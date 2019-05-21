在家裡擁有投影機一直都是我的夢想，當初家裡要裝潢時，我都有設計好投影機與布幕這一塊，只是後來因為預算先省下來了！但是投影機的熱血不能被澆熄，這次要與大家開箱 ASUS ZenBeam S2 華碩微型投影機，與上一代機種 ASUS S1 迷你攜帶型投影機已將相隔了快要五年，這一等真的頭髮都白了！新款 S2 當然畫質更加優異，而且具備梯形自校正功能，同時還支援手機無線投影的功能，以現在大家的使用習慣來說，可以馬上將手機畫面投影出去，方便性的確提高很多唷！本文的標題也不誇張，將投影的尺寸投到 100 吋真的很爽～我自己覺得很宅很享受啊！

機身造型維持很簡約的扁型方體，這也是我很愛華碩隨身投影機的一個原因，就是很方便收納攜帶的大小，大小是 120 x 120 x 35 mm，重量只有 497g，回想以前上課、開會要借投影機的時代，投影機是何等的龐然大物，現在的型態真的是輕巧方便。

500 流明 LED 光源輸出，解析度支援到 1080P 的輸入，輸出時會自動調整到 720P 及 100% NTSC 色彩空間，其實並不要覺得 720P 似乎不太夠，其實在沒有比較的狀態下，會覺得是足夠的！就像我在使用 S1 時候以前也覺得很爽很夠用，沒想到這次與 S2 相比較之下真的還是有落差的，但是我相信 S2 與其他大台的投影機相比也是會有落差，但是在沒有實際比較之下，你絕對不會感到 S2 是不足的，而且 S2 的定位是隨身投影機，以這樣的標準來看我想非常不錯囉！

操作按鈕在面板上方，可以快速地調整訊號來源、梯形修正、調整音量等等等，使用上非常的簡單。比較值得一提的就是他具備手機無線投影功能，再加上它內建電池，所以真的可以不用連結任何一條實體線，就可以投放出影音唷！

後方由左至右是耳機孔、HDMI 輸入、USB 電力輸出、與 USB-C（訊號輸入和電源輸出）、紅外線遙控器接收與電源開關。 這邊 USB-C 支援訊號及 5V/1A 的電源輸出，也就是說 iPhone 插上 Lightening 轉 Type-C 的線後，可以直接投影出畫面來，不需要破解、不需要 JB 就能辦到！

機身側邊為電源輸入，S2 內建 6000mAh 大容量電池，在省電模式之下可以投影長達 3.5 小時的時間，也可以當成行動電源來使用。

底部有兩個高度的腳架可以使用，也有相機鎖孔可以搭配腳架。





稍微簡單示範一下兩種腳架的高低落差。相比之前 S1 來說，S1 必須將投影機駕到一定的高度，這樣投影畫面才會是正正的，而 S2 因為具備梯形修正，所以就算你放置在地面上投放，在整面牆上依然可以是正正的畫面！

若想要投影機高度提高，可以搭配相機腳架使用。

S2 有遙控器可以使用，我覺得這點算是加分的，雖然說我覺得用到的機會不多，因為 S2 已經很智慧了，除了前文所說到的梯形修正之外，其實也具備了自動對焦功能，所以真的當開機投影之後，除了音量真的沒什麼好調整的，不過若真的要調整的話透過遙控器會更方便。

S2 的大小比 S1 大了一些 ，S2 多了 USB-C 與紅外線遙控，S1 側邊還有調整焦距的旋鈕，S2 是已經使用了自動對焦的技術，兩台都有內建 ASUS SonicMaster 聲籟技術，不外接喇叭也是有一定的音量與質量，不過若是在比較開闊的空間，像是戶外露營狀態使用的話，建議還是搭喇叭有較足夠的音量。

S1 是銀色髮絲紋，S2 是有點深黑深藍的顏色，都有同心圓的風格，我是比較愛 S1 的顏色啦^^。在電源方面，上圖右下角那一張圖片，上面的是 S2 的電源，其實多了一段連接線，而 S1 就是單一條完整的線，這裡我也是比較喜愛 S1 電源線，感覺收納比較方便一點點。

投影機的設定有很多種模式可以直接使用，能調整包含常見的亮度、對比、彩度、銳利度與色調等等，基本上我都使用預設^^，根本沒去調整過。

從顯示設定中可以開啟自動對焦、設定投影機位置、翻轉影像、梯形修正與快速邊角位置調整，我覺得 S2 最值得升級的就是梯形修正與畫質，使用便利度與視覺享受都有升級的感覺。

宅男就是要大螢幕打電動啊！！！夜間加上投影，大螢幕打電動的爽度真的很高，雖然相比電視打電動少了許多的細膩度，但是也不減我打電動的樂趣，這就是大螢幕的爽度！

依照我實際測試與牆壁 170 公分距離可以投影出 59 吋、距離 230 公分可以投影 79 吋、距離 299 公分可以投影到接近 100 吋的畫面，我的測試空間無法更大了 XD，官方數據是 3 公使可以到 120 吋大螢幕，不過那可能要把梯形校正先拿掉，因為梯形修正會犧牲掉實際的投放大小唷！

在白天的室內的環境之下，投影出來的畫面也是有一定的可視度，不會因為是白天就看不到，若是以辦公室開會的環境來看，絕對還是可以的，不過若是要影音享受或是打電動的話，當然還是建議在比較昏暗的環境。

最後來替大家測試無線投影部分，將訊號源切換到無線投影，就會出現無限投影的操作步驟，將手機開啟無線投影功能，之後手機會開始搜尋可以投放的裝置，請找到投影出來裝置名稱，連接後就可以投放囉！

ASUS ZenBeam S2 的無線投影不用連線 Wi-Fi 這點真的方便，應該是有考慮到行動的方便性，譬如說去外面露營看影片，哪裡有 Wi-Fi 可以連線啊？

重點整理：

500 流明 LED 光源輸出 / 720P解析度 / 支援Full HD訊號源 / 100% NTSC

短焦鏡頭：1 公尺 40 吋螢幕 / 3 公尺 120 吋螢幕

內建 6000mA h長效電池 / 節能模式 3.5 小時播放 / 可當行動電源

快速 3 秒自動對焦 / 2D 梯形修正與四角校正

全方位連接埠： USB-C（訊號輸入和電源輸出） / USB 電力輸出 / 無線鏡像投影 / HDMI。

手掌大小 120 x 120 x 35 mm / 重量 497g

整體總評，我覺得 ASUS ZenBeam S2 的體驗是很不錯的，各種功能上的好處我在文中也說明了，而實際上雖然價位來到 15900 元，看這價位雖然可以買到投放畫質更佳的非攜帶型投影機，但 Pchome 24h 賣場目前活動還贈送 4k 電視盒，還算是可以接受的啦！而且華碩的優勢就是維修方便 XD，但能不維修更好啦～我的 S1 用五年還頭好壯壯，投影機應該沒那麼容易壞吧，而且是 LED 投放的！

https://www.asus.com/tw/Projectors/ASUS-ZenBeam-S2/

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