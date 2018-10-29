Huawei 的手機讓攝影玩家都非常喜愛，強大的拍照能常常有許多非常優秀的作品，喜好攝影的我也對於這次的 Mate 20 Pro 感到非常的有興趣！我通常出門帶著兩支手機，一支手機是標準鏡 + 望遠鏡頭，可以拍攝有景深的人像模式；另外一支手機我會帶著標準鏡 + 廣角鏡，可以滿足我喜愛拍攝廣角的喜好，以前我一直期許有標準鏡 + 望遠鏡 + 廣角鏡的手機，現在這個希望真的成真的，Huawei Mate 20、Mate 20 Pro 與 Mate 20 X 都具備有三鏡頭，相信未來三鏡頭真的有可能成為標準配備，現在先來看看 Huawei Mate 20 Pro、Mate 20 快速體驗！
上市資訊：HUAWEI Mate 20 系列 10/30 正式開賣，售價 22,900 元起
Mate 20 系列的重點特色有哪些呢？簡單來說就是一二三四五
- 一個超跑設計，矩陣相機的設計概念來自於保時捷超跑 919 四眼車燈。
- 兩個世界第一，麒麟 980 晶片性能世界第一、7nm 工藝世界第一。
- 徠卡超廣角三鏡頭，4000 萬超大廣角徠卡鏡頭、變焦、廣角，滿足三種（廣角具備微距）攝影需求。
- 40W 超級快充技術，充電 30 分鐘能充飽 70% 的電力。
- 五種 AI 新玩法，包含有 AI 辨識卡路里、AI 全球購、AI 攝影大師、AI 場景識別與 AI 隨行翻譯。
Mate 20 與 Mate 20 Pro 在正面最大的差異就是上方的水滴造型與瀏海造型，Mate 20 的螢幕為 6.53 吋 RGBW，Mate 20 Pro 為 6.39 英吋 OLED 曲面螢幕，兩支手機的邊框都窄到極致，坦白說手感都很棒。
那一定有人會問說該如何選擇？同樣都具備有三鏡頭，明白告訴你 Mate 20 Pro 多了 OLED 的螢幕、3D 人臉識別、屏下指紋辨識、主鏡頭 4000 萬像素、廣角鏡頭 2000 萬像素、電力多了 200 mAh（4200 mAh）與具備有 40W 的超級快充，若使以上這幾點是你所需要的，那就該選擇 Mate 20 Pro。
第一時間拿起手機其實沒有太大的感受，因為我目前手上的三星 Note 9 和 LG G7 ThinQ 感覺也差不多，手機樣貌現在很難想像還能極致到哪裡，外觀風格越來越相似。
讓人感到誘惑的是這個矩陣型的相機配置，不得不說識別度是非常高的，再加上徠卡三鏡頭，身為攝影玩家不該錯過的拍照利器，這次的顏色有寶石藍、翡冷翠、量黑色與極光色，在 P20 Pro 的時候最醒目的肯定是極光色，Mate 20 系列最醒目可能是翡冷翠，在台灣在我寫文當下還不定是否會上市，寶石藍與翡冷翠有超級光學結構紋，黃光刻蝕技術，在玻璃表面精細處理，具備有不沾指紋、不流汗漬的特色，而且在光線下會有特別漂亮的色澤。
Mate 20 Pro 的瀏海造型是因為有 3D 人臉識別模組。
SIM 卡插槽在手機底部，這真的非常少見！
電源按鈕是醒目的紅色，我真心覺得非常特別，這種跳色感覺非常的讓人喜愛。
另外一側什麼都沒有～這樣的手機坦白說很僅有！
屏下指紋辨識是我的初次體驗，感覺還不錯，其實搭配上人臉螢幕解鎖更加快速。
兩支手機疊在一起代表什麼？我想表達的是反向無線充電的功能，可以替其他支援無線充電的手機充電，化身為無線充電版的功能！
接著來看看 Mate 20 極光色，不得不說極光色真的很吸引人，不過若是習慣使用保護殼保護手機的話，極光色只是收到手機那一刻的一種爽度。
若是單看型號會以為 Mate 20 Pro 螢幕比較大，其實 Mate 20 大那麼一點，而且並沒有曲面螢幕，其實我知道很多人不愛曲面螢幕，反而喜愛整個平面的螢幕，這的確是一個取捨點。
Mate 20 底部為 USB Type-C 與揚聲孔。
極光色的電源按鈕也有特殊顏色，感覺就是那麼特殊一點點。
上方保有 3.5mm 耳機孔，Mate 20 Pro 已經沒有囉！
左側邊為 SIM 卡與記憶卡插槽。
最後補充一些細節，麒麟 980 是目前全球最強的晶片，7nm 製成性能強、能耗低，搭載 CPU、GPU 雙 Turbo，性能提升了 20% 耗能降低 25%。40W 超級快充是 Mate 20 Pro 很大的特色，也會推出 40W 的車載快充，這個非常需要啊！無線充電也有 15W 的無限快充，充電速度是 iPhone 的兩倍。
Mate 20 Pro 拍照實測
這次隨手快速測試是在活動體驗現場，所以大多拍攝都在室內，讓我感受到在室內就那麼好拍，到時候有機會開箱時再到戶外走走囉！
△ 廣角鏡頭就是微距鏡，這功能也相當吸引人，當我們拍一些小東西時非常需要，三鏡頭不但滿足望遠與廣角，微距也是重要的特色，而且在微距時也可以使用慢動作錄影。
△ 標準鏡頭視角
△ 三倍光學變焦
△ 五倍無損變焦
△ 廣角鏡頭
△ 標準鏡頭
△ 三倍光學變焦
△ 五倍無損變焦
△ 廣角鏡頭
△ 標準鏡頭
△ 三倍光學變焦
△ 五倍無損變焦
△ 標準鏡頭
△ 三倍光學變焦的使用就很迷人，尤其出外旅遊大家都愛旅遊鏡，具備廣角與望遠的 Mate 20 Pro 讓人迫不及待想出門旅遊。
△ 廣角鏡頭
△ 標準鏡頭
△ 三倍光學變焦
△ 五倍無損變焦
△ 微距真的猛猛的啊～
△ 無開啟夜景模式拍攝
△ 開啟夜景模式真的不得了
△ 低光源之下的一般拍攝
△ 開啟夜景模式手持四秒加持下呈現出更多細節了。
△ 低光源之下的一般拍攝
△ 夜景模式後暗處的細節更加清楚了！
△ 室內一般模式拍攝，在燈光之下感覺對比還頗強烈的。
△ 開啟夜景模式之後，整體亮度都提升了。
△ 人物背光也具備有更好的 HDR 表現。
快速體驗心得
Huawei Mate 20 Pro 的確是一支讓人想要擁有的手機，對我來說第一是因為徠卡鏡頭，4000 萬像素非常非常的猛，二來望遠鏡頭可以使用人像大光圈模式，沒帶相機拍攝小朋友時非常需要，第三點就是我非常需要的廣角，實在是無法抵擋廣角的魅力，第四還具備微距功能，再加上相機的各種 AI 功能，會讓人覺得買到非常值得的手機，而且還有具備 AI 電影大師的功能，當你拍攝人像錄影時可以具備抽色功能，人物和衣物保持原有色彩，背景會是黑白的，專業級的攝影讓你成為電影大師，這都是非常棒的！更多細節我實際開箱評測囉！
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