ 夜間拍攝模式

HUAWEI Mate 10 開箱評測
HUAWEI Mate 10 開箱評測
HUAWEI Mate 10 開箱評測

△ 這是沒有使用夜間拍攝模式的照片，坦白說直接看也不錯。

HUAWEI Mate 10 開箱評測

△ 夜間拍攝模式會讓暗部的細節也更加清晰，華為這招真的猛猛的。


Mate 10 總結

HUAWEI Mate 10 開箱評測

HUAWEI Mate 10 擁有強大的相機體驗，加上強大的硬體規格，還搭載行動 AI 晶片，如此高規格的體驗，售價只要 2 萬出頭，CP 值挺高的，使用了幾天下來，大家最關心手機會不會卡頓的問題，使用起來非常順暢，荒野行動這種手機規格太低跑不太動的遊戲，對 Mate 10 來說簡直是一盤小蛋糕。最後來說說讓人驚艷的相機，單色照片依舊是徠卡鏡頭的強項，利用 AI 的智慧型場景，隨手一拍都美美的，夜間拍攝模式也相當強大，讓一般不會調整光圈、ISO、快門參數的人，拍出專業級攝影師的效果！

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