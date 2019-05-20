你是華為的使用者嗎？那這則新聞對你來說可能影響重大，由於美中貿易戰開打的關係，許多國際企業都受到波及，這次華為 HUAWEI 也掃到颱風尾啦，根據路透社報導指出，Google 將終止與 HUAWEI 的所有合作，包括 Android 不再接收到安全性更新，甚至連多款 Google 開發的 APP 都無法使用，例如：Gmail、Google Play 等，但目前 Google 與 HUAWEI 官方都尚未發表聲明，不過華為 之前就傳出有自己開發系統 ( 麒麟 OS ) 的風聲，或許早就因應這樣的情形做好準備？

為什麼 Google 會與 HUAWEI 終止合作？

這是由於美國總統川普 5/15 所簽署的行政命令，這道行政命令禁止美國民間企業使用對國家安全構成危險的電信設備，美國商務部長也在 5/16 日列出 70 間美國貿易黑名單，而 HUAWEI 也在其中，根據 The Verge 指出 Google 因應美國商務部的規定，終止與華為的業務合作。

Google 終止合作後，HUAWEI 會有什麼影響？

根據 9to5google，Google 的 Android 系統 ASOP 版本是開放給任何人、任何廠商任意使用，但若你使用的 Android 系統若有 Google 服務 ( Gmail、YouTube、Google Play、Google 地圖等 )，就必須經過 Google 授權才可以使用。

所以如果終止合作，也就是 Google 不再授權給 HUAWEI，未來 HUAWEI 手機若使用內建 Google 服務的 Android 系統，將無法使用內建的 Google 服務，就連 Android 安全性更新也不會再收到。

我的 HUAWEI 手機會受影響嗎？

根據 Android 官方推特帳號表示，目前已開通服務的 HUAWEI 手機不會在影響範圍內，若終止授權未來沒有變動的話，影響範圍是會在 HUAWEI 新出的手機上，大家不必太擔心！

雖然在中國 Google 的服務本來就是不能用的，但還是內建了 Android 系統，因此 Google 終止合作對中國影響不大，但是對於海外市場，Google 服務的使用者還是不在少數，因此對於海外而言，若不能使用 Google 服務，或是沒有其它的因應之道，我認為 HUAWEI 手機海外銷售將會面臨重大挑戰。

華為聲明

5月20日，路透社報導稱，除通過“開放源碼許可”公開可用的服務，Google 母公司 Alphabet 已經暫停與華為的業務合作。

報告內容見連結：這裡

Android 作為智慧手機作業系統，一直是持開放態度的，華為作為重要的參與者，為 Android 的發展和壯大做出了非常重要的貢獻。華為將會繼續發展有利於用戶和產業的 Android 生態系統。

華為和榮耀品牌在全球所有已售和在售的智慧手機和平板電腦，使用和持續的安全升級以及售後服務不受影響，請用戶放心使用和購買。

未來華為仍將致力於打造安全、可持續發展的軟體生態，為使用者提供更好的服務。

消息來源：路透社、The Verge