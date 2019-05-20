Google 確認與 HUAWEI 終止合作，Gmail、YouTube 等所有服務將不授權 HUAWEI 下一代手機

2019-05-20 11:11:50 9M87

Google終止合作HUAWEI

你是華為的使用者嗎？那這則新聞對你來說可能影響重大，由於美中貿易戰開打的關係，許多國際企業都受到波及，這次華為 HUAWEI 也掃到颱風尾啦，根據路透社報導指出，Google 將終止與 HUAWEI 的所有合作，包括 Android 不再接收到安全性更新，甚至連多款 Google 開發的 APP 都無法使用，例如：Gmail、Google Play 等，但目前 Google 與 HUAWEI 官方都尚未發表聲明，不過華為 之前就傳出有自己開發系統 ( 麒麟 OS ) 的風聲，或許早就因應這樣的情形做好準備？

為什麼 Google 會與 HUAWEI 終止合作？

這是由於美國總統川普 5/15 所簽署的行政命令，這道行政命令禁止美國民間企業使用對國家安全構成危險的電信設備，美國商務部長也在 5/16 日列出 70 間美國貿易黑名單，而 HUAWEI 也在其中，根據 The Verge 指出 Google 因應美國商務部的規定，終止與華為的業務合作。

Google 終止合作後，HUAWEI 會有什麼影響？

根據 9to5google，Google 的 Android 系統 ASOP 版本是開放給任何人、任何廠商任意使用，但若你使用的 Android 系統若有 Google 服務 ( Gmail、YouTube、Google Play、Google 地圖等 )，就必須經過 Google 授權才可以使用。

所以如果終止合作，也就是 Google 不再授權給 HUAWEI，未來 HUAWEI 手機若使用內建 Google 服務的 Android 系統，將無法使用內建的 Google 服務，就連 Android 安全性更新也不會再收到。

我的 HUAWEI 手機會受影響嗎？

Google終止合作HUAWEI

根據 Android 官方推特帳號表示，目前已開通服務的 HUAWEI 手機不會在影響範圍內，若終止授權未來沒有變動的話，影響範圍是會在 HUAWEI 新出的手機上，大家不必太擔心！

雖然在中國 Google 的服務本來就是不能用的，但還是內建了 Android 系統，因此 Google 終止合作對中國影響不大，但是對於海外市場，Google 服務的使用者還是不在少數，因此對於海外而言，若不能使用 Google 服務，或是沒有其它的因應之道，我認為 HUAWEI 手機海外銷售將會面臨重大挑戰。

華為聲明

5月20日，路透社報導稱，除通過“開放源碼許可”公開可用的服務，Google 母公司 Alphabet 已經暫停與華為的業務合作。
報告內容見連結：這裡

Android 作為智慧手機作業系統，一直是持開放態度的，華為作為重要的參與者，為 Android 的發展和壯大做出了非常重要的貢獻。華為將會繼續發展有利於用戶和產業的 Android 生態系統。
華為和榮耀品牌在全球所有已售和在售的智慧手機和平板電腦，使用和持續的安全升級以及售後服務不受影響，請用戶放心使用和購買。

未來華為仍將致力於打造安全、可持續發展的軟體生態，為使用者提供更好的服務。

消息來源：路透社The Verge

Google 確認與 HUAWEI 終止合作，Gmail、YouTube 等所有服務將不授權 HUAWEI 下一代手機 相關文章

訪客留言

Google 確認與 HUAWEI 終止合作，Gmail、YouTube 等所有服務將不授權 HUAWEI 下一代手機 參考資料

Google Play(华为版)无法下载更新app？ - 知乎
手持P9人在海外，出国前在华为应用商店下载Google Play应用，用了大半年从来没 ... (四月末)更新app时所有都显示pending，也无法从Google Play下载新的应用。 ... 使用全套谷歌服务是种什么样的体验？ ... 刚刚也遇到了，什么都正常就是不能下载。
Google停止与华为合作这些apps都不能用| 经济纵横| DW | 20.05.2019
2 小時前 - Google母公司Alphabet因为美过禁令暂停向华为提供安卓(Android)支援，相关服务都将遭到 ... 消息人士称，Gmail等应用程序通过商店进行更新。
Google發表遊戲串流服務『 Stadia 』不用買主機 只要用Chrome網頁就能玩到高畫質3A大作！
這可以說是震撼遊戲界的革命性更新，不只是遊戲的老玩家，就連我這個遊戲白癡都很期待這項服務啊！Google在GDC上正式發表遊戲串流服務『Stadia』，只要你的設備可以開啟Chrome網頁，就可以遊玩4K60p的高畫質3A遊戲大作，而且由於是雲端遊戲服務，不用 ...
Google停止與華為合作 新手機將無法使用Gmail、Google Apps
根據路透社報導，Google已終止跟中國華為技術公司的合作業務，這意味華為新一代Android手機將無法使用Google Play、Gmail等程式。 Google停止與華為合作後，涉及軟硬體產品和技術服務的轉移，因此華為將失去Google Android作業系統的更新 ...
華為eSIM智慧錶HUAWEI WATCH 2 Pro確認將引進台灣 | ETtoday3C家電 | ETtoday新聞雲
外媒：iOS 13將不支援iP.. Gmail推新功能 能排定信件.. iPad Air、iPad m.. Google廣告大嗆iPhon.. Google Pixel 3a.. 友達Mini LED背光顯示面.. ...
首頁 | Yahoo 知識+
服務 中心 帳戶資料 服務中心 意見與建議 所有分類 健康 商業及金融 外出用膳 ... 在 所有 分類 點數 我該如何取得點數？ 榮獲最佳解答 10 點數 解答問題 2 點數 獲選為最佳解答 ...
Google暂停与华为合作手机不能用Gmail - 国际- 中时电子报
6 小時前 - 不过更严重的是以后推出的华为手机将不能使用Google 服务，包括Play Store、Gmail 等等。Google 将停止向华为提供技术支援，并终止与其&nbsp;...
路透社：Google 終止與華為合作！華為新手機將無法使用 Google App！ – PC3 Magazine
換言之，華為未來推出的手機即使可以安裝開源的 Android 系統，但不能使用包括 Google Play、Chrome、Gmail、Drive 等等的 Google App ...
Google Play 服務 - Google Play 應用程式
Google Play 服務可用於更新 Google 應用程式與 Google Play 提供的應用程式。 ... 搜尋速度、提供更貼近實景的地圖，以及改善遊戲效果等等。 如果您解除安裝 Google Play 服務，可能會造成應用程式無法 ...
Google暫停與華為合作 手機不能用Gmail
6 小時前 · 華為據報已即時失去獲得 Android 更新的資格，這意味著華為不能再使用該公司開放原始碼授權以外的所有硬件及軟件產品。不過更嚴重的是以後推出的華為手機將不能使用 Google 服務，包括 Play Store、Gmail 等等。Google 將停止向華為提供技術支援 ...