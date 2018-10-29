華為 Mate 20 系列兩款手機搭載麒麟 980 處理器、7 奈米 AI 晶片、4200 mAh 電池、15W 無線充電、無線反充、40W 超級充電（30 分鐘充飽 70%）、三鏡頭配置，一次滿足廣角、微距攝影及 AI 攝影需求！更詳細的 HUAWEI Mate 20 體驗文可以參考此篇文章，HUAWEI Mate 20 售價 22,900 元，共兩種顏色：極光色、寶石藍 ; HUAWEI Mate 20 Pro 售價 29,900 元，同樣兩種顏色：極光色、亮黑色。
第一手心得：快速體驗 Huawei Mate 20 Pro 徠卡三鏡頭望遠廣角微距一次滿足！
△ 顏色差異：HUAWEI Mate 20 Pro 與 Mate 20 同樣擁有極光色（圖左），亮黑色（圖右）為 Mate 20 Pro 獨有。
△ 外觀上正面最明顯的差異，就是 Mate 20 為水滴螢幕，Mate 20 Pro 為瀏海螢幕。
△ Mate 20 Pro、Mate 20 相機差異
|HUAWEI Mate 20
|HUAWEI Mate 20 Pro
|顏色
|極光色、寶石藍
|極光色、亮黑色
|螢幕
|6.53 吋 FHD+ 2244 x 1080 水滴螢幕（381 PPI）
|6.39 吋 2K 3120 x 1440 瀏海螢幕（538 PPI）
|處理器
|麒麟 980 八核心處理器
|作業系統
|Android 9.0
|EMUI
|EMUI 9.0
|記憶體
|6GB+128GB
NM 卡最高擴充至 256GB
|相機
|主鏡頭：
12MP 超廣角鏡頭 (F/1.8)
16MP 廣角鏡頭 (F/2.2)
8MP 2 倍光學變焦望遠鏡頭 (F/2.4)
*支援自動對焦（相位對焦、對比對焦、雷射對焦）
前鏡頭：
2400 萬畫素（F/2.0）
|主鏡頭：
40MP 超廣角鏡頭 (F/1.8)
20MP 廣角鏡頭 (F/2.2)
8MP 2 倍光學變焦望遠鏡頭 (F/2.4)
*支援自動對焦（相位對焦、對比對焦、雷射對焦）
前鏡頭：
2400 萬畫素（F/2.0）
|電池
|4000mAh
| 4200mAh
有線充電：MAX 40W HUAWEI 超級快充
無線充電：15W HUAWEI 無線快速充電
|防水
|IP53
|IP68
|售價
|新台幣 22,900 元
|新台幣 29,900 元
強大麒麟 980 晶片
- 7 奈米製程：7 奈米製程 SoC 晶片，集成 69 億顆電晶體，性能與效能兼具
- 強大 CPU：性能提升高達 75%、能效提升高達 58%
- 強大 GPU：性能提升高達 46%、能效提升高達 178%，全新升級 GPU TURBO 2.0 技術，功耗更低，高幀穩定，暢玩遊戲、戰力爆表
- 雙核 NPU：人工智慧晶片，試圖速度提升高達 120%
充電速度快、更安全
大電池：最高 4200mAh 電池，AI 智慧節電技術，層層防護
全場景超級快充：最高 40W 有線快充、車載快充，與最高 15W 無線快充，超高續航！
安全性：通過德國萊茵安全認證的 40W 超級快充，30 分鐘可充 70% 電量！
AI 攝影大師
- 4000 萬畫素萊卡超大廣角鏡
- 超微距拍攝
- AI 攝影大師：AI 智慧構圖、AI 人像留色、AI 夜神之眼（智慧防抖）、4D 預測追焦（快速運動場景清晰拍攝）
△ 左圖：一般鏡頭，右圖：廣角鏡頭
△ AI 人像留色，錄影時讓人像保留色彩，背景黑白處理的特殊效果，以往後至需要耗費許多時間才能製作出來。
創新科技
- 3D 人臉辨識：3D 深度感知鏡頭，可以投射超過 30,000 多個不可見光點，解鎖手機、身份驗證及支付更安全
- 多級壓感螢幕下指紋：懸浮感知，一觸解鎖
- 雙頻 GPS 定位：支援 L1 + L5 雙頻段高精度定位，雙路信號協同工作，導航精準度高達 100%
- 3D 萌物：隨手一掃，3D 模型進入手機，賦予玩偶新生命（僅 Mate 20 Pro 支援）
華為 Mate 20 系列預購資訊
活動時間：2018/10/30~2018/11/30
活動辦法：於活動時間內購買 HUAWEI Mate 20 / Mate 20 Pro，並上網登錄資料
活動登錄頁面（活動時間內有效）：https://consumer.huawei.com/tw/campaign/mate20serieslaunch/
預購禮：
1. 2018/10/30~2018/11/30 購買 HUAWEI Mate 20 Pro，即可獲得早鳥禮「HUAWEI 15W 無線充電板」乙個
2. 2018/10/30~2018/11/30 購買 HUAWEI Mate 20，即可獲得早鳥禮「HUAWEI 主動降噪耳機第三代」乙個
實體指定門市 (特約及直營門市) 加碼送：
- 台灣大哥大 - 於 2018/10/30~2018/11/30 期間購買 HUWEI Mate 20 / Mate 20 Pro，加碼好禮「暖光夜燈 - 隨身加濕器」乙個
- 遠傳電信 - 於 2018/10/30~2018/11/30 期間購買 HUWEI Mate 20 Pro，加碼好禮「商務旅行萬用插座」乙個
- 中華電信及神腦特約門市 - 於 2018/10/30~2018/11/30 期間購買 HUWEI Mate 20 Pro，加碼好禮「英倫風背包」乙個
華為指定門市首購加碼禮售後服務：
活動時間至華為指定門市：台北三創體驗店、桃園統領體驗店、新竹巨城專賣店、台中大遠百專賣店、高雄夢時代體驗店、台南南紡體驗店（11/8 開幕）、台中文心秀泰體驗店（11/15 開幕），購買 HUAWEI Mate 20 / HUWEI Mate 20 Pro 享有獨家加碼禮「柔光自拍杆」乙支、一年內螢幕保固免費維修一次、延長保固一年優惠。
中華電信 Mate 20 Pro 新精選購機方案
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月繳金額
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$ 999
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$ 1,399
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購機優惠
(元)
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36個月
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Mate 20 Pro
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18,390
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13,390
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30個月
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Mate 20 Pro
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20,990
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15,990
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24個月
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Mate 20 Pro
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22,390
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17,390
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限定
優惠
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107/11/1-107/11/30
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1.加碼好禮【英倫風背包】乙個 (數量有限，送完為止)
2.配件購物金1000元
(中華電信及神腦特約門市限定申辦)
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107/11/1-107/12/31
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1. 精采Hami包服務三個月
2. 新奇機重現服務三個月
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上網優惠
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免費行動上網量
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上網吃到飽
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Wi-Fi 上網
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超過5.5萬個CHT Wi-Fi 熱點免費用
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通話
優惠
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網內免費分鐘數
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網內通話免費
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網外免費分鐘數
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50分鐘
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100分鐘
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市話免費分鐘數
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25分鐘
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35分鐘
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其他
優惠
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國內通信費優惠
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租期24個月
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前 12個月
加贈通信費$666/月
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合約期間
加贈通信費$999/月
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租期30個月
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前 15個月
加贈通信費$666/月
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租期36個月
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前 18個月
加贈通信費$666/月
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加值服務
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FOX+
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前6個月免月租
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首年免月租
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Hami 書城月讀包
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前3個月免月租
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行動VIP購機優惠
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-
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購機最高加碼折5,000元
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超值選搭服務
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選搭精采Hami包 享月租優惠價99元
(1)童書夢工廠(2)Hami書城月讀包(3)Hami Pass(4)KKBOX (5)FOX+(6)Hami Video-電視(7)Hami Video-影劇
(8)至尊股票機(9)來電答鈴超值包+Hami鈴聲館
(10)來電答鈴超值包+色情守門員(行動版)
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語音費率
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網內0.05(元 /秒) ，網外0.1 (元 /秒)，市話 0.1 (元 /秒)
台灣之星 Mate 20 Pro 資費方案
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4G 勁速月租費
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空機價
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$599
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$799
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$999
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$1,199
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$1,399
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$1,599
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$1,899
(限續約)
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終身一價到底
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一般
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*優惠
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4G 勁速 2 元月租費
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勁速系列月租費+$100 就可享網外、市話 $6 → $2/分
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終身一價到底
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HUAWEI
Mate 20 Pro
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24個月
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$29,900
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$25,990
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$23,990
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$22,990
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$20,490
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$17,990
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$16,990
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$14,990
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30個月
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$24,990
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$22,990
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$20,990
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$18,490
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$15,990
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$13,990
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$11,990
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專案價
優惠
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攜碼
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-
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折$500
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折$1,000
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-
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家族省
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-
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折$1,000
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-
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T-Club VIP優惠
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-
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月租$999以上最高再折$6,000
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上網
優惠
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免費
傳輸量
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5GB
上網無限遞延
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不限速上網吃到飽
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-
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線上新申辦/攜碼享退差價優惠
用不到指定GB數，每GB退$30
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-
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語音
優惠
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網內
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網內免費
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網外贈送
(分鐘)
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30
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45
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80
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100
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120
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150
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240
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語音無限遞延
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統編戶申辦優惠
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月租終身9折
遠傳電信 Mate 20 Pro 購機方案
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Huawei Mate 20 Pro / Y9 2019 - 遠傳電信價格表
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專案名稱
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全新4.5G超極速方案
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月付金額
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599
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799
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999
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1199
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1399
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1799
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2699
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Y9 2019
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30個月
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$2,990
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$1,490
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$0
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$0
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$0
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$0
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$0
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24個月
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$3,990
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$2,490
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$990
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$0
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$0
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$0
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$0
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Mate20 Pro
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30個月
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$24,990
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$23,490
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$20,990
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$18,990
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$15,990
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$11,990
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$4,990
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24個月
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$25,990
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$24,490
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$22,990
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$20,990
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$17,990
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$14,990
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$7,990
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上網用量 (GB)
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6GB
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9GB
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合約期間吃到飽不降速
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合約24個月：前6個月吃到飽
合約30個月：前12個月上網吃到飽
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網內免費分鐘/每通
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前5分鐘免費
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前10分鐘免費
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免費
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網外免費分鐘數
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30分
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40分
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50分
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70分
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100分
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200分
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220分
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網內免費簡訊/則
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150
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200
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250
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350
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通通免費
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WiFi上網
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全國WiFi 25,000熱點，免費無限上網
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國際漫遊上網吃到飽
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日付$399
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日付$99起
台灣大哥大 Mate 20 / Mate 20 Pro 購機方案
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專案優惠
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台灣大哥大 4G+飆速手機優惠方案
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$599
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$799
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$999
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$1,199
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$1,399
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$1599
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$1899
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合約期間(24M/30M)
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24/30 個月
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HUAWEI Mate20
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$18,990/$17,990
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$17,990/$16,490
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$15,990/$13,990
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$13,990/$11,990
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$10,990/$8,990
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$9,990/$6,990
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$7,990/$4,990
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上網
優惠
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原傳輸量
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1GB
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2GB
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3GB
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4GB
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6GB
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9GB
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12GB
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優惠ㄧ
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6GB
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9GB
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合約期間上網吃到飽(不降速)
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優惠二
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約期 24 個月前 6 個月上網吃到飽
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約期 30 個月前 12 個月上網吃到飽
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通話
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網內
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每通前 5 分鐘
免費
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每通前 10 分鐘
免費
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網內免費
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網外
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30 分鐘
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40 分鐘
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50 分鐘
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60 分鐘
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100 分鐘
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120 分鐘
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200 分鐘
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專案優惠
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台灣大哥大 4G+飆速手機優惠方案
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$599
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$999
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$1,199
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合約期間(24M/30M)
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24/30 個月
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HUAWEI Mate20 Pro
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$25,990/$24,990
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$24,990/$23,490
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$22,990/$20,990
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$20,990/$18,990
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$17,990/$15,990
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$16,990/$13,990
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$14,990/$11,990
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上網
優惠
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原傳輸量
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1GB
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2GB
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3GB
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4GB
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6GB
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約期 24 個月前 6 個月上網吃到飽
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約期 30 個月前 12 個月上網吃到飽
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網內
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每通前5分鐘
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每通前 10 分鐘
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網外
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30 分鐘
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40 分鐘
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50 分鐘
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60 分鐘
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100 分鐘
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120 分鐘
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200 分鐘
第一手心得：快速體驗 Huawei Mate 20 Pro 徠卡三鏡頭望遠廣角微距一次滿足！