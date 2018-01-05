△ 規格這麼精彩，有圖有真相，讓我們來欣賞一下開箱，Mate 10 外盒設計有種像在打開精品的感覺，整個外盒用了黑色作為底色，正面 Mate 10 燙金字樣，散發出來的是王的氣息無誤，下方印有小小的經典徠卡 LOGO，說是陪襯王的也無誤！
△ 盒內一字排開，附有耳機、充電器、Mate 10、USB Type-C，讓我比較意外的是竟然還附了保護殼，真的是一支懂你的手機！
△ Mate 10 的充電器值得一提的是，搭載 SuperCharge 安全快充技術，設置 15 層安全系統並且通過了德國萊茵安全認證，從完全沒電開始充電，快充充電 30 分鐘，可達到 58% 的電量。
△ Mate 10 螢幕為 5.9 吋 2K RGBW 螢幕，屏佔比高達 81%（解析度為 2560 x 1440）。
△ 雜誌封面解鎖，每次解鎖都有不一樣的驚喜，總共有 44 張不同的圖片，有些還是以 3D 照片拍攝，緩緩移動手機可以看到不同的視角。
△ 5.9 吋的大螢幕，拿起來卻不會有太大的負擔。
△ 滿版螢幕設計，握起來舒適度剛剛好，一手掌握沒問題。
△ 中間為金屬框的設計，四個角落為弧形設計，機右身側為音量鍵及電源鍵。
△ 下方為 USB Type-C 連接埠、喇叭、降噪麥克風，底部則是觸控式的指紋辨識。
△ 上方為耳機孔、紅外線發射器、降噪麥克風
△ 左側為 SIM 卡插槽
△ 支援 4G 雙卡雙待（雙 VoLTE）、記憶卡擴充，最高上網速度可高達 5CA 載波聚合。
△ 機背為 3D 曲面玻璃，遠看相當亮眼，手持不會有滑溜感，相較前代 Mate 9 背面的指紋辨識也移植到正面，Mate 10 辨識度高但不會太高調，遠遠一看就看得出是 Mate 10！
△ 仔細拉近看了一下，華為幫機背相機處，綁上了看似腰帶的設計，據說這是極致的工藝，看起來以為會有摩擦感，但摸起來與卻與機背其它地方一樣光滑，遠看會透露出微微的光芒，真的是超低調的設計，不仔細看還沒發現。
△ 徠卡認證雙鏡頭絕對是主角，雙 1200 萬彩色/單色 RGB 徠卡認證雙鏡頭，具有 OIS 光學防手震，皆為 f1.6 超大光圈，單色鏡頭讓 Mate 10 的黑白不只是加上濾鏡的黑白照，而是更細膩的處理黑白照片，看起來層次感更佳鮮明，具備雷射對焦、深度自動對焦、混合對焦，再加上行動 AI 晶片， 讓Mate 10 自動辨識 13 種場景，隨手一拍，就是一張專業的攝影作品。
△ 穿上衣服的 Mate 10，徠卡雙鏡頭依然耀眼
△ 指紋辨識
△ 上方為聽筒、光線感應器、最左邊低調的訊息顯示燈、800 萬畫素的自拍鏡頭，擁有 f2.0 大光圈，具有人像模式，還有 0～10 的美顏等級可調整。
Mate 10 EMUI 8.0 介面Mate 10 使用的介面是自家設計的 EMUI 8.0，應用程式類似 iOS 的概念，打開桌面所有的 APP 就都在這裡了，內建的工具可以看得出來是精挑細選，因為沒有多餘無用的工具，整體看起來很直覺、簡單，真的就是一支懂你的手機～
△ 雜誌解鎖（解鎖畫面），特殊的地方是仔細看左下角有計步器之外，每次打開都有不同的圖片，總共有 44 張不同的照片在替換，一定看不膩ＸＤ
△ 主題個人化程度高，從螢幕鎖定風格到主螢幕桌布，再到圖示都有不同的風格可以選擇。
△ 內建的手機管理員能一鍵最佳化手機（關閉背景 APP、釋出記憶體、刪除暫時檔案）
△ 音樂介面設計的很簡單，一目瞭然（重點是華為主題曲 Dream it possible 好好聽）
那就順道來欣賞一下 Dream it possible 吧
影片連結：https://www.youtube.com/watch?v=FtWJfcLEEv0
△ 現代人對健康很重視，內建的運動健康可以看到計步、設定運動目標等，看到這個突然驚覺很久沒運動的自己，該去動一動了！
△ 懸浮導覽滿有趣的，有點像小白點又有點像搖桿，但實際體驗真的很好，一打開就關不掉他了，回上一頁很方便。
△ Mate 10 的智能擷取畫面也是滿有創意的，用類似敲門的手勢，以指關節輕敲螢幕兩下（叩叩）就完成截圖了，長截圖則是先敲一下再劃出一個 S 型。
△ 分割畫面則是輕敲一下再把螢幕畫成兩半，實際操作的時候有種摩西把紅海分成兩邊的感覺，有種不該出現的成就感，頗有趣的！
△ 隱私空間是滿厲害的設計，用小三模式來比喻的話，用右手指紋是正宮，左手是小三，清清楚楚不會被發現（誤），左手跟右手解鎖後是兩台完全不同的手機無誤！
△ 再來是遙控器功能，操作方式是先選則家電（冷氣、電視、機上盒等），再選品牌，品牌選擇後直接把手機對著家電，有反應就成功，沒反應的話會繼續下一個資料庫直到成功為止，比較突出的是內建的遙控器資料庫非常齊全，我家是用全國數位機上盒，本來以為不會支援，結果第一次就操作成功，真是太厲害啦～不信邪還去試了凱擘，沒想到也一試就成功！！！
△ 可與有 HUAWEI Beam 的手機「背對背傳輸」，碰一下就可以傳輸檔案。最近行動工作站似乎也是趨勢，如果有 USB Type-C to HDMI 線就可以插上顯示器，當作行動電腦使用啦！
△ 臉書雙開的設計是 Mate 10 很貼心的功能，很多人可能因為工作的關係，經常有兩個帳號以上，把私人臉書與工作臉書做區隔，這時只要開啟應用程式雙開就可以辦到，兩個帳號不互相衝突，超級實用的設計啊！
△ 內建 NPU 神經網路處理器的 AI 行動晶片，加速了微軟翻譯的運行速度，離線翻譯也不是問題，翻譯分為 4 種形式：相機翻譯、輸入翻譯、語音翻譯、對話翻譯，Mate 10 達成全世界第一台在手機端達成離線神經網路翻譯的成就
△ 隨手拿起一本多益進階閱讀測驗，翻譯後的結果直接貼著原文，讀起來很通順好理解，實在是有點厲害呀！如果是要出國旅遊的話，看菜單隨手一拍，就知道是什麼菜了！
△ 句子、單字直接輸入就可以翻譯啦，就像內建一本強大的字典。
△ 最後的對話翻譯可支援最多 100 人線上會議，可翻譯超過 60 種語言，支援播放投影片簡報，把翻譯功能應用到淋漓盡致～
Mate 10 性能跑分
△ 跑了一下安兔兔，奪得了 175212 高分，實際體驗了一段時間下來，跟這個分數沒有違和，這樣的高分可以滿足多功作業的需求，就算多開 APP 還是順順的，適合像我一樣，懶得關閉背景 APP 的人～
△ 順便也跑了 PCMark 效能讓大家參考，實測荒野行動（Knives out）和傳說對決兩款高效能要求的遊戲，順暢度無話可說，再加上 5.9 吋的 2K 螢幕，連線速度也很快，常常別人都還沒進入遊戲畫面，我就先進去了！
Mate 10 相機實測
△ Mate 10 的相機介面非常直覺，常用的模式設計在左側，下方可以看到三個小點點（分頁），左邊為更多特殊模式，右邊為相機設定。
△ Mate 10 點一下左側頭像為開啟人像模式，人像模式下可以調整美顏等級，程度 1~10 可以調整。
△ 左側人像模式下方是大光圈模式，就算是拍攝物體，也可以透過調整光圈來達到虛化背景的效果。
△ <畫面往右滑>相機畫面向右滑，有各種模式，包含單色（黑白）、影片、HDR、3D 全景、全景、夜間拍攝、光影、縮時、慢動作、濾鏡、浮水印等。
△ <畫面往左滑>相機畫面往左滑則是相機設定，其中捕捉笑容是自拍一定要開啟的模式，把你的微笑當作快門，超級方便！不少 HUAWEI 使用者都喜愛使用浮水印，感覺就是潮潮 der，也可以在這個地方開啟。
△ 如果開著相機太久將關閉螢幕，幫助手機節省電力，重啟點一下螢幕就會快速進入相機。
△ 左側最上方不是返回鍵，是切換鏡頭，鏡頭切換鍵下方圖示可開啟三種色彩模式，分別為標準、鮮豔、柔和色彩。
△ 左側中間圖示是動態照片，會記錄拍照前的幾秒鐘，回憶起照片會更有趣～
△ 右邊快門旁的箭頭稍微向左移動可以開啟專業調整模式，手動調整 iSO、快門、EV 等參數。
△ 各式濾鏡
Mate 10 的行動 AI 晶片也應用在相機身上，學習超過 1 億張照片，智慧場景能辨識 13 種場景，自動調整參數到最佳狀態，人人隨手拍都是一張專業照片，能識別的場景包含文字、食物、舞台、藍天、雪景、海邊、狗、貓、夜間、日落、植物、人像、花朵等等，經過實測真的都能精準辨識，隨手拍真的都猛猛的！以下是我隨手拿起手機，針對其中幾種場景辨識度進行測試：
△ 可以注意到畫面左下方有智慧場景辨識的符號出現，代表已經調整到最佳參數值。
看完智慧場景之後，我把 Mate 10 針對虛化背景單獨拉出來檢視，想要拍出有景深、背景虛化的話，可以分為兩部分：拍人與拍物，拍人的話沒有問題是開啟人像模式，但要拍物體的話其它手機用人像模式會造成辨識錯誤，導致拍起來成像怪怪的，這部分 Mate 10 也非常貼心，內建了大光圈模式，該模式下，拍攝物體時直接調整光圈大小就可以完美達到虛化背景，讓我們來看看效果如何：
△ 光線比較沒有這麼充足的室內，人像模式效果也是一級棒，左圖為美顏程度 0 ，右圖為最大美顏程度 10，幾乎看不到鼻樑啦，開到 4～5 中間還是最剛好的。
△ 光圈最小及光圈最大
看完大光圈與人像模式的威力之後，當然要來欣賞一下 Mate 10 一系列實拍照：
△ 夜間拍攝模式很特殊，相機會連續錄製數秒，從最光線最暗到最亮都拍攝一次，最後再疊合運算，最後的成像該亮的地方亮、該暗的地方暗，夜景拍起來真的猛猛的啊！
△ 光影模式
△ 夜間拍攝模式
△ 單色模式，單色徠卡鏡頭拍起來層次感好強大，跟一般的黑白濾鏡天差地別～
△ 鮮豔色彩模式，第一張為標準模式，第二張為增豔模式，在大太陽下使用增豔模式效果特別明顯，我個人比較喜歡標準模式柔和的感覺，但也有人喜歡增豔模式較為鮮明的色彩，青菜蘿蔔各有所好囉～
影片連結：https://youtube.com/watch?v=ywXb9JQqdow
△ 3D 全景模式，拍攝後隨著手機移動，可以 360 度環繞觀看。
△ 就算在沒有陽光的地方，花朵綠葉的顏色依然鮮豔。
△ 善用大光圈模式能更加突顯景深，這招一定要好好的學起來！
△ 沒有大光圈模式，這樣的淡彩風格我也很愛。
△ 開啟大光圈也是美美的啊！
△ 夜景其實不用特別使用模式，也可以取得不錯的照片。
△ 夜間拍攝模式，拍攝的特殊性是目前其他手機無法相比的。
△ 夜間拍攝模式
△ 這是沒有使用夜間拍攝模式的照片，坦白說直接看也不錯。
△ 夜間拍攝模式會讓暗部的細節也更加清晰，華為這招真的猛猛的。
Mate 10 總結
HUAWEI Mate 10 擁有強大的相機體驗，加上強大的硬體規格，還搭載行動 AI 晶片，如此高規格的體驗，售價只要 2 萬出頭，CP 值挺高的，使用了幾天下來，大家最關心手機會不會卡頓的問題，使用起來非常順暢，荒野行動這種手機規格太低跑不太動的遊戲，對 Mate 10 來說簡直是一盤小蛋糕。最後來說說讓人驚艷的相機，單色照片依舊是徠卡鏡頭的強項，利用 AI 的智慧型場景，隨手一拍都美美的，夜間拍攝模式也相當強大，讓一般不會調整光圈、ISO、快門參數的人，拍出專業級攝影師的效果！
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