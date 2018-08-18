華為 HUAWEI 即將於 10 月發表的旗艦機種 HUAWEI Mate 20，提早於國外購物網站 giztop 曝光，規格、外型全都露，據 giztop 購物網站資料顯示，HUAWEI Mate 20 將搭載世界首款 7 奈米 Kirin 980 SoC 處理器、6.3 吋 2K 解析度 AMOLED 螢幕、5V/4.5A 快充、4200 mAh 電池、Android 9 Pie 為基底的 EMUI 9，相機配置同樣採 3 鏡頭，搭載 4000 萬畫素 Leica 認證鏡頭，自拍鏡頭則是 2000 萬畫素，這樣的規格及相機硬體可能會是今年智慧型手機市場最頂規的！
HUAWEI Mate 20 傳聞規格
|處理器
|Kirin 980
|螢幕
|6.3 吋 AMOLED
|電池
|4200 mAh
|相機
|
4000 萬畫素 Leica 認證三鏡頭
2000 萬畫素自拍鏡頭
|系統
|EMUI 9（基於 Android 9 Pie）
|儲存空間
|
6GB/8GB RAM
128GB/256GB ROM
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△ Mate 20 曝光的面板照來看，與購物網站的 Mate 20 外觀不謀而合，看來今年的 Mate 20 有很大的機會就是長這樣啦，螢幕上方據傳是搭載 3D 結構光加上後置 TOF 鏡頭進行人臉辨識。另有傳聞也提到，Mate 20 也有可能採用螢幕下指紋辨識解鎖，兩種生物特徵辨識解鎖功能，不管是哪一種，都有可能是 Mate 20 主打的重點項目之一！
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△ 一樣有著瀏海設計的 Huawei Mate 20，售價來到 999 美金，換算約新台幣 30,000 多元，售價將與 Note9 與 iPhone X 看齊，購物網站 giztop 下方指出 HUAWEI Mate 20 還無法購買，將於 9 月底十月初才會發布，與發表會時程大致相同，這樣的規格與價錢，大家能接受嗎？
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