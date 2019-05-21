開箱 ASUS ZenBeam S2 華碩微型隨身投影機，宅男的百吋大螢幕

2019-05-21 07:39:25 9M87

ASUS ZenBeam S2 華碩微型隨身投影機

在家裡擁有投影機一直都是我的夢想，當初家裡要裝潢時，我都有設計好投影機與布幕這一塊，只是後來因為預算先省下來了！但是投影機的熱血不能被澆熄，這次要與大家開箱 ASUS ZenBeam S2 華碩微型投影機，與上一代機種 ASUS S1 迷你攜帶型投影機已將相隔了快要五年，這一等真的頭髮都白了！新款 S2 當然畫質更加優異，而且具備梯形自校正功能，同時還支援手機無線投影的功能，以現在大家的使用習慣來說，可以馬上將手機畫面投影出去，方便性的確提高很多唷！本文的標題也不誇張，將投影的尺寸投到 100 吋真的很爽～我自己覺得很宅很享受啊！

ASUS ZenBeam S2 華碩微型隨身投影機

機身造型維持很簡約的扁型方體，這也是我很愛華碩隨身投影機的一個原因，就是很方便收納攜帶的大小，大小是 120 x 120 x 35 mm，重量只有 497g，回想以前上課、開會要借投影機的時代，投影機是何等的龐然大物，現在的型態真的是輕巧方便。

ASUS ZenBeam S2 華碩微型隨身投影機

500 流明 LED 光源輸出，解析度支援到 1080P 的輸入，輸出時會自動調整到 720P 及 100% NTSC 色彩空間，其實並不要覺得 720P 似乎不太夠，其實在沒有比較的狀態下，會覺得是足夠的！就像我在使用 S1 時候以前也覺得很爽很夠用，沒想到這次與 S2 相比較之下真的還是有落差的，但是我相信 S2 與其他大台的投影機相比也是會有落差，但是在沒有實際比較之下，你絕對不會感到 S2 是不足的，而且 S2 的定位是隨身投影機，以這樣的標準來看我想非常不錯囉！

ASUS ZenBeam S2 華碩微型隨身投影機

操作按鈕在面板上方，可以快速地調整訊號來源、梯形修正、調整音量等等等，使用上非常的簡單。比較值得一提的就是他具備手機無線投影功能，再加上它內建電池，所以真的可以不用連結任何一條實體線，就可以投放出影音唷！

ASUS ZenBeam S2 華碩微型隨身投影機

後方由左至右是耳機孔、HDMI 輸入、USB 電力輸出、與 USB-C（訊號輸入和電源輸出）、紅外線遙控器接收與電源開關。 這邊 USB-C 支援訊號及 5V/1A 的電源輸出，也就是說 iPhone 插上 Lightening 轉 Type-C 的線後，可以直接投影出畫面來，不需要破解、不需要 JB 就能辦到！

ASUS ZenBeam S2 華碩微型隨身投影機

機身側邊為電源輸入，S2 內建 6000mAh 大容量電池，在省電模式之下可以投影長達 3.5 小時的時間，也可以當成行動電源來使用。

ASUS ZenBeam S2 華碩微型隨身投影機

底部有兩個高度的腳架可以使用，也有相機鎖孔可以搭配腳架。

ASUS ZenBeam S2 華碩微型隨身投影機
ASUS ZenBeam S2 華碩微型隨身投影機

稍微簡單示範一下兩種腳架的高低落差。相比之前 S1 來說，S1 必須將投影機駕到一定的高度，這樣投影畫面才會是正正的，而 S2 因為具備梯形修正，所以就算你放置在地面上投放，在整面牆上依然可以是正正的畫面！

ASUS ZenBeam S2 華碩微型隨身投影機

若想要投影機高度提高，可以搭配相機腳架使用。

ASUS ZenBeam S2 華碩微型隨身投影機

S2 有遙控器可以使用，我覺得這點算是加分的，雖然說我覺得用到的機會不多，因為 S2 已經很智慧了，除了前文所說到的梯形修正之外，其實也具備了自動對焦功能，所以真的當開機投影之後，除了音量真的沒什麼好調整的，不過若真的要調整的話透過遙控器會更方便。

ASUS ZenBeam S2 華碩微型隨身投影機

S2 的大小比 S1 大了一些 ，S2 多了 USB-C 與紅外線遙控，S1 側邊還有調整焦距的旋鈕，S2 是已經使用了自動對焦的技術，兩台都有內建 ASUS SonicMaster 聲籟技術，不外接喇叭也是有一定的音量與質量，不過若是在比較開闊的空間，像是戶外露營狀態使用的話，建議還是搭喇叭有較足夠的音量。

ASUS ZenBeam S2 華碩微型隨身投影機

S1 是銀色髮絲紋，S2 是有點深黑深藍的顏色，都有同心圓的風格，我是比較愛 S1 的顏色啦^^。在電源方面，上圖右下角那一張圖片，上面的是 S2 的電源，其實多了一段連接線，而 S1 就是單一條完整的線，這裡我也是比較喜愛 S1 電源線，感覺收納比較方便一點點。

ASUS ZenBeam S2 華碩微型隨身投影機

投影機的設定有很多種模式可以直接使用，能調整包含常見的亮度、對比、彩度、銳利度與色調等等，基本上我都使用預設^^，根本沒去調整過。

ASUS ZenBeam S2 華碩微型隨身投影機

從顯示設定中可以開啟自動對焦、設定投影機位置、翻轉影像、梯形修正與快速邊角位置調整，我覺得 S2 最值得升級的就是梯形修正與畫質，使用便利度與視覺享受都有升級的感覺。

ASUS ZenBeam S2 華碩微型隨身投影機

宅男就是要大螢幕打電動啊！！！夜間加上投影，大螢幕打電動的爽度真的很高，雖然相比電視打電動少了許多的細膩度，但是也不減我打電動的樂趣，這就是大螢幕的爽度！

ASUS ZenBeam S2 華碩微型隨身投影機

依照我實際測試與牆壁 170 公分距離可以投影出 59 吋、距離 230 公分可以投影 79 吋、距離 299 公分可以投影到接近 100 吋的畫面，我的測試空間無法更大了 XD，官方數據是 3 公使可以到 120 吋大螢幕，不過那可能要把梯形校正先拿掉，因為梯形修正會犧牲掉實際的投放大小唷！

ASUS ZenBeam S2 華碩微型隨身投影機

在白天的室內的環境之下，投影出來的畫面也是有一定的可視度，不會因為是白天就看不到，若是以辦公室開會的環境來看，絕對還是可以的，不過若是要影音享受或是打電動的話，當然還是建議在比較昏暗的環境。

ASUS ZenBeam S2 華碩微型隨身投影機

最後來替大家測試無線投影部分，將訊號源切換到無線投影，就會出現無限投影的操作步驟，將手機開啟無線投影功能，之後手機會開始搜尋可以投放的裝置，請找到投影出來裝置名稱，連接後就可以投放囉！

ASUS ZenBeam S2 華碩微型隨身投影機

ASUS ZenBeam S2 的無線投影不用連線 Wi-Fi 這點真的方便，應該是有考慮到行動的方便性，譬如說去外面露營看影片，哪裡有 Wi-Fi 可以連線啊？

重點整理：

  •  500 流明 LED 光源輸出 / 720P解析度 / 支援Full HD訊號源 / 100% NTSC
  • 短焦鏡頭：1 公尺 40 吋螢幕 / 3 公尺 120 吋螢幕
  • 內建 6000mA h長效電池 / 節能模式 3.5 小時播放 / 可當行動電源
  • 快速 3 秒自動對焦 / 2D 梯形修正與四角校正
  • 全方位連接埠： USB-C（訊號輸入和電源輸出） / USB 電力輸出 / 無線鏡像投影 / HDMI。
  • 手掌大小 120 x 120 x 35 mm / 重量 497g

整體總評，我覺得 ASUS ZenBeam S2 的體驗是很不錯的，各種功能上的好處我在文中也說明了，而實際上雖然價位來到 15900 元，看這價位雖然可以買到投放畫質更佳的非攜帶型投影機，但 Pchome 24h 賣場目前活動還贈送 4k 電視盒，還算是可以接受的啦！而且華碩的優勢就是維修方便 XD，但能不維修更好啦～我的 S1 用五年還頭好壯壯，投影機應該沒那麼容易壞吧，而且是 LED 投放的！

https://www.asus.com/tw/Projectors/ASUS-ZenBeam-S2/

這裡買：http://bit.ly/2DdEe6v

開箱 ASUS ZenBeam S2 華碩微型隨身投影機，宅男的百吋大螢幕 相關文章

訪客留言

開箱 ASUS ZenBeam S2 華碩微型隨身投影機，宅男的百吋大螢幕 參考資料

小空間也能領略大視界！華碩推出最新 LED 無線投影機 ZenBeam S2，影音娛樂與商務簡報隨行
華碩宣布推出全新 ASUS S 系列微型 LED 無線投影機 ZenBeam S2，機身僅手掌大小，重量也只有 497 公克，規格表現也不俗，具備 500 流明 LED 光源輸出、720P 解析且內建 6000mAh 電池，整體輕盈小巧便於攜帶，即日起於 PChome 獨家首賣，價格為 NT$ ...
華碩ASUS (投影機, 投影機布幕, 電視影音投影機) - Yahoo奇摩超級商城
華碩 ZenBeam Go E1Z USB / Type-C 掌上式 行動電源 150 流明 LED 投影機 可參考E1 ASUS $ 8,390 (1) 內建6,400mAh 電池，投影時間長達5 ...
華碩微型LED無線投影機「ZenBeam S2」上市，重量只有497公克 ...
華碩今日宣布推出全新ASUS S系列微型LED無線投影機ASUS ZenBeam S2，即日起於PChome獨家首賣！ASUS ZenBeam S2僅手掌大小，重量&nbsp;...
AMD 第二代 32 核心 Threadripper 處理器現已開放預購 售價相當驚人
華碩推出微型LED無線投影機ASUS ZenBeam S2，1公尺投射40吋大畫面還能當行動電源 LPComment 遠傳總經理井琪：2019瞄準「大人物」轉型！5G不玩價格戰但資費將更彈性 LPComment Nokia X71 4/2在台發表，五鏡頭Nokia 9 PureView同步登台亮相 ...
業務神器 ASUS ZenBeam S2投影機 開箱實測 | NOVA資訊廣場
首頁 &gt; 開箱鑑定團 &gt;業務神器 ASUS ZenBeam S2投影機 開箱實測 業務神器 ASUS ZenBeam S2投影機 開箱實測 ：2019-05-10 ： ASUS ZenBeam S2 ...
ASUS Transformer Book T100TA | 變形筆電 | ASUS 台灣
ZenBeam S2 榮獲 Good Design 設計大賞及 CES 創新獎，搭載短焦投影、自動對焦功能，隨時隨地皆可提供優質的簡報與娛樂體驗 ... 從絢麗螢幕到大螢幕 Transformer Book T100 內建 micro-HDMI 插槽，如果想將畫面擴大，只需將連接線接到電視，即可享受 ...
華碩 ASUS ZenBeam E1掌上式行動電源LED投影機 投影機(U009832685) | udn買東西購物中心
華碩 ASUS ZenBeam E1掌上式行動電源LED投影機 投影機 投影機 / 簡報設備， 150 流明/WVGA (854x480) 解析度 投射影像範圍高達 120 吋 &lt;br，udn買東西購物中心。
華碩發表微型投影機ZenBeam S2，限量加碼送華碩智慧音箱「神隊友小布」
ASUS S 系列微型LED 無線投影機ZenBeam S2 即日起於PChome 獨家 ... 輕盈小巧便於攜帶，同時內建無線投影功能，可透過智慧型手機、平板電腦 ... 播放內容，不管在室內或室外，隨時隨地提供優質簡報與大螢幕娛樂體驗。 ... 內，即可投影40 吋影像，最大則可投影至120 吋影像（距離3 公尺）。 ..... 復古風貼圖推薦.
ASUS ROG Phone電競手機-全配件實測開箱 | NOVA資訊廣場
... 有超快WiGig連線，高通® 60GHz 802.11ad Wi-Fi連接技術來顯示超低延遲畫面，非常適合在家享受大螢幕 ... 業務神器 ASUS ZenBeam S2投影機 開箱實測 旅拍神器再+1？SONY超迷你旗艦相機RX0 II ...
請幫我推薦微型投影機 - 高畫質視界 - 影音討論區 - Mobile01
高畫質視界 - 請幫我推薦微型投影機 - 影音 前往內容 Mobile01 Google站內搜尋 進階搜尋 會員資訊. Hi, 歡迎來到 Mobile01 ... 常露營，所以希望能小一點，方便攜帶。謝謝推薦 。 森元 2017-03-01 10:42 #2 文章編號: 63491509 文章積分: 3 個人積分: 459 回文 ...