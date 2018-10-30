SSL For Free 免費 SSL 憑證，3 分鐘快速驗證教學

2018-10-30 09:17:45 9M87
免費SSL

許多主機商管理後台都是 cPanel，大部分都沒有提供免費 SSL 安全憑證，但某些主機商像是糖果主機仍然提供 Let's Encrypt 免費 SSL，但是傳出不穩定的情形，因此今天跟大家分享一個免費建立 SSL 憑證的服務「SSL For Free」，比較麻煩的是每 3 個月要手動更新一次，但是卻能換來穩定的 SSL 憑證，大家參考看看囉～


SSL For Free：https://www.sslforfree.com/

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△ 首先進入 SSL For Free 官網，並輸入自己的網址，輸入完按下後面的綠色方塊「Create Free SSL Certificate」。

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△ 有三種驗證方式，這邊就用中間的手動驗證來做示範。

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△ 點擊下方的 Manually Verify Domain

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△ 這時候登入自己的 cPanel，進入檔案。在 public_html 資料夾下面建立名為「well-known」的新資料夾。

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△ 然後在「well-known」資料夾的下面，再建立一個名為「acme-challenge 」的新資料夾。

SSL For Free教學

△ 接著回到 SSL For Free 中，將上方紅色框框的兩個檔案下載下來，將下載下來的檔案複製到剛剛建立的「acme-challenge」資料夾裡面。

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△ 複製好之後，點擊上圖的兩個連結。

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△ 若連結點擊後，出現的是一行代碼，恭喜你代表驗證成功！

免費SSL憑證

△ 確認驗證成功後，點擊網頁最下方的「Download SSL Certificate」。

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△ 接著先來到 cPanel，找到「安全性」>「SSL/TLS」

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△ 選擇最後一個選項「為您的站點（HTTPS）安裝和管裡 SSL」下方的超連結「管理 SSL 站點」來安裝剛剛產生的憑證。

WordPress 免費SSL憑證

△ 先選擇第一欄要驗證的網址，再看到 cPanel 的三個欄位：CRT、KEY 及 CABUNDLE。

HTTPS怎麼用

△ 將剛剛 SSL For Free 產生的 SSL 憑證，依照標題複製貼上 cPanel 對應的欄位，都貼上之後，按下下方的「安裝憑證」就大功告成啦！雖然有點麻煩，每三個月還要再手動更新一次，但是能換來穩定又安全的 SSL 憑證，省下了憑證費用，提供給大家參考囉！

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