HUAWEI Mate 20 系列 10/30 正式開賣，售價 22,900 元起，各大電信方案出爐！

2018-10-29 16:16:36 9M87
Mate 20 台灣上市

華為 Mate 20 系列兩款手機搭載麒麟 980 處理器、7 奈米 AI 晶片、4200 mAh 電池、15W 無線充電、無線反充、40W 超級充電（30 分鐘充飽 70%）、三鏡頭配置，一次滿足廣角、微距攝影及 AI 攝影需求！更詳細的 HUAWEI Mate 20 體驗文可以參考此篇文章HUAWEI Mate 20 售價 22,900 元，共兩種顏色：極光色、寶石藍 ; HUAWEI Mate 20 Pro 售價 29,900 元，同樣兩種顏色：極光色、亮黑色。


第一手心得：快速體驗 Huawei Mate 20 Pro 徠卡三鏡頭望遠廣角微距一次滿足！
Mate 20 與 Mate 20 Pro 差異快速看

Mate 20 Pro 台灣售價

△ 顏色差異：HUAWEI Mate 20 Pro 與 Mate 20 同樣擁有極光色（圖左），亮黑色（圖右）為 Mate 20 Pro 獨有。

Mate 20 預購禮

△ 外觀上正面最明顯的差異，就是 Mate 20 為水滴螢幕，Mate 20 Pro 為瀏海螢幕。

Mate 20 Pro 首購禮

△ Mate 20 Pro、Mate 20 相機差異

  HUAWEI Mate 20 HUAWEI Mate 20 Pro
顏色 極光色、寶石藍 極光色、亮黑色
螢幕 6.53 吋 FHD+ 2244 x 1080 水滴螢幕（381 PPI） 6.39 吋 2K 3120 x 1440 瀏海螢幕（538 PPI）
處理器 麒麟 980 八核心處理器
作業系統 Android 9.0
EMUI EMUI 9.0  
記憶體 6GB+128GB
NM 卡最高擴充至 256GB
相機 主鏡頭：
12MP 超廣角鏡頭 (F/1.8)
16MP 廣角鏡頭 (F/2.2)
8MP 2 倍光學變焦望遠鏡頭 (F/2.4)
*支援自動對焦（相位對焦、對比對焦、雷射對焦）

前鏡頭：
2400 萬畫素（F/2.0）		 主鏡頭：
40MP 超廣角鏡頭 (F/1.8)
20MP 廣角鏡頭 (F/2.2)
8MP 2 倍光學變焦望遠鏡頭 (F/2.4)
*支援自動對焦（相位對焦、對比對焦、雷射對焦）

前鏡頭：
2400 萬畫素（F/2.0） 
 電池 4000mAh  4200mAh 
有線充電：MAX 40W HUAWEI 超級快充
無線充電：15W HUAWEI 無線快速充電
 防水 IP53  IP68
 售價 新台幣 22,900 元 新台幣 29,900 元

強大麒麟 980 晶片

  • 7 奈米製程：7 奈米製程 SoC 晶片，集成 69 億顆電晶體，性能與效能兼具
  • 強大 CPU：性能提升高達 75%、能效提升高達 58%
  • 強大 GPU：性能提升高達 46%、能效提升高達 178%，全新升級 GPU TURBO 2.0 技術，功耗更低，高幀穩定，暢玩遊戲、戰力爆表
  • 雙核 NPU：人工智慧晶片，試圖速度提升高達 120%

充電速度快、更安全

大電池：最高 4200mAh 電池，AI 智慧節電技術，層層防護
全場景超級快充：最高 40W 有線快充、車載快充，與最高 15W 無線快充，超高續航！
安全性：通過德國萊茵安全認證的 40W 超級快充，30 分鐘可充 70% 電量！

AI 攝影大師

  • 4000 萬畫素萊卡超大廣角鏡
  • 超微距拍攝
  • AI 攝影大師：AI 智慧構圖、AI 人像留色、AI 夜神之眼（智慧防抖）、4D 預測追焦（快速運動場景清晰拍攝）
Mate 20

△ 左圖：一般鏡頭，右圖：廣角鏡頭

Mate 20 Pro

△ AI 人像留色，錄影時讓人像保留色彩，背景黑白處理的特殊效果，以往後至需要耗費許多時間才能製作出來。

創新科技

Mate 20
  • 3D 人臉辨識：3D 深度感知鏡頭，可以投射超過 30,000 多個不可見光點，解鎖手機、身份驗證及支付更安全
  • 多級壓感螢幕下指紋：懸浮感知，一觸解鎖
  • 雙頻 GPS 定位：支援 L1 + L5 雙頻段高精度定位，雙路信號協同工作，導航精準度高達 100%
  • 3D 萌物：隨手一掃，3D 模型進入手機，賦予玩偶新生命（僅 Mate 20 Pro 支援）

華為 Mate 20 系列預購資訊

Mate 20 Series

活動時間：2018/10/30~2018/11/30
活動辦法：於活動時間內購買 HUAWEI Mate 20 / Mate 20 Pro，並上網登錄資料
活動登錄頁面（活動時間內有效）：https://consumer.huawei.com/tw/campaign/mate20serieslaunch/
預購禮：
1. 2018/10/30~2018/11/30 購買 HUAWEI Mate 20 Pro，即可獲得早鳥禮「HUAWEI 15W 無線充電板」乙個
2. 2018/10/30~2018/11/30 購買 HUAWEI Mate 20，即可獲得早鳥禮「HUAWEI 主動降噪耳機第三代」乙個


實體指定門市 (特約及直營門市) 加碼送：
  • 台灣大哥大 - 於 2018/10/30~2018/11/30 期間購買 HUWEI Mate 20 / Mate 20 Pro，加碼好禮「暖光夜燈 - 隨身加濕器」乙個
  • 遠傳電信 - 於 2018/10/30~2018/11/30 期間購買 HUWEI Mate 20 Pro，加碼好禮「商務旅行萬用插座」乙個
  • 中華電信及神腦特約門市 - 於 2018/10/30~2018/11/30 期間購買 HUWEI Mate 20 Pro，加碼好禮「英倫風背包」乙個

華為指定門市首購加碼禮售後服務：

活動時間至華為指定門市：台北三創體驗店、桃園統領體驗店、新竹巨城專賣店、台中大遠百專賣店、高雄夢時代體驗店、台南南紡體驗店（11/8 開幕）、台中文心秀泰體驗店（11/15 開幕），購買 HUAWEI Mate 20 / HUWEI Mate 20 Pro 享有獨家加碼禮「柔光自拍杆」乙支、一年內螢幕保固免費維修一次、延長保固一年優惠

中華電信 Mate 20 Pro 新精選購機方案

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網內0.05(元 /秒) ，網外0.1 (元 /秒)，市話 0.1 (元 /秒)

台灣之星 Mate 20 Pro 資費方案

4G 勁速月租費

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Mate 20 Pro

24個月

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遠傳電信 Mate 20 Pro 購機方案

Huawei Mate 20 Pro / Y9 2019 - 遠傳電信價格表

專案名稱

全新4.5G超極速方案

月付金額

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Y9 2019

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Mate20 Pro

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上網用量 (GB)

6GB

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合約期間吃到飽不降速

合約24個月：前6個月吃到飽

合約30個月：前12個月上網吃到飽

網內免費分鐘/每通

前5分鐘免費

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網外免費分鐘數

30分

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70分

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220分

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合約期間(24M/30M)

                                               24/30 個月

HUAWEI Mate20

$18,990/$17,990

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$15,990/$13,990

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約期 24 個月前 6 個月上網吃到飽

約期 30 個月前 12 個月上網吃到飽

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   200 分鐘

 

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合約期間(24M/30M)

                                               24/30 個月

HUAWEI Mate20 Pro

$25,990/$24,990

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$17,990/$15,990

$16,990/$13,990

$14,990/$11,990

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優惠

原傳輸量

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     2GB

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優惠ㄧ

      6GB

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優惠二

約期 24 個月前 6 個月上網吃到飽

約期 30 個月前 12 個月上網吃到飽

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每通前5分鐘

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HUAWEI Mate 10 Pro - PChome 購物中心
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